США закликали Росію припинити порушення прав кримських татар і покинути суверенну українську територію

Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію припинити порушувати права кримських татар в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробили в посольстві США в Україні.

В американському посольстві нагадали, що Кримський півострів є суверенною українською територією.

"У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію", - заявили в дипломатичному представництві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров. ФОТО