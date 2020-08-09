Новий заступник голови ОП Татаров вимагав для Стерненка підозру, що передбачає довічне ув'язнення

Ексчиновник МВС часів Януковича Олег Татаров, який недавно був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента, в минулому році як адвокат вимагав у слідчого СБУ оголосити підозру в умисному вбивстві і закінченому замаху на вбивство двох осіб активісту Сергію Стерненку.

Варто зазначити, що ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 КК України (Закінчений замах на вбивство двох осіб) передбачає покарання аж до довічного ув'язнення.

Про це журналісти довідалося з копії клопотання Татарова до слідчого СБУ.

Судячи з документу, датованого 17 травня 2019 року, Олег Татаров представляв інтереси Олесі Кузнецової — дружини Івана Кузнецова, який загинув у травні 2018 року від ножових поранень внаслідок сутички зі Стерненком біля будинку останнього в Одесі. Ще один чоловік — Олександр Ісайкул — тоді зазнав поранення. Сам Стерненко запевняє, що того вечора захищався від нападників. Під час сутички він також зазнав ушкодження: закриту черепно-мозкову травму й гематоми. Також у нього була порізана рука.

У клопотанні до слідчого СБУ Татаров зауважує, що Стерненко начебто мав намір убити Кузнецова та Ісайкула і наполягає на оголошенні йому підозри в закінченому замаху на вбивство двох і більше осіб, за що передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення. Також Татаров вимагав оголосити підозру в умисному вбивстві.

Через тиждень після цього листа старший слідчий Головного слідчого управління СБУ Дмитро Кувачов відповів Татарову, що слідство врахує "викладені в клопотанні обґрунтування" і пообіцяв повідомити йому про подальші рішеннях додатково.



Зауважимо, що саме слідчий Кувачов зачитував Сергію Стерненку підозру 11 червня 2020 року. Утім, ця підозра дещо "м’якша" від тієї, яку вимагав Татаров. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Найвища міра покарання за цією підозрою передбачає п’ятнадцять років за ґратами.

Сам активіст обґрунтованість підозри заперечував. Він зауважив, що "не було вбивства, а була необхідна оборона". Також, за словами Стерненка, ніж, який у нього вилучили, не є холодною зброєю, що начебто підтвердили кілька експертиз. Наразі справу щодо активіста розглядають у суді. 15 червня Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 6 серпня йому змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт.

