Обов'язково відзначимо Міжнародний день корінних народів у вільному Бахчисараї та у всьому Криму, - Зеленський

В Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів і статусу кримськотатарського народу як корінного.

Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Врегулювання цього питання назріло давно, і ми нарешті маємо поставити в ньому крапку. Впевнено можемо сказати – обов’язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї та у всьому Криму", – зазначив глава держави з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу.

Володимир Зеленський зауважив, що з початком тимчасової окупації Криму Російською Федерацією питання захисту прав і законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в нашій державі стало ще більш актуальним.

"Саме тому нашим спільним завданням зараз є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури та збереження самобутності народу, який зараз не може повноцінно розвиватися на своїй історичній Батьківщині – в Криму. Для нас дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України", – сказав президент.

Обовязково відзначимо Міжнародний день корінних народів у вільному Бахчисараї та у всьому Криму, - Зеленський 01

+36
показати весь коментар
09.08.2020 14:11 Відповісти
+21
уже взял под личный контроль?
или зуб дает???
показати весь коментар
09.08.2020 14:12 Відповісти
+12
И БУДЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ КРНЦЕРТ!
Обязательно отметим Международный день коренных народов в свободном Бахчисарае и по всему Крыму, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2489
показати весь коментар
09.08.2020 14:18 Відповісти
ого , а таки у нас при владі одні ідіоти. Раніше ще один обіцяв завершити АТО за два тижні, а ще один приймати парад в Севастополі.... А на виході за всіма цими діячами плаче дурка.
показати весь коментар
09.08.2020 17:44 Відповісти
Дурку треба запровадити прямо в кремлі, бо там усі вже збожеволіли на войнушках і очманіли від чужої крові, бузувіри.
показати весь коментар
09.08.2020 20:31 Відповісти
А війну з московською гадиною можна закінчити тільки розчавивши її в кремлі і вивісивши український і кримсько-татарський прапор над спаською вежею.
показати весь коментар
09.08.2020 20:37 Відповісти
невже? А наші що не підігрували кремлівськорму карлику весь час? ЖОПА, Яник, Медведчук зі сворою, той же Кравчук з Кучмою?? Вся наша ******* історія це історія суцільних помилок. І найбільше зло, що люди ці уроки не вивчають взагалі.
показати весь коментар
10.08.2020 00:30 Відповісти
Це пусті слова, а насправді Сцикло веде перемовини про подачу води в Крим, бо "там же наши люді і оні страдают". Після подачі води про український Крим можна буде забути.
показати весь коментар
09.08.2020 18:00 Відповісти
Зєля, чий Крим?
показати весь коментар
09.08.2020 18:12 Відповісти
вот так сразу и отметим, прямо сразу как отменим кортежи, посадим коррупционеров, закончиться война и т.д.
показати весь коментар
09.08.2020 18:13 Відповісти
Куди він лізе,цей чи то ідіот чи то провокатор?..Корінні народи,титульні,приблудші,заїзджі,верхні,нижні...Чого він розколошкує ту тему?..Себе він до якого народу відносить?..Зрозуміло до якого,до того,який буде мирити коли всі перегризуться на національному грунті,найбільш дебільному грунті в світі...Нація на жаль стає анахронізмом,поняття "народ" набуває іншого значення...Те,що ми поки що зберегли європеоїдну зовнішність і ідентичність не означає,що через пів віку середньостатистичний українець не буде коричневий,чорноволосий і кучерявий...І з пейсами...і нетрадиційної сексорієнтаціі,яка на той час стане традиційною...Тут головне вишиванку зберегти...без неї нам як націі зовсім капець...Іншої перспективи з наким презом не бачу,з таким "нарідом" тим паче...
показати весь коментар
09.08.2020 18:45 Відповісти
Однако философ!
показати весь коментар
09.08.2020 19:17 Відповісти
До цієї заяви Зєєва Зе я гадав, що корінний народ Тавриди - то українці. В "Велесовій Книзі" згадано, що саме Кіммерійці (союз слов'янських племен сформований на лівому березі Дніпра навпроти гирла ріки Рось) заснували перші міста в Тавриді і назвали її саме так - Таврида і це все було 3200 років тому. Татари навалили до Тавриди лише в 13-сторіччі. Чи знає це все наш щирий українець Зєєв Зе???
показати весь коментар
09.08.2020 20:37 Відповісти
Вообще татары стремный народ, их жалкая кучка, а они вон ка качают свои права и требуют автономию! Приэтом они хотят пользоваться всеми благами Украины!
А теперь представьте, что бы было, если бы их было больше? та же аннексия только татарами, может еще и набеги на материк делали бы!... Короче, с ними надо поосторожней, их мало и отлично!
показати весь коментар
09.08.2020 20:57 Відповісти
Разве что у себя в мечтах. Те, кто действительно может отнять Крым у России, те кто действительно готов поддерживать каждый чих направленный на фрагментацию РФ - никогда не будут закладывать себе новую бомбу в виде исламского сепаратизма. Крым должен быть нашей колонией, и за два поколения стать белым, христианским и говорить с полтавским акцентом украинского. Или мы будем воевать за свою землю каждые 10-15 лет, с новым врагом.
показати весь коментар
09.08.2020 22:02 Відповісти
Ок, новый пиар менеджер в АП по написанию текстов: я должен поставить точку, обязательно, уверенно, наконец... Практически Наполеон. Как-то суть от перестановки и усиления акцентов грамматики никак не вдохновляют
показати весь коментар
09.08.2020 22:20 Відповісти
Мендель умеет управлять государством как минимум с тем же успехом, что и он сам.
показати весь коментар
10.08.2020 00:31 Відповісти
А "та сторона" як , згодна???
показати весь коментар
10.08.2020 06:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 