Адміністрація Трампа відстежуватиме спроби Китаю, Ірану та Росії втрутитися у вибори в США

Адміністрація президента Дональда Трампа планує уважно стежити за можливими спробами втрутитися у вибори з боку Росії, Китаю та Ірану.

Про це Трамп заявив 7 серпня на пресконференції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У такий спосіб він прокоментував заяву директора Національного центру контррозвідки та безпеки США Білла Еваніни про можливі загрози щодо виборчого процесу.

"Ми будемо стежити за ними всіма. Ми будемо дуже обережними", - заявив президент США.

Читайте також: Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США

На думку Трампа, кожна з трьох зазначених країн, зокрема і Росія, не хоче його перемоги.

"Думаю, остання людина, яку Росія хотіла б бачити в офісі (президента. - Ред.), - це Дональд Трамп, бо ніхто не був до Росії жорсткіший, ніж я, ніколи", - сказав він.

Серед ймовірних причин такого ставлення Трамп назвав свій тиск на союзників по НАТО з вимогою виконувати свої членські зобов'язання, а також зусилля США щодо зупинки будівництва "Північного потоку-2".

Президент США також вважає, що Китай та Іран хотіли б обрання його опонента від Демократичної партії Джо Байдена.

Читайте також: Глава контррозвідки США Еваніна заявляє про можливі спроби Росії, Китаю та Ірану вплинути на вибори

Нагадаємо, керівник Національного центру контррозвідки і безпеки США Білл Еваніна представив заяву щодо загроз прийдешнім президентським виборам, які мають відбутися восени в Сполучених Штатах.

Поміж іншого, він назвав спробою Росії вплинути на вибори записи телефонних розмов нібито тодішнього президента України Петра Порошенка та Джо Байдена, які оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.