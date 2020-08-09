УКР
Єрмак про заяву контррозвідки США: Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка. Готові відповідати на будь-які офіційні запити

Єрмак про заяву контррозвідки США: Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка. Готові відповідати на будь-які офіційні запити

Україна завжди готова співпрацювати з державними органами США у відповідності зі своїми зобов'язаннями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи заяву керівника Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільяма Еваніни про втручання в американські вибори з боку Росії за допомогою українського нардепа Андрія Деркача.

"Я хочу підкреслити, що Україна завжди готова співпрацювати з американськими державними органами відповідно до наших договірних зобов'язаннь. Ми готові відповідати на будь-які офіційні запити", - сказав Єрмак. 

Також читайте: Адміністрація Трампа відстежуватиме спроби Китаю, Ірану та Росії втрутитися у вибори в США

Єрмак також зазначив, що Україна ніколи не буде втручатися у вибори в США. "Як сказав президент Володимир Зеленський, запобігання втягування нашої країни у внутрішню політику Сполучених Штатів - це питання нашої національної безпеки. Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка", - заявив глава ОП.

Як повідомлялося, 8 серпня президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що Україна не буде жодним чином втручатися у вибори в США і вважає, що її громадянам слід утримуватися від будь-якої діяльності, пов'язаної з президентськими виборами в США.

"Буду відвертим.На превеликий жаль, періодично в публічному просторі з’являються "сенсаційні дані" про буцімто якусь участь України у виборчих подіях в інших країнах. Так от! Як Президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни, - пише він. - Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США", - написав він на своїй сторінці в фейсбуці у суботу ввечері.

7 серпня голова контррозвідки США Еваніна заявив, що Росія здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

+33
Завхоз-иди полы помой,а не умничай.
09.08.2020 08:40
09.08.2020 08:40 Відповісти
+30
Американцы в очередной раз вздрючили ОП. Там говорят такая паника, не передать словами Отсюда и заявления Зеленского и Ермака А как вы хотели "господа хорошие" Вы сами эти записи Деркачу и подсунули, для дискредитации не так Байдана, как Порошенко, вот и получите ответку.
09.08.2020 08:44
09.08.2020 08:44 Відповісти
+20
думаю это еше не ответка. это анонс. трейлер новой премьеры
09.08.2020 08:47
09.08.2020 08:47 Відповісти
Дебіли, голова контррозвідки прямим текстом офіційно заявляє -Деркач є агентом ФСБ, а наші клоуни ніби не помічають прямого ворога. Зате волонтери у справі Шеремета вже півроку за гратами бездоказово. Отака "українська" влада наразі у нас діє
09.08.2020 09:36
09.08.2020 09:36 Відповісти
не просто дебіли, а ДЕБІЛОІДИ з великої літери!
показати весь коментар
09.08.2020 09:41
зацените риторику поциента - "И точка", ...ля) Забуревшее быдло.
показати весь коментар
09.08.2020 09:39
вас там недоносків урода чи то слуг як раз і не хватає!
показати весь коментар
09.08.2020 09:40
ярмак это типа президент Украины от хезболлы ?
судя по молниеносной реакции шмыгаля на взрыв в бейруте то да ...
показати весь коментар
09.08.2020 09:44
вони діти іншої Батьківщиним
показати весь коментар
09.08.2020 09:46
так Израиль воюет с хезболлой, или я что то не понимаю ?
наверное батьківщина та, которая ближе к кремлю ?
показати весь коментар
09.08.2020 09:51
діти не України, тобто
розриваються між Ізраїлем та росією.
показати весь коментар
09.08.2020 10:01
какой Израиль ? зеленский прямо заявил, что не считает посещение синагоги нужным для себя занятием, их родина 95-й квартал
показати весь коментар
09.08.2020 10:04
надо понимать квартал кремля ...
показати весь коментар
09.08.2020 10:05
"квартал кремля ..."

Відразу згадалося .....

Єрмак про заяву контррозвідки США: Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка. Готові відповідати на будь-які офіційні запити - Цензор.НЕТ 4686
показати весь коментар
09.08.2020 10:14
Порошенко та Зеленський!? Зневажати Порошенко можуть тільки ідіоти, а борються з ним вороги України. Поважають та захоплюються Зеленським ідіоти, а поважають та захищають вороги України.
показати весь коментар
09.08.2020 10:09
Порошенко та Зеленський!? Зневажати Зеленськогo можуть тільки ідіоти, а борються з ним вороги України. Поважають та захоплюються Порошенко ідіоти, а поважають та захищають вороги України.
показати весь коментар
09.08.2020 12:32
свинособака перекопировала текст,поменяв имена...прогресс
показати весь коментар
09.08.2020 14:18
Лайно загорнуте в італійський прапор, стеж за базаром.
показати весь коментар
09.08.2020 14:19
********. Лайно загорнуте в ykpaїнський прапор, стеж за базаром.
показати весь коментар
09.08.2020 14:31
Зелена тупа мавпа, у тебе не вистачає розуму, написати щось своє, тому твій висер, на кшталт, щебетання папуги.
показати весь коментар
09.08.2020 14:47
щikaлaдна тупа мавпа, у тебе не вистачає розуму, написати щось своє, тому твій висер, на кшталт, щебетання папуги.
показати весь коментар
09.08.2020 14:52
"" - це написала людина, зареєстрована на Цензорі 15.05.2020 під номером 470351 людині, зареєстрованій ще році у 2012-2013. Ну-ну. Цифра у пінкті "Я читаю: 4" не робить ненульовкою, доки в пункті "Мене читають" стоїть нуль.
показати весь коментар
09.08.2020 20:47
Бла-бла-бла... полезные идиоты уверены. ))
показати весь коментар
09.08.2020 10:15
И к чему это сотрясание воздуха? Пиндосы про Украину и не говорили ничего. Вмешательство сделал отрыгон дыркач. С ним и разбирайтесь. Украина тут причем
показати весь коментар
09.08.2020 10:16
видимо они хорошо знакомы с деркачём ...
показати весь коментар
09.08.2020 10:19
Прічьом. Редаговані записи розмов Порошенка і Байдена могли потрапити до Деркача двома шляхами:
- з ОПи Зєлєнского. Відсутність розслідування щодо витоку інформації,що становить держтаємницю,свідчить про цілеспрямований витік,який побічно впливає на вибори США.
- з фсб через ОПу Зєлєнского. Відсутність розслідування свідчить про тотальний контроль спецслужб рф на теперішню владу слуг урода.Україну підставляють ,реанімуючи тезу про саме український вплив на вибори в США.
показати весь коментар
09.08.2020 10:39
В таком случае отмазки зе и ермака еще более нелепы
показати весь коментар
09.08.2020 10:47
Кацапский прихвостень, чета блеет
показати весь коментар
09.08.2020 10:17
Компанія "Нафтогаз" визначила річну ціну за газ для населення на рівні 4,73 гривень за кубометр з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). А це на 46% вище, ніж місячна ціна на серпень 2020 року.
показати весь коментар
09.08.2020 10:20
Виходить і ціна за транспортування теж зросте.
показати весь коментар
09.08.2020 10:30
Єрмак про заяву контррозвідки США: Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка. Готові відповідати на будь-які офіційні запити - Цензор.НЕТ 4365
показати весь коментар
09.08.2020 10:40
У зеленина память как у аквариумной рыбки, или он "включил режим дурака"...... Видимо, он не помнит, что именно на своей пресс-конференции он анонсировал появление этих пленок (плёнок деркача).
показати весь коментар
09.08.2020 11:26
и США решило точки "козырные" в Украине убрать
показати весь коментар
09.08.2020 10:46
Many foreign actors have a preference for who wins the election, which they express through a range of overt and private statements; covert influence efforts are rarer. We are primarily concerned about the ongoing and potential activity by China, Russia, and Iran.

RUSSIA - We assess that Russia is using a range of measures to primarily denigrate former Vice President Biden and what it sees as an anti-Russia "establishment." This is consistent with Moscow's public criticism of him when he was Vice President for his role in the Obama Administration's policies on Ukraine and its support for the anti-Putin opposition inside Russia. For example, pro-Russia Ukrainian parliamentarian Andriy Derkach is spreading claims about corruption - including through publicizing leaked phone calls - to undermine former Vice President Biden's candidacy and the Democratic Party. Some Kremlin-linked actors are also seeking to boost President Trump's candidacy on social media and Russian television.

РОССИЯ. По нашим оценкам, Россия использует ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и того, что она считает антироссийским «истеблишментом». Это согласуется с публичной критикой его Москвой, когда он был вице-президентом за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и ее поддержку антипутинской оппозиции внутри России. Например, пророссийский украинский депутат Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции - в том числе путем огласки утечек телефонных звонков - с целью подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем участники также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении.
показати весь коментар
09.08.2020 10:46
Зачем им мозги? У них там такая пахучая коричневая субстанция, говно называется!
показати весь коментар
09.08.2020 12:10
Консерва ты кацапская и точка.
показати весь коментар
09.08.2020 11:37
Вже втрутились, передавши офіційні записи розмов Порошенка і Байдена для компіляції та оприлюднення Деркачу. Тут питання лише в тому, чи напряму Деркачу передали, чи через *****.
показати весь коментар
09.08.2020 11:38
Яке відношення до міжнародних відносин має це тупе рило . Ти слідкуй,що туалет був чистий, кава була на столі. Яким законом ти вповноважений це робити. Ідіоти довбані.Тому так і живемо,що домогосподарка керує державою.
показати весь коментар
09.08.2020 11:38
ермак-кремлевский х-уес-ос, и точка.
показати весь коментар
09.08.2020 11:45
Заиграло в одном месте у Зевласти. Сначала Зе потом Ирмак поспешили отмежеватся-да шо?
-Это не мы Коломойского.
-Это не мы пленки про Байдена Деркачу отдали.
-И главное,это не мы,а проклятый Порошенко дал команду Бенядиктовой возбудить дело против Байдена!
Кста,а как там расследование продвигается?
показати весь коментар
09.08.2020 12:37
Ермак везде свой нос суёт. Где надо и где не надо. Кто он такой ?
показати весь коментар
09.08.2020 13:40
Этот ушлепок даже не знает, что за все времена независимости Украина НИ КОПЕЙКИ не вложила в сети и инет-оборудование. Оно там что-то обещает. После постоянных наездов на IT-индустрию, после обложения ее непомерными налогами и т.п. Уровень понятий - ниже моих тараканов под плинтусом - это зеркало ЗЕвласти
показати весь коментар
09.08.2020 13:50
А Єрмак то хто? Президент, Міністр іноземних справ, Прем"єр-міністр?
То він навіть не держслужбовець. "Патронатною службою" керує
показати весь коментар
09.08.2020 14:02
Кто это чмо выпустил?)его ненавидят в госдепе после наглого вранья про убиенного братца...
показати весь коментар
09.08.2020 14:13
стули писок, єрмак. і точка.
показати весь коментар
09.08.2020 16:45
Какое отношение к международной политике имеет этот "завхоз" (он же агент ФСБ по кличке Козырь) не конституционного органа под названием "охфис президента"? Этот вопрос,- компетенция МИД Украины.
показати весь коментар
09.08.2020 19:07
Від імені України заяви робить голова патронатної служби президента)
показати весь коментар
10.08.2020 01:04
де зрада?
показати весь коментар
10.08.2020 06:03
Сторінка 2 з 2
 
 