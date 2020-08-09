4 554 10
Київ і 8 областей України не відповідають критеріям ослаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом проти 9 серпня вісім областей України і місто Київ не відповідають необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.
Не готові до пом'якшення карантину Київ, а також Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Львівська, Харківська та Чернівецька області.
Подивіться на завантаженість ліжок: від трьох до 53%. В 15 раз відрізняються по областям! може їх нерівномірно створили, ну ті медзаклади для лікування від ковіду?
А може в різних регіонах лікарі по різному бачуть процес лікування? І коли одних лікують амбулаторно, то інших обовязково зачиняють на стаціонар.
Показники виявлення не описують картину захворювання. Типу вірус є, а людина навіть не підозрює про це. То її на ізоляцію?
схема від степанових ляшків ніяк не пояснює різку відмінність у багатьох областях. Причому низькі показники захворюваності в областях, що сусідять із Білоруссю та рф. Невже москалі більше не хворіють? проте на заході країни - показники завищені. Може хочуть, аби Європа відмовила нашим заробітчанам? І вони прийшли шукати долі у Києві? Аваков уже готовий: гелікоптерів купив, бронетехніки купив...