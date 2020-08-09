УКР
Новий заступник голови ОП Татаров вимагав для Стерненка підозру, що передбачає довічне ув'язнення

Ексчиновник МВС часів Януковича Олег Татаров, який недавно був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента, в минулому році як адвокат вимагав у слідчого СБУ оголосити підозру в умисному вбивстві і закінченому замаху на вбивство двох осіб активісту Сергію Стерненку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти Слідство.Інфо

Варто зазначити, що ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 КК України (Закінчений замах на вбивство двох осіб) передбачає покарання аж до довічного ув'язнення.

Про це журналісти довідалося з копії клопотання Татарова до слідчого СБУ.

Судячи з документу, датованого 17 травня 2019 року, Олег Татаров представляв інтереси Олесі Кузнецової — дружини Івана Кузнецова, який загинув у травні 2018 року від ножових поранень внаслідок сутички зі Стерненком біля будинку останнього в Одесі. Ще один чоловік — Олександр Ісайкул — тоді зазнав поранення. Сам Стерненко запевняє, що того вечора захищався від нападників. Під час сутички він також зазнав ушкодження: закриту черепно-мозкову травму й гематоми. Також у нього була порізана рука.

У клопотанні до слідчого СБУ Татаров зауважує, що Стерненко начебто мав намір убити Кузнецова та Ісайкула і наполягає на оголошенні йому підозри в закінченому замаху на вбивство двох і більше осіб, за що передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення. Також Татаров вимагав оголосити підозру в умисному вбивстві.

Через тиждень після цього листа старший слідчий Головного слідчого управління СБУ Дмитро Кувачов відповів Татарову, що слідство врахує "викладені в клопотанні обґрунтування" і пообіцяв повідомити йому про подальші рішеннях додатково. 

Зауважимо, що саме слідчий Кувачов зачитував Сергію Стерненку підозру 11 червня 2020 року. Утім, ця підозра дещо "м’якша" від тієї, яку вимагав Татаров. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Найвища міра покарання за цією підозрою передбачає п’ятнадцять років за ґратами.

Сам активіст обґрунтованість підозри заперечував. Він зауважив, що "не було вбивства, а була необхідна оборона". Також, за словами Стерненка, ніж, який у нього вилучили, не є холодною зброєю, що начебто підтвердили кілька експертиз. Наразі справу щодо активіста розглядають у суді. 15 червня Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 6 серпня йому змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт.

+44
Ст.27 Конституции Украины
"Каждый имеет право защищать свою жизнь и жизнь окружающих от противоправных посягательств."Правильно поступил Стерненко и никакие татаровы и венедиктовы не могут трактовать иначе.
09.08.2020 15:00 Відповісти
+37
Этот Татаров какой то особенный (шоб он сдох, Господи прости). Это несчастье выступало во время Майдана по ТВ, где отмазывало Беркут и требовало силового разгона. Но уже при вашем Петре Алексевиче это существо чуть не сделали помощником губернатора стратегической Херсонской области. Лично учавствовал в компании по недопущению этого прецедента и хорошо помню, тогда поднялся страшный шум в информпространстве и это создание выгнали. Потому оно еще несколько раз пыталось куда-то назначаться, но с тем же успехом. А теперь его назначили уже не замом губернатора а замом ОП, Это чудо или влиятельная рука Хремля? Судите сами.
09.08.2020 14:51 Відповісти
+26
скажи мені, хто в тебе в оп - і я скажу, що ти москальське падло
09.08.2020 14:46 Відповісти
Надо будет,он и зеле с ермаком пожизненное выпишет.Ведь у подобных "тартаровых" принципов нет,кроме как набить собственный карман.
09.08.2020 15:32 Відповісти
Других капитулянты не набирают по "открытым конкурсам".
09.08.2020 15:32 Відповісти
суддя - 100 відсотків мій! Ще один Вишінський, через 100 років!!!
09.08.2020 15:32 Відповісти
Все к мусорку вернется бумерангом...
09.08.2020 15:39 Відповісти
200%
09.08.2020 15:52 Відповісти
може. і тобі, 73/43%зебіл, вже вернулось?.. Ти вже якимось іншим став...
09.08.2020 16:55 Відповісти
Не волнуйся, подстилка порохоботская - и тебе и вернется, и зебилам.
Выгоним вашу хитрожопую нечисть, и будет Украина!
09.08.2020 17:47 Відповісти
ааа, то ти ще в диню не отримав. Бум знать! Готуйся!
09.08.2020 20:28 Відповісти
Тебя раздавить - что в кучу лайна вступить.
Когда же вы, подстилки маланские, отстанете от нашей страны!
Пшло...
09.08.2020 22:38 Відповісти
Чи буде шобла сидіти на лаві підсудних…Ну хоча б колииись?
09.08.2020 15:46 Відповісти
Татаров -опытный адвокат,если требовал пожизненного для обвиняемого в убийстве.Был бы я адвокатом- тоже требовал,Совершенно безотносительно к Стерненко.Это неотъемлемое право адвоката,.Был бы адвокатом Стерненко -трбовал обратного -наградить Стерненко медалью Свободы США.
09.08.2020 15:55 Відповісти
Це для тебе, мішігене, та й взагалі для юстицьок

Новий заступник голови ОП Татаров вимагав для Стерненка підозру, що передбачає довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 9305
09.08.2020 15:59 Відповісти
ты нечаянно перепутал адвоката с прокурором. адвокат требует оправдания, а не обвинения.
09.08.2020 16:10 Відповісти
Татаров был адвокатом родственников убитого.Он должен быть похлеще прокурора.
09.08.2020 17:23 Відповісти
Щос підказує не обійшлося тут без *портняжого лайна * !?...
Та і кум ***** певно башляв цьому мусорку - адвокату .
09.08.2020 16:00 Відповісти
А кому башляе Шакалад?
09.08.2020 16:12 Відповісти
Судя по этому обвинению, шли таких два мирных здоровых парня, один десантник, второй боксер и тут вдруг...нападает на них с ножом Стерненко, притом ни с того ни сего.
09.08.2020 16:02 Відповісти
Причем "шли" они несколько часов возле подъезда Стерненко и в 2 часа ночи таки "дошли" до него, возвращающегося домой.
09.08.2020 17:10 Відповісти
А після поранення другий "невинний голуб" побіг не в больнічку, не в поліцію, а на зустріч із організатором нападу на Сергія. Зараз "постраждалий" здриснув із України і не поспішає повертатися.
09.08.2020 18:43 Відповісти
Будет урок украинцам на будещее - взяли власть, зачистить власть от пятой колоны предателей, шоб потом их некому было назначать.
09.08.2020 16:17 Відповісти
Ні, спочатку треба буде знищити таких як ти - https://censor.net/user/420539 - провокатор-лахта, зажоп, прихований касап
09.08.2020 16:38 Відповісти
Ні, починати треба з таких як ти запроданців.
09.08.2020 18:13 Відповісти
ти рамси не попутав, Гал?
09.08.2020 20:30 Відповісти
А може ти? Він, до речі, цілком правий. А ти проти?
09.08.2020 20:33 Відповісти
Ні, неправий. Ти неправий. Тому що оцей https://censor.net/user/420539 з його р№420539 - типовий, причому жирний антирухівець, антипорох, антиЄС. Ще раз: я його в своєму кондуїті виділив жирним, і вже давно! Більше того, зазначив в себе, що він - провокатор, схожий на ольгінського бота!

Але... Люди міняються... Можливо, і він також... Але: допоки так думати підстав НЕМА!
09.08.2020 21:03 Відповісти
Він не "схожий", а справжній "ольгінський бот"... Другий нік - "Добрий людь"...
09.08.2020 21:24 Відповісти
Смокчи у *****, подстилка козломордая.
09.08.2020 22:35 Відповісти
Он, бачиш, я нашого "друга" різко "заковбасило", після мого коментарю: заскакав і зашипів, наче його по оголеному паху кропивою стьобнули...
10.08.2020 04:53 Відповісти
Ты часто гуляя со свой Девушкой , сам нападаешь на двух "мирно" гуляющих урков ( + не первое покушение ( как по мне , было запугивание, так как когда хотят убрать - то убирают...) ...- странное совпадение , а..... Ну а что уже случилось во время самообороны, и затем....- то лучше убить ВРАГА, чем он тебя....- закон ЖИЗНИ, ПРИРОДЫ-ВЫЖИВАНИЯ....
09.08.2020 16:50 Відповісти
При чому все відповідно до закону: якщо нападає двоє і більше ти вправі захищатися любими засобами.
09.08.2020 18:45 Відповісти
В любой нормальной стране можно убить нападавшего и тебе за это ничего не будет.
Ибо нехер было наниматься и нападать на людей за бабло.
09.08.2020 17:09 Відповісти
Какая только дрянь и сволота не собралась вокруг мелкого ЗЕленого ЧМО, этой гниды, этого **********.
09.08.2020 16:30 Відповісти
Я бы, утопил этого урода (Татарова) в выгребной яме. Можно не топить, но тогда назначить Стерненка его начальником.
09.08.2020 16:33 Відповісти
Стерненко - один з тих 73/43%них зебілів, який привів цього овощного на Банкову в якості слуги урода
09.08.2020 16:36 Відповісти
Який, вибачте за слово"президент" таке й оточення. Маленьке зелене непорозуміння ненавидить Україну і таке ж у нього оточення
09.08.2020 16:46 Відповісти
ссучений махровий про-кацап "адвокат" не поцікавився із якого хЄра ті двое ( в черговий раз) перетнулися із ОСОБОЮ, яка була в оточені Жіночої статі....- щось не складаеться.....- але як завжди, папір, та замовлення політ-системи роблять свое....
Де СУД Присяжних ???????
Що-невигідний зЄ-"владі"....
09.08.2020 16:47 Відповісти
что то сидят тихо андруша билецкий, тягныбок, семенченко сэмен...думаете к вам портнов не придет?? напрасно. По одному отловят....я бы чесался уже с этим ватным шабашем что то делать на вашем месте.
09.08.2020 16:49 Відповісти
"тихо сидят"- так как карманные, а не Истинные Лидеры Движений.....
09.08.2020 16:51 Відповісти
я верю в мудрьій украинскии народ и в легальное владение. ношение и приминение для своей защитьі жизни и собственности нарезного огнесрельного оружия! не верю мудакам в правоохранительньіх органах!
09.08.2020 17:11 Відповісти
рейтинг зели летит на дно.вместе с этой мразью зелю будем гнать
09.08.2020 17:11 Відповісти
сколько разного дерьма забродило и повсплывало при говнокомандующем Зеле..
09.08.2020 17:19 Відповісти
То таке ...але чому те лайно не було зачищено при св.Пецику !?
09.08.2020 17:44 Відповісти
..якби усе лайно "було зачищене", то на Цензорі нікому було задавати подібні ідіотські питання
09.08.2020 17:58 Відповісти
Настоящий ЗЕчиновник. Голосовавшие за бубочку - жрите!
09.08.2020 17:52 Відповісти
Негайно з ОП на свіже повітря!
09.08.2020 17:53 Відповісти
Зе клоунада
09.08.2020 17:57 Відповісти
На 14 странице своего пасквиля Татаров пишет, что: " Фунцію захисту життя і здоров'я людини від протиправних посягань ПОКРАДЕНО на правоохоронні органи і зокрема на органи досудового рослідування..." . Это, как говорится, уже по Фрейду.
09.08.2020 18:04 Відповісти
Новий заступник голови ОП Татаров вимагав для Стерненка підозру, що передбачає довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 6526
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
09.08.2020 18:05 Відповісти
"главное,чтобы не порошенко" (с) стерненко
09.08.2020 19:10 Відповісти
Весь Украинский народ желает, чтобы Татарова повесили на висилице!!!
09.08.2020 19:34 Відповісти
Нужно проводить референдум о отставке полностью всей власти и увольнении всех коллаборантов с Ген Прокуратуры, МВД, СБУ, от о всюду! Украинский народ должен не выбирать новое, а нужно действовать от обратного! То бишь Украинский народ должен устранять все вредящие государству! Всех коллаборантов устранить и всех коррупционеров и вредителей!!! И когда все вредящие факторы будут устранены, тогда Украина начнет двигаться к улучшению!!!
09.08.2020 19:37 Відповісти
Нарід, а чи не настав час вийти на Майдан та гнати цю прокацапську погань? Немає сил терпіти це знущання!
09.08.2020 20:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw

Скандальне призначення Татарова в Офісі президента
09.08.2020 20:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw Скандальне призначення Татарова в Офісі президента
09.08.2020 20:25 Відповісти
Коли татарова розстріляють
09.08.2020 20:45 Відповісти
А какие повреждения у Стерненко? Желательно подробно.
09.08.2020 21:09 Відповісти
Кажуть, що Людиною стати ніколи не пізно! Але для такого неукраїнського ..., як Татаров це недосяжно.
09.08.2020 22:35 Відповісти
Після подібних заяв кожний зебіл особисто для мене ворог України зі всіма наслідками.
09.08.2020 23:44 Відповісти
Как сказал ЗЕля, "главное, чтобы человек честный был"

Видать честно требовал, по ватно рыговским убеждениям
10.08.2020 00:57 Відповісти
"Ні нада сапратівляцца! Нада ітті на діалогі, кампраміси. Нада стать ракам і прасіть пращєнія" - шистой през.
10.08.2020 18:44 Відповісти
