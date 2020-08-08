УКР
Шмигаль про відпочинок Медведчука в окупованому Криму: "Ставлюся до цього критично негативно"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував перебування одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Негативно ставлюся. Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика, яким він не був би, ким він не був би. Тому ставлюся до цього критично негативно", – сказав голова уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ, МВС, Мінціфри створять систему для відстеження контактів людей, заражених коронавірусом

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що кум президента РФ Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук відпочиває з сім'єю в окупованому Криму.

Крим (14244) Медведчук Віктор (1719) Шмигаль Денис (4819)
Топ коментарі
+20
Другими словами, Шмыгаль официально заявил, что он государственный импотент.
Имея должность премьер-министра, относится отрицательно к действиям украинофоба Медчедчука... но ничего сделать не может.
Импотент.
08.08.2020 16:27 Відповісти
+16
В Крыму с Ху#лом отрицательно, а в Омане с Патрушевым положительно. Раздвоение...
Шмигаль про відпочинок Медведчука в окупованому Криму: "Ставлюся до цього критично негативно" - Цензор.НЕТ 677
08.08.2020 16:32 Відповісти
+16
Коли ви перестанете за нього голосувати.
08.08.2020 16:45 Відповісти
когда в оккупированный рашистами украинский Крым ипальники суют хранцузские,италянские фрицовские де3,4здаты ,али там какие то певички с певцунами , украинские "поцриотические власти" подымают хай.разные там ноты строчат и т.д а потом им запрещают вьезд в Украину ,что же на сей раз против "чужого, среди своих" предпримут " зе слуги и херанты" Украины по отношению к нему???
08.08.2020 18:05 Відповісти
Пока зе крутить свое кино с 100км вдоль передовой. С актерами по подаркам с всу.Шмыгаль получил приказ с московии о пробитии реакции всех на воду в крым.
Что говорит вода в крым очень горит московитам.
08.08.2020 18:12 Відповісти
Такую неприязнь испытываю к потерпевшему,что прямо кушать не могу.
08.08.2020 18:12 Відповісти
Давно пора повесить или утопить в говне. Вместе с солнцеликим...
08.08.2020 18:36 Відповісти
Шмигаль про відпочинок Медведчука в окупованому Криму: "Ставлюся до цього критично негативно" - Цензор.НЕТ 7599
08.08.2020 18:45 Відповісти
а що медведчук вже в кабміні працює?, що шмигаль дає свою оцінку, чи це так щоб за нього не забули бувай
08.08.2020 18:53 Відповісти
А от цікаво, що було б із Медведчуком в 37-му році?
08.08.2020 19:06 Відповісти
и шо даже в " миротворец" или куда там вносят, его?)
а может запретят вьезд в украину на три года?
08.08.2020 19:19 Відповісти
Глубочайшая озабоченность, и как там Медведчук без воды....
08.08.2020 19:38 Відповісти
И не туды,и не сюды.Так что смаркаль,подавай,****, воду,а то-о-о...медведчук организует"Уж мы пойдем ломить стеною" за порцию воды!Смолы им горячей,да с хорошей дымочкой,пускай пьют и орошают нею поля свои засохшие,придурки.В Украине им плохо жилось?Так наслаждайтесь теперь парашкой вонючей и ссаками ословскими,так как это было до1954 года.Крым тогда был на 3/4 пустыней и только с приходом днепровской воды превратился в цветущий оазис на превеликую радость аборигенам(арбузы,дыни,виноград,персики,яблоки и груши) и всякая иная с/х продукция приносящая им великолепные доходы. А отдыхающщих-сотни тысяч,если не миллионы за сезон-то же отличные доходы да еще и с минимальными затратами.Живи и пой!Не-е-ет,давай им парашку,давай им пу-у-уцю,давай счастливую и прекрасную жизнь в такой клоаке,как ***********!Безумцы-из цивилизованой Европы -в парашскую сральню!Вот "товарищ"медведчук(умышленно с малой литеры) пусть там и отдыхает,ведь ослиная моча намного вкуснее и "пользительнее",чем днепровская вода!
09.08.2020 14:40 Відповісти
А каким способом он туда попал?
Явно не ехал на машине через украинские и российские кпп.
Явно летел на самолёте.
Каким образом можно с Украины легально залететь в крым? Никак!
Да и нелегально только через россию.
На 3 года запретить медведчуку въез в Украину, как и остальным нарушителям госграницы.
08.08.2020 19:50 Відповісти
Админграницу с оккупированной территорией Медведчук пересек в 14:30 в воскресенье, 2 августа. Контроль он прошел на КПВВ "Каланчак". Его сопровождала жена Оксана Марченко.По данным источника, с Медведчуком и Марченко были еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все - граждане Украины.
показати весь коментар
Согласно решению Кабинета Министров Украины пропуск граждан через КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом ограничен. Попасть на подконтрольную Украине территорию можно только при определенных основаниях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Крыму.
Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:
подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;
наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;
необходимость соблюдения принципа единства семьи;
тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;
смерть или тяжелая болезнь близких родственников;
другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).
После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19. Источник: https://censor.net.ua/n3212696
09.08.2020 18:16 Відповісти
Это ограничение с 9 до 30 августа 2020 г, а этот товарищ с сопровождающими лицами выехал 2-го, за неделю до того. На авто через контрольный пункт, т. е. легально. Вернется, как "необходимость соблюдения принципа единства семьи".
09.08.2020 20:22 Відповісти
У Шмигаля пересохло в горлі від таких новин.
08.08.2020 20:19 Відповісти
Критичні дні тільки у баб бувають. Це слова баби чи не так?
08.08.2020 20:53 Відповісти
Пью , но с отвращением
08.08.2020 21:20 Відповісти
ЧТО ЗНАЧИТ КРИТИЧЕСКИ, ПРАКТИЧЕСКИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИ???

ЗАПРЕТ МЕДВЕДЧУКУ НА ВЪЕЗД В УКРАИНУ СНАЧАЛА НА 3 ГОДА И ФСЬО. ПОТОМ И ПОЖИЗНЕНО
08.08.2020 21:20 Відповісти
- Ставлюся до цього критично негативно! Дуже сподівався, що візьме з собою й мене. Але не взяв...
08.08.2020 23:05 Відповісти
один поїхав "вадичку папробавать". в розвідку.
другий - засуджує, але готовий дати воду в окупований Крим.
08.08.2020 23:32 Відповісти
Шлюкозу почему тогда не пустили?
09.08.2020 11:18 Відповісти
Что-то, я запутался. КРЫМ Украинский, почему туда нельзя ездить отдыхать? Не можете вернуть Крым назад, а люди тут при чем?А если его и ближайшие 50 лет Крым не вернут назад, а людям хочется там отдыхать ( ОН ЖЕ НАШ), то, как быть?Шесть лет кукарекать про то, что он Украинский, но , почему-то по факту он Российский. Сколько не кричи ХАЛВА, во рту слаще не становится.
09.08.2020 12:05 Відповісти
