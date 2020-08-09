УКР
Найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі за суботу, втрат і поранень немає, - штаб ООС

Найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі за суботу, втрат і поранень немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Однак 8 серпня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких – ворожі вогневі провокації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.

"Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в ранковому зведенні.

"Зокрема, противник з підствольного гранатомету зробив по одному пострілу у районі населеного пункту Шуми та Водяне. Ще по одному разу ворог вистрілив з автоматичних станкових гранатометів біля Попасної і Гнутового, а зі стрілецької зброї противник намагався спровокувати наших воїнів і біля Новоолександрівки, Оріхового та Водяного. Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться в зведенні.

Крім того, відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках ТКГ. Так, ворог здійснював інженерні роботи поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи.

+35
Наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за субботу, потерь и ранений нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8258
показати весь коментар
09.08.2020 08:27 Відповісти
+26
Найшвидшого одужання всім пораненим!
показати весь коментар
09.08.2020 08:22 Відповісти
+25
Раненый в голову с рождения сидит на ул.Банковая.
показати весь коментар
09.08.2020 08:23 Відповісти
Найшвидшого одужання всім пораненим!
показати весь коментар
09.08.2020 08:22 Відповісти
"Свежо предание,да верится с трудом"!!!)))
показати весь коментар
09.08.2020 08:23 Відповісти
Всеосяжне земирення тривае !!!))
показати весь коментар
09.08.2020 08:29 Відповісти
Тобто "перемир'я" - це коли не стріляють лише українці?
показати весь коментар
09.08.2020 09:27 Відповісти
Раненый в голову с рождения сидит на ул.Банковая.
показати весь коментар
09.08.2020 08:23 Відповісти
Ну он же не сам туда зашол. Такие же его туда выбрали.
показати весь коментар
09.08.2020 08:26 Відповісти
Ничево особенново, обычный салют в честь иницыатив уважаемово леонидмакарычя.
показати весь коментар
09.08.2020 08:25 Відповісти
У кого потерь нет? У москалей?
Из сообщения непонятно, наш ГШ жалуется или хвастается?
показати весь коментар
09.08.2020 08:25 Відповісти
Як завжди звездіт !!))
показати весь коментар
09.08.2020 08:28 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2020 08:27 Відповісти
"перемирие" продолжается... "провокации" не считаются... ответный огонь не открывали...
Зеленский кто? Президент, предатель или терпила? Кому надо и зачем такое "перемирие"?
показати весь коментар
09.08.2020 08:27 Відповісти
ЗЕ серло криворізьке з манією Напольйона.
показати весь коментар
09.08.2020 08:36 Відповісти
Трахтор в полі дир-дир-дир
Хто за шо, - а ми за мир.
показати весь коментар
09.08.2020 08:35 Відповісти
навіть, якщо рядом хаотично і неприцільно...(майже мирно) лягають міни
(бо їх з трону не чутно й не видно... та й діти там нерідні...)
показати весь коментар
09.08.2020 08:59 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2020 08:35 Відповісти
цікаво, що на цей раз прометеоризмить гундос?
показати весь коментар
09.08.2020 08:35 Відповісти
Стійке перемиріє досягнуто. Відводимо війська ще на 1 км.
показати весь коментар
09.08.2020 08:39 Відповісти
Не смішно. Адже справді обговорюють відведення ще в п'яти точках.
показати весь коментар
09.08.2020 08:50 Відповісти
Количество неприцельных обстрелов увеличивается с каждым днём. Рано или поздно они превратятся в прицельные.
показати весь коментар
09.08.2020 08:47 Відповісти
8 августа, российско-террористические войска 8 раз нарушили режим прекращения огня,
7 из которых были огневыми провокациями. - цитата

кто им пишет тексты????
8 раз нарушили режим огня, 7 - это провокация а 1 ??? - это инсталляция????
но при всем этом режим перемирия как бы не нарушался вовсе...????
как же удобно сепарам и ихтамнетам... за них уже оправдались перед всеми!!!!
т.е. как вы понимаете... наказания никакого не последует
(и не надо тут тыкать на отсутствие раненных (слава Богу!!! ) ибо это вопрос времени...
когда-то одиночное, не прицельное вроде и хаотичное может случайно и.... )
показати весь коментар
09.08.2020 08:56 Відповісти
"Перемирие" по-зеленскому, зашибись!!!
показати весь коментар
09.08.2020 09:04 Відповісти
Ну что вы хотели от клоуна-пианиста, на лучшее у него просто ума не хватает.
показати весь коментар
09.08.2020 17:24 Відповісти
Увеличение обстрелов и нарушения в два, в два с половиной раза... Причина поездка не лоха вдоль линии соприкосновения со словами " все нормально, перемирие действует, будем его укреплять, главное не стрелять в ответ"
показати весь коментар
09.08.2020 09:06 Відповісти
Получается, что с точки зрения ГШ, выстрел из миномета в сторону живых людей в Украине теперь не считается преступлением.
Прикольная доктрина...
показати весь коментар
09.08.2020 09:15 Відповісти
Убитьіх и раненьіх нет. Єто главное.
показати весь коментар
09.08.2020 09:43 Відповісти
а ты- тролль.
но это второстепенное.
показати весь коментар
09.08.2020 09:50 Відповісти
Зато не стукач!
показати весь коментар
09.08.2020 10:22 Відповісти
С чего так решил, он тебя перед старшим смены покрывает?
показати весь коментар
09.08.2020 10:30 Відповісти
-- Ану де там сепари?
-- Ото трубу бачите?
-- Там сепари?
-- Ні, то Бахмут. Отам далі теж труби
-- Там сепари?
-- Ні, там Углегорська ГРЕС. А далі Світлодарка. Її правда не видно
-- Там сепари?
-- Ні. Там за нею ще кілометрів 25, от там вже сепари
-- Ну так тут тиша?
-- То так

показати весь коментар
09.08.2020 09:49 Відповісти
Нашому зю так само з Києва сепарів не видно, кацапів - тим більше. Якась та сторона незрозуміла і все..
показати весь коментар
09.08.2020 09:51 Відповісти
Приключения террориста АбхЕза из банды "Пятнашка" в росссссии
показати весь коментар
09.08.2020 10:15 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2020 10:45 Відповісти
7 из которых были огневыми провокациями. - "зе слуги" отмывают рашистста, называя обстрелы "огневыми провокациями".Как Израиль отвечает на такие "огневые провокации" ?слуги то знают как, но под обстрелами украинский солдат ,а не солдаты израильского "цахала"...
показати весь коментар
09.08.2020 11:07 Відповісти
А де ж обіцяне покарання порушників всеосяжного? Щось ні разу про це не написали. Видно добре домовились. Що напишуть, коли в когось попадуть? Це вже буде не провокація, чи ще все таки провокація?
показати весь коментар
09.08.2020 11:57 Відповісти
Земир во всей красе
показати весь коментар
09.08.2020 14:30 Відповісти
нагадаю
постріли (обстріли) - це пряме порушення перемир'я з боку рос-терористичних військ - ордло,
недопуск місії ОБСЕ - теж саме.
показати весь коментар
09.08.2020 14:39 Відповісти
Жаль наших воинов,которым зе-перемирие наделило роль терпил..Пока орки ведут не прицельно-провокационный огонь,т.е. всего лишь пристреливаются.,а затем могут и всерьез ударить..Действия генералитета ВСУ идущего на поводу у не служившего ни дня в армии,проповедующего капитулянтскую политику Главковерха есть воинское преступление..
показати весь коментар
09.08.2020 16:04 Відповісти
А почему вдруг замолчало ОБСЕ? или они знают, то чего не следует знать нам.
показати весь коментар
09.08.2020 17:16 Відповісти
Стидно і гідко за таке......Хлопці тримайтеся.
показати весь коментар
09.08.2020 19:45 Відповісти
Дешёвая оперетка под названием *Ты умный---я дурак* в который раз идёт в нашем клЮбе. И смотрим.
показати весь коментар
09.08.2020 21:18 Відповісти
Инфа с передка, перемирия нема.
показати весь коментар
10.08.2020 05:54 Відповісти
 
 