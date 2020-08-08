УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
4 832 30

Для відновлення портика Національного художнього музею потрібно 5 млн грн, - директорка Литвинець

Для відновлення портика Національного художнього музею потрібно 5 млн грн, - директорка Литвинець

Національний художній музей давно в критичному стані. Для повної реставрації музею потрібні 68 мільйонів гривень, щонайменше 5 мільйонів - для ліквідації наслідків обвалу.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомила директорка музею Юлія Литвинець, передає Цензор.НЕТ.

"Музей давно в доволі критичному стані. У 2016 році провели експертизи, розробили проєктну документацію. З 2018 року Міністерство культури почало виділяти кошти на реставрацію, музей почали відновлювати. Цього року мали виділити кошти на повну реставрацію. На жаль, цього не сталося. Тепер ми потребуємо протиаварійних заходів", - зазначила Литвинець.

На фасаді музею почали завалюватися декоративні елементи, зокрема портик у внутрішній частині між колонами і вхідними дверима.

Дивіться також: Понад пів сотні цінних предметів, які були вивезені з України в 1930-х і вважалися втраченими, виявили в оцифрованному фонді музею Москви. ФОТОрепортаж

"На повну реставрацію потрібно 68 мільйонів гривень. Для відновлення цієї аварійної частини біля входу, аби ліквідувати наслідки обвалу, потрібні мінімум 5 мільйонів гривень", - уточнила Литвинець.

Вона додала, що всі документи і дозволи у музею давно готові. Тому сподівається, що процес виділення коштів не займе багато часу.

Поки невідомо, скільки часу музей буде зачинений.

Нагадаємо, біля входу в Національний художній музей обвалився портик, установу тимчасово зачинили. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, процедуру виділення коштів від Кабміну почнуть 10 серпня.

Читайте також: Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович

Автор: 

Київ (20191) музей (445) ремонт (2360)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
некислые расценки за арку из камня и цемента
показати весь коментар
08.08.2020 23:06 Відповісти
+14
Так цифру с потолка взяли. Никто за считанные часы смету не рассчитал бы. Ну а так..... почему не запросить под шумок.
показати весь коментар
08.08.2020 23:15 Відповісти
+12
за 5млн, в портик смогут заходить моторные лодки, а за 68 - корабли класса река-море.
показати весь коментар
08.08.2020 23:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото Ткаченко наремонтує...
показати весь коментар
08.08.2020 22:59 Відповісти
Директор явно продешевила! Там, судя по фотке, нужно лямов 40!
показати весь коментар
08.08.2020 23:01 Відповісти
Да там одного только гипса гривен на 200, а ещё работа...
показати весь коментар
08.08.2020 23:07 Відповісти
Не встигло обвалитися ,а вже як швидко порахували скільки тре для відновлення.
показати весь коментар
08.08.2020 23:33 Відповісти
Залежить скільки дадуть відкату.
показати весь коментар
08.08.2020 23:02 Відповісти
Этому директору наверное на что то денег не хватает, что он такую сумму выставил.
показати весь коментар
08.08.2020 23:05 Відповісти
Сколько ей озвучили, такую сумму и назвала. Чтобы все знали какова "стоимость" частички "культуры" в стране...
показати весь коментар
09.08.2020 08:05 Відповісти
некислые расценки за арку из камня и цемента
показати весь коментар
08.08.2020 23:06 Відповісти
Так цифру с потолка взяли. Никто за считанные часы смету не рассчитал бы. Ну а так..... почему не запросить под шумок.
показати весь коментар
08.08.2020 23:15 Відповісти
Так пусть руины лежат. Объявим, что это исторические руины, и будем туристов водить, как в Колизей. Колизей же не собираются восстанавливать.😃
показати весь коментар
09.08.2020 05:35 Відповісти
Ёлочка вам нравится ?!
показати весь коментар
08.08.2020 23:09 Відповісти
за 5млн, в портик смогут заходить моторные лодки, а за 68 - корабли класса река-море.
показати весь коментар
08.08.2020 23:10 Відповісти
за 68 смогут заходить атомные субмарины с ЯО!
показати весь коментар
08.08.2020 23:21 Відповісти
Смету пускай сначала покажет, откуда она эту сумму вычислила.
показати весь коментар
08.08.2020 23:14 Відповісти
С потолка........ той самой рухнувшей арки.
показати весь коментар
08.08.2020 23:16 Відповісти
5МЛН?????
Закрыть его най этот дом культуры, лучше баню там открыть и тогда никакого портика там не надо будет!
показати весь коментар
08.08.2020 23:20 Відповісти
Я їй сказав, шо за ти гроші
Я можу вибрати її
Її сестру, і всю братву
І всю родину на селі (c)
показати весь коментар
08.08.2020 23:30 Відповісти
для Ливана нашлось куда больше денег
показати весь коментар
08.08.2020 23:36 Відповісти
Вот. Это реальное состояние культуры и прочего Украины. Знатоки возрождения ЯО там непременно задействованы.
показати весь коментар
08.08.2020 23:58 Відповісти
Вас выгнать на реставрацию, 4 субботника и 0 затрат. Ну цемент дадим.
показати весь коментар
08.08.2020 23:58 Відповісти
А если все портики снести и зашить вагонкой, а на эти деньги школу построить. Слабо. Зайдите в Эпицентр там таких портиков из ПВХ горы лежат. НУ когда уже мы всех обезьян рассадим с министерств в зоопарки????????????
показати весь коментар
09.08.2020 00:01 Відповісти
Директора за нарушение общественной безопасности оштрафовать на 10% от суммы заявленного ремонта и все станет на свои места
показати весь коментар
09.08.2020 00:03 Відповісти
http://fn.ua/mview.php?ad_id=12097500 Отак виглядає 5млн.

А нам втирають якусь "дічь"...
показати весь коментар
09.08.2020 03:56 Відповісти
А вы студентов наймите . Или гастробайтеров. Наверно так и сделают. А в бумагах напишут, что художники мирового уровня.
Вспоминается рестоврация церкви, в которой снимался фильм "Вий". Практически уничтожили уникальную церковь . За бутылку нанимали местных, а взяли за реставрацию большие деньги.
показати весь коментар
09.08.2020 05:23 Відповісти
так и будет. Но все равно это будет стоить минимум 5млн!
показати весь коментар
09.08.2020 12:41 Відповісти
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/kultura/cerkov-gde-snimali-viy О неудачной реставрации Георгиевской церкви, в которой снимался фильм Вий, и уничтожении уникальных фресок.
показати весь коментар
09.08.2020 05:30 Відповісти
Это откуда такие суммы берутся? Портик что, золотой?
А теперь представьте, сколько реально должно стоить обследование и лечение больного, особенно тяжелого (не важно чем) в стационаре?
За портик должно платить государство, т.к.это национальный музей, а медицинскую помощь государство не обязано оплачивать по реальной стоимости? Вот она, справедливость реальной жизни. Сколько человеческих жизней стоит портик?
показати весь коментар
09.08.2020 07:58 Відповісти
За 2 ляма, можно новий збудувати.
показати весь коментар
09.08.2020 10:40 Відповісти
 
 