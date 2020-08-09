Найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі за суботу, втрат і поранень немає, - штаб ООС
Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Однак 8 серпня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких – ворожі вогневі провокації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.
"Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в ранковому зведенні.
"Зокрема, противник з підствольного гранатомету зробив по одному пострілу у районі населеного пункту Шуми та Водяне. Ще по одному разу ворог вистрілив з автоматичних станкових гранатометів біля Попасної і Гнутового, а зі стрілецької зброї противник намагався спровокувати наших воїнів і біля Новоолександрівки, Оріхового та Водяного. Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться в зведенні.
Крім того, відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках ТКГ. Так, ворог здійснював інженерні роботи поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи.
Из сообщения непонятно, наш ГШ жалуется или хвастается?
Зеленский кто? Президент, предатель или терпила? Кому надо и зачем такое "перемирие"?
Хто за шо, - а ми за мир.
(бо їх з трону не чутно й не видно... та й діти там нерідні...)
7 из которых были огневыми провокациями. - цитата
кто им пишет тексты????
8 раз нарушили режим огня, 7 - это провокация а 1 ??? - это инсталляция????
но при всем этом режим перемирия как бы не нарушался вовсе...????
как же удобно сепарам и ихтамнетам... за них уже оправдались перед всеми!!!!
т.е. как вы понимаете... наказания никакого не последует
(и не надо тут тыкать на отсутствие раненных (слава Богу!!! ) ибо это вопрос времени...
когда-то одиночное, не прицельное вроде и хаотичное может случайно и.... )
Прикольная доктрина...
но это второстепенное.
-- Ото трубу бачите?
-- Там сепари?
-- Ні, то Бахмут. Отам далі теж труби
-- Там сепари?
-- Ні, там Углегорська ГРЕС. А далі Світлодарка. Її правда не видно
-- Там сепари?
-- Ні. Там за нею ще кілометрів 25, от там вже сепари
-- Ну так тут тиша?
-- То так
постріли (обстріли) - це пряме порушення перемир'я з боку рос-терористичних військ - ордло,
недопуск місії ОБСЕ - теж саме.