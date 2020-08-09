УКР
Вибори в Білорусі: У всій країні спостерігаються проблеми з інтернетом і зв'язком

Вибори в Білорусі: У всій країні спостерігаються проблеми з інтернетом і зв'язком

В основній день проведення виборів президента Білорусі у всій країні спостерігаються проблеми з інтернетом. Білоруси кажуть про перебої в роботі мобільного та проводового інтернету відразу у декількох операторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське агентство Mediazona.

За даними кореспондентів агентства, проблеми виникають у користувачів операторів ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ" тощо. Також білоруси мають проблеми з доступом до новинних сайтів, месенджер Telegram, а також сервісу YouTube.

Заступник гендиректора "Белтелекома" Вадим Шайбаков стверджує, що перебої в роботі інтернету пов'язані з високим трафіком, зокрема, з-за кордону.

"Зараз спостерігаються перебої з доступом до деяких ресурсів і перевантаження каналів через зарубіжного трафіку в великій кількості. Поки не можемо визначити, генерують його люди або машини - зараз працюємо над цим", - заявив він.

Крім того, Національний центр реагування на комп'ютерні інциденти Білорусі заявив про велику хвилю DDoS-атак на державні ресурси. Атакам піддалося обладнання, на якому розміщені сайти Комітету з державної безпеки Білорусі і Міністерства внутрішніх справ Білорусі. DDoS-атаки були зафіксовані вночі і вранці 9 серпня.

+14
А Лука, кацапська пілстілка на 100500%.
При чому, доведено практикою.
09.08.2020 13:22 Відповісти
09.08.2020 13:22 Відповісти
+10
Тобі там самому скучно ?
09.08.2020 13:18 Відповісти
09.08.2020 13:18 Відповісти
+10
мутное голосование, мутные кандидаты, мутный народ и мутная страна ...
ничего хорошего для Украины с этого голосования в Белоруссии не будет, да и для самих белорусов тоже..
09.08.2020 13:30 Відповісти
09.08.2020 13:30 Відповісти
Того листа вже "опозиція" не тільки написала, а й ОПРИЛЮДНИЛА.
09.08.2020 14:07 Відповісти
09.08.2020 14:07 Відповісти
Ну то цепкало написал , чтобы рашка не 'помогала лукашенко '. И оставила их в покое. Рада, по-моему, очевидна
09.08.2020 14:10 Відповісти
09.08.2020 14:10 Відповісти
Разница
09.08.2020 14:10 Відповісти
09.08.2020 14:10 Відповісти
"Спектакль уже окончен, маски практически сняты, а вы все стоите в очереди в буфете, так и не разобравшись, что это все бутафорская постановка."
Якось так...
09.08.2020 15:02 Відповісти
09.08.2020 15:02 Відповісти
Российский политик Владимир Жириновский снова прошелся по Лукашенко. Видео опубликовала социальная сеть Tik Tok.
«26 лет у власти. Ну совесть надо иметь, Александр Григорьевич? А какая может быть совесть у директора совхоза? Твое лицо уже надоело, твоя манера говорить, ты сам лично надоел!», - заявил председатель ЛДПР.
09.08.2020 13:51 Відповісти
09.08.2020 13:51 Відповісти
как-то пофиг) В бывшей Беларуси для кацапни сложилась идеальная ситуация, - когда и диктатор и его противники, - промосковские и полностью зависимые от ***** люди. Типа "выборы в денеер".
09.08.2020 13:53 Відповісти
09.08.2020 13:53 Відповісти
Нет , не пофиг. Это наши границы.
09.08.2020 13:55 Відповісти
09.08.2020 13:55 Відповісти
А какая разница (с) для нашей границы кто там победит??
Войска паРаши и сейчас там стоят...и будут там стоять вне зависимости от того кто победит на этих выборах..
Там 5 кандидатов одинаково промосковские...
09.08.2020 13:58 Відповісти
09.08.2020 13:58 Відповісти
"Хужинібудіііт!!!"
А може цого разу вона бовкне "Хотьпааасмійоомся..."
09.08.2020 14:09 Відповісти
09.08.2020 14:09 Відповісти
Палюбэ Сорос ддосит by-домен, хочет шоб Бацька новость о своей пабеде не прочитал.
09.08.2020 13:56 Відповісти
09.08.2020 13:56 Відповісти
откройтє паролі, раздайтє вайфай
ілі жаба давіт..?
09.08.2020 14:04 Відповісти
09.08.2020 14:04 Відповісти
Вибори в Білорусі: У всій країні спостерігаються проблеми з інтернетом і зв'язком - Цензор.НЕТ 4082
09.08.2020 15:10 Відповісти
09.08.2020 15:10 Відповісти
Аш сташно
09.08.2020 16:10 Відповісти
09.08.2020 16:10 Відповісти
весь экипаж cамолета Лукашенко мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту, бортпроводники уже на месте, самолет заправлен и полностью подготовлен.

В Ростов?
09.08.2020 16:12 Відповісти
09.08.2020 16:12 Відповісти
Да никто в Украине этого Лукаша не любит, он ещё тот ватник, но все равно лучше чем явные российские марионетки типа нашего ОПЗЖ или Шария...

Но пока другого выбора нет, с этими Тихановскими Беларусь быстро станет придатком Кремля, теперешняя жизнь ещё покажется беларусам сказкой.
09.08.2020 16:42 Відповісти
09.08.2020 16:42 Відповісти
так что оттуда слышно
09.08.2020 16:44 Відповісти
09.08.2020 16:44 Відповісти
Хто там з цих кремлівських опозиціонерів казав «путєн ввєді»? З такими друзіми і ворогів не треба. Папахєр більш адекватний, ніж його опоненти. Без нього Беларусь знищать остаточно.
09.08.2020 20:06 Відповісти
09.08.2020 20:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 