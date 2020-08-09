Реформа ДАБІ має не тільки подолати корупцію, а й підвищити безпеку, - Клочко

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування опрацьовує важливі законопроєкти, які необхідні для продовження реформи містобудування із залученням до цього процесу всіх учасників ринку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, про це, виступаючи на зустрічі представників влади з будівельним бізнесом з нагоди Дня будівельника, що відбулася під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

За його словами, реформаторські зміни напрацьовуються в 12 чинних законах України. Йдеться про закони "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності" та інших.

Андрій Клочко перерахував головні новели, які пропонується включити в підсумковий законопроєкт. Зокрема, планується передача реєстрації та видачі документів декларативного і дозвільного характеру - з центрального сервісного органу в уповноважені органи місцевого самоврядування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Забудовники не хочуть "відродження" ліквідованої ДАБІ через суд, - Глава Ради асоціації "КУБ" Кватерчук

Також в будівельне законодавство впроваджується принцип альтернативності. "Замовник зможе вибирати: здійснювати реєстрацію в органах місцевого самоврядування або у Державній сервісної служби. Також він зможе вибирати установу контролю: орган самоврядування за місцем розташування об'єкта, або центральну Інспекцію містобудування", - пояснив Клочко.

Також, за його словами, пропонується: остаточне скасування ліцензування в будівництві і заміна його на сертифікацію виконробів, право вибирати страхову систему замість дозвільної, механізм досудового оскарження. "У разі виникнення суперечок при перевірці замовники зможуть звертатися до голови Державної інспекції містобудування, щоб оскаржити дії підлеглих йому посадових осіб, які здійснюють перевірки", - зазначив Клочко.

Також читайте: В Україні спростили роботу фізосіб-підприємців: набув чинності закон

"І окремо хотів би торкнутися законопроєкту про посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування. Він вводить кримінальну відповідальність, якщо таке порушення заподіяло шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі. Вважаю це дуже важливим, оскільки реформа має не тільки подолати корупцію, а й принципово підвищити якість і безпеку в будівництві", - заявив Клочко.

"Реформа гостро потрібна, і її реально завершити в історично короткий термін, якщо ми будемо працювати активно, злагоджено і по-партнерськи", - підсумував глава парламентського комітету.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.

У рамках реформи в Україні створено Державну сервісну службу містобудування, яка буде виконувати реєстраційні функції в будівництві, і Державна інспекція містобудування, яка має виконувати функції нагляду і контролю в будівельній галузі.

ДАБІ була створена в 2014 році як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.