МОЗ, МВС, Мінціфри створять систему для відстеження контактів людей, заражених коронавірусом

Буде створена система для відстеження контактів людей, заражених коронавірусом COVID-19. Передбачається, що це дасть можливість оперативніше реагувати і розривати ланцюги захворювань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Як зазначається, розробкою системи будуть займатися три відомства - Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство цифровий трансформації.

"МОЗ, МВС, Мінціфри і інші відповідальні органи мають творити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань", - йдеться в повідомленні.

карантин (18172) Шмигаль Денис (4819) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+5
давайте отслеживайте контракты короновирусных... и жёстко карайте.
Но начните с жены Зеленского, она контактировала с Зеленским. Изолируйте его.
Если этого не произойдёт, то тогда все ваши эти созданные системы - полная хренотень и профанация.
08.08.2020 14:57 Відповісти
+5
после такой такой тотальной "слежки" Украину отнесут к тоталитарному режиму .который по своей сути, похлеще северно корейской куйни...
08.08.2020 15:03 Відповісти
+5
короновирус просто золотое дно) Вон "журналист" Ткач побивается за прослушку.
А то его от короновируса уберегли.
08.08.2020 15:04 Відповісти
Минздрав, МВД, Минцифры создадут систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом - Цензор.НЕТ 5185
08.08.2020 14:54 Відповісти
Будь яке збирання інформації про людину не санкціоноване судом - заборонене Конституцією України! Хіба влада про це не знає? Скільки ще влада буде порушувати Конституцію України?
08.08.2020 16:20 Відповісти
лайк, но:

Ну так почему твои "политсилы", за которых ты агитируешь, сидят в норах и жуют сопли - а не возбуждают уголовные дела против нарушителей законодательства, Конституции и узурпации власти. Там сроки прописаны ого-го...
08.08.2020 17:16 Відповісти
типа, когда коронавайрус минет, - ее отключат?)))
08.08.2020 14:56 Відповісти
короновирус просто золотое дно) Вон "журналист" Ткач побивается за прослушку.
А то его от короновируса уберегли.
08.08.2020 15:04 Відповісти
давайте отслеживайте контракты короновирусных... и жёстко карайте.
Но начните с жены Зеленского, она контактировала с Зеленским. Изолируйте его.
Если этого не произойдёт, то тогда все ваши эти созданные системы - полная хренотень и профанация.
08.08.2020 14:57 Відповісти
Не забувайте, що ми всі рівні перед законом, але є і рівніші.
08.08.2020 17:21 Відповісти
после такой такой тотальной "слежки" Украину отнесут к тоталитарному режиму .который по своей сути, похлеще северно корейской куйни...
08.08.2020 15:03 Відповісти
бесполезно, но денежку попилют. Как это все можно отследить, есть еще контакты контактов
08.08.2020 15:05 Відповісти
Місцеві вибори = кінець зє-епохи. Незабаром.
08.08.2020 15:09 Відповісти
Наконец займетесь любимым дело, пилить бабло, следить за населением и ликвидидацией неугодных.
08.08.2020 15:10 Відповісти
ЦЕ ВЖЕ ЗАПІЗНО.
08.08.2020 15:19 Відповісти
..................... Вот такую систему ................................................ .......................................... МОЗ, МВС, Мінціфри створять систему для відстеження контактів людей, заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 3563
08.08.2020 15:19 Відповісти
Зачем создавать эту систему ,если и так ясно ,что за полгода эпидемии
контактами с зараженными и контактами с теми ,кто контактировал с зараженными ,
а также контактами с родственниками зараженных уже охвачено минимум 50%
жителей Украины.
08.08.2020 15:39 Відповісти
Пагадите, вы ж еще гатовнасть к пандемии не праверили!
08.08.2020 16:14 Відповісти
Коронавірус не вічний .сьогодні людина хвора .а за тиждень другий вона вже виздоровіла.для чого ці "атслежіваніякантактаф"?
08.08.2020 17:06 Відповісти
мінздраву дєлать нєх. до сріки та сістєма.
08.08.2020 17:41 Відповісти
без додаткового фінансування вони палець об палець не вдарять
08.08.2020 18:55 Відповісти
Якби не було короновірусу, то його слід було придумати, кругом вигідно владі: розпил бабла (то нібито на будівництво доріг із фонду короновірусу, а тепер на систему слідкування за неугодними ).
08.08.2020 20:12 Відповісти
Слишком поздно...
08.08.2020 20:42 Відповісти
Якщо ви, ідіоти, думаєте, що це зупинить народ, то вітер вам назустріч. Вас зметуть сраним віником, незважаючи, на ваші забаганки. Готуйтеся...
08.08.2020 22:28 Відповісти
МОЗ, МВС, Мінціфри створять систему для відстеження контактів людей, заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 8183
09.08.2020 03:00 Відповісти
Я аж прослезился от счастья!! Типа "не прошло и полгода каратнина и наконец!!! Ура!!! Настораживает только осторожное "Будет создана" и "Предполагается", но бабло УЖЕ потратили. Потому систему будут ваять студенты, которых потом покажут по ТВ, дадут какую-то цветную бумажку в пластмассовой рамочке и назовут "прогрессивным стартапом". Нет?
09.08.2020 06:28 Відповісти
С дтп уже прблем нет все нарушители отслеживаются. Хабарники и их контакты тоже. Теперь можно и стадо приструнить а то разбрелось по двору когда надо в стойле стоять.
09.08.2020 09:20 Відповісти
Це типу у заражених друзів по фейсбуку перевірятимуть?
09.08.2020 12:57 Відповісти
Это не медицинский вопрос. Проблема в том, что проследить контакты современного человека несложно, если не заморачиваться его правами. Берём логи базовых станций и вычисляем вообще все про него и его друзей. Это хуже, чем слежка, это тотальный контроль. А если ещё подключить базы торговых сетей, банков и аптек, Зе будет знать что ты ешь и чем ты какаешь. И что ты замыслил. А если выкрутить руки провайдеру - ваще лафа! Улавливаете проблему? Мои данные гуляют без меня и меня даже не собирается спрашивать.
09.08.2020 16:52 Відповісти
 
 