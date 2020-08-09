Вибори в Білорусі: У всій країні спостерігаються проблеми з інтернетом і зв'язком

В основній день проведення виборів президента Білорусі у всій країні спостерігаються проблеми з інтернетом. Білоруси кажуть про перебої в роботі мобільного та проводового інтернету відразу у декількох операторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське агентство Mediazona.

За даними кореспондентів агентства, проблеми виникають у користувачів операторів ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ" тощо. Також білоруси мають проблеми з доступом до новинних сайтів, месенджер Telegram, а також сервісу YouTube.

Заступник гендиректора "Белтелекома" Вадим Шайбаков стверджує, що перебої в роботі інтернету пов'язані з високим трафіком, зокрема, з-за кордону.

"Зараз спостерігаються перебої з доступом до деяких ресурсів і перевантаження каналів через зарубіжного трафіку в великій кількості. Поки не можемо визначити, генерують його люди або машини - зараз працюємо над цим", - заявив він.

Крім того, Національний центр реагування на комп'ютерні інциденти Білорусі заявив про велику хвилю DDoS-атак на державні ресурси. Атакам піддалося обладнання, на якому розміщені сайти Комітету з державної безпеки Білорусі і Міністерства внутрішніх справ Білорусі. DDoS-атаки були зафіксовані вночі і вранці 9 серпня.