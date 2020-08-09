УКР
У Держдепі пояснили, чому розсилають українцям SMS про $10 млн винагороди за інформацію про втручання у вибори в США

Багатьом в Україні прийшли SMS-повідомлення про програму Державного департаменту Rewards for Justice (Винагорода за справедливість), яка пропонує грошову винагороду за інформацію про втручання у вибори в CША.

Згідно з повідомленнями в мережі, SMS відсилали з американських і українських номерів, пише Цензор.НЕТ із посиланням  на Голос Америки.

У декого надійність таких SMS викликла сумнів, оскільки тест повідомлень був написаний з одруківкою. "Держдеп США пропонує до $10 млн за інформацію о втручання у вибори США. Якщо ви володієте інформацією, звертайтеся", - йшлось у повідомленні з посиланням на веб-сайт програми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США замість Волкера шукає "ефективного дипломата" для роботи на українському напрямку, - Помпео

Голос Америки звернувся до Державного департаменту з проханням пояснити, хто і з якою метою відправляв повідомлення людям в Україні.

"Програма Державного департаменту Rewards for Justice (RFJ) рекламує пропозицію нагороди через SMS-повідомлення та безліч інших комунікаційних інструментів і технік. Наші SMS-повідомлення посилаються на офіційні сторінки програми в соціальних мережах, які доступні різними мовами. Це - всесвітня кампанія різними мовами", - повідомили Голосу Америки в пресслужбі Державного департаменту.

У відомстві також додали, що якщо в людей виникають сумніви щодо надійсності отриманих повідомлень, вони можуть перейти безпосредньо за посиланням на сайт.

Водночас, ЗМІ повідомили про те, що SMS-повідомлення з аналогічним текстом отримували і в Росії.

вибори (6749) Держдепартамент США (1675) США (24372)
Топ коментарі
+52
Актера, который исполняет роль Президента Украины можете уже брать. А $10 млн, которые мне причитаются, перечислите "Сестрам Перемоги".
09.08.2020 02:32 Відповісти
+42
В Госдепе пояснили, почему рассылают украинцам SMS о $10 млн вознаграждения за информацию о вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 8335
09.08.2020 02:16 Відповісти
+21
Краще давай про Деркача, якого просували твої зеулюбленці.
09.08.2020 05:58 Відповісти
А як вони вибирають адресатів - придбали базу даних з номерами мобільних телефонів держзрадників та патріотів-реваншистів?
09.08.2020 12:05 Відповісти
Вот и сошёлся пазл имени Коломойского. Это же его идея 10т за москаля, которая сработала на все 100%. Теперь и Американцы применили такую тактику. москалеЙ к ногтю. https://korrespondent.net/ukraine/politics/3350710-kolomoiskyi-zaplatyt-10-000-za-holovu-rossyiskoho-dyversanta
09.08.2020 12:38 Відповісти
Я ,лично,если мне прийдёт,зекретина выдам
09.08.2020 13:51 Відповісти
С привеликим удовольствием !
09.08.2020 15:52 Відповісти
Пєця лізе у внутрішні справи Штатів. І навіть не дякуйте, а краще з рило його і кудись в Гуантанамо, в українців на таке духу не вистачає
10.08.2020 06:02 Відповісти
