Для відновлення портика Національного художнього музею потрібно 5 млн грн, - директорка Литвинець
Національний художній музей давно в критичному стані. Для повної реставрації музею потрібні 68 мільйонів гривень, щонайменше 5 мільйонів - для ліквідації наслідків обвалу.
Про це в ефірі Громадського радіо повідомила директорка музею Юлія Литвинець, передає Цензор.НЕТ.
"Музей давно в доволі критичному стані. У 2016 році провели експертизи, розробили проєктну документацію. З 2018 року Міністерство культури почало виділяти кошти на реставрацію, музей почали відновлювати. Цього року мали виділити кошти на повну реставрацію. На жаль, цього не сталося. Тепер ми потребуємо протиаварійних заходів", - зазначила Литвинець.
На фасаді музею почали завалюватися декоративні елементи, зокрема портик у внутрішній частині між колонами і вхідними дверима.
"На повну реставрацію потрібно 68 мільйонів гривень. Для відновлення цієї аварійної частини біля входу, аби ліквідувати наслідки обвалу, потрібні мінімум 5 мільйонів гривень", - уточнила Литвинець.
Вона додала, що всі документи і дозволи у музею давно готові. Тому сподівається, що процес виділення коштів не займе багато часу.
Поки невідомо, скільки часу музей буде зачинений.
Нагадаємо, біля входу в Національний художній музей обвалився портик, установу тимчасово зачинили. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, процедуру виділення коштів від Кабміну почнуть 10 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Закрыть его най этот дом культуры, лучше баню там открыть и тогда никакого портика там не надо будет!
Я можу вибрати її
Її сестру, і всю братву
І всю родину на селі (c)
А нам втирають якусь "дічь"...
Вспоминается рестоврация церкви, в которой снимался фильм "Вий". Практически уничтожили уникальную церковь . За бутылку нанимали местных, а взяли за реставрацию большие деньги.
А теперь представьте, сколько реально должно стоить обследование и лечение больного, особенно тяжелого (не важно чем) в стационаре?
За портик должно платить государство, т.к.это национальный музей, а медицинскую помощь государство не обязано оплачивать по реальной стоимости? Вот она, справедливость реальной жизни. Сколько человеческих жизней стоит портик?