УКР
Новини Агресія Росії проти України
Генпрокурори Росії та України не приїхали до Мінська розбиратися із затриманими бойовиками ПВК Вагнера, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що генпрокурори Росії і України не приїхали до Мінська, щоб розібратися з ситуацією з затриманим членам ПВК Вагнера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Їм наплювати на цих хлопців", - сказав Лукашенко журналістам у неділю в Мінську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квитки купувалися у Львові": російські пропагандисти приписали СБУ операцію із затримання найманців ПВК "Вагнера" ​​в Білорусі

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Білорусь (8082) Лукашенко Олександр (2695) ПВК Вагнер (1547) Офіс Генпрокурора (3441)
Топ коментарі
+66
Лука можеш їх розстріляти ,вони вже нікому не потрібні!
показати весь коментар
09.08.2020 13:44 Відповісти
+54
А наші чого не поїхали ?
Не хочуть забирати кацапчиків ?
Бо це мир з рашкою зіпсує
показати весь коментар
09.08.2020 13:46 Відповісти
+54
Патамушта ЗЕ обісралося.
показати весь коментар
09.08.2020 13:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
думаю, що ті хлопці вже відстрілюють народ на вулицях Мінська... Але піар був чудовий
показати весь коментар
10.08.2020 07:40 Відповісти
Во даёт батька. Оказывается они и ему самому не нужны. Нафиг тогда их арестовывали причём с такими серьёзными обвинениями? А в Украину отдавать какой смысл: посидят в вип камере от Малюски и домой под приветствие всех на обмен таксистами и тд., только расходы для госбюджета, как скажет Гетьманцев.
показати весь коментар
10.08.2020 09:04 Відповісти
Кацапи вже запустили маховий подій. Їм по боку на Бацьку, вони розраховують його знести протестами, а нашим воно теж даром не потрібно, бо він ніколи би їх нам не видав. А підігравати йому у торгах із Кремлем, нафіг надо.
показати весь коментар
10.08.2020 09:07 Відповісти
я легко угадал, что никого он не отдаст
поинтригует еще и отпустит с радости
показати весь коментар
10.08.2020 14:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 