Водій і троє пасажирів маршрутки загинули унаслідок лобового зіткнення із вантажівкою на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТО

У Коростеньському районі Житомирської області сталася смертельна ДТП з участю вантажівки та маршрутки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 серпня близько 17:00 на 143-му км автодороги Київ-Ковель, на виїзді із с. Грозине. Попередньо, сталося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса "Фольксваген Крафтер", який рухався з Києва до смт Лугини, з фурою МАН із напівпричепом, яка виїхала на зустрічну смугу руху.

Унаслідок зіткнення загинули 4 людини – водій маршрутки і троє його пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель Запоріжжя, зазнав травм.

Наразі на місці події працюють поліцейські. Триває з'ясування всіх причин і обставин ДТП, а також встановлення осіб загиблих.

