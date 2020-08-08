УКР
Жителя Рівного Пустинського, який називає себе ексбійцем "Французького легіону", судитимуть за замах на рівненського суддю Денисюка

Жителя Рівного Пустинського, який називає себе ексбійцем "Французького легіону", судитимуть за замах на рівненського суддю Денисюка

Справу 46-річного Віктора Пустинського, якому інкримінують замах на вбивство голови Рівненського міського суду Петра Денисюка, направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненщини.

Справу розглядатимуть у Рівненському міському суді, обвинувальний акт туди направили 31 липня.

"Чоловікові інкримінують замах на умисне вбивство голови Рівненського міського суду шляхом обстрілу його житлового будинку з автоматичної зброї та кидання гранати в його двір у лютому 2019 року, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей", - повідомила Суспільному речниця прокуратури Оксана Жужельська.

Читайте також: Буданова, який очолив військову розвідку, минулого року намагався підірвати російський диверсант Ломако

Розслідування замаху на життя голови Рівненського міського суду Петра Денисюка тривало з лютого минулого року. Підозру Віктору Пустинському слідчі поліції вручили в середу, 3 червня 2020 року.

За інформацією пресслужби поліції, підозрюваний у скоєному не зізнався і не дав жодних свідчень. Слідчі поліції встановили, що близько другої години ночі 25 лютого Віктор Пустинський обстріляв будинок судді.

Голова суду Петро Денисюк обстріл свого будинку пов'язував винятково з професійною діяльністю. Проте додав, що жодних погроз ні він, ні його родина напередодні не отримували.

Видання повідомляє, що під час обрання запобіжного заходу Віктор Пустинський розповів, що п'ять років служив у "Французькому іноземному легіоні" (спецпідрозділ у складі французької армії, куди дозволено набирати громадян інших держав). І додав, що автівки підпалював "поганим людям", із якими, нібито, не могла впоратися правоохоронна система.

Дивіться також: Невідомі кинули дві гранати під автомобіль в Одесі, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, - МВС. ФОТОрепортаж

З грудня Пустинський перебуває під вартою, після затримання встиг травмуватися в СІЗО і потрапити до лікарні. 22 січня Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу його захисників щодо запобіжного заходу і залишив підозрюваного під вартою. Мотивував це тим, що Пустинський може тиснути на потерпілих.

Апеляційний суд 4 квітня відмінив також постанову слідчого судді Рівненського міського суду від 12 березня, в якій одним із пунктів була можливість вийти з-під варти, внісши 630 тисяч гривень застави.

Крім замаху на вбивство судді, підозру Пустинському оголосили і за незаконне зберігання арсеналу зброї. Під час обшуку в його гаражі на вулиці Курчатова знайшли 10 тисяч набоїв різного калібру, зброю і вибухівку.

замах (574) Рівне (582) суд (11874)
Топ коментарі
+24
Жалко что не убил. Теперь бандитская власть засудит мужика по максимуму, за то что посмел руку на господина поднять
08.08.2020 20:20 Відповісти
+9
хм.. на 99% украинских судей у Народа Украины накопилось отложенное преступление.
08.08.2020 20:21 Відповісти
+9
Никого не убил никого даже не ранил но судить будут за покушение на убийство. Зато росийских боевиков и сепаратистов судят за хулиганство даже если есть жертвы. Так что если набрались храбрости убить тварь чиновничью, то стреляйте наверняка. Потому что если оно выживет то вас все равно бандитская власть не простит.
08.08.2020 20:45 Відповісти
не уверен за Легион, но к суддям отношение примерно такое же...
08.08.2020 20:20 Відповісти
Жалко что не убил. Теперь бандитская власть засудит мужика по максимуму, за то что посмел руку на господина поднять
08.08.2020 20:20 Відповісти
Граната во двор ?!
Одного уже по фамилии Соболев пытались так грохнуть , а убили его трехлетнего сына .

Интересно , кого Вам жалко ?! У гранаты есть такое свойство - осколочное . И осколки не обладают избирательностью , где судья , где его помощник или его дети , или соседские ребятишки ! Даже пуля может ошибиться , а граната почти всегда !

Не "мужик" он , а тупой кондом - убийца !
08.08.2020 20:54 Відповісти
А те чиновники которые пьяные летают на своих тачках под 200 по улицам ето не тупые кондомы-убийцы? А етот судья который скорее всего оправдал не одного убийцу и казнокрада укравшего деньги у людей которым нужна помощь на лечение и тд ето не тупой кондом-убийца? Или чем ето лучше гранаты? От гранаты скорее всего будет наказан етот судья, а от действий судьи и выше перечисленных которых он оправдал за деньги, а значит поощрил, сколько невиновных людей погибло?
08.08.2020 21:27 Відповісти
Чиновники , мажоры , менты (шо застрелили ребёнка) -- всё это нелюди . Согласен , как и со статистикой , что 95% народу не доверяют судьям , бо заслужили эти судьи , бо честных там процент ещё ниже . Всё так , но причём тут их дети , собеседники , соседи , случайные прохожие ?!
Я так и написал - граната не относится к высокоточному интеллектуальному оружию и её осколки не имеют датчкиков порядочности и законопослушности , да и вообще пока таких датчиков не изобрели , шобы они давали сигнал на out-device , который бы нейтрализовал эти осколки , если они летят к порядочному и честному , но поражают только убийц и поддонков .

Я бы за торговлю и хранение взрывчатки давал бы лет 20 тюряги . Бо это куда опаснее , чем даже пулемёт . Бо есть страны , где у копов есть пулемёты для особых нужд , т.е. можно ещё в первом приближении считаться средством защиты общества и гражданского порядка . А вот гранаты , мины и бомбы - это априори оружие только армии . Вне армии это терроризм даже , а не бандитизм .
09.08.2020 04:37 Відповісти
А при чем случайные прохожие, дети случайных прохожих, которые попадают под колеса пьяных судей? На "войне" как на войне жертвы с обеих сторон.
показати весь коментар
Послухайте , а якщо б Ви жили десь в Австралії , або на березі Нилу й там була небеспека , що крокодил вилізе - Ви теж прийшли з тонной динамиту до річки й підірвали б усе , що рухається в тій річці ?!

Мудрість - ось що відрізняє різновид гомо від інших . А ось її відсутність приближує деяких представників до "прородної сутності" жорстокого хижака . В тому вбиця й злочинець робиться зхожий на тварину .
Це одна з моїх особистих ідей , що психологія кримінального світу , це спроба гомо повернутися в минуле свого виду - як відторгнення "умовностей" ********** розвинутого соціуму . Антропологи стверджують, що подавна більшість крамальонців (наших пращурів) були канібалами . Зараз - людожерство до цього не рідкістні ма"яки опускаются (десоціалізуються) . А це лише 25-30 тисяч років тому . А крім людожерства панував в соціальних відносина геноцид сусідів . Тобто - повний пакет : гвалтування й вбивство тотальне . Інакше війни не закінчувались . Й так десь до 6-8 тисяч років тому . Поступово з розвитком культури зернових й с/г канібалізм зникає , але геноцид продовжуєтся - ось це вже рівень банальних маньяків . Поки людство в Єгипті й Месапатамії не винайшли - ноухау тих часів - рабство разом з їх державними устроями . Ноухау тому , що виявилось вигідніше не вбивати й гвалтувати усе , а робити рабами ящо оволодіти технікою управління й маніпуляцією людьми - ось це вже рівень ********* "блатної спільноти" , а закони Єгіпту й Вавілону дуже дотичні до воровських "понять" . Вори це арістократія - цінні раби це мужики , а яких можно не жаліти - це опущені . До речі в , центральній Африці усе складалось пізніше й навіть до 20 століття залишався канібалізм ... А десь років тисяча тому - панував тотально , особливо де не було можливостей вирощувати злаки . Араби й принесли злаки й канібалізм почав зникати всюди . Але державності у чорної Африки не було майже ніде -- тому геноцидили : гвалтували й вбивали усіх сусідів - як конкурентів за малоефективний ресурс . Й трагедія на озері Чад - це яскравий приклад, що навіть в кінці 20 століття є відгуки цього явища . Саме тому , коли мої приятелі ліваки й афроамериканці закидають мовляв білі принесли лихо в центральну Африку я завжди відповідаю, що це перевіренний факт історії , що тільки в кінці 19 століття у європейців (британців) зв"явилась можливость й потреба лізти поза берегову лінію Африки більше ніж 20 км . До цього часу це був шлях португальців , або голандців - дрібних морських держав , в яких не було достатньої кількості війска , що лізти . Так , саме вони запропонували африканцям з узбережжя - бандитам й вбивцям за географіним фахом замість голів загеноцидених вождів й тіла жінок , не вбивати сусідів , а продавати їх португальцям й нідерландцям живцем . Тобто, якщо їх не стали своїж сусіди продавати в рабство , то скоріше їх майже усіх повбивали . Що поробишь - в Єгипті й Міжріччі йще 6 тисяч років тому виникли держави , а в чорній Африці - тільки в кінці 18 століття й тільки в районі Родезії почали племена збиратися в щось більше й з"явився в них верховний вожак й якись примитивний протодержавний устрій .
показати весь коментар
До речі ніколи не замислювалися , чому "блатні" так люто й сакрально ненавидять маньяків , тим більш , які йще гватують, або опускаютьяся до людожерства . Хоча при певних умовах самі й вбивають , й гвалтують , а якщо на "ривок" йдуть то й до канібалізму ?!
Бо з точки зору соцалізованного рабовластника це посягання на його державний устрій -- тобто поняття . За посягання раба на аристократа - смерть . Сусідні племена без державності рабовластники вважали варварами й хто відмовлявся від рабства - знищували . Хто вбивав громодян Риму - вирізали нещадно .
В Еладі й особливо в Риму раби були ціний й дорогий ресурс - їх вбивати право давало , але закони це оговорювали , інакще могли посадити , або інакше наказати . За час існування Риму аристократи вбили більше інших аристократів , ніж властних рабів . Так й блатні - ріжуть один одного за різні порушення більше ніж мужиків . Опущені - це інше . Це - розвага . Ось й в Римі гладиаторські бої були лише часткої в ряді інших розваг , де страчували "злодіїв" , де на християн випускали диких тварин й робились ставки як блатні грають в карти на в їх хибному уявленні "винних" ....
показати весь коментар
Вы забор этого Денисюка видели? Единственный кто мог пострадать это его родня. Если динамит, предназначенный для крокодила, убьёт его детенышей, ничего страшного не случится. Иначе крокодилята вырастут и станут такими же крокодилами-судьями.
показати весь коментар
хм.. на 99% украинских судей у Народа Украины накопилось отложенное преступление.
показати весь коментар
новый мутный за....ырон от авакяна Борисович хорош е..ть мозг населению Украины никаких доказательств нема ......схватили того -кто неугоден власти...
показати весь коментар
легионер, стреляющий, метающий и не попадающий? - не легионер.
показати весь коментар
В кого він міг поцілити о другій ночі коли всі спали?
показати весь коментар
та и я ж про то - криворукий стрелятель и метатель в пол второго ночи - хто угодно тока не легионер..... - белка мо?
показати весь коментар
Вирішив нашугати суддю. Як би хотів вбити, то вбив би.
показати весь коментар
легионер зашел бы и убил - за забором петухи курлычат - не легионеры.....
показати весь коментар
Знаючи які в Україні судді, суд Лінча не за горами.
показати весь коментар
Знаючи які в Україні "суди Лінча", судді можуть спати спокійно іще років 100.
08.08.2020 20:56 Відповісти
Жителя Рівного Пустинського, який називає себе ексбійцем "Французького легіону", судитимуть за замах на рівненського суддю Денисюка - Цензор.НЕТ 2109
08.08.2020 21:06 Відповісти
На корм червям.
показати весь коментар
посмотри видео ликвидации полтавского, МОЖЕТ УСПОКОИШЬСЯ
показати весь коментар
Іди в еротичну подорож Жителя Рівного Пустинського, який називає себе ексбійцем "Французького легіону", судитимуть за замах на рівненського суддю Денисюка - Цензор.НЕТ 44
показати весь коментар
Перед тем как шить дело "о покушении на судью", нужно проверить декларацию судьи и его семьи на предмет соответствия официальных доходов и расходов. А то получается одел мантию - и твори что вздумается. Может там действительно было за что бросать гранату
показати весь коментар
ты знаешь, "если" не ты устанавливаешь и это другое уголовное дело
показати весь коментар
Это только начало, будут выводить судей и развешивать на столбах.
Давно пора
08.08.2020 20:34 Відповісти
посмотри ликвидацию полтавского, может немного остынешь?
показати весь коментар
Такая паскудная фамилия у тебя не зря.
показати весь коментар
у тебя же не фамилия Соломон? Если говорить нормативным языком, то если ты взял оружие и начал совершать стрельбу или угрожать, будь готов быть убит. Я вам не советую переходить в действия, пусть останется все просто не довольным трепом
показати весь коментар
Мент. Бывший. Всё ясно. Реформа 14-16 годов кончилась. Полиция превратилась в мусоров.
показати весь коментар
тебе ясно станет когда тебе в ***** дам, ясность тебе сразу наведу
показати весь коментар
Просто приголомшений цинізмом негідника який ледь не вбив суддю. Сам суддя Денисюк виділяється чесністю і порядністю навіть на фоні суддівського корпусу України. Чесніше нього лише суддя Вовк з ОАСК...
показати весь коментар
путем обстрела его жилого дома из автоматического оружия и метания гранаты в его двор в феврале 2019 года, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", - но ежедневные обстрелы на фронте теперь не несут опасности и угрозы жизни украинских солдат...
показати весь коментар
Никого не убил никого даже не ранил но судить будут за покушение на убийство. Зато росийских боевиков и сепаратистов судят за хулиганство даже если есть жертвы. Так что если набрались храбрости убить тварь чиновничью, то стреляйте наверняка. Потому что если оно выживет то вас все равно бандитская власть не простит.
показати весь коментар
"Судді" в Україні вважають себе кастою "недоторканих" й за своїх колег будуть судити по максимуму. А терористи.... так половина а то й більше з "суддів" вата аля морожка по 25 коп.!
показати весь коментар
Українці мають право на шкiру суддi якi судють не по закону.
показати весь коментар
понимаешь на такие речи ни кто не обратит внимание, но если ты возьмешь оружие и станешь пулять по патриотическим соображениев в мирном городе, тебе спец наз между глаз пустит пулю. Вот и все
показати весь коментар
Макаков чорт.
показати весь коментар
Жаль не добил Правосудия в Украине нет , и под мантией ,как правило скрывается очередной мерзавец
показати весь коментар
под мантией он не один. ТАМ ЕЩЁ И ЕГО СОСКА к нему присосана...
показати весь коментар
ЭТО СЕЙЧАС его судят а когда этих судейских плятей начнут раскулачивать и вешать то ОН СТАНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЕМ !
----------------- скрее б уже ...................................
показати весь коментар
Судья- символ правосудия и высшей справедливости. Жив остался, мы все так переживали за его жизнь и здоровье
показати весь коментар
ТИПУН ТЕБЕ НА ЯЗЫК !
- токо шо проснулся и не отошел от радужных снов шо такое ляпаешь?
показати весь коментар
показати весь коментар
какой-то молодой армейский генерал, без коррупционного шлейфа и друзей-олигархов, руководствуясь идеями справедливого демократического правового государства, культивируя идею искорениить судейский произвол в Украине, и заявляя, что единственным источником власти в Украине является народ арестовал зеленявого (узурпация власти - роспуск ВР 2019 - зеля нелитимный). Если судьи не начнут выносить справедливые решения - это наше будущее
показати весь коментар
да что там покушаться!
снять шкуру и пустить на барабан
показати весь коментар
Человек который якобы прослужил пять лет в Инстранном Легионе не смого убить какое то корумпированное гребанное чмо? Не верю. Или в Легионе не служил либо сошел с ума занялся дешевым шантажем.
показати весь коментар
странно
показати весь коментар
Жителя Рівного Пустинського, який називає себе ексбійцем "Французького легіону", судитимуть за замах на рівненського суддю Денисюка - Цензор.НЕТ 6684
показати весь коментар
Эти Волки такие судьи, как и тот, за убийство которого пытались посадить Павличенко
показати весь коментар
У как, а обычно такое рассматривают как хулигнанство! А но тут же не простой смертный замешан, а судья, и чет мне подсказывает ,что за дело его нужно было грохнуть!
показати весь коментар
Да его награждать надо. Судья у нас по определению вор и бандит. Даже доказывать ничего не надо.
показати весь коментар
Комментарии показывают, что есть проблеммы у этого общества. И весьма серьезные(
показати весь коментар
