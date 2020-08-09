УКР
Новини Вибори в США і Україна
Зеленський: Україна не втручатиметься у вибори в США, а українцям слід утримуватися від діяльності, пов'язаної з ними

Громадянам України слід "утримуватися від будь-якої діяльності, пов'язаної з президентськими виборами в США", і не вирішувати за рахунок цього особисті політичні або бізнес-проблеми.

Про це президент Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Буду відвертим. На превеликий жаль, періодично в публічному просторі з’являються "сенсаційні дані" про буцімто якусь участь України у виборчих подіях в інших країнах. Так от! Як Президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав військових зв'язківців із Днем військ зв'язку

"Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США. Водночас Україна своєю чергою абсолютно впевнена в тому, що і з боку наших партнерів є не менш шанобливе ставлення до нашого суверенного права на внутрішні справи і внутрішній вибір своїх пріоритетів. Тільки на таких засадах і можна вибудувати міцні стратегічні партнерські відносини.

Крім того, окремо дозволю собі наголосити на тому, що запобігання втягуванню нашої країни у внутрішню політику Сполучених Штатів – це питання нашої національної безпеки. Тому вважаю, що громадянам України слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США, та не дозволяти собі спробувати вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми. Репутація України вартує набагато більше, ніж репутація будь-кого з наших політиків. Тож давайте не розмінювати Україну на ситуативні зиски..." - закликав він.

Нагадаємо, керівник Національного центру контррозвідки і безпеки США Білл Еваніна представив заяву про погрози майбутніх президентських виборів, які мають відбутися восени.

Серед іншого, він назвав спробою Росії вплинути на вибори записи телефонних розмов нібито тодішнього президента України Петра Порошенка і Джо Байдена, які оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США, - американська контррозвідка

Топ коментарі
+24
Одне діло говорити, що Україна не буде втручатися у американські справи, а зовсім інша це сприяння Коломойському у його корупційних справах та Деркачу у його втручанні у вибори...
09.08.2020 00:27 Відповісти
+24
Украина не будет вмешиваться в выборы в США, а украинцам следует воздерживаться от деятельности, связанной с ними, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5612
09.08.2020 00:43 Відповісти
+21
Оно вообще понимает где находится, и шо происходит? Сначала на прессухе хвастается пленками, которые слил кгбшному выродку и обещает продолжение. Теперь блеет, шо вмешиваться в выборы в США таки нехорошо. Поздно, Вовочка, ты с этим прокинувся. Теперь тебе самое время начинать сотрудничать со следствием, и сдавать и Беню, и Баканова, и вообще всех, кого вспомнишь.
09.08.2020 00:46 Відповісти
не буде?
Так вже втрутились, передавши офіційні записи розмов Порошенка і Байдена для компіляції та оприлюднення Деркачу. Тут питання лише в тому, чи напряму Деркачу, чи через *****.
09.08.2020 11:37 Відповісти
от зелене лайно, грай на роялі і не суй носа куди не слід ДУРЕНЬ КВАРТАЛЬНИЙ!!!
09.08.2020 13:35 Відповісти
Так ты само и вмешалось,рекламируя дергача на своей прессухе)))))
09.08.2020 13:35 Відповісти
Ладно, не буду я втручатись у американські вибори. Зуб даю.
09.08.2020 13:47 Відповісти
