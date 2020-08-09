У Білорусі сьогодні основний день виборів президента, достроково проголосували вже 41,7% виборців

Дільниці для голосування в основний день виборів президента Білорусі відкрилися в неділю о 08.00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кандидатами на пост глави держави є співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, ексдепутат Ганна Канопацька, чинний президент Олександр Лукашенко, дружина затриманого блогера Сергія Тіхановського - Світлана Тіхановська і голова партії БСДГ Сергій Черечень.

Відповідно до Виборчого кодексу Білорусі, вибори президента вважаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше половини громадян країни, включених до списків виборців. Президент вважається обраним, якщо за нього проголосували більше половини громадян, які взяли участь у голосуванні.

Всього в списки виборців на нинішніх виборах президента включено 6 млн 844 тис. 932 людини і 5 тис. 319 білоруських громадян, які перебувають за межами республіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звукооператора, який увімкнув пісню Цоя "Перемен!" на провладному концерті в Мінську, посадили на 10 діб

Разом із тим, як повідомив у неділю вранці Центрвиборчком республіки, за п'ять днів дострокового голосування (4-8 серпня) на виборах президента Білорусі на дільниці прийшли 41,7% виборців, Таким чином, на поточних виборах явка на достроковому голосуванні оновила рекорд виборів 2015 року - тоді достроково проголосували 36,05% виборців.

Згідно з інформацією ЦВК, в Мінську явка склала 33,4%, в Брестській області - 38,4%, Вітебській - 39,34%, Гомельській - 54,44%, Гродненській - 38,6%, Мінській - 39,66%, Могилевській -49,92%.

В основній день виборів, 9 серпня, голосування на дільницях відбуватиметься з 08.00 до 20.00. Агітація в день голосування не допускається.

На нинішніх виборах міжнародне спостереження здійснюватимуть тільки спостерігачі від СНД і дипкорпусу. Так, Центрвиборчком Білорусі акредитував 248 міжнародних спостерігачів за виборами президента: 184 спостерігачі від СНД і 64 спостерігача від дипломатичного корпусу.

МЗС Білорусі 15 липня надіслав запрошення БДІПЛ ОБСЄ, СНД і ШОС для участі в спостереженні за виборами президента. Разом із тим, у БДІПЛ ОБСЄ заявили, що не будуть спостерігати за виборами, оскільки запрошення було направлено несвоєчасно, всупереч прийнятим Білоруссю зобов'язанням. Таким чином, Бюро не змогло спостерігати за основними етапами виборчої кампанії.

Попередні підсумки виборів президента Білорусі, як передбачається, будуть оголошені в понеділок.