На вулиці Кірпи в Києві обмежено рух через повідомлення про підозрілий предмет, на місці працюють вибухотехніки
У неділю близько 12.00 до правоохоронців Києва надійшло повідомлення про підозрілий предмет на вул.Кірпи, через що патрульні поліцейські обмежили рух на цій ділянці, а на місці працюють вибухотехніки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Патрульної поліції Києва в фейсбуці.
"Патрульні, які прибули на місце події, обмежили рух на вулиці Кірпи, від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту. На місці події працюють вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.
Медаль героям и килограмм свежего сена
десь я це вже бачив...
Взяточник-министр времён Кучмы ?
Виникла на початку XX століття під назвою 1-ша Лінія. У 1955 році набула назву Петрозаводська[1]. ******* назва на честь українського політичного діяча Георгія Кірпи - з 2009 року[2].
а это очередной "самоубивец" времен второго -третього-чэтвертого прэзыдентов,
хотя найден на даче в декабре 2004....
це і буде означати, що України більше немає
Або ще не знайшли чергового Антоненка, волонтера або добробатівця, чи когось з Європейської солідарності. Дають зрозуміти що на осінніх виборах в мери столиці повинен стати хтось із сук народа, бо інакше взриви будуть вже по 10 шт в день. Тіп паплюжать місто: ані спокійного життя, ані спокійної роботи чи просто проїхати. Чи ЗЄля у такий спосіб хоче сказати "Та нах. тот Киев, давайте переедем в Харькав" А там і до мордора ближче, місце намолене РПЦ МП фартове - Харківські угоди реалізували - оренда Криму на 40 років
Коррупционер застрелился. В честь чего назвали его фамилией улицу? За какие заслуги?!
Если имеются факты успешных управленческих решений Кирпы, то не стесняйтесь! Обычный народ, хоть и не ходит в сауны бухать с проститутками и власьимущими, но оценить их может, если знающие люди озвучат хоть какие то цифры для понимания, которые просветят сие переименование улицы.
Помню была в начале 80х стоянка таксистов, где сегодня наливайки стоят. Это что ли прогресс и ренессанс, достойный переименования улицы?
Ну да, сзади возник второй вход на ЖД вокзал. 40 лет как никак прошло и Кирпа тут не при чем, т.к началось строительство после его смерти. А характерная вонь как была везде, что на путях, что в переходах, так и осталась.
Что помню насчет Кирпы, то на те деньги можно было 2 дороги Одесса Киев построить! Планировали 6 полос, построили 4. Обошлось в 3 раза дороже проекта.
О знаменитом мосте Кирпы надо упоминать всуе?