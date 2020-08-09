УКР
Київ і 8 областей України не відповідають критеріям ослаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 8 областей України не відповідають критеріям ослаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом проти 9 серпня вісім областей України і місто Київ не відповідають необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.

Київ і 8 областей України не відповідають критеріям ослаблення карантину, - МОЗ 01

Не готові до пом'якшення карантину Київ, а також Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Львівська, Харківська та Чернівецька області. 

Проинформировали и что дальше ???
09.08.2020 13:36
Та йдіть вже до бісової матері. Дійсно набридли вже.
09.08.2020 13:37
В Луцке, где бунтовали против карантина, и.о. мэра заразился COVID-19 https://www.obozrevatel.com/society/v-lutske-gde-buntovali-protiv-karantina-i-o-mera-zarazilsya-covid-19.htm
09.08.2020 14:17
Вірус подолано! Дихай вільно! Маски геть! З нами СивочьолийКиїв і 8 областей України не відповідають критеріям ослаблення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5709
09.08.2020 15:23
критерії будь-чого повинні бути обьєктивні. Тобто не залежати від бажінь тієї чи іншої групи осіб.
Подивіться на завантаженість ліжок: від трьох до 53%. В 15 раз відрізняються по областям! може їх нерівномірно створили, ну ті медзаклади для лікування від ковіду?
А може в різних регіонах лікарі по різному бачуть процес лікування? І коли одних лікують амбулаторно, то інших обовязково зачиняють на стаціонар.
Показники виявлення не описують картину захворювання. Типу вірус є, а людина навіть не підозрює про це. То її на ізоляцію?
схема від степанових ляшків ніяк не пояснює різку відмінність у багатьох областях. Причому низькі показники захворюваності в областях, що сусідять із Білоруссю та рф. Невже москалі більше не хворіють? проте на заході країни - показники завищені. Може хочуть, аби Європа відмовила нашим заробітчанам? І вони прийшли шукати долі у Києві? Аваков уже готовий: гелікоптерів купив, бронетехніки купив...
09.08.2020 14:24
Каждый день приближает к разоблачению ковидной секты. По факту кромме в мгазинах гдое маска на бороде карантин нте сблюдается. А больных не найдешь вот тянут кота за яйца до холодов. Геть шарлатанов ковидных. Зробим их на выборах всех проповеднков секты.
09.08.2020 14:43
Мы ***** доберёмся скоты до вас. Я тебя ляшко,и Степанов уроды ***** буду закапывать живьём и вашу семейку. Уйдите ***** с дороги падаль *******
09.08.2020 15:41
 
 