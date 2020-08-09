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Новини Революция в Беларуси
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Соперница Лукашенко Тихановская в целях безопасности не возвращается домой, но продолжает находиться в Минске

Соперница Лукашенко Тихановская в целях безопасности не возвращается домой, но продолжает находиться в Минске

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в целях безопасности вынуждена была покинуть свою квартиру в Минске и находится в окружении членов своего штаба и журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.

"После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру и сейчас она находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов", - сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города", - добавила пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члена избирательного штаба Тихановской Смоленчука задержали вместе с женой

8 августа задержали руководителя избирательного штаба Тихановской - Марию Мороз. Она была доставлена в РУВД Фрунзенского района Минска, а затем переведена в центр изоляции правонарушителей (ЦИП).

"Марию Мороз обвиняют в административном правонарушении. Скорее всего, ей дадут штраф. Но это будет не раньше понедельника", - информировала ранее Красулина.

Мороз является доверенным лицом Тихановской, пояснила пресс-секретарь.

Красулина также сообщила, что примерно с 15 часов не выходит на связь еще один представитель штаба Тихановской и ее доверенное лицо Олег Моисеев, который был вызван на беседу в ГУБОПиК МВД.

Также читайте: Задержанных в Беларуси журналистов Ромалийскую и Гребенюка депортировали в Украину, - МИД

Марию Мороз задерживали 6 августа на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, но вскоре отпустили после беседы.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа в стране прошло досрочное голосование.

Автор: 

Беларусь (7987) выборы (6724) Лукашенко Александр (2668) Тихановская Светлана (389)


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Топ коментарі
+9
Беларусы - самый толерантный из европейских народов. Они не будут упрекать п@доров с украинского форума(не путать с ЛГБТ), топящих за плешивое ничтожество.
И я, плоть от плоти этого миролюбивого этноса совсем не злопамятный - поэтому делаю скрины.
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09.08.2020 07:22 Відповісти
+8
Живёт на конспиративной квартире Путина наклеив усы и бороду.
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09.08.2020 01:30 Відповісти
+8
Как вас дохера, типа беларуссов в последние несколько дней тут появилось. Мы уже поняли, что кремль сделал ставку не на Луку
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09.08.2020 02:58 Відповісти
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в советских странах нельзя проводить выборы вообще, это чуждое им и социально опасное действие. детектив
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09.08.2020 01:19 Відповісти
Выборы в большинстве стран мира - ПРОФАНАЦИЯ и дешевый фарс УЗУРПАТОРОВ! РАБОВ абсолютное БОЛЬШИНСТВО! Разве, что в Швейцарии, Швеции в Норвегии и может быть еще парочке стран северной Европы есть что-то более менее похожее или близкое к процессу называемом "выборы", ибо не рабов (с правом "голоса") там чуть больше!
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09.08.2020 08:21 Відповісти
Сейчас ее свинопсы грохнут. Нужна сакральная жертва
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09.08.2020 01:22 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1292088479371984896?s=20 Россия в ультимативной форме потребовала от Лукашенко не вмешиваться в результаты выборов и "спокойно передать власть победившему". Все это озвучил глава СВР Нарышкин. Попытки Лукашенко связаться с Путиным были безуспешными.

http://t.me/belarus_saysbot Данные exit poll по состоянию на 8 августа 17:00 ⚡⚡⚡ :
📍Лукашенко - 22,4 %
📍Тихановская - 59,1 %
📍Канопацкая - 1,3 %
📍Черечень - 2,5 %
📍Дмитриев - 3,2 %
📍Против всех - 11,5 %
Опрошено 30900 человек на выходе из избирательных участков.
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09.08.2020 01:33 Відповісти
Кто-то в этот кацапский высер верит, я про "экзитпол"
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09.08.2020 02:20 Відповісти
Лука честно наберет более 50 процентов. Но нарисуют наверно 60+
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09.08.2020 02:33 Відповісти
В марте уровень доверия к Лукашенко согласно исследованию гос.института 24%. Голосуют обычно меньше доверия. Может 30-35%, если выжать максимум электората, он набирает. Это его потолок.
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09.08.2020 02:42 Відповісти
Как вас дохера, типа беларуссов в последние несколько дней тут появилось. Мы уже поняли, что кремль сделал ставку не на Луку
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09.08.2020 02:58 Відповісти
Расейский ихтамнет, раньше часто светился на лугандонском и расейском ТВ.
Вчера случайно нашёл у себя его скрин ещё с тех времён...

Соперница Лукашенко Тихановская в целях безопасности не возвращается домой, но продолжает находиться в Минске - Цензор.НЕТ 5614
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09.08.2020 07:13 Відповісти
орда не делала ставку на луку, по одной простой причине, он не легитимный для запада а присоединение нового улуса должно быть легитимным! они уже обожглись на Крыме и Украине.
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09.08.2020 09:44 Відповісти
Дзецi Цiханоу'скай вывезены ды схованы у' адной з краiн Эу'развязу.
Прачнiся - ты абасрау'ся, лапаць.
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09.08.2020 07:15 Відповісти
Беларусы, ужо 9 жніўня! Вы ведаеце, што сёння рабіць, каб Беларусь была вольнай! Прыйшоў час разбурыць турмы муры. Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь!
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09.08.2020 07:46 Відповісти
Дебил, её дети в Европе, а такие как ты всё клонят в сторону параши.Выгодно да?
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09.08.2020 08:30 Відповісти
А знаєш, чому діти Тихановської у Європі, а не в Росії?... Дуже просто: щоб у "сонцеликого Пу" не було додаткового важеля для шантажу... Адже цілком очевидно, що коли "щось піде не так", то ії легше змусить піти на самовбивчі кроки, якщо нагадать, що "з дітьми щось може статься - дорогу не там перейдуть, чи поплавають не в тому місці"...(Вони своїх не пожаліли, в Беслані, Норд-Ості, на Каширському шосе і Волгодонську - що їм двоє-троє чужих сопляків?).
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09.08.2020 09:21 Відповісти
Вы что всерьёз считаете ,что Тихановская -это благо для Беларуси ?
Да ,Польшу возглавлял электрик Лех Валенса ,но там какой был славный и
тернистый путь до президента! Польше крупно повезло ,она смогла из электрика
вырастить крупного профсоюзного лидера.
Тихановская - это вариант повторения ошибки украинцев.
В Украине - голосовали не за Зеленского ,а против Порошенко ,в Беларуси намерены голосовать не за Тихановскую ,а против Лукашенко.
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09.08.2020 09:51 Відповісти
Ви читать вмієте? Де я сказав, що Тіхановська - благо для Білорусі? Я лише уточнив, ЧОМУ вона дітей сховала не у Росії (хоча ставлениця Росії), а в Європі...
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09.08.2020 10:07 Відповісти
Пробач ,не так зрозуміла підтекст . Нема питань.
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09.08.2020 10:13 Відповісти
Тихановська ДОМОВИЛАСЬ з виборцями,що Єдине,для чого вона йде -забезпечити наступні чесні вибори..за пів року...

тому звинувачення її у проросійськості просто дурниця.
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09.08.2020 17:47 Відповісти
Я її ні в чому не звинувачую ,мене лише дивують білоруси ,які дозволяють вішати собі
локшину на вуха.
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09.08.2020 18:13 Відповісти
У Пуйла дети також у Лондоні.
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09.08.2020 10:03 Відповісти
Ее дети не в РФ.
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09.08.2020 08:40 Відповісти
Здається, дітей вона в Європу вивезла, редактор Хартії допомагала.
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09.08.2020 09:05 Відповісти
Живёт на конспиративной квартире Путина наклеив усы и бороду.
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09.08.2020 01:30 Відповісти
Для Украины лучший вариант хитрожопый бацько Лукашенко, чем ЭТО НЕПОНЯТНО ЧТО.
Которое в перспективе сольет Беларусь *****.
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09.08.2020 03:02 Відповісти
Професорка щей і пелюшок набралася нахабства лізти в президенти і вже учула смак влади, її обіцянки -- цяцянки. Пробілоруські кандидати -- Черечень, Дмитрієв, Канапацька.
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09.08.2020 10:09 Відповісти
https://belsat.eu/ua/programs/polkovnyk-volodymyr-borodach-sergij-cherechen-sekretnyj-spivrobitnyk-kdb/ Полковник Володимир Бородач: «Сергій Черечень - секретний співробітник КДБ» .

Канопацьку називають "спойлером" Лукашенки...
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09.08.2020 17:50 Відповісти
Навіть якщо росіяне підірвали, хто ливанцям доктор, тримати 7 років цю хрень. А ЄС чи США це непотрібно, тільки збільшить кількість біженців.
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09.08.2020 09:08 Відповісти
Белінгкат довів,що спочатку була пожежа піротехніки...НІякої конспірології з ракетами..

причина -скорумпованість влади "на амінь" -звідси і 7 років селітра на складі..

до речі,в порту під Одесою цієї селітри -10 000 тон.. Втричі більше.
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09.08.2020 17:55 Відповісти
Особенно меня умиляет в этой женской компашке Мария Колесникова -музыкант по образованию -флейтистка ,все последние годы живет в Германии ,нигде не работает ,на митингах говорит белорусским лохам "вы невероятные" и складывает ладони колечком , видно показывая им размер своей пилотки....
Естественно обещает после победы молочные реки,кисельные берега и жизнь в райских кущах.
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09.08.2020 07:22 Відповісти
Беларусы - самый толерантный из европейских народов. Они не будут упрекать п@доров с украинского форума(не путать с ЛГБТ), топящих за плешивое ничтожество.
И я, плоть от плоти этого миролюбивого этноса совсем не злопамятный - поэтому делаю скрины.
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09.08.2020 07:22 Відповісти
Не забывай про уколы
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09.08.2020 07:24 Відповісти
Лукашенко кто? Без него Беларусь с высокой степенью разорвет договоры с Россией и уйдет в Евросооюз!
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09.08.2020 08:37 Відповісти
ох насмешил (особенно с таким ником )
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09.08.2020 09:27 Відповісти
Ты вообще в курсе их деклараций - политической программы?
Наверное нет - иначе не писал бы херню.
За фото спасибо - красивое фото и ох@ительная политическая история.
Я двумя руками ЗА, что бы плешивого гомофоба и женоненавистника порешили три простые симпатичные беларуские девушки. Он, *****, именно такой расклад и заслужил.
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09.08.2020 08:55 Відповісти
вкурсе. и про уровень интеллекта тоже.
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09.08.2020 09:28 Відповісти
Какие девушки? Шмары уже замужние.
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09.08.2020 10:53 Відповісти
А що тут думать? П'ята колона кремля.
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09.08.2020 10:18 Відповісти
Итак, предвыборный ландшафт, который внедряется в головы потребителей продукта, созданного Гордоном и Лукашенко таков. Есть Лукашенко, уважаемый всеми политик, гарант стабильности в Европе и мире, готовый протянуть руку дружбы всем, а главное отец родной, надежа и опора для всех белорусов и просто отличный мужик. Одним словом, батька. Есть Путин, хороший человек, которого обманывают и подбивают против Лукашенко. И есть белорусская оппозиция, "три жэншыны", которые сами не понимают, во что ввязались и которых финансируют враги Лукашенко.
Эта лживая конструкция была бы выгодна для Лукашенко, если бы ее удалось впихнуть в головы большого числа людей в Беларуси, Украине, России и на Западе. Однако, есть ощущение, что люди в большинстве намного умнее, чем о них думают Гордон и Лукашенко.
На момент написания этого текста под этим видео было 69 тысяч лайков и 100 тысяч дизлайков, а из 29 тысяч комментариев практически все прямо или косвенно ставят знак равенства между Гордоном и его товарищами по цеху: Соловьевым и Киселевым. Интервью с Лукашенко Гордон стер остатки различий между собой и этими людьми…
https://www.obozrevatel.com/society/belorusskij-partizan.htm
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09.08.2020 18:06 Відповісти
Другіх писателей для вас у меня нет/слова,що приписувались Сталіну...
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09.08.2020 17:52 Відповісти
https://censor.net/user/384224 Этим уродам хер, что докажешь поменяют ники .

Они же уже говорили насрать им на нас.
Ждём продолжения кина про 33 туриста только с другим сюжетом.
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09.08.2020 08:39 Відповісти
Жыве Беларусь! Нам, тысячам белорусов, проживающих в ОАЭ не дали проголосовать. Тупо не открыли избирательный участок. Впервые такое. Хотя только в прошлом году дополнительно к посольству в Абу Даби открыли консульство в Дубаи.
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09.08.2020 19:29 Відповісти
Кстати, хочу напомнить, что в 1989 году в Бухаресте тоже не было интернета - и тем не менее Чаушеску это не помогло.

https://twitter.com/maxim_nm/status/1292166595750567938/photo/1
Соперница Лукашенко Тихановская в целях безопасности не возвращается домой, но продолжает находиться в Минске - Цензор.НЕТ 6028
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09.08.2020 07:44 Відповісти
Если Лукашенко проиграет, неделю про Петю писать не буду
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09.08.2020 08:07 Відповісти
Прогнози річ невдячна.
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09.08.2020 08:30 Відповісти
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09.08.2020 09:10 Відповісти
Удачи беларусам в деле вышвыривания усатого ничтожества.
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09.08.2020 08:12 Відповісти
Сумліваюсь, аднака.
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09.08.2020 08:28 Відповісти
Глаза боятся, а руки делают.
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09.08.2020 08:45 Відповісти
Спасибо, вам https://censor.net/user/235566 и дай Бог здоровья вам.
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09.08.2020 08:41 Відповісти
Предпосылок к проигрышу нет. Если только окружение не уберет.
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09.08.2020 08:42 Відповісти
Хочуть "перемен" -- зміни в конституцію, монархія, НАТО. Лукашенко -- король, а прем'єр-міністра нехай вибирають, скільки завгодно. Нарешті, Білорусь стане поважною державою.
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09.08.2020 10:27 Відповісти
може повертатися додому,- свої 8% вона побачить, ніхто на них не позариться
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09.08.2020 12:38 Відповісти
Моя позиція до нещодавних подій була така: "меньше зло у данній ситуації - Лукашенко".
Але, подившись інтерв"ю Лукашенка Гордону моя упевненість, м"яко кажучи, похитнулася. Ну, а відео із затриманнями за підняті руки, за їзду на велосипеді, я білорусів розумію. Їм зараз аби хто .. Так, хоч надія якась є, правда у кожного своя.
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09.08.2020 13:35 Відповісти
Лука подлая тварь, его убрать можно только ногами вперёд,как Чаушеску, он уже нарисовал себе вместо 3% наверно 73%.
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09.08.2020 14:40 Відповісти
С первых секунд интервью Гордон надел на себя восторженное лицо и до последней секунды его не снимал. Ответы Лукашенко Дмитрий Ильич сопровождал комментариями: "Класс!", "Да что Вы?" и т.п.
На заявление Лукашенко, что Россия оккупировала Крым потому, что украинское руководство его не стало защищать, а он, Лукашенко, дрался бы до последнего, Гордон сделал скорбное лицо и сказал: "Об одном жалею, что в тот период во главе Украины были не Вы!".
В целом, по градусу холуйства и интенсивности вылизывания клиента Гордон далеко обошел ведущих представителей российской информационной обслуги и вплотную приблизился к северокорейским образцам.https://www.obozrevatel.com/society/belorusskij-partizan.htm
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09.08.2020 18:07 Відповісти
 
 