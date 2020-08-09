Передислокація військ США в Європі спрямована на стримування РФ, - глава Пентагону Еспер
Виведення частини військ армії США з Німеччини та їхня передислокація в підсумку мають на меті посилити стримування Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це завив міністр оборони США Марк Еспер в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Ми передислокуємо більше військ на схід, ближче до кордонів з Росією", - сказав Еспер.
Таким чином, за його словами, передислокація спрямована на "посилення стримування Росії і зміцнення альянсу (НАТО. - Ред.)".
Еспер повідомив, що США виведуть з Німеччини 12 тис. свого військового персоналу, значна частина його буде повернута на батьківщину, частина переміщена в Італію і Бельгію.
Міністр зазначив, що більшість союзників у НАТО підтримали це рішення, раніше ухвалене президентом США Дональдом Трампом.
Раніше він заявляв, що за рахунок перекидання військ США з Німеччини можуть бути посилені Румунія і країни Балтії.
"Ми вводимо більше ротаційних сил в Чорноморський регіон, зокрема, в Румунію", - сказав Еспер у віртуальному виступі на форумі з безпеки в аналітичному центрі Інституту Аспена.
Пентагон також хоче направити більше сил в Прибалтику і Польщу, сказав він.
