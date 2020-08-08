УКР
Національний художній музей України зачинено для відвідувачів через обвал частини портика, - Ткаченко. ФОТО

Національний художній музей України тимчасово зачинено для відвідувачів через обвал частини портика будівлі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Національний художній музей України зачинено для відвідувачів через обвал частини портика, - Ткаченко 01

"Прикро, але разом із Національним художнім музеєм маємо повідомити про тимчасове призупинення його роботи через обвал портика. Питання критичне. Вже готуємо документи для виділення коштів на ремонт із резерву Кабміну. Також звернемося з пропозиціями щодо фінансування ще кількох об'єктів, щоб запобігти подібним випадкам", - написав Ткаченко.

Національний художній музей України зачинено для відвідувачів через обвал частини портика, - Ткаченко 02

Читайте також: Наполягатиму на рішенні відкрити культурні установи, що дотримуються карантину, - Ткаченко

За словами міністра, загальна вартість проєкту ремонтно-реставраційних робіт Національного художнього музею становить 68 млн грн, але до кінця року необхідно виділити 30 млн грн.

Національний художній музей України зачинено для відвідувачів через обвал частини портика, - Ткаченко 03

"Серед першочергових робіт: ремонт портика, який руйнується, встановлення риштування і скульптурної групи "Аполлон і музи". Процедуру оформлення коштів запустимо вже з понеділка, 10 серпня. Залучимо весь необхідний ресурс, щоб найближчим часом музей був знову відчинений для відвідувачів", - пообіцяв чиновник.

Дивіться також: Netflix знімає свій перший фільм в Україні, серед головних акторів - Ван Дамм, - Ткаченко. ФОТО

Національний художній музей України зачинено для відвідувачів через обвал частини портика, - Ткаченко 04

+6
обвала части портика. -Жалуется Ткаченко на бедность/ Вор государственного масштаба из кодлана Коломойского -министр культуры по совместительству Ткаченко: сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
08.08.2020 20:03 Відповісти
+3
Разруха под названием Украина, прийшов у музей, а воно зверху ***, краще до сусіда в город за картоплею, там безпечніше. З вашою культурою можна і ковзани двинуть. А депутати не ходять на екскурсії до цього музею???
08.08.2020 20:04 Відповісти
+3
просто деньги на ремонт оказались нужнее для ремонта Конче-Заспы. Представьте сли б что-то там отвалилось, и на голову президенту?
08.08.2020 20:31 Відповісти
Ну, в свое время Романишин тратил все деньги на покупку у друзей картин, нарисованных разными частями тела, на ремонт денег не оставалось.
А после его смерти деньги, вообще, хз куда девались.
Зато изумленные посетители могли удивленно созерцать это "творчество".
Теперь и того лишены.
08.08.2020 19:27 Відповісти
08.08.2020 19:37 Відповісти
Стоят они, ребята,
Точеные тела,
Поставлены когда-то
- А смена не пришла. (с)
Національний художній музей України закрито для відвідувачів через обвал частини портика, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 772
08.08.2020 20:02 Відповісти
Кличка в мери , він ще селітру в Київ завезе.
08.08.2020 20:21 Відповісти
Яка нація при владі такі і музеї!
показати весь коментар
08.08.2020 20:14 Відповісти
А ви помітили,яка свастика між колонами? Наш старовинний символ сили і безкінечности .
показати весь коментар
08.08.2020 20:23 Відповісти
Опупеть, на бесполезный ремонт дворца зеленского в конче заспе, есть 50млн, а 5 тыс гривен залатать карниз в музее - нет. Когда эти зеленые твари уже нажрутся!
08.08.2020 20:33 Відповісти
68 млн. грн. на ремонт "скульптурной группы "Аполлон и музы"? Наверное скульптор этой "группы" сейчас в гробу перевернулся. Знал бы, что такой дорогой ремонт, наверное сам бы молотком своё творение побил...
08.08.2020 21:10 Відповісти
Даже здания протестуют против политики нынешнего министра культуры, который послал украинскую делегацию на ватный славянский базар (г. Витебск), где не только эта делигация выступала на одной сцене с представителями "руssкого рейха" (с), но и в жюри этого чудо конкурса был Газманов,-верный пес Путина. Стыд и позор.
09.08.2020 01:08 Відповісти
 
 