Передислокація військ США в Європі спрямована на стримування РФ, - глава Пентагону Еспер

Виведення частини військ армії США з Німеччини та їхня передислокація в підсумку мають на меті посилити стримування Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це завив міністр оборони США Марк Еспер в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Ми передислокуємо більше військ на схід, ближче до кордонів з Росією", - сказав Еспер.

Таким чином, за його словами, передислокація спрямована на "посилення стримування Росії і зміцнення альянсу (НАТО. - Ред.)".

Еспер повідомив, що США виведуть з Німеччини 12 тис. свого військового персоналу, значна частина його буде повернута на батьківщину, частина переміщена в Італію і Бельгію.

Міністр зазначив, що більшість союзників у НАТО підтримали це рішення, раніше ухвалене президентом США Дональдом Трампом.

Раніше він заявляв, що за рахунок перекидання військ США з Німеччини можуть бути посилені Румунія і країни Балтії.

"Ми вводимо більше ротаційних сил в Чорноморський регіон, зокрема, в Румунію", - сказав Еспер у віртуальному виступі на форумі з безпеки в аналітичному центрі Інституту Аспена.

Пентагон також хоче направити більше сил в Прибалтику і Польщу, сказав він.

