МОЗ, МВС, Мінціфри створять систему для відстеження контактів людей, заражених коронавірусом

Буде створена система для відстеження контактів людей, заражених коронавірусом COVID-19. Передбачається, що це дасть можливість оперативніше реагувати і розривати ланцюги захворювань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Як зазначається, розробкою системи будуть займатися три відомства - Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство цифровий трансформації.

"МОЗ, МВС, Мінціфри і інші відповідальні органи мають творити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань", - йдеться в повідомленні.

