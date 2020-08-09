У Держдепі пояснили, чому розсилають українцям SMS про $10 млн винагороди за інформацію про втручання у вибори в США

Багатьом в Україні прийшли SMS-повідомлення про програму Державного департаменту Rewards for Justice (Винагорода за справедливість), яка пропонує грошову винагороду за інформацію про втручання у вибори в CША.

Згідно з повідомленнями в мережі, SMS відсилали з американських і українських номерів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У декого надійність таких SMS викликла сумнів, оскільки тест повідомлень був написаний з одруківкою. "Держдеп США пропонує до $10 млн за інформацію о втручання у вибори США. Якщо ви володієте інформацією, звертайтеся", - йшлось у повідомленні з посиланням на веб-сайт програми.

Голос Америки звернувся до Державного департаменту з проханням пояснити, хто і з якою метою відправляв повідомлення людям в Україні.

"Програма Державного департаменту Rewards for Justice (RFJ) рекламує пропозицію нагороди через SMS-повідомлення та безліч інших комунікаційних інструментів і технік. Наші SMS-повідомлення посилаються на офіційні сторінки програми в соціальних мережах, які доступні різними мовами. Це - всесвітня кампанія різними мовами", - повідомили Голосу Америки в пресслужбі Державного департаменту.

У відомстві також додали, що якщо в людей виникають сумніви щодо надійсності отриманих повідомлень, вони можуть перейти безпосредньо за посиланням на сайт.

Водночас, ЗМІ повідомили про те, що SMS-повідомлення з аналогічним текстом отримували і в Росії.