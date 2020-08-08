Шмигаль про відпочинок Медведчука в окупованому Криму: "Ставлюся до цього критично негативно"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував перебування одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Негативно ставлюся. Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика, яким він не був би, ким він не був би. Тому ставлюся до цього критично негативно", – сказав голова уряду.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що кум президента РФ Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук відпочиває з сім'єю в окупованому Криму.