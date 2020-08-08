УКР
Шмигаль про стратегію деокупації Криму: "Озвучувати сьогодні не можна. Це певний елемент державної таємниці"

Шмигаль про стратегію деокупації Криму: "Озвучувати сьогодні не можна. Це певний елемент державної таємниці"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився назвати конкретні пункти стратегії деокупації Криму, яку готує влада, пославшись на "державну таємницю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Конкретні речі в цій стратегії? Я знову скажу, що озвучувати сьогодні не можна. Це певний елемент державної таємниці. Але перше: Крим - це українська земля. Вона має повернутися. Є державна стратегія, розуміння, що крок за кроком ми маємо робити, теж є. І як діяти за допомогою, зокрема, й наших міжнародних партнерів, ми також розуміємо і знаємо.

Чи можна це зробити швидко? Тут є питання. Дуже хочеться. Скільки часу на це потрібно, якими будуть процедури, це може бути тривалий процес, об'єктивно", - сказав прем'єр-міністр України.

Читайте також: Україна готова забезпечувати людей в окупованому Криму водою в разі гуманітарної катастрофи, - Шмигаль

Нагадуємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в його відомстві вже завершили роботу над своєю частиною стратегії деокупації Криму, провели консультації з Міністерством реінтеграції та тимчасово окупованих територій України. Зараз готується спільний документ із зазначеної стратегії для подальшої передачі до Ради національної безпеки й оборони України.

Читайте також: Стратегія деокупації Криму готова, але цей документ поки не публічний, - Джапарова

Автор: 

Крим (14244) деокупація (954) Шмигаль Денис (4819)
+27
Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны" - Цензор.НЕТ 4116
08.08.2020 18:53 Відповісти
+17
Да мы уже в курсе про твою стратегию: Сначала дать воду в крым, електроенергию в пол цены, необлагаемые налогами продукты (Свободную Економическую Зону), а потом глядишь и крым когда то вернется.
Только в реальности через год-два Шмыгаль с Ермаков окажутся в Маскве с полными мешками денег а вы мол разбирайтесь и судитесь с Рашкой кто там что подписал. Я уже не говорю, что колаборанты хотят дать автономию дамбасу, чтобы те как крым тоже проголосовали уже официально отделиться от Украины.
08.08.2020 18:57 Відповісти
+14
така тайна как платье голого короля
08.08.2020 18:54 Відповісти
-
Капітулянт Шмигаль про стратегію продажних ЗЕбілів - слуг кремля деокупації Криму: яка виглядає таким чином, Крим в складі Української держави! Яка разом з Кримом в складі проклятої паРаші, на правах бридкою кацапською колонії. Ось через що ця така стратегія і є певним елементом державної таємниці від українського народу.
08.08.2020 21:09 Відповісти
Где ты работаешь?
-На военном заводе.
А что на нём выпускают.
-Танки.
А сколько ты зарабатываешь?
-Военная тайна.
08.08.2020 21:09 Відповісти
Приклад того, що можна загорнути в державну таємницю те, що неможливо здійснити.
08.08.2020 21:11 Відповісти
Тайный ссцоветник..
или хитрый?
Воду в Крым собрался подавать..
Уже под это дело в Панаме счета открыли..
Падлюка
08.08.2020 21:17 Відповісти
...Кабинет министров Украины своим постановлением №632 изменил порядок начисления социальных выплат и социальной помощи, а также назвал новые причины, по которым их могут лишить.
В постановлении № 632 четко прописаны новые условия и нюансы выплаты государственной социальной помощи. Благодаря внесению в критерии подсчета совокупного дохода семьи новых пунктов, этот самый доход будет значительно увеличен. А это значит, что большинство из тех, кто ранее получал субсидии от государства, вынуждены будут решать свои финансовые трудности самостоятельно, не надеясь на соцпомощь.

Так, согласно новому постановлению Кабмина, в среднемесячный доход семьи будут учитываться зарплата после уплаты налогов; стипендия; помощь по безработице; все социальные выплаты, в т.ч. и субсидия; денежные переводы из-за границы; все другие доходы, о которых известно налоговой службе и которые обнародованы получателем в декларации о доходах; доходы от продажи молока и продукции животноводства из частных домохозяйств - 30% от выручки; пенсия и пожизненные выплаты для судей в отставке; денежное обеспечение военнослужащих; для ФЛП на I группе в совокупный доход учитывать минимальную зарплату, на II группе - две минималки, а на третий - три.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/399867-poluchenie_subsidij_uhestochili_v_dohod_uchtut_dahe_denjgi_vzroslyh_detej
...
08.08.2020 21:45 Відповісти
Піднімають економіку 3,14. Далі продовжуватимуть 33. Для них це зручніші цифри. Нехай ....
08.08.2020 23:01 Відповісти
Короткий анекдот: зебіл-стратег.
08.08.2020 21:45 Відповісти
Шмыгаль боится, а я озвучу зелёные планы отъёма Крыма у путена....Во-первых подаётся вода. Бесплатно - там же наши люди, мы же с них деньги не возьмём.... Во-вторых,подаём электричество, газ - тоже бесплатно... Выплачиваем пенсии, финансируем медицину и образование.... Кремлёвская крыса в ужасе, требует забрать Крым взад.....Мы упираемся, но потом соглашаемся.... Занавес...
08.08.2020 22:20 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1292071512950943750 7 ч

Рукожопы Зеленскага заблокировали в Крыму нового хозяина Чма.
Переходы закрыты из-за вспышки короновируса.
Теперь Медведчук может только через крымский мост, Мацкву и БССР. Но это не законно.
Внимательно наблюдаем
08.08.2020 22:23 Відповісти
Медведчук заявлял, что считает Крым де-факто российским.
показати весь коментар
У вас чёрт побери, всё покрыто тайной...
показати весь коментар
Читаем: нет никакой стратегии
09.08.2020 09:13 Відповісти
Озвучивать нельзя лишь по одной причине - это предательство.
09.08.2020 10:02 Відповісти
Ніхто на Банковій не знає що робити далі, точніше план є, і він один - триматися за владу.
09.08.2020 10:52 Відповісти
Тот шмаркаль уже задовбав!Ну явний зрадник України ,явний парашколюб,пуцьківська криса!До яких пір ми його будемо терпіти і надавати можливість знущатися над нашею державою?!Чому мовчить СБУ і інші правоохоронні структури.Та йому тільки за одну заяву щодо подачі води у Крим(а ота заявабула ним зроблена однією з найперших) можна пред"явити кучу звинувачень у т.ч.-держзрада.Ну "доколе"?!
09.08.2020 12:16 Відповісти
