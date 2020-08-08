Шмигаль про відпочинок Медведчука в окупованому Криму: "Ставлюся до цього критично негативно"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував перебування одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в окупованому Росією Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Негативно ставлюся. Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика, яким він не був би, ким він не був би. Тому ставлюся до цього критично негативно", – сказав голова уряду.
Нагадуємо, раніше повідомлялося, що кум президента РФ Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук відпочиває з сім'єю в окупованому Криму.
Что говорит вода в крым очень горит московитам.
а может запретят вьезд в украину на три года?
Явно не ехал на машине через украинские и российские кпп.
Явно летел на самолёте.
Каким образом можно с Украины легально залететь в крым? Никак!
Да и нелегально только через россию.
На 3 года запретить медведчуку въез в Украину, как и остальным нарушителям госграницы.
Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:
подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;
наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;
необходимость соблюдения принципа единства семьи;
тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;
смерть или тяжелая болезнь близких родственников;
другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).
После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19.
ЗАПРЕТ МЕДВЕДЧУКУ НА ВЪЕЗД В УКРАИНУ СНАЧАЛА НА 3 ГОДА И ФСЬО. ПОТОМ И ПОЖИЗНЕНО
другий - засуджує, але готовий дати воду в окупований Крим.