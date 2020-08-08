Адміністрація Трампа відстежуватиме спроби Китаю, Ірану та Росії втрутитися у вибори в США
Адміністрація президента Дональда Трампа планує уважно стежити за можливими спробами втрутитися у вибори з боку Росії, Китаю та Ірану.
Про це Трамп заявив 7 серпня на пресконференції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У такий спосіб він прокоментував заяву директора Національного центру контррозвідки та безпеки США Білла Еваніни про можливі загрози щодо виборчого процесу.
"Ми будемо стежити за ними всіма. Ми будемо дуже обережними", - заявив президент США.
На думку Трампа, кожна з трьох зазначених країн, зокрема і Росія, не хоче його перемоги.
"Думаю, остання людина, яку Росія хотіла б бачити в офісі (президента. - Ред.), - це Дональд Трамп, бо ніхто не був до Росії жорсткіший, ніж я, ніколи", - сказав він.
Серед ймовірних причин такого ставлення Трамп назвав свій тиск на союзників по НАТО з вимогою виконувати свої членські зобов'язання, а також зусилля США щодо зупинки будівництва "Північного потоку-2".
Президент США також вважає, що Китай та Іран хотіли б обрання його опонента від Демократичної партії Джо Байдена.
Нагадаємо, керівник Національного центру контррозвідки і безпеки США Білл Еваніна представив заяву щодо загроз прийдешнім президентським виборам, які мають відбутися восени в Сполучених Штатах.
Поміж іншого, він назвав спробою Росії вплинути на вибори записи телефонних розмов нібито тодішнього президента України Петра Порошенка та Джо Байдена, які оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.
