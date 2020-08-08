УКР
Водій і троє пасажирів маршрутки загинули унаслідок лобового зіткнення із вантажівкою на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТО

У Коростеньському районі Житомирської області сталася смертельна ДТП з участю вантажівки та маршрутки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Водій і троє пасажирів маршрутки загинули унаслідок лобового зіткнення із вантажівкою на Житомирщині, - Нацполіція 01

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 серпня близько 17:00 на 143-му км автодороги Київ-Ковель, на виїзді із с. Грозине. Попередньо, сталося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса "Фольксваген Крафтер", який рухався з Києва до смт Лугини, з фурою МАН із напівпричепом, яка виїхала на зустрічну смугу руху.

Водій і троє пасажирів маршрутки загинули унаслідок лобового зіткнення із вантажівкою на Житомирщині, - Нацполіція 02

Дивіться також: У Миколаєві маршрутка врізалася в дерево, 9 осіб госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

Унаслідок зіткнення загинули 4 людини – водій маршрутки і троє його пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель Запоріжжя, зазнав травм.

Водій і троє пасажирів маршрутки загинули унаслідок лобового зіткнення із вантажівкою на Житомирщині, - Нацполіція 03

Наразі на місці події працюють поліцейські. Триває з'ясування всіх причин і обставин ДТП, а також встановлення осіб загиблих.

Дивіться також: Маршрутка вилетіла в кювет на Дніпропетровщині, є постраждалі. ФОТО

+11
перестаньте обгонять по встречке, особенно когда в машине дети....
спешуны безмозлые...
08.08.2020 20:39 Відповісти
+9
зарегестрировался специально чтобы оставить коммент. Из нашего района погибли, водитель и три девушки. Водила-мудила по встречке. Соболезнование родным(
08.08.2020 20:32 Відповісти
+9
надо просто башку с собой брать когда за руль садишься
08.08.2020 20:46 Відповісти
грузовик пошел на встречку..водителю 64 года лето жара...видимо рывок был нежданным что маршрутка даже не успела попытаться сманеврировать в сторону.... печалька соболезнования....
08.08.2020 20:19 Відповісти
Если мне не изменяет память, то там некуда маневрировать, там отбойник по краю дороги
08.08.2020 20:24 Відповісти
та нету там вроде отбойников.
08.08.2020 20:46 Відповісти
На том участке дороги, почти везде, по краям идут отбойники
Если вылетает встречка, то с дороги на обочину не уйдешь
08.08.2020 20:57 Відповісти
ну и до чего це сперечання? - люди загинули....
е трасса, е километр на якому вони загинули...
ще раз - не ****** за видбийники зара?
08.08.2020 22:07 Відповісти
Маршрутки потрібно заборонити, дозволити тільки автобуси!
показати весь коментар
08.08.2020 23:00 Відповісти
При том, что если бы не было отбойника, был бы шанс уйти в поле
Я по этой дороге проезжаю несколько раз в год, и хочу вам сказать что ощущение не из приятных, когда вам в лоб идет фура (совершающая обгон), а уйти от нее некуда, и остается только тормозить и надеется, что она успеет совершить маневр
08.08.2020 23:52 Відповісти
може отбойники не по обочинам делать а песередине и разделить полосы?
08.08.2020 23:59 Відповісти
Тогда нужно будет делать по две полосы в каждую сторону, а на это как всегда нет денег
показати весь коментар
обгонялово у нас в крови.... - не можем мы друг за другом и спокойно - не умеем...
показати весь коментар
09.08.2020 00:07 Відповісти
Одна из немногих хороших трасс
Поэтому и гоняют, все: и фуры, и автобусы, и легковые рекорды ставят
09.08.2020 00:14 Відповісти
и мрут - дело ваше....
09.08.2020 00:18 Відповісти
Наше
Вот так, выезжая на трассу, понимаешь, что даже если будешь ехать очень осторожно, это не гарантирует твоей безопасности
Потому что и дорога(элементы конструкции, знаки, развязки), и спешащий куда-то мудак, сведут на нет, все твои старания придерживаться правилам и безопасности
09.08.2020 00:36 Відповісти
как в Киеве, то все больше перемещаюсь не трамваями и бусами - часники или такси .
хто уже быстрее.... - так как они ездят?
ето не езда - запрос на встречу со святым Петром....
09.08.2020 00:45 Відповісти
спасибо за коммент, он многое обьясняет - не обгоныать мы не умеем
нам хоть 2 полоса хоть встечка - ехаем как казлы?
и дальше будем ехать точно так....
09.08.2020 00:14 Відповісти
Не Грозиное, а Грозино
Кто вас набрал таких писателей?
08.08.2020 20:22 Відповісти
в Україні треба штрафи зробити в річну зарплату за кожних пів крока вправо чи вліво. який на донбас. ви самі себе валите тисячами. 98% довбо... без ремнів.
08.08.2020 20:25 Відповісти
а кто по встречке то шёл?
08.08.2020 20:40 Відповісти
водила маршрутки шел на обгон по встречке, сам ездил на ней. Да! вот такие дела(
08.08.2020 20:46 Відповісти
в статье ж написали, что фура по встречке...
08.08.2020 21:05 Відповісти
брешут. Я неоднократно был свидетелем опасных маневров обгона водителем маршрутки по встречке. Ощущение если чес неприятные. Да и фура по встречке.... в основном маршрутчики экономят время. Это еще хорошо хоть мало людей было, в былые добрые времена битком
08.08.2020 21:16 Відповісти
Думаете когда микроавтобус заезжает в лоб Ману, то ремни спасут? Там не ремни,там только чудо спасти может.
08.08.2020 22:52 Відповісти
Ремені рятують, крім тих хто седить з переду.
08.08.2020 23:30 Відповісти
Есть старый анекдот,когда после дтп менты составили протокол:
- Все кто сидел непристегнутые,погибли, все кто сидел пристегнутые,остались сидеть как живые.
Ремни спасают до определенной скорости.Они не являются гарантией,они одна из многих звеньев цепочки безопасности.Да и сзади они так же есть
09.08.2020 08:29 Відповісти
Лаайно анекдот.
Я знаю випадок коли від ременів величезні синьці залишилися на декілька тижднів, автівка у "кашу" водій та пасажир вижили. Але звичайно як що швидкість 140+ то не рятують, просто додають відсотків 30-50 вижити.... а це не мало.
09.08.2020 09:56 Відповісти
Кому как,а мне нравится анекдот.Но лично я в году 1993м в Германии,благодаря тому,что был непристегнут,залетел между сидух,а крышу впечатало в сидения.
Так что все относительно, зависит от тысяч нюансов.
И при 140 лобой атаке,и взять во внимание что там еще км 100,то уже 240, шансы выжить,что выпасть из самолета из 2400 метров.
09.08.2020 10:08 Відповісти
Усі такі рахуівльники розумні.... так як що швидкість 140 и фура 90 то шансів немає... але до зіткнення водій інстинктивно тисне на гальма й швидкість падає... тому ремені безпеки ДУЖЕ ВАЖЛИВІ Й НЕОБХІДНІ.
Й не треба брехати "при ударі закинуло між седінь" ... це казка... при ударі людина, за інерцією летить у перед й аж ніяк не "поміж седіння" .
09.08.2020 20:39 Відповісти
Бреше ваша дружина вам,що з кумом не спала. Я задом на машинах наїздив більш,ніж ви передом.
09.08.2020 21:09 Відповісти
Пустозвон ти Valery Valery 43f2b...
Мій кум живе у іньшій країні. А з машиною взагалі 100% не вгадав.
P. S. Бувай пустомеля, більше відповіді не буде - з балобооками довго не спілкуюсь.
10.08.2020 05:54 Відповісти
Надо просто перестать ездить на МАНах. Что ни лобовое то МАН.
08.08.2020 20:39 Відповісти
надо просто башку с собой брать когда за руль садишься
08.08.2020 20:46 Відповісти
До чого тут МАН ,якщо по зустрічній летить долбоман !!))
08.08.2020 21:04 Відповісти
видимо к Богу спешил, остальные вроде и не....
та хто же их спрашивает тех остальных?
08.08.2020 21:22 Відповісти
йому ман заважав також як зеленському порох
08.08.2020 21:32 Відповісти
Дело не в обгонах,а в водителях. Обгон по встречке во многих случаях незапрещен,но многие не в состоянии оценить дорожную обстановку,закрытые повороты,обгон на холмах при непросматриваемых участках, скорость встречной,попутной и своей машины. В советское время,когда и машин на дорогах было за час 5 штук, было выражение "Не уверен,не обгоняй!"
09.08.2020 08:41 Відповісти
папка в нас гарный - вин нас виколупав, вин нас и вбив -
то про другую новость, но тема та же.....
08.08.2020 21:00 Відповісти
10мин разницы или дочкин гроб?
выбор очевиден... - но мы всегда почему то выбираем гроб....
08.08.2020 21:10 Відповісти
Зараз напишуть- від 3 до 8. А треба множити на 4. Може поможе?!
08.08.2020 21:13 Відповісти
Плять вы шо там , подурели все в Украине То в канализацию лезут группами ., то на встречку выезжают
08.08.2020 21:13 Відповісти
там кацапа рульовий
08.08.2020 21:33 Відповісти
На выезде , там же по идее ограничение скорости движения
08.08.2020 21:18 Відповісти
Идеи ,в этой стране, у каждого свои. Так же , как и законы.
08.08.2020 21:38 Відповісти
Нам то плохие дороги мешают, то хорошие...То жара на нас действует, то гололед...Спешат куда то, три копейки хотят лишние заработать, чтобы потом их тупо просрать на сигареты или пиво....Потом на казино надо будет зарабатывать....Вот поэтому и спешат принять закон про трансплантацию -- желающих поделиться органами полно!
08.08.2020 21:24 Відповісти
Когда гибнут Украинцы в России много желчи льют, а щас слабо?
08.08.2020 21:54 Відповісти
Раньше водители грузовых машин и автобусов были самыми дисциплинированными. Сейчас понабирали отстойников. Жаль пассажиров. Невинные души. Мои соболезнования родным.
08.08.2020 22:00 Відповісти
Сподіваюся, що багато з дописувачів їздять за кермом. Не один і не сотні разів тікав від багатовозів на узбіччя. Раніше - це були аси, зараз - чмирята. Не повертається язик звинуватити водія маршрутного транспорту, міг би втекти - зумів, би. Землю пухом, загиблим.
08.08.2020 22:51 Відповісти
берем смотрим, среди демократических республик, где самая низкая смертность на дорогах, где самое низкое количество дтп и так далее. посылаем в эту страну Авакова с делегацией, для изучения опыта. Не впускаем делегацию обратно ни под каким предлогом. Ждем когда украинские показатели сравняются с показателями демократической республики.
08.08.2020 23:26 Відповісти
