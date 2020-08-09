Інформація про можливу вибухівку на вулиці Кірпи в Києві не підтвердилася
Патрульна поліція Києва зняла обмеження на рух вулицею Кірпи після перевірки вибухотехніками інформації про підозрілий предмет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва близько 12:20 неділі.
"Інформація не підтвердилася. Рух відновлено", – йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці патрульної поліції Києва в соцмережі "Фейсбук" близько 12.20 неділі.
Раніше в патрульній поліції повідомляли, що в неділю близько 12.00 до правоохоронців Києва надійшло повідомлення про підозрілий предмет на вул.Кірпи. "Патрульні, які прибули на місце події, обмежили рух на вулиці Кірпи, від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту. На місці події працюють вибухотехніки", – повідомлялося на сторінці поліції.
Днепропетровск, 27.04. 2012
https://youtu.be/4********** - видео первого взрыва
Первый взрыв произошел в 11.50, на трамвайной остановке на улице Серова (напротив Оперного театра) - пострадало 13 человек.
Через полчаса случился второй - на этот раз в урне возле кинотеатра «Родина» на ул. Столярова. ("Аллея влюбленных"... место отдыха и перекуса студентов близлежащего Монтажного техникума) пострадали 11 человек, в том числе 9 детей (студенты),
Третий взрыв прозвучал возле входа в парк Глобы (парк Чкалова), напротив магазина «1000 мелочей» в 12:45 , пострадало 3 человека, (один серьезно, 2 отказались от госпитализации)
Четвёртый взрыв произошел в 13:00 в том же районе, что и первый, - на проспекте, около Оперного театра, также на трамвайной остановке с противоположной стороны (без пострадавших)
Пятое взрывное устройство было обезврежено до взрыва (без пострадавших)
Милиция подтверждает - 27 человек ранено, 25 из них госпитализированы.