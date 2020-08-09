Соратниця Тіхановської, дружина екскандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало виїхала з країни
Дружина білоруського опозиціонера Валерія Цепкала Вероніка, яка також є представником об'єднаного виборчого штабу кандидата в президенти Світлани Тіхановської, покинула Білорусь.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в пресслужбі штабу Тихановської. Голосуватиме Вероніка Цепкало в Москві.
"Ми поважаємо рішення Вероніки. Ситуація непроста. Ми вважаємо, що кожен має право оцінювати ризики для себе самостійно", - прокоментували ситуацію в штабі.
Валерій Цепкало, колишній дипломат і ексглава білоруського Парку високих технологій, хотів поборотися за крісло президента Білорусі. Однак ЦВК відмовилася реєструвати його кандидатом, пославшись на недостатню кількість достовірних підписів - менше 100 тисяч. Водночас Цепкало передав до комісії майже 160 тисяч підписів, але зарахували йому трохи більше 78 тисяч.
Крім того, перевірка ЦВК показала, що дружина Валерія Цепкала не вказала, що у неї у власності є акції "Пріорбанку". У ЦВК назвали це "істотною невідповідністю" вимогам до документів кандидата.
Цепкало подав до Верховного суду скаргу на рішення ЦВК про відмову в реєстрації. Верховний суд постанову комісії про відмову в реєстрації Цепкала кандидатом у президенти вирішив залишити без змін.
Наприкінці липня стало відомо, що Валерій Цепкало покинув країну разом із двома синами. Як розповіла його дружина, таке рішення було прийнято тому, що Валерія збиралися затримати, а її позбавити батьківських прав. Валерій Цепкало спочатку поїхав до Росії, потім до України, напередодні основного дня виборів він був у Варшаві.
Всё остаётся по Брежнему
Подсовывают кандидатов тех за кого проголосуют в любом случае
С обеда наши читатели стали сообщать о том, что на десятках участков в Минске начали образовываться очереди. Сейчас самая напряженная обстановка на участке по улице Камайской, 18. Наш читатель Константин сообщает, что сейчас в очереди стоит около 2000 человек. На участок приехал глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба и пять рядовых сотрудников. Об очередях на участках уже высказалась Лидия Ермошина.
- Люди возмущаются организацией процесса: там всего три кабинки, - говорит Константин. - Только что вышла женщина из моего участка. Замученная, отстояла 4 часа. Говорит, что все проголосовать не успеют.
Наш читатель Антон простоял в очереди, чтобы проголосовать, пять часов! Говорит, ноги отваливаются.
- Я пришел в 11:00. Очередь уже была за воротами школы, но вначале двигалась быстро, за полчаса мы оказались внутри, в фойе. А потом начался какой-то треш, за полчаса 2-3 человека проходило. Очередь стояла змейкой, как в аэропорту, и никак не двигалась. Выходил к нам подполковник, запускал 5-10 человек. И никакого движения. Тут три участка. Третий двигался нормально. Но на втором ничего просто. Доходило до того, что люди начинали кричать, злиться и пропихивались туда силком.
Мені одному від цього брехнею тхне???
"Избирательный Кодекс Республики Беларусь
Статья 17. Участки для голосования
Участки для голосования образуются с числом не менее 20 и не более 3000 избирателей, участников референдума."
З урахуванням того, що можна було проголосувати достроково (що й зробили близько 40% виборців) черга у 2000 осіб - брехня.
А з огляду на те, що на фото стоїть щонайменше 2-3 черги, можна було б припустити, за цією адресою розташовано кілька виборчих дільниць... Але
1. люди дивляться кудись у бік спортивного майданчика...
2. на лавочках є вільні місця...
3. вивіска над дверима, куди стоїть черга зовсім не нагадує напис "виборча дільниця"
4. під парканом стоїть купа дитячих велосипедів (втримати дитину біля себе, коли в неї велосипед пробували?)
За цією адресою розташовані щонайменше дві дільниці - №2 і №3. Власний досвід говорить, що у школі такої площі (в Україні) можна розмістити до 5-6 дільниць...
интересно,белоруси ето "схавают" ?
Сегодня в эфире канала СТВ ситуацию с очередями прокомментировала глава ЦИК Лидия Ермошина.
- Очереди у избирательных участков - результат провокации, - сказала она и подчеркнула, что "все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы".
- Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. ( *** официальное вранье "борщеварки"Ермошиной- нигде в телеграм-каналах до такого не призивалось)И так происходит.
В одном из избирательных участков Первомайского района Минска закончились бюллетени
Как сообщает Telegram-канал NEXTA, тысячи избирателей 42 участка Первомайского района Минска остались без бюллетеней. Они просто закончились.
«Когда с фальсификациями на досрочке чуточку перестарались», - иронизирует Telegram-канал.
Как сообщают независимые журналисты, в очереди к участку стоят около 500 человек.
Ваша позиция понятна и предсказуема описать её можно примерно так ( я (мы) люди добрые,отзывчивые, посочувствуем горю, поделимся последним с соседом, но если вдруг у соседа лучше или будет чем у меня, то уж нет это не допустимо)
Никогда с момента начала майдана не писал ничего плохого в адрес Украины и Украинцев ( можете найти мои посты на форуме. но в последнее время открытая поддержка преступника дорвавшегося до власти перешла все границы.
всё это семя он бросил в почву общества и старательно заботился и выращивал неприязнь к простому народу.
Цена его независимости это шапка Мономаха , облом вышел в своё время перехватил пуйло. Вот и корчит из себя девочку невинную, цепляясь за то малое, что ему позволяет пацан из подворотни, лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Ми вже звикли, що Лука то уособлення зла, кривавий диктатор, тощо .
Але на разі, коли в Луки не все гаразд у стосунках з кремлем, постає ніби конкурент. Хто така ця Тихановська ? Чому найближче її оточення втікає у москву ? Чи вона не є новим проектом москви, який офіційно анулює вашу державу ?
Дуже багато питань....
Отсилки к МАйдану,а не к Степану Бандере..
и тогда становится понятно ,что победа Тихановской -гарантия следующих чесних виборов в Белоруси..
Победа Бацьки -гарантия только стагнации...Как минимум еще на 5 лет..Возможно даже утрата независимости после БАНКРОТСТВА БЕЛОРУСИ.только под ето путин даст деньги "на пропитание"..
Точніше, чи вона б йому дала?
Ви знаєте?
а Лукашенко поддерживают лишь исключительно тупие местние порохоботи(типа патриоти,но НЕ ПОНЯВШИЕ МАЙДАН)..А Их немного..
ОМИНАЙТЕ СЕ ГІВНО ! )
Ці вибори Білорусь програла з того моменту,коли стало ясно,що є лише дві групи кандидатів,-технічні лукашенківські ,й кремлівські.
Немає жодного,що йшов би з біло-червоно-білим стягом,заявляв би про загрозу від рф,мав попунктний план майбутніх реформ,заявляв би про курс на ЄС,знав би,чий Крим,озвучив проблему русифікації....
І це не злорадство,а констатація реальності.Не розмінюйте шило на мило.
Нет, конечно - оппонентом является барышня, а потому - у нее нет ни усов, ни блестящей лысины, но очень похоже на то, что сейчас мы наблюдаем не так «усталость белорусского народа», как усталость Москвы от Лукашенко.
Впрочем, до развязки этой пьесы осталось всего несколько часов и скоро мы все увидим своими глазами !!
Білоруси мають те,що мають..
І не вимагайте від них українського націоналізму..
все таки маю надію на ЧУДО ,що навіть так зметуть Лукашенко..Адалі ,за пів року нові вибори.
Де прийме участь і білоруська націоналістична опозиція,хоча ,звичайно без шансів навіть на "Ющенко"..
Залишилася лише КГБ-шна гнида Черечень..."спойлером" на виборах.
ЯКА ОПОЗИЦІЯ ?
расее-матушке. Бульбаши, абаснуйце, што за дзела з вашай аппазицияй?
там точно "хоть шаром покати"
-За чим черга?
-За конандойлем.
-А це краще велюра чи гірше?
-Звідкіль я знаю? Думаю, візьму пару пляшечок-попробую.
Люди возмущены, что им не позволяют реализовать их законные права, создавая искусственные помехи.
Оказалось, что посольство рассчитывало на 50 избирателей сегодня.
Народ оточить дільниці з одним запитанням -КУДИ,СУКИ,ДІЛИ ТРЕТИНУ БЮЛЕТНІВ !?
У і нащо така хитро ...опа опозиція, яка при першій небезпеці взяла і просто ВТЕКЛА...
"После службы в 1986 году со второй попытки поступил в Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, который окончил с отличием. После учёбы остался в аспирантуре, окончил её на «отлично», преподавал, стал кандидатом юридических наук"."
Я почти поверил, что в то время, не ишача на КГБ можно было поступить в МГИМО. А потом с отличием его закончить и работать в Посольстве СССР в Финляндии. 100 % ФСБная консерва.
Наверное у меня на лбу бегущая строка "я придурок".
Ничего не говорю по поводу Лукашенко. Тут все понятно и так. Но, чтобы фсбные консервы в таком количестве повылазили из всех щелей - это явный перебор.
с одной стороны Лукашенко пол жизни сидящий на троне со своей советской моделью страны поднадоел и пора двигаться вперед, с другой фсбэшная оппозиция, которая сольет государство в союзную республику аж бегом. Любой выбор будет плохим. Но раз нет проевропейских и демократических кандидатов значит и настроений таких нет.