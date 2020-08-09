За останній тиждень кількість безробітних в Україні зменшилася на 6 тисяч осіб, - Шмигаль

В Україні вперше від початку коронакризи спостерігається скорочення кількості безробітних.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше за декілька місяців коронакризи ми спостерігаємо доволі суттєве зменшення кількості безробітних. Лише за останній тиждень їх кількість зменшилася фактично на 6 тисяч осіб.



Крім того, за урядовими програмами часткового безробіття вдалося зберегти 360 тисяч робочих місць. Для цього ми виділили 1,8 млрд грн. Це та допомога бізнесу, яка дає змогу продовжувати виробництво та не звільняти людей, залишаючи за ними повноцінні зарплати. Також, через Держслужбу зайнятості за період карантину працевлаштовано понад 220 тисяч людей".

Також читайте: Пандемія COVID-19 позбавила роботи понад мільйон осіб в Іспанії: Україні прогнозують схожий сценарій

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, в квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні - 97 тис., у червні - 75 тис., у липні - 68 тис. Всього за час карантину як безробітні зареєструвалися 395 тис. осіб, а працевлаштовані 222 тис. зареєстрованих безробітних.