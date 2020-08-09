УКР
Новини Агресія Росії проти України
3 180 31

Передислокація військ США в Європі спрямована на стримування РФ, - глава Пентагону Еспер

Виведення частини військ армії США з Німеччини та їхня передислокація в підсумку мають на меті посилити стримування Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це завив міністр оборони США Марк Еспер в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Ми передислокуємо більше військ на схід, ближче до кордонів з Росією", - сказав Еспер. 

Таким чином, за його словами, передислокація спрямована на "посилення стримування Росії і зміцнення альянсу (НАТО. - Ред.)".

Еспер повідомив, що США виведуть з Німеччини 12 тис. свого військового персоналу, значна частина його буде повернута на батьківщину, частина переміщена в Італію і Бельгію.

Міністр зазначив, що більшість союзників у НАТО підтримали це рішення, раніше ухвалене президентом США Дональдом Трампом.

Раніше він заявляв, що за рахунок перекидання військ США з Німеччини можуть бути посилені Румунія і країни Балтії.

"Ми вводимо більше ротаційних сил в Чорноморський регіон, зокрема, в Румунію", - сказав Еспер у віртуальному виступі на форумі з безпеки в аналітичному центрі Інституту Аспена.

Пентагон також хоче направити більше сил в Прибалтику і Польщу, сказав він.

+6
Пленки Деркача аукнулись Коломойскому, или Пора паковать чемоданы в Ростов - ОЛЕСКАНД КОВАЛЕНКО . Стало зрозуміло ,чому НЕлох ************ від того самого Деркача , якого так гаряче анансував у справах проти Порошенко. Не пройшло й місяця , а треба було відкрити справу по Бєні в США з відмивання коштів Украіїни, як ЗЕНЕЛОХ зробив заявочку по виборам у США в які він нє вмешіваєтся
09.08.2020 15:10 Відповісти
+6
+5
Было бы справедливо если бы американцы вообще вывели бы все свои войска и закрыли бы базы в тех странах которые поддерживают сп-2
09.08.2020 15:08 Відповісти
пуйло будет счастливо, оно только этого и добивается!
09.08.2020 15:09 Відповісти
Ну и отлично будет ,когда раша нападет на них,тогда на собственной шкуре прочувствуют свою политику двойных стандартов :когда с одной стороны говорят о неприемлемости их действий в отношение Украины грозя рашке пальчиком и выражая глубокую озабоченность ,а с другой всячески пытаясь помочь рашке достроить северный поток в обход тех же американских санкций и подсадить себя на газовую иглу.Да и нам легче станет наши оккупированные территории освобождать когда рашка увязнет в очередной ,без перспективы на быструю победу войне по примеру сирийской и ливийской и растянет свои силы на несколько фронтов
09.08.2020 15:33 Відповісти
США з Європи не піде,у них інша мета, поставити зажерлих євроліберастів в стойло !!))
09.08.2020 15:38 Відповісти
Ну да..особенно если их разместят в Балтии и Польше )))
09.08.2020 20:11 Відповісти
ну да...для того сп-2 и затевался,что бы привязать крепенько дойчланд к рахе...
09.08.2020 15:44 Відповісти
Передислокуйте потихеньку, а вже Байден прийде, порядок наведе.
09.08.2020 15:09 Відповісти
Италия ближе к рашке чем Германия? О вообще карту в глаза видел?))
09.08.2020 15:09 Відповісти
Політично-ментально, такіж разїбаї
09.08.2020 16:48 Відповісти
ойойой щось запахло смаженим у ОПі Єрмака
09.08.2020 15:11 Відповісти
Отлично, передислоцируйте всё что там надо, не стесняйтесь!

..Чисто для настроения, порадуйтесь таланту маленькой украиночки Каролины, набирающей популярность в мире блистая на улицах ЛА
https://www.youtube.com/watch?v=DIwnOxOqEsw
09.08.2020 15:11 Відповісти
Дуже гарна дівчинка і класно грає!! )))
09.08.2020 15:27 Відповісти
Europe - Karolina Protsenko - Violin Cover
https://www.youtube.com/watch?v=iCpiYSrqexs
09.08.2020 20:09 Відповісти
Украинская Линдси Стирлинг подрастает
09.08.2020 20:14 Відповісти
в Крым бы передеслоцировали...в 2014..ватниги....
09.08.2020 15:11 Відповісти
можно в Харьков, сейчас. Тоже норм будет.
09.08.2020 15:13 Відповісти
Хаха, пусть хоть глянет с какой стороны от Германии находится Бельгия.
09.08.2020 15:13 Відповісти
Ця заява Петагону - та зява Нелоха про невтручання вибори США пов'язані АБСОЛЮТНО ПРЯМО з загрозою РосіЇ, зі справами фінансовими проти Бєні та плівок Деркача , як факторами впливу на вибори у США... Слухаємо дуже класне інтервью Арестовича Борковському на телеканалу Еспресо ...
09.08.2020 15:19 Відповісти
посрались америка с европой, в США хотят свой газ втюхивать , а расея дешевле продает
09.08.2020 15:21 Відповісти
занадто розрослась ракова рашистська пухлина - вже за океан до США дібралась , а вони прогавили...
09.08.2020 15:28 Відповісти
Терапія вже безсила, час радикальну хірургію застосовувати !!))
09.08.2020 15:32 Відповісти
А куда старенька Європа подінется ??))
09.08.2020 15:29 Відповісти
обсереться й зробить правильнй вибір
09.08.2020 15:39 Відповісти
Передислоцировали бы их в Украину ,куда-нибудь эдак под Херсон ,чтобы наши войска усилить и чтобы у раши не осталось соблазна канал отвоевывать ,когда водохранилища пересохнут
09.08.2020 15:22 Відповісти
Ждем Американские базы в Харькове ,Сумах и в Славянске.Вате страдать)))
09.08.2020 16:09 Відповісти
Так давно пора ! А вот если бы в Севастополе была база в своё время, то и пуйло зассало бы Крым оккупировать.
09.08.2020 16:27 Відповісти
Совок не пройдет
Совок не пройдет
09.08.2020 16:37 Відповісти
Передислокація військ США в Європі спрямована на стримування РФ, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 7339
09.08.2020 17:03 Відповісти
Очень кстати провести эту передислокацию в Польшу через территорию Украины . С заходом в порт Одессы и дальше по ж.д. или по вновь отсроенным дорогам , так сказать с ревизией на будущее сотрудничество .
10.08.2020 01:08 Відповісти
 
 