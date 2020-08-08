Національний художній музей України зачинено для відвідувачів через обвал частини портика, - Ткаченко. ФОТО
Національний художній музей України тимчасово зачинено для відвідувачів через обвал частини портика будівлі.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Прикро, але разом із Національним художнім музеєм маємо повідомити про тимчасове призупинення його роботи через обвал портика. Питання критичне. Вже готуємо документи для виділення коштів на ремонт із резерву Кабміну. Також звернемося з пропозиціями щодо фінансування ще кількох об'єктів, щоб запобігти подібним випадкам", - написав Ткаченко.
За словами міністра, загальна вартість проєкту ремонтно-реставраційних робіт Національного художнього музею становить 68 млн грн, але до кінця року необхідно виділити 30 млн грн.
"Серед першочергових робіт: ремонт портика, який руйнується, встановлення риштування і скульптурної групи "Аполлон і музи". Процедуру оформлення коштів запустимо вже з понеділка, 10 серпня. Залучимо весь необхідний ресурс, щоб найближчим часом музей був знову відчинений для відвідувачів", - пообіцяв чиновник.
