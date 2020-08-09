Київ і 8 областей України не відповідають критеріям ослаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом проти 9 серпня вісім областей України і місто Київ не відповідають необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.

Не готові до пом'якшення карантину Київ, а також Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Львівська, Харківська та Чернівецька області.