Інформація про можливу вибухівку на вулиці Кірпи в Києві не підтвердилася

Патрульна поліція Києва зняла обмеження на рух вулицею Кірпи після перевірки вибухотехніками інформації про підозрілий предмет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва близько 12:20 неділі.

"Інформація не підтвердилася. Рух відновлено", – йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці патрульної поліції Києва в соцмережі "Фейсбук" близько 12.20 неділі.

Раніше в патрульній поліції повідомляли, що в неділю близько 12.00 до правоохоронців Києва надійшло повідомлення про підозрілий предмет на вул.Кірпи. "Патрульні, які прибули на місце події, обмежили рух на вулиці Кірпи, від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту. На місці події працюють вибухотехніки", – повідомлялося на сторінці поліції.

