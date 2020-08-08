МОЗ, МВС, Мінціфри створять систему для відстеження контактів людей, заражених коронавірусом
Буде створена система для відстеження контактів людей, заражених коронавірусом COVID-19. Передбачається, що це дасть можливість оперативніше реагувати і розривати ланцюги захворювань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
Як зазначається, розробкою системи будуть займатися три відомства - Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство цифровий трансформації.
"МОЗ, МВС, Мінціфри і інші відповідальні органи мають творити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань", - йдеться в повідомленні.
Ну так почему твои "политсилы", за которых ты агитируешь, сидят в норах и жуют сопли - а не возбуждают уголовные дела против нарушителей законодательства, Конституции и узурпации власти. Там сроки прописаны ого-го...
А то его от короновируса уберегли.
Но начните с жены Зеленского, она контактировала с Зеленским. Изолируйте его.
Если этого не произойдёт, то тогда все ваши эти созданные системы - полная хренотень и профанация.
контактами с зараженными и контактами с теми ,кто контактировал с зараженными ,
а также контактами с родственниками зараженных уже охвачено минимум 50%
жителей Украины.