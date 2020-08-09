Єрмак про заяву контррозвідки США: Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка. Готові відповідати на будь-які офіційні запити
Україна завжди готова співпрацювати з державними органами США у відповідності зі своїми зобов'язаннями.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи заяву керівника Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільяма Еваніни про втручання в американські вибори з боку Росії за допомогою українського нардепа Андрія Деркача.
"Я хочу підкреслити, що Україна завжди готова співпрацювати з американськими державними органами відповідно до наших договірних зобов'язаннь. Ми готові відповідати на будь-які офіційні запити", - сказав Єрмак.
Єрмак також зазначив, що Україна ніколи не буде втручатися у вибори в США. "Як сказав президент Володимир Зеленський, запобігання втягування нашої країни у внутрішню політику Сполучених Штатів - це питання нашої національної безпеки. Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка", - заявив глава ОП.
Як повідомлялося, 8 серпня президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що Україна не буде жодним чином втручатися у вибори в США і вважає, що її громадянам слід утримуватися від будь-якої діяльності, пов'язаної з президентськими виборами в США.
"Буду відвертим.На превеликий жаль, періодично в публічному просторі з’являються "сенсаційні дані" про буцімто якусь участь України у виборчих подіях в інших країнах. Так от! Як Президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни, - пише він. - Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США", - написав він на своїй сторінці в фейсбуці у суботу ввечері.
7 серпня голова контррозвідки США Еваніна заявив, що Росія здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.
судя по молниеносной реакции шмыгаля на взрыв в бейруте то да ...
наверное батьківщина та, которая ближе к кремлю ?
розриваються між Ізраїлем та росією.
Відразу згадалося .....
- з ОПи Зєлєнского. Відсутність розслідування щодо витоку інформації,що становить держтаємницю,свідчить про цілеспрямований витік,який побічно впливає на вибори США.
- з фсб через ОПу Зєлєнского. Відсутність розслідування свідчить про тотальний контроль спецслужб рф на теперішню владу слуг урода.Україну підставляють ,реанімуючи тезу про саме український вплив на вибори в США.
RUSSIA - We assess that Russia is using a range of measures to primarily denigrate former Vice President Biden and what it sees as an anti-Russia "establishment." This is consistent with Moscow's public criticism of him when he was Vice President for his role in the Obama Administration's policies on Ukraine and its support for the anti-Putin opposition inside Russia. For example, pro-Russia Ukrainian parliamentarian Andriy Derkach is spreading claims about corruption - including through publicizing leaked phone calls - to undermine former Vice President Biden's candidacy and the Democratic Party. Some Kremlin-linked actors are also seeking to boost President Trump's candidacy on social media and Russian television.
РОССИЯ. По нашим оценкам, Россия использует ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и того, что она считает антироссийским «истеблишментом». Это согласуется с публичной критикой его Москвой, когда он был вице-президентом за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и ее поддержку антипутинской оппозиции внутри России. Например, пророссийский украинский депутат Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции - в том числе путем огласки утечек телефонных звонков - с целью подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем участники также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении.
-Это не мы Коломойского.
-Это не мы пленки про Байдена Деркачу отдали.
-И главное,это не мы,а проклятый Порошенко дал команду Бенядиктовой возбудить дело против Байдена!
Кста,а как там расследование продвигается?
То він навіть не держслужбовець. "Патронатною службою" керує