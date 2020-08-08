Жителя Рівного Пустинського, який називає себе ексбійцем "Французького легіону", судитимуть за замах на рівненського суддю Денисюка

Справу 46-річного Віктора Пустинського, якому інкримінують замах на вбивство голови Рівненського міського суду Петра Денисюка, направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненщини.

Справу розглядатимуть у Рівненському міському суді, обвинувальний акт туди направили 31 липня.

"Чоловікові інкримінують замах на умисне вбивство голови Рівненського міського суду шляхом обстрілу його житлового будинку з автоматичної зброї та кидання гранати в його двір у лютому 2019 року, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей", - повідомила Суспільному речниця прокуратури Оксана Жужельська.

Розслідування замаху на життя голови Рівненського міського суду Петра Денисюка тривало з лютого минулого року. Підозру Віктору Пустинському слідчі поліції вручили в середу, 3 червня 2020 року.

За інформацією пресслужби поліції, підозрюваний у скоєному не зізнався і не дав жодних свідчень. Слідчі поліції встановили, що близько другої години ночі 25 лютого Віктор Пустинський обстріляв будинок судді.

Голова суду Петро Денисюк обстріл свого будинку пов'язував винятково з професійною діяльністю. Проте додав, що жодних погроз ні він, ні його родина напередодні не отримували.

Видання повідомляє, що під час обрання запобіжного заходу Віктор Пустинський розповів, що п'ять років служив у "Французькому іноземному легіоні" (спецпідрозділ у складі французької армії, куди дозволено набирати громадян інших держав). І додав, що автівки підпалював "поганим людям", із якими, нібито, не могла впоратися правоохоронна система.

З грудня Пустинський перебуває під вартою, після затримання встиг травмуватися в СІЗО і потрапити до лікарні. 22 січня Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу його захисників щодо запобіжного заходу і залишив підозрюваного під вартою. Мотивував це тим, що Пустинський може тиснути на потерпілих.

Апеляційний суд 4 квітня відмінив також постанову слідчого судді Рівненського міського суду від 12 березня, в якій одним із пунктів була можливість вийти з-під варти, внісши 630 тисяч гривень застави.

Крім замаху на вбивство судді, підозру Пустинському оголосили і за незаконне зберігання арсеналу зброї. Під час обшуку в його гаражі на вулиці Курчатова знайшли 10 тисяч набоїв різного калібру, зброю і вибухівку.