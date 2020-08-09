УКР
У Білорусі сьогодні основний день виборів президента, достроково проголосували вже 41,7% виборців

У Білорусі сьогодні основний день виборів президента, достроково проголосували вже 41,7% виборців

Дільниці для голосування в основний день виборів президента Білорусі відкрилися в неділю о 08.00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кандидатами на пост глави держави є співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, ексдепутат Ганна Канопацька, чинний президент Олександр Лукашенко, дружина затриманого блогера Сергія Тіхановського - Світлана Тіхановська і голова партії БСДГ Сергій Черечень.

Відповідно до Виборчого кодексу Білорусі, вибори президента вважаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше половини громадян країни, включених до списків виборців. Президент вважається обраним, якщо за нього проголосували більше половини громадян, які взяли участь у голосуванні.

Всього в списки виборців на нинішніх виборах президента включено 6 млн 844 тис. 932 людини і 5 тис. 319 білоруських громадян, які перебувають за межами республіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звукооператора, який увімкнув пісню Цоя "Перемен!" на провладному концерті в Мінську, посадили на 10 діб

Разом із тим, як повідомив у неділю вранці Центрвиборчком республіки, за п'ять днів дострокового голосування (4-8 серпня) на виборах президента Білорусі на дільниці прийшли 41,7% виборців, Таким чином, на поточних виборах явка на достроковому голосуванні оновила рекорд виборів 2015 року - тоді достроково проголосували 36,05% виборців.

Згідно з інформацією ЦВК, в Мінську явка склала 33,4%, в Брестській області - 38,4%, Вітебській - 39,34%, Гомельській - 54,44%, Гродненській - 38,6%, Мінській - 39,66%, Могилевській -49,92%.

В основній день виборів, 9 серпня, голосування на дільницях відбуватиметься з 08.00 до 20.00. Агітація в день голосування не допускається.

На нинішніх виборах міжнародне спостереження здійснюватимуть тільки спостерігачі від СНД і дипкорпусу. Так, Центрвиборчком Білорусі акредитував 248 міжнародних спостерігачів за виборами президента: 184 спостерігачі від СНД і 64 спостерігача від дипломатичного корпусу.

МЗС Білорусі 15 липня надіслав запрошення БДІПЛ ОБСЄ, СНД і ШОС для участі в спостереженні за виборами президента. Разом із тим, у БДІПЛ ОБСЄ заявили, що не будуть спостерігати за виборами, оскільки запрошення було направлено несвоєчасно, всупереч прийнятим Білоруссю зобов'язанням. Таким чином, Бюро не змогло спостерігати за основними етапами виборчої кампанії.

Попередні підсумки виборів президента Білорусі, як передбачається, будуть оголошені в понеділок.

Білорусь (8080) вибори (6749) Лукашенко Олександр (2695) Тіхановська Світлана (389)
+13
Жыве,Беларусь!!!!!
09.08.2020 08:54 Відповісти
+10
Из этих пяти кандидатов все пятеро у ***** на подтанцовках...беларуссия какмбыла губернией паРаши так ей и останется..
09.08.2020 09:06 Відповісти
+9
Соєві медведчуковці це жесть, тоді по версії москалів донбаситів бомбардував Медведчук.
09.08.2020 09:20 Відповісти
Якщо ти не помітив то вже давно повертаються часи тоталітарних лідерів. Світ змінився, вірніше, що все нове це трохи забуте старе. А та "демократія" яка своє відживає через те, що вона вже давно перетворилася у "вибір без вибору" та дескредитувала себе, коли вам баранам дають на вибір маріонетку, яку вже давно обрали десяток самих впливових людей, і яка одна з трьох-чотирьох, їх абсолютно влаштовує, без різниці яку барани обируть. Головне щоб вони думали, що вони "вільно" обирають.
09.08.2020 11:58 Відповісти
" когда вам баранам...." Эдик, ты всех в бараны не записывай...не все из твоей отары! Тоталитарные правители - это абсолютное зло! Благодаря им уже погибли миллионы и новых нам не надо. Для правильного же выбора надо повышать культуру и интеллект избирателей.
09.08.2020 12:18 Відповісти
Едік з ольгінських..
ДАвно не було,а тут -терміново викликали"на роботу" )))
09.08.2020 13:13 Відповісти
До кінця воборів буде явка 147%. Як максимум в снукері.
09.08.2020 12:04 Відповісти
Фокус в том, что поступающие с участков сведения в ЦИКе игнорируют. В Гомельской области якобы досрочно проголосовали 54,44%. И даже если собрать сфальсифицированные протоколы с участков, выйдет не больше 30%. Остальное пририсовано центризбиркомом.
09.08.2020 12:45 Відповісти
Сторож минской школы № 204 Фоминская Светлана Владимировна раскрыла фальсификации на досрочном голосовании,

https://charter97.link/ru/news/2020/8/9/388707/
09.08.2020 12:08 Відповісти
Теперь уже бывший сторож
09.08.2020 13:04 Відповісти
варіант -директор школи після Перемоги Тіхановської. )
09.08.2020 13:09 Відповісти
Никаких шансов *оппозиция * не имеет !!
09.08.2020 13:03 Відповісти
Сколько здесь наивных.. Лукашенко победит и к гадалке не ходи.. Главное не кто голосует, а кто считает
09.08.2020 13:04 Відповісти
скажімо більш точно.


ЗАвтра вранці буде оголошено перемогу Лукашенко у першому турі (67 відсотків за)

а далі різні варіанти розвитку подій..
від "висловлення засудження" Євросоюзом до лома в сраці диктатора як у Каддафі
09.08.2020 13:12 Відповісти
То и хороше если так будет.
09.08.2020 16:51 Відповісти
Думаю Лукаш наберет больше чем 67%
09.08.2020 16:52 Відповісти
Результат выборов предрешён. Невозможность возникновения в Беларуси чего-то похожего на Украинский Майдан, тоже очевидна. Просто потому, что протестующим не дадут задержаться на площадях даже на сутки. А к настоящему тотальному протесту и общенациональной забастовке Беларусь явно не готова. Активную часть общества Лукашенко подавит. Вопрос лишь большой или малой кровью.
09.08.2020 14:28 Відповісти
Нет русским марионеткам!!!
09.08.2020 16:50 Відповісти
Маразматик Лука не даст выбрать никого, кроме себя
09.08.2020 17:17 Відповісти
Неужели хоть кто-то с мозгом может верить белорусскому избиркому!
09.08.2020 18:06 Відповісти
Тихановская хоть колхозом управяла? Тут Зеля хоть 95 кварталом правил....
09.08.2020 19:09 Відповісти
Бацька завтра заявит ТОМОС-НАТО-ЕС и Путлер удавится от страха.....
09.08.2020 19:11 Відповісти
