Реформа ДАБІ має не тільки подолати корупцію, а й підвищити безпеку, - Клочко

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування опрацьовує важливі законопроєкти, які необхідні для продовження реформи містобудування із залученням до цього процесу всіх учасників ринку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, про це, виступаючи на зустрічі представників влади з будівельним бізнесом з нагоди Дня будівельника, що відбулася під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

За його словами, реформаторські зміни напрацьовуються в 12 чинних законах України. Йдеться про закони "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності" та інших.

Андрій Клочко перерахував головні новели, які пропонується включити в підсумковий законопроєкт. Зокрема, планується передача реєстрації та видачі документів декларативного і дозвільного характеру - з центрального сервісного органу в уповноважені органи місцевого самоврядування.

Також в будівельне законодавство впроваджується принцип альтернативності. "Замовник зможе вибирати: здійснювати реєстрацію в органах місцевого самоврядування або у Державній сервісної служби. Також він зможе вибирати установу контролю: орган самоврядування за місцем розташування об'єкта, або центральну Інспекцію містобудування", - пояснив Клочко.

Також, за його словами, пропонується: остаточне скасування ліцензування в будівництві і заміна його на сертифікацію виконробів, право вибирати страхову систему замість дозвільної, механізм досудового оскарження. "У разі виникнення суперечок при перевірці замовники зможуть звертатися до голови Державної інспекції містобудування, щоб оскаржити дії підлеглих йому посадових осіб, які здійснюють перевірки", - зазначив Клочко.

"І окремо хотів би торкнутися законопроєкту про посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування. Він вводить кримінальну відповідальність, якщо таке порушення заподіяло шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі. Вважаю це дуже важливим, оскільки реформа має не тільки подолати корупцію, а й принципово підвищити якість і безпеку в будівництві", - заявив Клочко.

"Реформа гостро потрібна, і її реально завершити в історично короткий термін, якщо ми будемо працювати активно, злагоджено і по-партнерськи", - підсумував глава парламентського комітету.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.

У рамках реформи в Україні створено Державну сервісну службу містобудування, яка буде виконувати реєстраційні функції в будівництві, і Державна інспекція містобудування, яка має виконувати функції нагляду і контролю в будівельній галузі.

ДАБІ була створена в 2014 році як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Топ коментарі
+1
У нас реформують реформи вже 30 років, а віз і досі там.
09.08.2020 14:08 Відповісти
+1
Не понял, житыпоновому тебя не впечатлило шоли?
09.08.2020 14:15 Відповісти
+1
Чоколадні рехворми закінчились,розпочались зерехворми ,рішучі та безкомпромісні !!))
09.08.2020 15:08 Відповісти
09.08.2020 14:08 Відповісти
09.08.2020 14:15 Відповісти
Мене наприклад не вразило. Як до речі не вражають нинішні реформи. В 2017-му ситуація з дозвільними документами на буд-во різко погіршилась внаслідок "життя по-новому". Цілком вірно що цього літа їм прищемили хвіст. Але будь-яка "реформа" ДАБІ веде до корупції і тільки до корупції. Немає сенсу реформувати непотрібний орган. Його потрібно видалити.
09.08.2020 18:00 Відповісти
Рефрмувати на 100% корумповану систему, це все одно що мертвого оживляти !!))
09.08.2020 15:11 Відповісти
Не скажи, многие реформаторы неплохо живут,и даже острова покупают себе любимым.
А ты говорил реформы не работают,еще и как пашут.
09.08.2020 14:18 Відповісти
Чергове кубло корупціонерів відкривают !!))
09.08.2020 15:05 Відповісти
09.08.2020 15:08 Відповісти
Реформа ГАСИ должна не только возглавить коррупцию, но и повысить отчисления коррупционеров на благо Слуг Олигархов, - Клочко
09.08.2020 15:11 Відповісти
Кожен клоун Іван Іванович ! Як вже остогидло жити стані піддослідних кроликів ! Скільки грошей наших витрачають на нікому непотрібні реформи ? Який від них екномічний кфект, хтось рахував коли - небудь ?
09.08.2020 20:08 Відповісти
Зараз Смілянський "Укрпошту" реформує, запроваджує "поштові автолавки" ... Скільки грошей влупить у це, що просто жахливо !!! Головне похизуватися на Хрещатику перед прем'єром та перед відеокамерами. А те, що нічного не готове, що безепека перевезень на нульовому рівні, тільки потім буде запроваджуватися протягом 4-5 місяців, це нічого ... Головне - похизувався !
09.08.2020 20:12 Відповісти
 
 