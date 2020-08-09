На вулиці Кірпи в Києві обмежено рух через повідомлення про підозрілий предмет, на місці працюють вибухотехніки

У неділю близько 12.00 до правоохоронців Києва надійшло повідомлення про підозрілий предмет на вул.Кірпи, через що патрульні поліцейські обмежили рух на цій ділянці, а на місці працюють вибухотехніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Патрульної поліції Києва в фейсбуці.

"Патрульні, які прибули на місце події, обмежили рух на вулиці Кірпи, від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту. На місці події працюють вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

Патрульні, які прибули на місце події, обмежили рух на вулиці Кірпи, від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту.



На місці події працюють вибухотехніки.





Читайте на "Цензор.НЕТ": На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій. ФОТО