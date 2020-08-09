Обов'язково відзначимо Міжнародний день корінних народів у вільному Бахчисараї та у всьому Криму, - Зеленський

В Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів і статусу кримськотатарського народу як корінного.

Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Врегулювання цього питання назріло давно, і ми нарешті маємо поставити в ньому крапку. Впевнено можемо сказати – обов’язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї та у всьому Криму", – зазначив глава держави з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу.

Володимир Зеленський зауважив, що з початком тимчасової окупації Криму Російською Федерацією питання захисту прав і законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в нашій державі стало ще більш актуальним.

"Саме тому нашим спільним завданням зараз є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури та збереження самобутності народу, який зараз не може повноцінно розвиватися на своїй історичній Батьківщині – в Криму. Для нас дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України", – сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно законодавчо врегулювати статус кримських татар, - МЗС