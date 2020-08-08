УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6660 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
14 438 176

Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки

Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук назвав чотири варіанти повного припинення вогню на Донбасі, один із яких - переговори.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Obozrevatel TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель. "Ми бачимо, що це треба зробити шляхом переговорів - раз, шляхом дискусій - два, шляхом компромісів - три. І шляхом відповідних поступок", - сказав він.

У контексті останнього пункту перший президент підкреслив, що Україна готова йти на поступки, якщо відповідні кроки будуть "і з іншого боку". За його словами, жодна сторона не може ставити вимоги до іншої і пред'являти ультиматуми.

Кравчук повідомив, що питання всеосяжного і повного припинення вогню на Донбасі обговорювалося 3 серпня в українській делегації ТКГ. Відеоконференцію з цього приводу з участю всіх сторін заплановано на середину серпня.

Дивіться також: Від початку доби зафіксовано 5 фактів порушення найманцями РФ умов припинення вогню, - пресцентр ОС. ВIДЕО

У цьому контексті перший президент запевнив: "Українська сторона готова запропонувати і вимагати, щоб підписи, які були поставлені, поважалися і нами, і тими людьми, які підпорядковані в тих регіонах певним структурам. Щоб ми справді не на словах, а на ділі почали перемир'я серйозно і надовго".

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22366) Тристороння контактна група (827)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+58
Переговоры, дискуссии, компромиссы, уступки, - Кравчук о вариантах прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 7185
показати весь коментар
08.08.2020 23:51 Відповісти
+45
Уступки..компромиссы..Старая,комуняцкая терпила.
показати весь коментар
08.08.2020 23:47 Відповісти
+44
Переговоры, дискуссии, компромиссы, уступки, - Кравчук о вариантах прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 3710
показати весь коментар
08.08.2020 23:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якщо "та сторона" як уступку буде вимагати зіграти на піаніно, то можна і піти на компроміс.
показати весь коментар
09.08.2020 07:16 Відповісти
Дурне, бо вже не той вік щоб між крапельок !
показати весь коментар
09.08.2020 06:33 Відповісти
Буде вирівнювать лінію фронту в бік Західного кордону, і проводити автономізацію країни на вимогу окупанта, як колись Крим доавтономізував. Цей пан , як і Зеленський не може тупу зраду відрізняти від компромісу.
показати весь коментар
09.08.2020 06:36 Відповісти
Ты, **** старая, камуняка сраный, кому собираешься уступать, с кем идти на компромиссы,
С плешивой кремлевской крысой??? Чтоб ты, гнида, не дожил до завтра.
показати весь коментар
09.08.2020 06:50 Відповісти
+100%.
показати весь коментар
09.08.2020 11:17 Відповісти
Учителя нашего переговорщика...
Переговори, дискусії, компроміси, поступки, - Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 9008
показати весь коментар
09.08.2020 06:50 Відповісти
Да опг но личности шоб туда откатать нужно было обладать очень сбособнастеми и фаартом конечно и реально строили живу в городе на берегу днепра на ровном месте возвели а самики какие строили а кто на метеори по днеру ездил никогда не забудет
показати весь коментар
09.08.2020 10:30 Відповісти
Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки - Цензор.НЕТ 3140Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки - Цензор.НЕТ 8777
показати весь коментар
09.08.2020 11:19 Відповісти
"переговори, дискусії, компроміси, поступки"???? старий хіба не знає, що в словнику "язика" немає таких слів? Я погоджуюсь на поступок з боку КАЦАПІЇ у вигляді ЇЇ РОЗВАЛУ!!! Добрим компромісом буде РОЗВАЛ *********!!!!
показати весь коментар
09.08.2020 06:53 Відповісти
старе собаче лайно, ти вже робило поступки в Будапештському меморандумі, а на які поступки нам чекати від тебе тепер? Здати усе, що Україна досягнула?
показати весь коментар
09.08.2020 07:23 Відповісти
прикинь какой там заговор шо никто с 14 не вспомнил о меморандуме
показати весь коментар
09.08.2020 10:34 Відповісти
Гнида коммуняцкая! Хитрый ...резидент ЗЕбил капитулянт сам очень ссыт лично продать капитуляцией Украину кремлю. И вот он и подставил выживающего по старости с ума маразматика который из за своего коммуняцкого интернационального братства со своим старшим братом кацапом - каином, продаст )(уйлу не только безразличную ему не его коммуно- фашистскую Украинскую державу, но и мать родную.
показати весь коментар
09.08.2020 07:44 Відповісти
Ти, виродок дебільний, які уступки? Це наша територія, наші бамбаські дебіли і нам рішати, що з ними робити.
показати весь коментар
09.08.2020 07:58 Відповісти
Переговори, дискусії, компроміси, поступки, - Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 6311
показати весь коментар
09.08.2020 08:45 Відповісти
Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки - Цензор.НЕТ 9110
показати весь коментар
09.08.2020 11:21 Відповісти
Сталин по сравнению с ними до сих пор на коне.
показати весь коментар
09.08.2020 13:46 Відповісти
ЦікавО. щоб зробили комуняки з Кравчцком, якби він таке ляпнув в 1941...
показати весь коментар
09.08.2020 08:45 Відповісти
тупое, Сцикливое, малрПИД,,,роское нарко. Чмо ваЗЕлин решил слить Украину через коммуняцкого, маразматичного Дегенерата кравчука, продавшего и предавшего всех и каждого!!!!
показати весь коментар
09.08.2020 08:52 Відповісти
Переговори, дискусії, компроміси, поступки, - Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 6584
показати весь коментар
09.08.2020 08:58 Відповісти
Бот , а кто сейчас преЗедент, не главзебил ли ? Ты уныл и туп со своими вкидами. Поменяй методички . Если мозг у куратора есть 😁😁😁
показати весь коментар
09.08.2020 09:05 Відповісти
Жалюгідний зелебобік, путін вже і так напав.
А краде зараз зелена шобла. Не ганьбись, чучело.
показати весь коментар
09.08.2020 09:09 Відповісти
Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки - Цензор.НЕТ 3504
показати весь коментар
09.08.2020 11:22 Відповісти
ну шо на манеже теже в смысле "идеи" - присоединение Украины к дыре взамен Крыма....
показати весь коментар
09.08.2020 09:15 Відповісти
Потому и КПВВ на границе с дырой не закрывают.
показати весь коментар
09.08.2020 13:47 Відповісти
Макарич,iнодi краше жувати,або мовчати(якщо зубiв нема),нiж говорити...Книжки пишiть ,дiду,мемуари "як я про....в усе,iдучи на компромiс".
показати весь коментар
09.08.2020 09:24 Відповісти
Был подан иск в Шевченковский районный суд Киева.

«Обязать Государственный комитет Украины по делам религий инициировать вопрос и принять все необходимые меры среди христианских религиозных общин и конфессий на право причислить Порошенко Петра Алексеевича к лику святых мучеников. Обязать Государственный комитет Украины по делам религий инициировать вопрос и принять все необходимые меры среди христианских религиозных общин и конфессий по канонизации Порошенко Петра Алексеевича»
«Терпел он муки, когда мужественно защищал свободное предпринимательство от нападок нечистой власти лицемеров, чисто и бескорыстно борясь против преследований представителей малого и среднего бизнеса - ОАО «Луцкий автомобильный завод», ОАО «Судоремонтный завод «Ленинская кузня», АКБ «Мрия» и другие. Внимания заслуживает и жертвенная работа третьего лица в бюджетном комитете ВРУ, которая и сама по себе является страданием, учитывая количество недоброжелателей и просто еретиков и атеистов в этом органе»
«Истцы убеждены, что святость Петра Алексеевича распространяется на Кипр, Британские Виргинские острова, Россию, Молдову, другие зарубежные и оффшорные юрисдикции, где Петр Алексеевич минимизировал затраты на инвестиции для помощи нашей стране. Преданность христианству, служение народу нашему и церкви, мужественная борьба с силами тьмы, добровольное отречение богатств, скромность и смирение с одной стороны, и настоящие чудеса экономического роста предприятий, от которых добровольно и бескорыстно отказалась третье лицо (Петр Порошенко), с другой - все это, без сомнения, является признаками святости Петра Алексеевича»
показати весь коментар
09.08.2020 09:24 Відповісти
тобто, кравчучка навіть поділяє компроміси та поступки.
та сторона не дозволить жодної - всим будемо ми поступатись з таким то старим олбодом і його зеленим фанатиком.
показати весь коментар
09.08.2020 09:34 Відповісти
П@дло!
показати весь коментар
09.08.2020 09:39 Відповісти
Молодий був- дурний був. Старим став- ще дурнішим став. Українське народне прислів"я.
показати весь коментар
09.08.2020 09:40 Відповісти
Приоритеты не расставлены! УСТУПКИ, компромиссы (те же УСТУПКИ), Переговоры (те же УСТУПКИ), дискуссии (****@ЁЖ) и через 10 лет все по новой! УСТУПКИ, компромиссы (те же УСТУПКИ), Переговоры (те же УСТУПКИ), дискуссии (****@ЁЖ)!
показати весь коментар
09.08.2020 09:48 Відповісти
Два старых комуняки решили пробить китайскую стену головами. Просто ребята не надо забывать что Ростов не резиновый и компромисы с дебилами росии ни к чему хорошему для Украины не приводят
показати весь коментар
09.08.2020 09:55 Відповісти
Кравчук - це націоналзрадник (з великим стажем), шістка Медведчука і Суркіса - путінських агентів і бізнес - партнерів. Українській владі і спецслужбам - ганьба !!
показати весь коментар
09.08.2020 10:06 Відповісти
Самому володенька коврижки отробатуй сам езжай и говори страус ны наш ненаглядный а потом отвечай чай вся нэнька больше 95 квартала раньше не знал зачем набаралил людям я тоже дурак поверил как ровеснику да можно что изменить а мы как брежнев стал жить.. за то что я сейчас чуствую себя лохом спасибо тебе володя
показати весь коментар
09.08.2020 10:10 Відповісти
Он же неЛох какой-то чтобы самому сливать Украину уйлу.Вот и нашол старую комунятскую тварину которая это сделает лучше.
показати весь коментар
09.08.2020 10:12 Відповісти
Вот только полшестого обходится нам два милеривень в день мне идти вкалывать шоб пять милионов буджетникофф вовремя деньгу получяли..ненавижу
показати весь коментар
09.08.2020 10:18 Відповісти
Гуманитарная катастрофа в Крыму от российской оккупации, а не отсутствия днепровской воды.
показати весь коментар
09.08.2020 10:24 Відповісти
Устипки КОМУ?
ИМ?

Переговори, дискусії, компроміси, поступки, - Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 8077
показати весь коментар
09.08.2020 10:35 Відповісти
Иди на*ер, переговорщик х*ев
показати весь коментар
09.08.2020 10:47 Відповісти
Кравчука треба признати якнайбільшим злом для ******** України за розброєння армії України, передачу ядерної зброї ворогу, недолугі зрадницькі договори, організацію і участь в розкраданні майна держави, створення олігархічної злочиної організації з бувших комуняк по присвоєнню надбань народу, залучення до влади агентів Кремля Медведчуків Шуфричів Суркіса....... Його дії на посту президента і потім пагубно впливали на формування Української Держави і призвели до приходу до влади ворогів. За це його треба притягнути до ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ а може ... щоб не смерділо
показати весь коментар
09.08.2020 10:55 Відповісти
Вот откуда взялось вот это в нике Бил?Ведь не соросенок же?А остальным,кто поносит бывшего президента,скажу,что вы невежды и трепачи.Кравчук подписал главный документ в своей жизни,это Беловежские Соглашения.И Украина стала независимой и самостоятельной.И только такая шантропа,которая сейчас на форуме изгаляется над Макарычем,не понимает значения того документа.Убогие и недоразвитые.
показати весь коментар
09.08.2020 12:48 Відповісти
Слава Парашенки!!
показати весь коментар
09.08.2020 12:56 Відповісти
мне по-подробней о разоружении, пжалста, люблю когда "вотеслибыятогдабыя!!", давай, што знаешь??
показати весь коментар
09.08.2020 16:13 Відповісти
підставте сепарам свої старі комуняцькі дупи ! в якості компромісу !
показати весь коментар
09.08.2020 11:06 Відповісти
У старика-винахідника "кравчучки" маразм, а маразм не оргазм.
показати весь коментар
09.08.2020 11:20 Відповісти
невже цей дід і досі не зрозумів, що росія хоче все тільки по-своєму? Думка українців росіянами не враховується взагалі. Такий старий, а такий наївний.
показати весь коментар
09.08.2020 11:21 Відповісти
та дід та давно зрозумів, только он старенький и ему хочется в центре внимания побыть, ему простительна демагогия, а вот остальным, по-моложе....
показати весь коментар
09.08.2020 16:10 Відповісти
да в добавок ещё и тупой и дурной.
показати весь коментар
09.08.2020 19:51 Відповісти
Хоронили кравчука- порвали 3 баяна, скоро во всех кинотеатрах страны.
показати весь коментар
09.08.2020 11:32 Відповісти
судячи з гілки, ЗЕклован цим призначенням ще більше споганючив свій рейтинг
показати весь коментар
09.08.2020 11:33 Відповісти
Старий комуняцкій брехун,який все життя тільки балаболив.
показати весь коментар
09.08.2020 11:43 Відповісти
сколько стульев протёр..чемпион
показати весь коментар
09.08.2020 11:54 Відповісти
Ну які переговори?( Там обговорюють механізм виконання Україною мінских угод.
показати весь коментар
09.08.2020 11:54 Відповісти
Слухати, що говорить цей чорт немає сенсу. І взагалі, він за своє інтерв'ю путінським пропагандонам повинен сидіти в тюрмі
показати весь коментар
09.08.2020 12:01 Відповісти
яких *** поступок и компромиссив? дебил просраз ядерное оружие, повёл ,, своим путём,, теперь польша, прибалты живут как люди и в НАТО, мы же в жопе и с войной.
гнать долбойоба *****...
какие уступки? какие компромиссы? давить мордор пока не сдохнет или не вернёт то, что украл и на заплатил репарации, да такие, что бы не повадно было - что бы очковали повторить. просто срались при одном упоминании об этом позоре.
показати весь коментар
09.08.2020 12:06 Відповісти
Мишуня,ты бы не позорился в своем невежестве.ЯО убрал с Украины Кучма.Кравчук,если бы его переизбрали,отдавал бы его как раз ко второму пришествию.Кто кто,а Кравчук прекрасно знал и знает как затягивать процесс передачи такого оружия.Лично я считаю,что и кацапы и все виды ваты и в Донецке и в Луганске,до конца своей никчемной Иудиной жизни,будут ждать и компромиссов и уступок от Макарыча...
показати весь коментар
09.08.2020 12:54 Відповісти
ну может с ядерным оружием ты и прав. но про свой путь - тут как раз таки кравчук и виноват. или я тоже не прав?
показати весь коментар
09.08.2020 14:05 Відповісти
Чому на кацапскій мові?? ВАТА!
показати весь коментар
09.08.2020 18:22 Відповісти
Прибалти как люді?? Якщо тілки з нами рівняти, виробництво винищено, сільського господарства майже немає, заробітчане в європі, люди в нато... Чому не йдешь давити мордор в окопи??
показати весь коментар
09.08.2020 18:24 Відповісти
Старый штопаный Гандон,все никак не сдохнет
показати весь коментар
09.08.2020 12:19 Відповісти
тот самый негодяй - кто лишил Неньку ядерного оружия
показати весь коментар
09.08.2020 12:41 Відповісти
Этот копролит уже когда то пошел на уступки отказавшись от ЯО. Которое я по отношению к цапам использовал бы не раздумывая.
показати весь коментар
09.08.2020 12:57 Відповісти
та ты б вообще б егегей!!)) надо было всем сказать: не отдам и всё!! они тебе: мы щас тебя разделим между собой, а ты такой: тамнепох!!
показати весь коментар
09.08.2020 16:07 Відповісти
а є пункт, щоб комуністи таки вже пішли остаточно у відставку??????? Причому разом із зеленим ЛАЙНОМ!!!
показати весь коментар
09.08.2020 13:33 Відповісти
Зачем Блазень откопал это совковую мумию ? "Если ваши люди , заговорили о мире с вашими врагами - значит предатели обо всём с ними уже договорились"(с) До Киева собирается этот член политбюра уступать и дискутировать ? НИКТО не призывает брать Дамбабву на приступ сейчас, но уступать этим бандюкам ? ТЕРПИЛ НЕ УВАЖАЕТ НИКТО, Лёня ...
показати весь коментар
09.08.2020 13:53 Відповісти
уберите клоуна со сцены,что не "шаг"то песок из заднего прохода на ковровые дорожки.Одни убытки.Преступник оставляет след.
показати весь коментар
09.08.2020 15:30 Відповісти
правильно, макарыч, главное не армию восстанавливать, а попи....деть, аа, петька уже ж восстановил, тогда точно - правильно))
показати весь коментар
09.08.2020 16:05 Відповісти
Шо он ***** несет В 92-м всех лохами сделал , я до сих пор кравчучку помню Позорище как могут старые коммунисты , предложить что то хорошее
показати весь коментар
09.08.2020 16:13 Відповісти
Когда его будут судить за то что отдал тактическое ЯО России? Или оно так и сдохнет не понеся наказание?
показати весь коментар
09.08.2020 17:11 Відповісти
Росії??
показати весь коментар
09.08.2020 18:21 Відповісти
А якщо просто припинити стріляти?
показати весь коментар
09.08.2020 18:20 Відповісти
Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки - Цензор.НЕТ 3071
показати весь коментар
09.08.2020 18:25 Відповісти
Фигня полная. Единственный вариант - уничтожить оккупантов или выгнать их за кордон.
показати весь коментар
09.08.2020 19:34 Відповісти
Народ, вы готовы идти на уступки? Я не готов.
показати весь коментар
09.08.2020 19:59 Відповісти
кравчук говорящая голова медведчука.
медведчук(путин) привёл к зеленскому крачука.
совок - фокин, за дружбу с россией.
Вывел с Украины ядерное оружие, а тактическое ядерное оружие, предложил вывести кравчук, хотя ни США не Европа не требовали вывода тактического оружия.
зеленский рад кравчуку, так как кравчук ему рассказывает приятные вещи
показати весь коментар
09.08.2020 20:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 