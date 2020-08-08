Шмигаль про стратегію деокупації Криму: "Озвучувати сьогодні не можна. Це певний елемент державної таємниці"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився назвати конкретні пункти стратегії деокупації Криму, яку готує влада, пославшись на "державну таємницю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Конкретні речі в цій стратегії? Я знову скажу, що озвучувати сьогодні не можна. Це певний елемент державної таємниці. Але перше: Крим - це українська земля. Вона має повернутися. Є державна стратегія, розуміння, що крок за кроком ми маємо робити, теж є. І як діяти за допомогою, зокрема, й наших міжнародних партнерів, ми також розуміємо і знаємо.

Чи можна це зробити швидко? Тут є питання. Дуже хочеться. Скільки часу на це потрібно, якими будуть процедури, це може бути тривалий процес, об'єктивно", - сказав прем'єр-міністр України.

Читайте також: Україна готова забезпечувати людей в окупованому Криму водою в разі гуманітарної катастрофи, - Шмигаль

Нагадуємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в його відомстві вже завершили роботу над своєю частиною стратегії деокупації Криму, провели консультації з Міністерством реінтеграції та тимчасово окупованих територій України. Зараз готується спільний документ із зазначеної стратегії для подальшої передачі до Ради національної безпеки й оборони України.

Читайте також: Стратегія деокупації Криму готова, але цей документ поки не публічний, - Джапарова