Вибори в Білорусі: У всій країні спостерігаються проблеми з інтернетом і зв'язком
В основній день проведення виборів президента Білорусі у всій країні спостерігаються проблеми з інтернетом. Білоруси кажуть про перебої в роботі мобільного та проводового інтернету відразу у декількох операторів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське агентство Mediazona.
За даними кореспондентів агентства, проблеми виникають у користувачів операторів ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ" тощо. Також білоруси мають проблеми з доступом до новинних сайтів, месенджер Telegram, а також сервісу YouTube.
Заступник гендиректора "Белтелекома" Вадим Шайбаков стверджує, що перебої в роботі інтернету пов'язані з високим трафіком, зокрема, з-за кордону.
"Зараз спостерігаються перебої з доступом до деяких ресурсів і перевантаження каналів через зарубіжного трафіку в великій кількості. Поки не можемо визначити, генерують його люди або машини - зараз працюємо над цим", - заявив він.
Крім того, Національний центр реагування на комп'ютерні інциденти Білорусі заявив про велику хвилю DDoS-атак на державні ресурси. Атакам піддалося обладнання, на якому розміщені сайти Комітету з державної безпеки Білорусі і Міністерства внутрішніх справ Білорусі. DDoS-атаки були зафіксовані вночі і вранці 9 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якось так...
«26 лет у власти. Ну совесть надо иметь, Александр Григорьевич? А какая может быть совесть у директора совхоза? Твое лицо уже надоело, твоя манера говорить, ты сам лично надоел!», - заявил председатель ЛДПР.
Войска паРаши и сейчас там стоят...и будут там стоять вне зависимости от того кто победит на этих выборах..
Там 5 кандидатов одинаково промосковские...
А може цого разу вона бовкне "Хотьпааасмійоомся..."
ілі жаба давіт..?
В Ростов?
Но пока другого выбора нет, с этими Тихановскими Беларусь быстро станет придатком Кремля, теперешняя жизнь ещё покажется беларусам сказкой.