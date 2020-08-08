Жителя Рівного Пустинського, який називає себе ексбійцем "Французького легіону", судитимуть за замах на рівненського суддю Денисюка
Справу 46-річного Віктора Пустинського, якому інкримінують замах на вбивство голови Рівненського міського суду Петра Денисюка, направлено до суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненщини.
Справу розглядатимуть у Рівненському міському суді, обвинувальний акт туди направили 31 липня.
"Чоловікові інкримінують замах на умисне вбивство голови Рівненського міського суду шляхом обстрілу його житлового будинку з автоматичної зброї та кидання гранати в його двір у лютому 2019 року, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей", - повідомила Суспільному речниця прокуратури Оксана Жужельська.
Розслідування замаху на життя голови Рівненського міського суду Петра Денисюка тривало з лютого минулого року. Підозру Віктору Пустинському слідчі поліції вручили в середу, 3 червня 2020 року.
За інформацією пресслужби поліції, підозрюваний у скоєному не зізнався і не дав жодних свідчень. Слідчі поліції встановили, що близько другої години ночі 25 лютого Віктор Пустинський обстріляв будинок судді.
Голова суду Петро Денисюк обстріл свого будинку пов'язував винятково з професійною діяльністю. Проте додав, що жодних погроз ні він, ні його родина напередодні не отримували.
Видання повідомляє, що під час обрання запобіжного заходу Віктор Пустинський розповів, що п'ять років служив у "Французькому іноземному легіоні" (спецпідрозділ у складі французької армії, куди дозволено набирати громадян інших держав). І додав, що автівки підпалював "поганим людям", із якими, нібито, не могла впоратися правоохоронна система.
З грудня Пустинський перебуває під вартою, після затримання встиг травмуватися в СІЗО і потрапити до лікарні. 22 січня Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу його захисників щодо запобіжного заходу і залишив підозрюваного під вартою. Мотивував це тим, що Пустинський може тиснути на потерпілих.
Апеляційний суд 4 квітня відмінив також постанову слідчого судді Рівненського міського суду від 12 березня, в якій одним із пунктів була можливість вийти з-під варти, внісши 630 тисяч гривень застави.
Крім замаху на вбивство судді, підозру Пустинському оголосили і за незаконне зберігання арсеналу зброї. Під час обшуку в його гаражі на вулиці Курчатова знайшли 10 тисяч набоїв різного калібру, зброю і вибухівку.
Одного уже по фамилии Соболев пытались так грохнуть , а убили его трехлетнего сына .
Интересно , кого Вам жалко ?! У гранаты есть такое свойство - осколочное . И осколки не обладают избирательностью , где судья , где его помощник или его дети , или соседские ребятишки ! Даже пуля может ошибиться , а граната почти всегда !
Не "мужик" он , а тупой кондом - убийца !
Я так и написал - граната не относится к высокоточному интеллектуальному оружию и её осколки не имеют датчкиков порядочности и законопослушности , да и вообще пока таких датчиков не изобрели , шобы они давали сигнал на out-device , который бы нейтрализовал эти осколки , если они летят к порядочному и честному , но поражают только убийц и поддонков .
Я бы за торговлю и хранение взрывчатки давал бы лет 20 тюряги . Бо это куда опаснее , чем даже пулемёт . Бо есть страны , где у копов есть пулемёты для особых нужд , т.е. можно ещё в первом приближении считаться средством защиты общества и гражданского порядка . А вот гранаты , мины и бомбы - это априори оружие только армии . Вне армии это терроризм даже , а не бандитизм .
Мудрість - ось що відрізняє різновид гомо від інших . А ось її відсутність приближує деяких представників до "прородної сутності" жорстокого хижака . В тому вбиця й злочинець робиться зхожий на тварину .
Це одна з моїх особистих ідей , що психологія кримінального світу , це спроба гомо повернутися в минуле свого виду - як відторгнення "умовностей" ********** розвинутого соціуму . Антропологи стверджують, що подавна більшість крамальонців (наших пращурів) були канібалами . Зараз - людожерство до цього не рідкістні ма"яки опускаются (десоціалізуються) . А це лише 25-30 тисяч років тому . А крім людожерства панував в соціальних відносина геноцид сусідів . Тобто - повний пакет : гвалтування й вбивство тотальне . Інакше війни не закінчувались . Й так десь до 6-8 тисяч років тому . Поступово з розвитком культури зернових й с/г канібалізм зникає , але геноцид продовжуєтся - ось це вже рівень банальних маньяків . Поки людство в Єгипті й Месапатамії не винайшли - ноухау тих часів - рабство разом з їх державними устроями . Ноухау тому , що виявилось вигідніше не вбивати й гвалтувати усе , а робити рабами ящо оволодіти технікою управління й маніпуляцією людьми - ось це вже рівень ********* "блатної спільноти" , а закони Єгіпту й Вавілону дуже дотичні до воровських "понять" . Вори це арістократія - цінні раби це мужики , а яких можно не жаліти - це опущені . До речі в , центральній Африці усе складалось пізніше й навіть до 20 століття залишався канібалізм ... А десь років тисяча тому - панував тотально , особливо де не було можливостей вирощувати злаки . Араби й принесли злаки й канібалізм почав зникати всюди . Але державності у чорної Африки не було майже ніде -- тому геноцидили : гвалтували й вбивали усіх сусідів - як конкурентів за малоефективний ресурс . Й трагедія на озері Чад - це яскравий приклад, що навіть в кінці 20 століття є відгуки цього явища . Саме тому , коли мої приятелі ліваки й афроамериканці закидають мовляв білі принесли лихо в центральну Африку я завжди відповідаю, що це перевіренний факт історії , що тільки в кінці 19 століття у європейців (британців) зв"явилась можливость й потреба лізти поза берегову лінію Африки більше ніж 20 км . До цього часу це був шлях португальців , або голандців - дрібних морських держав , в яких не було достатньої кількості війска , що лізти . Так , саме вони запропонували африканцям з узбережжя - бандитам й вбивцям за географіним фахом замість голів загеноцидених вождів й тіла жінок , не вбивати сусідів , а продавати їх португальцям й нідерландцям живцем . Тобто, якщо їх не стали своїж сусіди продавати в рабство , то скоріше їх майже усіх повбивали . Що поробишь - в Єгипті й Міжріччі йще 6 тисяч років тому виникли держави , а в чорній Африці - тільки в кінці 18 століття й тільки в районі Родезії почали племена збиратися в щось більше й з"явився в них верховний вожак й якись примитивний протодержавний устрій .
Бо з точки зору соцалізованного рабовластника це посягання на його державний устрій -- тобто поняття . За посягання раба на аристократа - смерть . Сусідні племена без державності рабовластники вважали варварами й хто відмовлявся від рабства - знищували . Хто вбивав громодян Риму - вирізали нещадно .
В Еладі й особливо в Риму раби були ціний й дорогий ресурс - їх вбивати право давало , але закони це оговорювали , інакще могли посадити , або інакше наказати . За час існування Риму аристократи вбили більше інших аристократів , ніж властних рабів . Так й блатні - ріжуть один одного за різні порушення більше ніж мужиків . Опущені - це інше . Це - розвага . Ось й в Римі гладиаторські бої були лише часткої в ряді інших розваг , де страчували "злодіїв" , де на християн випускали диких тварин й робились ставки як блатні грають в карти на в їх хибному уявленні "винних" ....
Давно пора
----------------- скрее б уже ...................................
- токо шо проснулся и не отошел от радужных снов шо такое ляпаешь?
снять шкуру и пустить на барабан