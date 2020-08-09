Генпрокурори Росії та України не приїхали до Мінська розбиратися із затриманими бойовиками ПВК Вагнера, - Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що генпрокурори Росії і України не приїхали до Мінська, щоб розібратися з ситуацією з затриманим членам ПВК Вагнера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Їм наплювати на цих хлопців", - сказав Лукашенко журналістам у неділю в Мінську.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
