Лукашенко про вибори: "Обстановка не вийде з-під контролю, ніхто нічого не прозіває, це я вам гарантую"

Чинний президент Білорусі і кандидат на виборах Олександр Лукашенко, коментуючи хід голосування, запевнив, що "ніхто нічого не прозіває, а ситуація не вийде з-під контролю".

Як передає Цензор.НЕТ, його слова цитує білоруське видання tut.by.

Спілкуючись з журналістами після відвідин виборчої дільниці, Лукашенко сказав:

"Обстановка не вийде з-під контролю, ніхто нічого не прозіває, це я вам гарантую. Це головне завдання чинної влади, не тільки президента. Тут складність в тому, щиро вам скажу, що ми досі нічого не знаємо. А може, і багато чого не знаємо. Тому ми змушені працювати на всіх фронтах".

+16
Есть Лукашенко -- есть Беларусь, нет Лукашенка -- нет Беларуси. Гте-то я это уже слышал? Не театр ли это одного режиссера?
09.08.2020 13:45 Відповісти
+12
Молодець батько тримайся!!! Доки путін при владі ти маєш залишатися керувати Білорусю, інакше гибель буде білорусам. "Братіки" поглинуть вас, розграбують, та відправлять мацкву розбудовувати, а синів ваших в Сирію чи Лівію чи Венесуелу помирати за інтереси ворів рюсскіх братішек.
09.08.2020 13:40 Відповісти
+12
Янык тоже так думал
09.08.2020 13:45 Відповісти
ВОР И БАНДИТ
09.08.2020 16:08 Відповісти
а ольгінські все" паляться."..))
09.08.2020 17:31 Відповісти
Порохоботы вскрылисть ольгинскими ботами.
09.08.2020 16:00 Відповісти
Готовится грандиозная подтасовка голосов. Из-за этого в Украине был первый Майдан, посмотрим что сделают белорусы.
09.08.2020 16:11 Відповісти
завтра обіцяли страйки.
09.08.2020 17:30 Відповісти
Александр Лукашенко, выступая в день президентских выборов, назвал конспирологией версию о роли третьей страны в задержании бойцов "ЧВК Вагнера". Он также заявил, что прокуроры из России и Украины не приехали в Минск, проявив безразличие к судьбе арестованных. https://www.bbc.com/russian/news-53714042
09.08.2020 16:15 Відповісти
ни в одной стране мира прокуроры не едят к подозреваемым, их к им привозят в наручниках..
09.08.2020 16:19 Відповісти
Это довольно образное выражение. Чтобы Лука мог их законно экстрадировать в Украину, надо было нам предоставить юридически оформленные доказательства вины этих людей или нЕлюдей, чего, к сожалению (и к стыду), нашими "спецами" сделано небыло.
09.08.2020 23:19 Відповісти
новое в юриспруденции... младший брат учится у старшего
10.08.2020 22:53 Відповісти
Нашому Нелоху варто знову не лоханутися, вітаючи Бацьку зі справедливими виборами після їх завершенні. Бо це не вибори сьогодні. Навіть Гітлер зумів перемогти на виборах легітимно.
09.08.2020 16:52 Відповісти
Дайте народу Белоруссии определиться нужен им председатель Фунт или нет! Им видней !
09.08.2020 18:37 Відповісти
Нагадаю Вам слова людини,яка збудувала Ізраїль - "мені плювати,що мій народ хоче...Я знаю,що йому потрібно"...
09.08.2020 18:51 Відповісти
Жыве Беларусь! В ОАЭ не открыли избирательные участки впервые за 15 лет, тем самым не дав проголосовать тысячам белорусов, проживающих здесь. Консул (гнида) посоветовал слетать в другие страны, если так хочется проголосовать.
09.08.2020 19:14 Відповісти
Завтра мы увидим из какого теста сделаны беларусы.
09.08.2020 20:02 Відповісти
Беларусы уже дали обосраться Луке так, что он стягивает войска в Минск и вырубает интернет и связь. Беларусы уже показали ,что они уже не его личное быдло. Таркан уже проиграл - ему приходиться считаться с мнением народа и оооочень бояться. Такого единого порыва у нашего народа скинуть диктатора не было ни разу в нашей истории.
09.08.2020 22:30 Відповісти
Что бы не было завтра - Беларусь уже не будет прежней.
09.08.2020 22:31 Відповісти
искренне вам скажу,-

сказал хрустально чистый лука
10.08.2020 14:08 Відповісти
