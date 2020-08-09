Зеленський: Україна не втручатиметься у вибори в США, а українцям слід утримуватися від діяльності, пов'язаної з ними

Громадянам України слід "утримуватися від будь-якої діяльності, пов'язаної з президентськими виборами в США", і не вирішувати за рахунок цього особисті політичні або бізнес-проблеми.

Про це президент Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Буду відвертим. На превеликий жаль, періодично в публічному просторі з’являються "сенсаційні дані" про буцімто якусь участь України у виборчих подіях в інших країнах. Так от! Як Президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни", - пише він.

"Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США. Водночас Україна своєю чергою абсолютно впевнена в тому, що і з боку наших партнерів є не менш шанобливе ставлення до нашого суверенного права на внутрішні справи і внутрішній вибір своїх пріоритетів. Тільки на таких засадах і можна вибудувати міцні стратегічні партнерські відносини.

Крім того, окремо дозволю собі наголосити на тому, що запобігання втягуванню нашої країни у внутрішню політику Сполучених Штатів – це питання нашої національної безпеки. Тому вважаю, що громадянам України слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США, та не дозволяти собі спробувати вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми. Репутація України вартує набагато більше, ніж репутація будь-кого з наших політиків. Тож давайте не розмінювати Україну на ситуативні зиски..." - закликав він.

Нагадаємо, керівник Національного центру контррозвідки і безпеки США Білл Еваніна представив заяву про погрози майбутніх президентських виборів, які мають відбутися восени.

Серед іншого, він назвав спробою Росії вплинути на вибори записи телефонних розмов нібито тодішнього президента України Петра Порошенка і Джо Байдена, які оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.

