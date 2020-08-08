Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук назвав чотири варіанти повного припинення вогню на Донбасі, один із яких - переговори.
Про це він розповів в ефірі телеканалу Obozrevatel TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель. "Ми бачимо, що це треба зробити шляхом переговорів - раз, шляхом дискусій - два, шляхом компромісів - три. І шляхом відповідних поступок", - сказав він.
У контексті останнього пункту перший президент підкреслив, що Україна готова йти на поступки, якщо відповідні кроки будуть "і з іншого боку". За його словами, жодна сторона не може ставити вимоги до іншої і пред'являти ультиматуми.
Кравчук повідомив, що питання всеосяжного і повного припинення вогню на Донбасі обговорювалося 3 серпня в українській делегації ТКГ. Відеоконференцію з цього приводу з участю всіх сторін заплановано на середину серпня.
У цьому контексті перший президент запевнив: "Українська сторона готова запропонувати і вимагати, щоб підписи, які були поставлені, поважалися і нами, і тими людьми, які підпорядковані в тих регіонах певним структурам. Щоб ми справді не на словах, а на ділі почали перемир'я серйозно і надовго".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С плешивой кремлевской крысой??? Чтоб ты, гнида, не дожил до завтра.
А краде зараз зелена шобла. Не ганьбись, чучело.
«Обязать Государственный комитет Украины по делам религий инициировать вопрос и принять все необходимые меры среди христианских религиозных общин и конфессий на право причислить Порошенко Петра Алексеевича к лику святых мучеников. Обязать Государственный комитет Украины по делам религий инициировать вопрос и принять все необходимые меры среди христианских религиозных общин и конфессий по канонизации Порошенко Петра Алексеевича»
«Терпел он муки, когда мужественно защищал свободное предпринимательство от нападок нечистой власти лицемеров, чисто и бескорыстно борясь против преследований представителей малого и среднего бизнеса - ОАО «Луцкий автомобильный завод», ОАО «Судоремонтный завод «Ленинская кузня», АКБ «Мрия» и другие. Внимания заслуживает и жертвенная работа третьего лица в бюджетном комитете ВРУ, которая и сама по себе является страданием, учитывая количество недоброжелателей и просто еретиков и атеистов в этом органе»
«Истцы убеждены, что святость Петра Алексеевича распространяется на Кипр, Британские Виргинские острова, Россию, Молдову, другие зарубежные и оффшорные юрисдикции, где Петр Алексеевич минимизировал затраты на инвестиции для помощи нашей стране. Преданность христианству, служение народу нашему и церкви, мужественная борьба с силами тьмы, добровольное отречение богатств, скромность и смирение с одной стороны, и настоящие чудеса экономического роста предприятий, от которых добровольно и бескорыстно отказалась третье лицо (Петр Порошенко), с другой - все это, без сомнения, является признаками святости Петра Алексеевича»
та сторона не дозволить жодної - всим будемо ми поступатись з таким то старим олбодом і його зеленим фанатиком.
ИМ?
гнать долбойоба *****...
какие уступки? какие компромиссы? давить мордор пока не сдохнет или не вернёт то, что украл и на заплатил репарации, да такие, что бы не повадно было - что бы очковали повторить. просто срались при одном упоминании об этом позоре.
медведчук(путин) привёл к зеленскому крачука.
совок - фокин, за дружбу с россией.
Вывел с Украины ядерное оружие, а тактическое ядерное оружие, предложил вывести кравчук, хотя ни США не Европа не требовали вывода тактического оружия.
зеленский рад кравчуку, так как кравчук ему рассказывает приятные вещи