Соратниця Тіхановської, дружина екскандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало виїхала з країни

Дружина білоруського опозиціонера Валерія Цепкала Вероніка, яка також є представником об'єднаного виборчого штабу кандидата в президенти Світлани Тіхановської, покинула Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в пресслужбі штабу Тихановської. Голосуватиме Вероніка Цепкало в Москві.

"Ми поважаємо рішення Вероніки. Ситуація непроста. Ми вважаємо, що кожен має право оцінювати ризики для себе самостійно", - прокоментували ситуацію в штабі.

Читайте також: Лукашенко про вибори: "Обстановка не вийде з-під контролю, ніхто нічого не прозіває, це я вам гарантую"

Валерій Цепкало, колишній дипломат і ексглава білоруського Парку високих технологій, хотів поборотися за крісло президента Білорусі. Однак ЦВК відмовилася реєструвати його кандидатом, пославшись на недостатню кількість достовірних підписів - менше 100 тисяч. Водночас Цепкало передав до комісії майже 160 тисяч підписів, але зарахували йому трохи більше 78 тисяч.

Крім того, перевірка ЦВК показала, що дружина Валерія Цепкала не вказала, що у неї у власності є акції "Пріорбанку". У ЦВК назвали це "істотною невідповідністю" вимогам до документів кандидата.

Цепкало подав до Верховного суду скаргу на рішення ЦВК про відмову в реєстрації. Верховний суд постанову комісії про відмову в реєстрації Цепкала кандидатом у президенти вирішив залишити без змін.

Наприкінці липня стало відомо, що Валерій Цепкало покинув країну разом із двома синами. Як розповіла його дружина, таке рішення було прийнято тому, що Валерія збиралися затримати, а її позбавити батьківських прав. Валерій Цепкало спочатку поїхав до Росії, потім до України, напередодні основного дня виборів він був у Варшаві.

Дивіться також: "У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь". ВIДЕО