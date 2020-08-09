Лукашенко про вибори: "Обстановка не вийде з-під контролю, ніхто нічого не прозіває, це я вам гарантую"
Чинний президент Білорусі і кандидат на виборах Олександр Лукашенко, коментуючи хід голосування, запевнив, що "ніхто нічого не прозіває, а ситуація не вийде з-під контролю".
Як передає Цензор.НЕТ, його слова цитує білоруське видання tut.by.
Спілкуючись з журналістами після відвідин виборчої дільниці, Лукашенко сказав:
"Обстановка не вийде з-під контролю, ніхто нічого не прозіває, це я вам гарантую. Це головне завдання чинної влади, не тільки президента. Тут складність в тому, щиро вам скажу, що ми досі нічого не знаємо. А може, і багато чого не знаємо. Тому ми змушені працювати на всіх фронтах".
