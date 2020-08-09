ЦВК просить профільні комітет ВР і міністерство роз'яснити правила призначення виборів до райрад

Центрвиборчком звернувся до профільного комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також Міністерства розвитку громад і територій за роз'ясненнями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії, на думку членів ЦВК, існує "правова невизначеність щодо призначення перших виборів депутатів районних рад".

"Сьогодні ЦВК призначила перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року. Однак, станом на сьогодні, до Комісії не надходило звернень уповноваженого органу стосовно прийняття Центральною виборчою комісією рішення про призначення перших виборів депутатів районних рад. Окрім того, слід зазначити, що стосовно питання призначення перших виборів депутатів районних рад до ЦВК звернулися Асоціація міст України та Українська асоціація районних та обласних рад, висловивши при цьому протилежні позиції", - зазначається в повідомленні.

Комісію і міністерство просять роз'яснити, який орган уповноважений звернутися до Центральної виборчої комісії щодо призначення перших виборів депутатів райрад, а який - прийняти рішення про створення райрад.

Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.