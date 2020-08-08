Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук назвав чотири варіанти повного припинення вогню на Донбасі, один із яких - переговори.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Obozrevatel TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель. "Ми бачимо, що це треба зробити шляхом переговорів - раз, шляхом дискусій - два, шляхом компромісів - три. І шляхом відповідних поступок", - сказав він.

У контексті останнього пункту перший президент підкреслив, що Україна готова йти на поступки, якщо відповідні кроки будуть "і з іншого боку". За його словами, жодна сторона не може ставити вимоги до іншої і пред'являти ультиматуми.

Кравчук повідомив, що питання всеосяжного і повного припинення вогню на Донбасі обговорювалося 3 серпня в українській делегації ТКГ. Відеоконференцію з цього приводу з участю всіх сторін заплановано на середину серпня.

У цьому контексті перший президент запевнив: "Українська сторона готова запропонувати і вимагати, щоб підписи, які були поставлені, поважалися і нами, і тими людьми, які підпорядковані в тих регіонах певним структурам. Щоб ми справді не на словах, а на ділі почали перемир'я серйозно і надовго".