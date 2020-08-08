Для відновлення портика Національного художнього музею потрібно 5 млн грн, - директорка Литвинець

Національний художній музей давно в критичному стані. Для повної реставрації музею потрібні 68 мільйонів гривень, щонайменше 5 мільйонів - для ліквідації наслідків обвалу.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомила директорка музею Юлія Литвинець, передає Цензор.НЕТ.

"Музей давно в доволі критичному стані. У 2016 році провели експертизи, розробили проєктну документацію. З 2018 року Міністерство культури почало виділяти кошти на реставрацію, музей почали відновлювати. Цього року мали виділити кошти на повну реставрацію. На жаль, цього не сталося. Тепер ми потребуємо протиаварійних заходів", - зазначила Литвинець.

На фасаді музею почали завалюватися декоративні елементи, зокрема портик у внутрішній частині між колонами і вхідними дверима.

"На повну реставрацію потрібно 68 мільйонів гривень. Для відновлення цієї аварійної частини біля входу, аби ліквідувати наслідки обвалу, потрібні мінімум 5 мільйонів гривень", - уточнила Литвинець.

Вона додала, що всі документи і дозволи у музею давно готові. Тому сподівається, що процес виділення коштів не займе багато часу.

Поки невідомо, скільки часу музей буде зачинений.

Нагадаємо, біля входу в Національний художній музей обвалився портик, установу тимчасово зачинили. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, процедуру виділення коштів від Кабміну почнуть 10 серпня.

