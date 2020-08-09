УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8177 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 212 51

За останній тиждень кількість безробітних в Україні зменшилася на 6 тисяч осіб, - Шмигаль

За останній тиждень кількість безробітних в Україні зменшилася на 6 тисяч осіб, - Шмигаль

В Україні вперше від початку коронакризи спостерігається скорочення кількості безробітних.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше за декілька місяців коронакризи ми спостерігаємо доволі суттєве зменшення кількості безробітних. Лише за останній тиждень їх кількість зменшилася фактично на 6 тисяч осіб.

Крім того, за урядовими програмами часткового безробіття вдалося зберегти 360 тисяч робочих місць. Для цього ми виділили 1,8 млрд грн. Це та допомога бізнесу, яка дає змогу продовжувати виробництво та не звільняти людей, залишаючи за ними повноцінні зарплати. Також, через Держслужбу зайнятості за період карантину працевлаштовано понад 220 тисяч людей".

Також читайте: Пандемія COVID-19 позбавила роботи понад мільйон осіб в Іспанії: Україні прогнозують схожий сценарій

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, в квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні - 97 тис., у червні - 75 тис., у липні - 68 тис. Всього за час карантину як безробітні зареєструвалися 395 тис. осіб, а працевлаштовані 222 тис. зареєстрованих безробітних.

безробіття (579) карантин (18172) Шмигаль Денис (4822) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Значит еще 6 тыс. уехали из Украины.....
показати весь коментар
09.08.2020 00:56 Відповісти
+9
Советская власть может выдать любую нужную цифру, подозреваю что людей просто лишают статуса безработного под любым предлогом.
показати весь коментар
09.08.2020 01:23 Відповісти
+9
С учета в Центрах занятости их просто сняли , предложили два раза батрачить по минималке, люди отказались и их автоматом снимают , вот и вся "борьба с безработицей" у клоунов.
показати весь коментар
09.08.2020 04:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шмигаль наш Президент!
показати весь коментар
09.08.2020 00:56 Відповісти
Пожизненно.... Как кремлёвская крыса путен...
показати весь коментар
09.08.2020 07:42 Відповісти
Значит еще 6 тыс. уехали из Украины.....
показати весь коментар
09.08.2020 00:56 Відповісти
Только это написать хотела))))
показати весь коментар
09.08.2020 01:29 Відповісти
На заработки.
показати весь коментар
09.08.2020 07:43 Відповісти
Ні, коні двинули з голодухи.
показати весь коментар
09.08.2020 07:51 Відповісти
не смейтесь! В Украине запустили новейший завод по сборке Інфинити, Хонда и Лексус.
показати весь коментар
09.08.2020 08:05 Відповісти
первая инпистиция.
показати весь коментар
09.08.2020 08:06 Відповісти
Інфинити, Хонда и Лексус ---на нашем украинском заводе ориентированы на дешевые малолитражки для украинского народа, у кого авто старше 25 лет - менять будут бесплатно, у кого авто нет и никогда не было --- песдионерам старше 65 - бесплатный сюрпрайз!!!
показати весь коментар
09.08.2020 08:12 Відповісти
бесплатный сюрпрайз!!!
***
погладити
показати весь коментар
09.08.2020 10:09 Відповісти
Цікаво, що ти з чим мішав? Ефект бомбезний!
показати весь коментар
09.08.2020 11:09 Відповісти
рецепт від Вовки і Шмарклі
показати весь коментар
09.08.2020 11:25 Відповісти
Ні, просто пройшов термін і зняли з реєстрації. Тепер десь фіктивно за оплату влагтуються, отримають запис у трудову і знову в центр зайнятості. Це хіба Шмигалю не відомо.
показати весь коментар
09.08.2020 08:28 Відповісти
Похоже, що долбодятлы, причем мутированнные, с физиологическими отличиями.
показати весь коментар
09.08.2020 07:46 Відповісти
Видно новые методички разослали! Как нужно "правильно" вести подсчёт.
показати весь коментар
09.08.2020 01:13 Відповісти
Интересно за что они эти 6000 нанялись работать? За то что бы не сдохнуть с голоду или что бы выплачивать купленную машину?
показати весь коментар
09.08.2020 01:15 Відповісти
Уехали???
показати весь коментар
09.08.2020 01:16 Відповісти
Преставились?
показати весь коментар
09.08.2020 07:32 Відповісти
Советская власть может выдать любую нужную цифру, подозреваю что людей просто лишают статуса безработного под любым предлогом.
показати весь коментар
09.08.2020 01:23 Відповісти
предлог - полное опистинение от щастя у жителей райцентров и сельских жителей после после ликвидации статуса районов
показати весь коментар
09.08.2020 08:17 Відповісти
Поторопитесь! Количество рабочих мест неумолимо заканчивается. Осталось всего - 494000!
показати весь коментар
09.08.2020 01:25 Відповісти
с голоду скопытились.
показати весь коментар
09.08.2020 01:32 Відповісти
Померли?
показати весь коментар
09.08.2020 03:30 Відповісти
Врать не камни ворчать.
показати весь коментар
09.08.2020 03:59 Відповісти
С учета в Центрах занятости их просто сняли , предложили два раза батрачить по минималке, люди отказались и их автоматом снимают , вот и вся "борьба с безработицей" у клоунов.
показати весь коментар
09.08.2020 04:22 Відповісти
Тю, а чо не 600000? Где полет армейской мысли?
показати весь коментар
09.08.2020 05:12 Відповісти
За последнюю неделю количество безработных в Украине уменьшилось на 6 тысяч человек, -померли!- Шмыгаль
показати весь коментар
09.08.2020 05:17 Відповісти
Блин, количество безработных уменьшилось на 6000 человек! Наверное, от короновируса представились, царствие им небесное! И доходы в бюджет выросли на 11,5%! ОТ запланированных! Уверен, что к осенним выборам страна превратится в землю обетованную!
показати весь коментар
09.08.2020 06:00 Відповісти
Закінчився термін перебування на біржі.
показати весь коментар
09.08.2020 07:00 Відповісти
Как узнать, что страну сдают, причем точно обозначить этапы сдачи?
По надписям на номерах (plates) автомобилей, конечно.
Это не самопал, граждане, это официальная надпись, которая пишется под номером властями штата (и утверждается властями штата). Эта надпись - не индивидульная, она единая для всего штата.

Когда мы приехали в Мельбурн в 1993, на номерах автомобильных, штата Виктория было написано "Victoria - the garden state", то есть штат-сад.

Первым этапом сдачи страны был массовых завоз студентов (китайских и мусульманских), которые, обучаюсь в шарашкиных образовательных конторах вообще неизвестно чему, получали статус постоянного резидента, то есть шло наводнение страны агентурой.
В это время на номерах была надпись: "Victoria - the education state", то есть штат-образовательный.

Следующим этапом сдачи страны были китайские кредиты (их наш коммуняцкий премьер Эндрюс набрал на 60 миллиардов). Тогда на номерных платах писали "Victoria on the move", то есть "штат Виктория движется", движуха в штате шла, короче (по сдаче штата, а как же еще)

А сейчас нужно писать "Victoria - the state of disaster". то есть "Виктория - штат-катастрофа", потому как именно так официално называется 4-й уровень макароновирусных ограничений.
Вполне закономерный конец, как по мне, штат-катастрофа.

Надо "бубочке" посоветовать" на номерных знаках что-нибудь писать, например "все будет хорошо" или "взад, в СССР", или "нет фОшизЬму и нОцизЬму" или еще что-нибудь, указывающее генеральную линию партии и правительстава зеленой швали.
показати весь коментар
09.08.2020 07:31 Відповісти
Мої співчуття померлим.
показати весь коментар
09.08.2020 07:44 Відповісти
По каким таким признакам тьі, зелено-ахметовское чмо, определило что за неделю уменьшилось количество безработніх на 6000 душ?

У нас теперь еженедельная отчетность, а не помесячная и поквартальная?

У нас теперь отчисления на налог на доход физлиц и налог на прибьіль еженедельньіе, атне ежемесячнтіе и квартальньіе?

Ахметовское чмо шмьігаль, тьі настольео тупое, что даде не осознаешь , сто есть дюди умнее тебя и твою брехню видят сразу.
Уйди добровольно, козел. Бо когда тебя, *****, будут "уходить", за твою голову никто ломаного гроша не даст
показати весь коментар
09.08.2020 07:50 Відповісти
Шмыгаль,ты - идиот. Молчи, что люди умирают с голоду.....На них же можно из бюджета денежки на пособие снимать...
показати весь коментар
09.08.2020 07:55 Відповісти
После распродажи земли города захлеснет волна переселенцев из сел,правда это будет уже последняя волна и с работой станет еще хуже.Так что всем придется уезжать на заработки.
показати весь коментар
09.08.2020 07:55 Відповісти
Шмгль, ти сам то потроху починай пакуватися, бо вибори на носі. Зєфейк вже не проканає)))
показати весь коментар
09.08.2020 08:20 Відповісти
За последнюю неделю количество безработных в Украине уменьшилось на 6 тысяч человек, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6932
показати весь коментар
09.08.2020 08:21 Відповісти
Помирають люди багато і то молоді в аваріях,в запоях від безвиході,самогубство,та інші але не від короновірусу яким запугав брехун Степанов. Люди бояться жити . Коли держава розвалюється,немає відчуття якогось спокою,кругом корупція,беззаконня судійської ,поліцейської та прокурорської мафії та постійна загроза через зростаючі тарифи що ти попадеш в боргову яму і у тебе все заберуть на користь олігархічних кланів та загроза втратити роботу то це життя? В селян практично забрали землю і право на життя. Це і є геноцид.
показати весь коментар
09.08.2020 08:32 Відповісти
"Реформи" на протязі 28 років які погіржили життя більшості українців ввели суспільство в депресію та зневіру. Жінки бояться народжувати. До чого ми йдемо ? Ми вимираємо.
показати весь коментар
09.08.2020 08:36 Відповісти
Квартальные шуты решили привлечь персонажей из "13 стульев" ибо в лиге смеха идиотов уже нехватает...
показати весь коментар
09.08.2020 09:11 Відповісти
Судя по статистике это как раз число заразившихся.
показати весь коментар
09.08.2020 09:15 Відповісти
Закінчився термін виплат
показати весь коментар
09.08.2020 10:06 Відповісти
грошей нема
показати весь коментар
09.08.2020 10:11 Відповісти
У меня вариант один рочему уменьшилось, - повымирали!
показати весь коментар
09.08.2020 10:21 Відповісти
все точно. тому-що виїхали в Польщу на роботу
показати весь коментар
09.08.2020 12:07 Відповісти
...а також до Бельгії, Німеччини і т.д.
A через тиждень їх буде ще менше
показати весь коментар
09.08.2020 12:10 Відповісти
Les vacances bien finies. Au travail!!!
показати весь коментар
09.08.2020 12:15 Відповісти
всім стало зрозуміло, що краще шукати роботу самому, ніж гаяти час у відповідних установах.
дякую! дуже дякую за державну підтримку!
показати весь коментар
09.08.2020 14:36 Відповісти
а подать статистику
там и там получили работу
так просто трём
показати весь коментар
09.08.2020 14:48 Відповісти
 
 