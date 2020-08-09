УКР
На вулиці Кірпи в Києві обмежено рух через повідомлення про підозрілий предмет, на місці працюють вибухотехніки

У неділю близько 12.00 до правоохоронців Києва надійшло повідомлення про підозрілий предмет на вул.Кірпи, через що патрульні поліцейські обмежили рух на цій ділянці, а на місці працюють вибухотехніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Патрульної поліції Києва в фейсбуці.

"Патрульні, які прибули на місце події, обмежили рух на вулиці Кірпи, від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту. На місці події працюють вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій. ФОТО

Топ коментарі
+8
На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники - Цензор.НЕТ 7202
09.08.2020 12:49 Відповісти
09.08.2020 12:49 Відповісти
+8
Achtung Зеminen.
09.08.2020 12:53 Відповісти
09.08.2020 12:53 Відповісти
+7
зелена команда шоуменів плавно підводить до вибухів у будинках
десь я це вже бачив...
09.08.2020 12:57 Відповісти
09.08.2020 12:57 Відповісти
На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники - Цензор.НЕТ 7202
09.08.2020 12:49 Відповісти
09.08.2020 12:49 Відповісти
Achtung Зеminen.
09.08.2020 12:53 Відповісти
09.08.2020 12:53 Відповісти
Видать скоро будет реклама фильма?
09.08.2020 13:06 Відповісти
09.08.2020 13:06 Відповісти
Ніхт ферштейн !!))
09.08.2020 12:57 Відповісти
09.08.2020 12:57 Відповісти
Не иначе просматривается след террориста из Луцкой области.
Медаль героям и килограмм свежего сена
09.08.2020 13:11 Відповісти
09.08.2020 13:11 Відповісти
На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники - Цензор.НЕТ 9422
09.08.2020 13:16 Відповісти
09.08.2020 13:16 Відповісти
Негайно визивайте саперів бубочку і Фейсбукича !!))
показати весь коментар
09.08.2020 12:53 Відповісти
зелена команда шоуменів плавно підводить до вибухів у будинках
десь я це вже бачив...
09.08.2020 12:57 Відповісти
09.08.2020 12:57 Відповісти
Часом не в Московіі??)))
09.08.2020 12:59 Відповісти
09.08.2020 12:59 Відповісти
цс-с-с-с! тільки - нікому!
09.08.2020 13:00 Відповісти
09.08.2020 13:00 Відповісти
Могила!!))
показати весь коментар
09.08.2020 13:00 Відповісти
Кто такая Карпа?
Взяточник-министр времён Кучмы ?
09.08.2020 12:57 Відповісти
09.08.2020 12:57 Відповісти
Автодор!! Київ-Одеса,Е-95 !!)))
09.08.2020 13:02 Відповісти
09.08.2020 13:02 Відповісти
Да...эта улица названа именно в честь него...за какие такие заслуги не понятно..
Виникла на початку XX століття під назвою 1-ша Лінія. У 1955 році набула назву Петрозаводська[1]. ******* назва на честь українського політичного діяча Георгія Кірпи - з 2009 року[2].
09.08.2020 13:02 Відповісти
09.08.2020 13:02 Відповісти
Раніше самогубців даже на кладовищах не хоронили. Тепер хоронять, але під забором. А тут на честь злодія цілу вулицю назвали... ОМГ!
09.08.2020 13:05 Відповісти
09.08.2020 13:05 Відповісти
Карпа вроде бы за кордоном,
а это очередной "самоубивец" времен второго -третього-чэтвертого прэзыдентов,
хотя найден на даче в декабре 2004....
09.08.2020 13:18 Відповісти
09.08.2020 13:18 Відповісти
Этот Кирпа за время руководства Укрзалиныцей построил и реконструировал, а также сделал хорошего столько, сколько за все годы независимости не сделали все вместе взятые керовники УЗ.
09.08.2020 16:56 Відповісти
09.08.2020 16:56 Відповісти
А Авакову не терпиться зробити "поліцяй-державу"...
показати весь коментар
09.08.2020 13:01 Відповісти
їм усім цього хочеться, я маю на увазі сьогоднішню владу
це і буде означати, що України більше немає
09.08.2020 13:12 Відповісти
09.08.2020 13:12 Відповісти
Що треба-танки ,важку арту,гвинтокрили вже має, мабуть лінкора та АПЛ не вистачає !!))
09.08.2020 13:12 Відповісти
09.08.2020 13:12 Відповісти
ЗЕминировано!
09.08.2020 13:06 Відповісти
09.08.2020 13:06 Відповісти
Для этого катастрофически не хватает вертолетов, ну и денег тоже.
09.08.2020 13:07 Відповісти
09.08.2020 13:07 Відповісти
Ужасть!
09.08.2020 13:10 Відповісти
09.08.2020 13:10 Відповісти
Хватай мешки, вокзал тронулся!
09.08.2020 13:12 Відповісти
09.08.2020 13:12 Відповісти
При ЗЕбилах Украина становится похожа на *********
09.08.2020 13:12 Відповісти
09.08.2020 13:12 Відповісти
********* здатні побудувати тільки підорашку
09.08.2020 13:14 Відповісти
09.08.2020 13:14 Відповісти
терміново дзвоніть Баканову!
09.08.2020 13:22 Відповісти
09.08.2020 13:22 Відповісти
Скидається на системну роботу москалів або пятої колони на чолі котрої стоїть ЗЕля, ОП, СН, ОПЗЖ. Та посадіть реально вже впійманих мінерів на реальний термін, відшкодуванням усіх збитків (робота поліції, саперів, експертів, прокурорів, суддів, простої офісів, трансорту) з повною конфіскацією майна. Але не посадять, бо не вигідно для влади і промосковських сил.

Або ще не знайшли чергового Антоненка, волонтера або добробатівця, чи когось з Європейської солідарності. Дають зрозуміти що на осінніх виборах в мери столиці повинен стати хтось із сук народа, бо інакше взриви будуть вже по 10 шт в день. Тіп паплюжать місто: ані спокійного життя, ані спокійної роботи чи просто проїхати. Чи ЗЄля у такий спосіб хоче сказати "Та нах. тот Киев, давайте переедем в Харькав" А там і до мордора ближче, місце намолене РПЦ МП фартове - Харківські угоди реалізували - оренда Криму на 40 років
09.08.2020 13:30 Відповісти
09.08.2020 13:30 Відповісти
Лично меня коробит название улицы - Кирпа.
Коррупционер застрелился. В честь чего назвали его фамилией улицу? За какие заслуги?!
09.08.2020 15:56 Відповісти
09.08.2020 15:56 Відповісти
У него заслуг больше, чем у всех вместе взятых, бывших до и после него. При нем жд и остальная инфраструктура реально развивалась и модернизировалась
09.08.2020 17:00 Відповісти
09.08.2020 17:00 Відповісти
При всем уважении к гениальному писателю-фантасту Гарриссону, писать фантастические саги про украинских чиновников, застрелившихся после неудачливых выборов его босса Кучмы не опираясь хоть на один подвиг, не очень убедительно.
Если имеются факты успешных управленческих решений Кирпы, то не стесняйтесь! Обычный народ, хоть и не ходит в сауны бухать с проститутками и власьимущими, но оценить их может, если знающие люди озвучат хоть какие то цифры для понимания, которые просветят сие переименование улицы.
09.08.2020 20:11 Відповісти
09.08.2020 20:11 Відповісти
Любой киевлянин с ходу назовет как минимум такое: капитальная реконструкция старого ЖД вокзала, когда из старого совкового одоробла был создан современный ЖД терминал, а также постройка нового Южного вокзала, который считается одним из самых презентабельных в Восточной Европе. И это только Киев. Думаю дальше ты сам в состоянии погуглить и узнать. Думаю очень показательным является тот факт, что на админздании Укрзалиницы установлен бюст Кирпы и до сих пор он там находится. Заметь, почтили именно его, других памятных знаков там нет. Ни трубадура Балчуна, ни гиперлупа Омеляна, а именно бюст Кирпы!
09.08.2020 22:12 Відповісти
09.08.2020 22:12 Відповісти
Кирпа явно за менее 3х лет своего трудоустройства на посту министра не тянет на творца эпохи возрождения Украины. Что то я не заметил особого изменения в ЖД вокзале Киева, хотя каждый год пользовался его услугами с 1976 года, совершая поездки из Запорожья в Киев и обратно.
Помню была в начале 80х стоянка таксистов, где сегодня наливайки стоят. Это что ли прогресс и ренессанс, достойный переименования улицы?
Ну да, сзади возник второй вход на ЖД вокзал. 40 лет как никак прошло и Кирпа тут не при чем, т.к началось строительство после его смерти. А характерная вонь как была везде, что на путях, что в переходах, так и осталась.
Что помню насчет Кирпы, то на те деньги можно было 2 дороги Одесса Киев построить! Планировали 6 полос, построили 4. Обошлось в 3 раза дороже проекта.
О знаменитом мосте Кирпы надо упоминать всуе?
09.08.2020 22:48 Відповісти
09.08.2020 22:48 Відповісти
 
 