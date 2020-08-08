УКР
Адміністрація Трампа відстежуватиме спроби Китаю, Ірану та Росії втрутитися у вибори в США

Адміністрація президента Дональда Трампа планує уважно стежити за можливими спробами втрутитися у вибори з боку Росії, Китаю та Ірану.

Про це Трамп заявив 7 серпня на пресконференції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У такий спосіб він прокоментував заяву директора Національного центру контррозвідки та безпеки США Білла Еваніни про можливі загрози щодо виборчого процесу.

"Ми будемо стежити за ними всіма. Ми будемо дуже обережними", - заявив президент США.

Читайте також: Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США

На думку Трампа, кожна з трьох зазначених країн, зокрема і Росія, не хоче його перемоги.

"Думаю, остання людина, яку Росія хотіла б бачити в офісі (президента. - Ред.), - це Дональд Трамп, бо ніхто не був до Росії жорсткіший, ніж я, ніколи", - сказав він.

Серед ймовірних причин такого ставлення Трамп назвав свій тиск на союзників по НАТО з вимогою виконувати свої членські зобов'язання, а також зусилля США щодо зупинки будівництва "Північного потоку-2".

Президент США також вважає, що Китай та Іран хотіли б обрання його опонента від Демократичної партії Джо Байдена.

Читайте також: Глава контррозвідки США Еваніна заявляє про можливі спроби Росії, Китаю та Ірану вплинути на вибори

Нагадаємо, керівник Національного центру контррозвідки і безпеки США Білл Еваніна представив заяву щодо загроз прийдешнім президентським виборам, які мають відбутися восени в Сполучених Штатах.

Поміж іншого, він назвав спробою Росії вплинути на вибори записи телефонних розмов нібито тодішнього президента України Петра Порошенка та Джо Байдена, які оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.

+6
Лапті обов"язково всунуть своє рило.
показати весь коментар
08.08.2020 21:11 Відповісти
+5
Отслеживать и всячески содействовать.
показати весь коментар
08.08.2020 21:03 Відповісти
+5
Министерство Юстиции США забрало 2 здания принадлежащие Коломойскому,почалося...Ермаку и Зеле приготовиться...
показати весь коментар
08.08.2020 21:06 Відповісти
Отслеживать и всячески содействовать.
показати весь коментар
08.08.2020 21:03 Відповісти
Росєяне, живіть власною країною,дбайте про неї,опікуйтесь нею,не пхайте свій брудний писок , в сусідське,чуже для вас,обістя !!))
показати весь коментар
08.08.2020 21:21 Відповісти
Кипрские оффшоры и прочие радости барыги оманского https://www.youtube.com/watch?v=NMX0bllWgXU
показати весь коментар
08.08.2020 21:24 Відповісти
Фотошоп. На обох картинках однакові дерева і стовп на тому ж місці.
показати весь коментар
08.08.2020 21:15 Відповісти
Министерство Юстиции США забрало 2 здания принадлежащие Коломойскому,почалося...Ермаку и Зеле приготовиться...
показати весь коментар
08.08.2020 21:06 Відповісти
" Лед тронулся ,господа присяжние завсегдатаи " !!!))
показати весь коментар
08.08.2020 21:10 Відповісти
Сподіваюсь, що це тільки "проба смаку" для наступного апетиту.
показати весь коментар
08.08.2020 21:13 Відповісти
и так долго стеснялись, но лучше позже чем никогда....
показати весь коментар
08.08.2020 21:30 Відповісти
Лапті обов"язково всунуть своє рило.
показати весь коментар
08.08.2020 21:11 Відповісти
Сунути свій писок в сусідське обістя , це московська ментальна відмінність !!))
показати весь коментар
08.08.2020 21:17 Відповісти
Трамадолу ничего не светит.Ему домик в ямалацком округе приготовлен.
показати весь коментар
08.08.2020 21:12 Відповісти
Большой брат следит за тобой.
показати весь коментар
08.08.2020 21:13 Відповісти
Це кажуть про Яндекс Бар. Погугли.
показати весь коментар
08.08.2020 21:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N0dGw8NLfCE Это наше будущее
показати весь коментар
08.08.2020 21:20 Відповісти
Та это, вообще-то, из "1984" Оруэлла.
показати весь коментар
08.08.2020 21:33 Відповісти
Як казав колись прокурор Пiскун,а ви доведiть що я хабарник
показати весь коментар
08.08.2020 21:14 Відповісти
иди уже
показати весь коментар
08.08.2020 21:14 Відповісти
Гыы!!!)))
показати весь коментар
08.08.2020 21:17 Відповісти
Следи - не следи, кацапы потом просто скажут , что это не они
показати весь коментар
08.08.2020 21:20 Відповісти
Вовока-куйловка буде волати:"Я у будиночку!"
показати весь коментар
08.08.2020 21:32 Відповісти
Профессор университета в Вашингтоне (American University in Washington DC) Аллан Лихтман предсказал поражение Дональду Трампу, сообщает https://edition.cnn.com/2020/08/07/us/allan-lichtman-trump-biden-2020-trnd/index.html CNN .
показати весь коментар
08.08.2020 21:21 Відповісти
Профессор, угадывавший итоги выборов со времен Рейгана
показати весь коментар
08.08.2020 21:22 Відповісти
Смотря как на рояле они будут играть
показати весь коментар
08.08.2020 21:22 Відповісти
вагнеровцев сдала на съедение Батьке
показати весь коментар
08.08.2020 21:24 Відповісти
правда штоль...а зачем?...
показати весь коментар
08.08.2020 21:41 Відповісти
Точно,шо аж ты так сильно ссышься своей тряпки🌷
показати весь коментар
08.08.2020 21:26 Відповісти
Могуче сікає, я його рассея
показати весь коментар
08.08.2020 21:34 Відповісти
Я просто в шоке - вас 'могущественных' уже кто только не посылает на хер, а вы всегда возвращаетесь оттуда отдохнувшие и с магнитиками.
показати весь коментар
08.08.2020 21:51 Відповісти
Ну не спасет тебя такой флажок😂🌷×
показати весь коментар
08.08.2020 22:15 Відповісти
Пинкертоны ФБР раскрыли гигантскую сеть воровства украинского бабла Приватбанка,остались детали и мотивы,почему народ Украины так любит воров и шулеров... дважды не сидевший не считается,он всего лишь завгар...схему придумал очень умный человек,и вряд ли это Коломойский...
показати весь коментар
08.08.2020 21:23 Відповісти
кто бы мог подумать , а с шапок начинал
показати весь коментар
08.08.2020 21:25 Відповісти
раскрыли тупого
показати весь коментар
08.08.2020 21:26 Відповісти
Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы
показати весь коментар
08.08.2020 21:28 Відповісти
за кацапию я бы не переживал - рыжый ее отмоет.....
показати весь коментар
08.08.2020 21:33 Відповісти
Скорее всего это банковский служащий с хорошим стажем работы в финансовой сфере...Следтвие продолжается....
показати весь коментар
08.08.2020 21:34 Відповісти
Их и внутри США сидит как блох на собаке.
показати весь коментар
08.08.2020 21:40 Відповісти
ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ***** токо с одной целью - грохнуть! Грохните его и больше не надо будет "отслеживать" не кибератак... не вмешательств... вообще ничего плохого уже не будет происходить!
показати весь коментар
08.08.2020 21:52 Відповісти
икак ты себе представляшь "грохнуть" президента сильнейшей ядерной державы...наверное кино любишь смотреть...
показати весь коментар
08.08.2020 22:26 Відповісти
КАК? - Всё просто:-
начать прихлопывать всех его двойников (может и он попадется в это число) и... и тогда оно, в конце концов, обосцытся и объявит себя убиенным с последующей лёжкой "на дно".
А по серьезному, - его можно просто сбить в его самолете или ещё как. Я не спец и по этому не знаю. Но если объявить несколько десятков миллиадов наградных, то не мало появиться авантюристических гррупп желающих эти деньги получить. Наверняка такие найдутся и среди его челяди. Гловное об этом заявить всему миру)
показати весь коментар
08.08.2020 22:40 Відповісти
Клуб тоталітаристичних світових ******* сунуть свої рила в усі шпарини паркану, який відгорожує їх від цивілізації нормального людства.
Треба інколи лякати цю худобу електрикою
показати весь коментар
08.08.2020 21:58 Відповісти
Обнуляйтер всея Мавзолея следующие 20 лет сделает РАБссию обнуленной
показати весь коментар
08.08.2020 22:01 Відповісти
Администрация Трампа и главное сам Трамп с интересом изучают методы проведения "выборов" Лукашенко, и " обнулений" путина...( розовая мечта Трампопона) Его дохлая белка все шепчет ему на ухо - " ну вот почему им можно.., а тебе нельзя.."
показати весь коментар
08.08.2020 22:34 Відповісти
кацапов пропустит рыжая администация - тут любов... такое...
китайцев и иранцев нет категорически.
кореянцев северных выборочно....
показати весь коментар
08.08.2020 23:26 Відповісти
Педофил-рецидивист сказал, что присмотрит за детьми.
показати весь коментар
09.08.2020 04:03 Відповісти
 
 