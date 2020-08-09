Єрмак про заяву контррозвідки США: Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка. Готові відповідати на будь-які офіційні запити

Україна завжди готова співпрацювати з державними органами США у відповідності зі своїми зобов'язаннями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи заяву керівника Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільяма Еваніни про втручання в американські вибори з боку Росії за допомогою українського нардепа Андрія Деркача.

"Я хочу підкреслити, що Україна завжди готова співпрацювати з американськими державними органами відповідно до наших договірних зобов'язаннь. Ми готові відповідати на будь-які офіційні запити", - сказав Єрмак.

Також читайте: Адміністрація Трампа відстежуватиме спроби Китаю, Ірану та Росії втрутитися у вибори в США

Єрмак також зазначив, що Україна ніколи не буде втручатися у вибори в США. "Як сказав президент Володимир Зеленський, запобігання втягування нашої країни у внутрішню політику Сполучених Штатів - це питання нашої національної безпеки. Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка", - заявив глава ОП.

Як повідомлялося, 8 серпня президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що Україна не буде жодним чином втручатися у вибори в США і вважає, що її громадянам слід утримуватися від будь-якої діяльності, пов'язаної з президентськими виборами в США.

"Буду відвертим.На превеликий жаль, періодично в публічному просторі з’являються "сенсаційні дані" про буцімто якусь участь України у виборчих подіях в інших країнах. Так от! Як Президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни, - пише він. - Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США", - написав він на своїй сторінці в фейсбуці у суботу ввечері.

7 серпня голова контррозвідки США Еваніна заявив, що Росія здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.