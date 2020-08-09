УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4319 відвідувачів онлайн
Новини
13 602 185

Соратниця Тіхановської, дружина екскандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало виїхала з країни

Соратниця Тіхановської, дружина екскандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало виїхала з країни

Дружина білоруського опозиціонера Валерія Цепкала Вероніка, яка також є представником об'єднаного виборчого штабу кандидата в президенти Світлани Тіхановської, покинула Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в пресслужбі штабу Тихановської. Голосуватиме Вероніка Цепкало в Москві.

"Ми поважаємо рішення Вероніки. Ситуація непроста. Ми вважаємо, що кожен має право оцінювати ризики для себе самостійно", - прокоментували ситуацію в штабі.

Читайте також: Лукашенко про вибори: "Обстановка не вийде з-під контролю, ніхто нічого не прозіває, це я вам гарантую"

Валерій Цепкало, колишній дипломат і ексглава білоруського Парку високих технологій, хотів поборотися за крісло президента Білорусі. Однак ЦВК відмовилася реєструвати його кандидатом, пославшись на недостатню кількість достовірних підписів - менше 100 тисяч. Водночас Цепкало передав до комісії майже 160 тисяч підписів, але зарахували йому трохи більше 78 тисяч.

Крім того, перевірка ЦВК показала, що дружина Валерія Цепкала не вказала, що у неї у власності є акції "Пріорбанку". У ЦВК назвали це "істотною невідповідністю" вимогам до документів кандидата.

Цепкало подав до Верховного суду скаргу на рішення ЦВК про відмову в реєстрації. Верховний суд постанову комісії про відмову в реєстрації Цепкала кандидатом у президенти вирішив залишити без змін.

Наприкінці липня стало відомо, що Валерій Цепкало покинув країну разом із двома синами. Як розповіла його дружина, таке рішення було прийнято тому, що Валерія збиралися затримати, а її позбавити батьківських прав. Валерій Цепкало спочатку поїхав до Росії, потім до України, напередодні основного дня виборів він був у Варшаві.

Дивіться також: "У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (8082) вибори (6751) Цепкало Валерій (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Занятная ситуация. А за кого голосовать беларусам-патриотам, если вся "оппозиция" прячется в... мацкве?
показати весь коментар
09.08.2020 15:58 Відповісти
+20
На маскву?
показати весь коментар
09.08.2020 15:53 Відповісти
+16
ПАШЕНЯН армянський в тройном разбодяжеваніі !
показати весь коментар
09.08.2020 15:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Белорусь останется Белоруссией - в этом вся суть..
показати весь коментар
09.08.2020 17:05 Відповісти
Доброго волшебника, предлагающего построить за вас Беларусь, у нас сегодня нет, а имеются Лукашенко с Белоруссией и оппозиция в Москве с Союзным государством.
показати весь коментар
09.08.2020 17:18 Відповісти
Для Украины ничего не изменится и для белорусов тоже
Всё остаётся по Брежнему
показати весь коментар
09.08.2020 17:18 Відповісти
Кремлёвская агентура понемногу разъезжается, значит походу у Путина не получилось поставить своих марионеток.
показати весь коментар
09.08.2020 16:55 Відповісти
Запутали бедных беларусов совсем. Заяц едет на козе и играет на звизде.
показати весь коментар
09.08.2020 16:59 Відповісти
Новость - тупо ни о чём...
показати весь коментар
09.08.2020 17:02 Відповісти
погоджусь,інколи цензор піднімає маловажливі,або навіть НІКЧЕМНІ теми
показати весь коментар
09.08.2020 18:28 Відповісти
Ой.Шож они все в Москвабад лыжи навострили..Вроде за европейский выбор и демократию..
показати весь коментар
09.08.2020 17:07 Відповісти
Читай внимательно в последней строчке
показати весь коментар
09.08.2020 17:26 Відповісти
Перед поездкой в Варшаву он успел обвинить Лукашенко в антироссийской политике и попросил Путина обеспечить проведение честных выборов в Беларуси - "европейский выбор и демократия" лезут из всех щелей.
показати весь коментар
09.08.2020 17:35 Відповісти
Ну ,что могу сказать ,что развели вас читателей со всех сторон,как и у нас в Украине
Подсовывают кандидатов тех за кого проголосуют в любом случае
показати весь коментар
09.08.2020 17:51 Відповісти
Ну так он ломанулся к хозяевам своим, а они ему, ты что, дурной, палишься так - ну-ка быстро вали, в Украину или Польшу.
показати весь коментар
09.08.2020 18:36 Відповісти
На сегодня Беларусь страна не пуганных совкодрочеров, живущих еще при социализме. По-этому пока Х"йло не подохнет пусть остается президентом Лука. Иначе на второй день там появятся вежливые олени из лателандии.
показати весь коментар
09.08.2020 17:16 Відповісти
Белорусы, ну вы-то знаете, нахрена вам все это?!
показати весь коментар
09.08.2020 17:27 Відповісти
Я твоего бацька ещё до вчерашнего дня поддерживал, пока он не опустился ниже пуцина в своём желании всея картофельного добра на всей планете.. везде и всегда надо иметь чувство реальности.. если он внятно и красиво вас всех успокоит - я буду только рад - для братьев наших колорадских выбора сейчас лучше нету.. и если батька утвердит себя - в рамках человечности и каждого из вас переубедит - буду только рад.. касапы - это всемирное зло, от этого отталкивайтесь, чем дальше от них - тем правильней выбор..
показати весь коментар
09.08.2020 17:30 Відповісти
Я прямо сейчас из окна вижу в Минске. Огромные очереди к школам. Все не проголосуют. Это было умышленно сделано ещё на этапе "подготовки". На 2 многоквартирных дома с 500-600 квартир один человек бюллетень выдаёт. Саша 3% продолжает внаглую фальсифицировать выборы. Любой ценой сохранить власть.

https://people.onliner.by/2020/08/09/xotim-chestnyx-vyborov-i-peremen-reportazh-s-izbiratelnyx-uchastkov-minska

С обеда наши читатели стали сообщать о том, что на десятках участков в Минске начали образовываться очереди. Сейчас самая напряженная обстановка на участке по улице Камайской, 18. Наш читатель Константин сообщает, что сейчас в очереди стоит около 2000 человек. На участок приехал глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба и пять рядовых сотрудников. Об очередях на участках уже высказалась Лидия Ермошина.
- Люди возмущаются организацией процесса: там всего три кабинки, - говорит Константин. - Только что вышла женщина из моего участка. Замученная, отстояла 4 часа. Говорит, что все проголосовать не успеют.

Наш читатель Антон простоял в очереди, чтобы проголосовать, пять часов! Говорит, ноги отваливаются.
- Я пришел в 11:00. Очередь уже была за воротами школы, но вначале двигалась быстро, за полчаса мы оказались внутри, в фойе. А потом начался какой-то треш, за полчаса 2-3 человека проходило. Очередь стояла змейкой, как в аэропорту, и никак не двигалась. Выходил к нам подполковник, запускал 5-10 человек. И никакого движения. Тут три участка. Третий двигался нормально. Но на втором ничего просто. Доходило до того, что люди начинали кричать, злиться и пропихивались туда силком.
показати весь коментар
09.08.2020 17:36 Відповісти
Сеча в очі від https://censor.net/user/473930? "сейчас в очереди стоит около 2000 человек. "

Мені одному від цього брехнею тхне???

"Избирательный Кодекс Республики Беларусь
Статья 17. Участки для голосования
Участки для голосования образуются с числом не менее 20 и не более 3000 избирателей, участников референдума."

Подробнее: https://kodeksy-by.com/izbiratelnyj_kodeks_rb/17.htm
показати весь коментар
09.08.2020 18:08 Відповісти
Сейчас самая напряженная обстановка на участке по улице Камайской, 18. Наш читатель Константин сообщает, что сейчас в очереди стоит около 2000 человек. Соратниця Тіхановської, дружина екскандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало виїхала з країни - Цензор.НЕТ 3224
показати весь коментар
09.08.2020 18:33 Відповісти
"Участки для голосования образуются с числом не более 3000 избирателей"

З урахуванням того, що можна було проголосувати достроково (що й зробили близько 40% виборців) черга у 2000 осіб - брехня.
А з огляду на те, що на фото стоїть щонайменше 2-3 черги, можна було б припустити, за цією адресою розташовано кілька виборчих дільниць... Але
1. люди дивляться кудись у бік спортивного майданчика...
2. на лавочках є вільні місця...
3. вивіска над дверима, куди стоїть черга зовсім не нагадує напис "виборча дільниця"
4. під парканом стоїть купа дитячих велосипедів (втримати дитину біля себе, коли в неї велосипед пробували?)
показати весь коментар
09.08.2020 19:09 Відповісти
І підтвердження того, що Сечин щонайменше прибрехав (або послався на брехливе джерело) "Сейчас самая напряженная обстановка на двух участках по улице Камайской, 18. Наш читатель Константин сообщает, что сейчас в очереди стоит около 2000 человек." https://people.onliner.by/2020/08/09/xotim-chestnyx-vyborov-i-peremen-reportazh-s-izbiratelnyx-uchastkov-minska
За цією адресою розташовані щонайменше дві дільниці - №2 і №3. Власний досвід говорить, що у школі такої площі (в Україні) можна розмістити до 5-6 дільниць...
показати весь коментар
09.08.2020 19:16 Відповісти
Интересно будет,когда на некоторих участках получится явка 90 процентов,человек 500 до конца не успеют и еще бюлетни закончатся.(дофуа испорченних).

интересно,белоруси ето "схавают" ?
показати весь коментар
09.08.2020 18:32 Відповісти
Официально
Сегодня в эфире канала СТВ ситуацию с очередями прокомментировала глава ЦИК Лидия Ермошина.
- Очереди у избирательных участков - результат провокации, - сказала она и подчеркнула, что "все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы".
- Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. ( *** официальное вранье "борщеварки"Ермошиной- нигде в телеграм-каналах до такого не призивалось)И так происходит.
показати весь коментар
09.08.2020 18:37 Відповісти
https://www.facebook.com/charter97.org/?__tn__=kC-R&eid=ARA79qu7NBMQPn90t2ObbtEFf_OKM2C_f1xgB8awFqzRtf9QdoEzQtHo82-vKM36XbS_AnLtMSC6kDvP&hc_ref=ARR3lvmvUDadYd-Jh5x5wR5_7fRA36emKyjvheFSrLYEy0DOWmsdX21sgPOT1BlJ-vM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARABotUUfn9q_7Vr4umYymHHjOo5YMwCVZq1Ev7wxU2rWdVl-ly2NQRSKp-58o6gKOFxrqkbqh4PfcuSx18cldS-nuGy3rfoRWTMPP5w9-aAxq6FHwT54HjMLmcB1eRQykLDLnvU2L_4WtC90W5_hHML9-BjvTRRxIpAP3sX_v6ABwNJw1wfFHD11cTrdKdKyNfXJBMnI9qUyzSG_xQfDQW8rFlturh1UZgBYS53jN_OdYrctgvgqiJ4ax989Xkn7vuR3bArK1lCI_poWtwgXUpUBNubZAlN43IgkDc0BgTWBGYqAC7rM9ghfCkelB2RQuu8djg9G76S6-EuItCKXtl3NQ charter97.org
https://www.facebook.com/charter97.org/photos/a.213278982031068/4895902313768688/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARABotUUfn9q_7Vr4umYymHHjOo5YMwCVZq1Ev7wxU2rWdVl-ly2NQRSKp-58o6gKOFxrqkbqh4PfcuSx18cldS-nuGy3rfoRWTMPP5w9-aAxq6FHwT54HjMLmcB1eRQykLDLnvU2L_4WtC90W5_hHML9-BjvTRRxIpAP3sX_v6ABwNJw1wfFHD11cTrdKdKyNfXJBMnI9qUyzSG_xQfDQW8rFlturh1UZgBYS53jN_OdYrctgvgqiJ4ax989Xkn7vuR3bArK1lCI_poWtwgXUpUBNubZAlN43IgkDc0BgTWBGYqAC7rM9ghfCkelB2RQuu8djg9G76S6-EuItCKXtl3NQ&__tn__=-R 2 год · https://www.facebook.com/charter97.org/?epa=SEARCH_BOX#

В одном из избирательных участков Первомайского района Минска закончились бюллетени
Как сообщает Telegram-канал NEXTA, тысячи избирателей 42 участка Первомайского района Минска остались без бюллетеней. Они просто закончились.
«Когда с фальсификациями на досрочке чуточку перестарались», - иронизирует Telegram-канал.

Как сообщают независимые журналисты, в очереди к участку стоят около 500 человек.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Famp-charter97-org.cdn.ampproject.org%2Fc%2Fs%2Famp.charter97.org%2Fru%2Fnews%2F2020%2F8%2F9%2F388779%2F%3Ffbclid%3**************************************************************&h=************************************************-wrIb6msTRwDlaCIqZTCKVM40SW7qb7Wu7PFtcDgB3HwO3Py8D6gfcbEZdxMRVvrQNPBfMfVNe5hVBvqmg67rIvedqXo_XRhNVE7wKR1RrlMNX3tX0nyEod54nJIJ8A4bwEAG_9jtvDm2fN_nvy8b3oymVD8Sv4SkZxtDqzHFm2T0WcsTWQyGzNs0gby8Upt-oBVJ86hn9AddyaswNRP7o-gFp6G2C85--jGDl6zHpfbau8XAeRgL6f_rIvkad-cr6fO6SJq_MIk1P-Cs77ko5pvkpERkY9SBbTV0cRCrgxSq8vE2yuvk2fb568ts5LkJfl_Yi_ILYGwMNK1n7iu55gEvX3h1REjSML-QQRL3AX8Cpz6cZxENs0GDOClgcIwd8vg9kUrXePcm4sVvMroAf8h2GEU8cAWVbl4v2zteA0ZyufgD2ARUDZrUMj3DH1V4NvZ6AAINDOrVXvC5oTL02ob5bBKRKFz0Xe47wXOzB5CEeBbzgIVQR_uhRRLsGfmsPp7V59T2OZmupsbntSOxoddgJJsnuSLmfuXLzwxsxmy-_8b4lqRr-uaaNibuS_69Z4N58yVF6fzozCrKu0 https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/…/…/8/9/388779/
показати весь коментар
09.08.2020 18:46 Відповісти
Бульбаши-оппозиционеры, объясните нам, упоротым бандеровцам, пожалуйста, за что вы топите? Я уже запутался. Бацька плохой! Он узурпатор! Хотим свободы и демократии! Расея памаги! Прячемся от террора на расее! НАТА не прайдёт! Сарасята падрывают нашу независимасть! Вы к чему стремитесь-то?
показати весь коментар
09.08.2020 17:38 Відповісти
К честным выборам! До июня мало кто интересовался в Беларуси выборами. Считалось очередная лёгкая победа Лукашенко. А потом начался трэш. Сняли Бабарико, Цепкало, Тихановского. Людей хватают на улицах за то что они в ладоши хлопали или на велике по городу ехали. Происходит вопиющий троллинг оппозиции. Вы все никто пятая колонна, предатели. Естественно такие действия вызывают ненависть. И объяснимы низким рейтингом Лукашенко. Знает что на честных выборах проиграет, творит беспредел.
показати весь коментар
09.08.2020 17:43 Відповісти
Понятно, честные выборы. Идём дальше, что вы будете требовать на честных выборах?
показати весь коментар
09.08.2020 18:16 Відповісти
Для початку хай хоч узнають, що таке "вибори". А вже потім, років через путінів так 3-4, будуть чесних виборів вимагати.
показати весь коментар
09.08.2020 19:01 Відповісти
Вас даже не смущают газпромовские уши, торчащие из-за ваших "оппозиционеров" ? Если победят кремлевцы - у вас честных выборов уже не будет никогда.
показати весь коментар
09.08.2020 18:20 Відповісти
Я бы конечно хотел ошибиться, но что то мне подсказывает что "плохой" Лукашенко будет куда больше отстаивать интересы Беларуси как государства, чем эта про-кремлевская кандидатка, и вовсе даже не потому что Лука хороший, а потому что понимает что с приходом россии у него могут многое отобрать. Лука далек от идеала и таки диктатор, но эта барышня принесет с собой хаос и полную некомпетенцию.
показати весь коментар
10.08.2020 00:24 Відповісти
Ваше ( не совсем лично ваше а некого сообщества вас) словоблудие больше похоже не на речь бандеровцев, а на махновщину, бей белых пока не покраснеют, бей красных пока не побелеют.
Ваша позиция понятна и предсказуема описать её можно примерно так ( я (мы) люди добрые,отзывчивые, посочувствуем горю, поделимся последним с соседом, но если вдруг у соседа лучше или будет чем у меня, то уж нет это не допустимо)
Никогда с момента начала майдана не писал ничего плохого в адрес Украины и Украинцев ( можете найти мои посты на форуме. но в последнее время открытая поддержка преступника дорвавшегося до власти перешла все границы.
показати весь коментар
09.08.2020 17:50 Відповісти
ЗЫ. Забыл. И не сильно удивлюсь, если в последующие дни хунта пересидевшего в утробе матери бандита, начнёт стрелять в протестующих со стороны некоторых присутствующих комментаторов раздадутся одобрительные рукоплескания.
показати весь коментар
09.08.2020 17:55 Відповісти
мы на украинском сайте. у них свои интересы. почему то кажется оппозиция более пророссийская, чем Лукашенко. по мне так наоборот.
показати весь коментар
09.08.2020 17:58 Відповісти
Да ладно, не горячитесь, мы ж не особо понимаем кто есть кто, судим по косвенным признакам. Да и у вас, люди, которые нас поддерживали во время Майдана, разделились. Мы добра вам желаем.
показати весь коментар
09.08.2020 18:14 Відповісти
Нас осуждают за то, что мы не понимаем своего блага с переношенным, но ведь нужно смотреть глубже в проблему. Надоел он уже за 26 лет своими абяцанками-цацанками, надоело ежегодно под новый год слушать его никролог в качестве поздравления народу " было тяжело, будет ещё тяжелее" но это так поверхностно. Смотря на него звереют руководители высшего и среднего звена, надоел ментовский беспредел, хамство.....
всё это семя он бросил в почву общества и старательно заботился и выращивал неприязнь к простому народу.
показати весь коментар
09.08.2020 18:26 Відповісти
Надоел то надоел, понятно. А вот остальные что-то в путенград сразу поубегали. На мысли никакие не наводит? Кто там у вас реально пробеларусский? что-то не видать.
показати весь коментар
09.08.2020 19:04 Відповісти
Переносок лу "апазицыянер" ну очень любит власть это как слабовидящему очки, за 26 лет настолько привык к роскошной жизни после сорока лет жизни в колхозе, что ему терять власть смерти подобно. И в депутатики поперся слинять от уголовной статьи за избиение.
Цена его независимости это шапка Мономаха , облом вышел в своё время перехватил пуйло. Вот и корчит из себя девочку невинную, цепляясь за то малое, что ему позволяет пацан из подворотни, лучше синица в руках, чем журавль в небе.
показати весь коментар
09.08.2020 18:17 Відповісти
Я не могу с вами спорить по двум причинам, мне не очень нравится Лука, это ваша страна и кто я такой, чтобы вам указывать за кого голосовать. Как по мне, у Луки всего один плюс, он не дал сформироваться у вас олигархии, но вы застряли в позднем совке, а это тупик.
показати весь коментар
09.08.2020 18:20 Відповісти
Шановний https://censor.net/user/201803, наприклад я теж заплуталась.
Ми вже звикли, що Лука то уособлення зла, кривавий диктатор, тощо .
Але на разі, коли в Луки не все гаразд у стосунках з кремлем, постає ніби конкурент. Хто така ця Тихановська ? Чому найближче її оточення втікає у москву ? Чи вона не є новим проектом москви, який офіційно анулює вашу державу ?
Дуже багато питань....
показати весь коментар
09.08.2020 18:41 Відповісти
здесь нужен другой подход..

Отсилки к МАйдану,а не к Степану Бандере..

и тогда становится понятно ,что победа Тихановской -гарантия следующих чесних виборов в Белоруси..
Победа Бацьки -гарантия только стагнации...Как минимум еще на 5 лет..Возможно даже утрата независимости после БАНКРОТСТВА БЕЛОРУСИ.только под ето путин даст деньги "на пропитание"..
показати весь коментар
09.08.2020 18:21 Відповісти
А Тихановській не дасть?
Точніше, чи вона б йому дала?
Ви знаєте?
показати весь коментар
09.08.2020 21:20 Відповісти
Хром,не волнуйтесь так. Вопрос: почему ваша рейтинговая оппозиция прячется на расее?
показати весь коментар
09.08.2020 18:26 Відповісти
ольгинские "палятся" уже сейчас.

а Лукашенко поддерживают лишь исключительно тупие местние порохоботи(типа патриоти,но НЕ ПОНЯВШИЕ МАЙДАН)..А Их немного..
показати весь коментар
09.08.2020 18:48 Відповісти
Та ну нє! Ми поддєржуєм исключітельно прокацапских кандидатів, яких там хоч греблю гати.
показати весь коментар
09.08.2020 19:08 Відповісти
Цей ольгінський vito зареєструвався лише 1 серпня "під білоруські вибори"

ОМИНАЙТЕ СЕ ГІВНО ! )
показати весь коментар
09.08.2020 18:17 Відповісти
Тобто білорусам настільки набрид Лука,що вони готові розміняти його на відверто кремлівську кандидатуру .
Ці вибори Білорусь програла з того моменту,коли стало ясно,що є лише дві групи кандидатів,-технічні лукашенківські ,й кремлівські.
Немає жодного,що йшов би з біло-червоно-білим стягом,заявляв би про загрозу від рф,мав попунктний план майбутніх реформ,заявляв би про курс на ЄС,знав би,чий Крим,озвучив проблему русифікації....
І це не злорадство,а констатація реальності.Не розмінюйте шило на мило.
показати весь коментар
09.08.2020 19:03 Відповісти
Пока складывается впечатление, что в Беларуси отыгрывается армянский сценарий, поскольку «оппозиция» не смогла сформулировать ни национальной идеи, ни даже отношения к РФ, которая эту национальную идею пускает под нож. Нынешняя оппозиция не получила поддержки диссидентов и вообще, не проявила ничего такого, что бы хоть как-то отличало ее от режима Луки.

Нет, конечно - оппонентом является барышня, а потому - у нее нет ни усов, ни блестящей лысины, но очень похоже на то, что сейчас мы наблюдаем не так «усталость белорусского народа», как усталость Москвы от Лукашенко.
Впрочем, до развязки этой пьесы осталось всего несколько часов и скоро мы все увидим своими глазами !!
показати весь коментар
09.08.2020 17:38 Відповісти
три домогосподарки не опозиція..

Білоруси мають те,що мають..
І не вимагайте від них українського націоналізму..

все таки маю надію на ЧУДО ,що навіть так зметуть Лукашенко..Адалі ,за пів року нові вибори.
Де прийме участь і білоруська націоналістична опозиція,хоча ,звичайно без шансів навіть на "Ющенко"..
показати весь коментар
09.08.2020 18:26 Відповісти
ДИКтатор Лукашенко давно вирізав опозицію"під ніж".
Залишилася лише КГБ-шна гнида Черечень..."спойлером" на виборах.

ЯКА ОПОЗИЦІЯ ?
показати весь коментар
09.08.2020 18:58 Відповісти
Чужие разведки всегда подсунут красивые конфетки.
показати весь коментар
09.08.2020 17:53 Відповісти
Ага, не будешь есть конфетку, подсунут ледоруб.
показати весь коментар
09.08.2020 18:15 Відповісти
С такими оппозисионерами, которые от произвола картофельного фюрера прячутся в мацкве, должен стоять один вопрос при голосовании, кто из них быстрей сдаст Берарусь *************, оппозиционеры или картофельный фюрер. Другого вопроса у белорусов на повестке дня не стоит!!!!
показати весь коментар
09.08.2020 17:56 Відповісти
Когда "оппозиционный" кандидат, не может ответить на простой вопрос: "чей Крым", то у любого здравомыслящего человека в Украине к этому кандидату нет вопросов. Всем понятно, что это марионетка кремля, типа зеленского.
показати весь коментар
09.08.2020 17:59 Відповісти
Ой, *****, мы все такими независимы хацим быць, што аж писяем, какбы хутчэе аказацца на
расее-матушке. Бульбаши, абаснуйце, што за дзела з вашай аппазицияй?
показати весь коментар
09.08.2020 17:59 Відповісти
Ой извините шо не в тему, а где жена-соратница нашего НЕлохопреЗЕдента?
показати весь коментар
09.08.2020 18:06 Відповісти
он такие громкие заявочки сегодня делает вразрез ОПе Ермака , шо стало казаться Лена стала его тайным советником... Ведь говорила , что останется в тени Вовке сценарии продолжать писать. И еще говорили шо о на умная, не сравнивая ее ум корректно с Вовкиным
показати весь коментар
09.08.2020 18:08 Відповісти
"...или ты бросаешь Мендель и я тебя вытягиваю , или тони вместе с Ермаком и Беней"
показати весь коментар
09.08.2020 18:11 Відповісти
Да х на н.
показати весь коментар
09.08.2020 19:10 Відповісти
Вопрос от украинских журналистов, а чей Крым, спалил всю белорусскую опозисионную контору ГРУ-ФСБ, и они от преследований Луки ******* в мацкву это так прелесно бу га га га га
показати весь коментар
09.08.2020 18:09 Відповісти
Отака у них газпромівська "опозиція". Нехай краще Лукозавр залишається.
показати весь коментар
09.08.2020 18:15 Відповісти
наблюдатель на выборах в РБ
Соратниця Тіхановської, дружина екскандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало виїхала з країни - Цензор.НЕТ 8662
показати весь коментар
09.08.2020 18:18 Відповісти
А где очередь?
показати весь коментар
09.08.2020 18:21 Відповісти
це дострокові..
там точно "хоть шаром покати"
показати весь коментар
09.08.2020 18:27 Відповісти
Соратниця Тіхановської, дружина екскандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало виїхала з країни - Цензор.НЕТ 557
показати весь коментар
09.08.2020 18:53 Відповісти
Бабка питає мужика в черзі:
-За чим черга?
-За конандойлем.
-А це краще велюра чи гірше?
-Звідкіль я знаю? Думаю, візьму пару пляшечок-попробую.
показати весь коментар
09.08.2020 19:13 Відповісти
при сегодняшних раскладах нам выгодно что бы остался бацька, других ***** съест на завтрак))
показати весь коментар
09.08.2020 18:26 Відповісти
Не з`їсть навіть, а просто увіткне свого *************.
показати весь коментар
09.08.2020 19:14 Відповісти
На росії може рятуватись лише рідкісне *івно.
показати весь коментар
09.08.2020 18:35 Відповісти
Білоруси хочуть світу у своїй країні, тоді всі борошна народу закінчаться. Хіба не так ?
показати весь коментар
09.08.2020 19:00 Відповісти
Гугл или шутка? Цыган или румын?
показати весь коментар
09.08.2020 22:47 Відповісти
Вялый бубнеж беларусского посла в Швеции не выдерживает никакой народной критики.
Люди возмущены, что им не позволяют реализовать их законные права, создавая искусственные помехи.
Оказалось, что посольство рассчитывало на 50 избирателей сегодня.
показати весь коментар
09.08.2020 19:02 Відповісти
Підлога України теж підтримує білоруську опозицію ! Бо вже нема сечі терпіти ці борошна !
показати весь коментар
09.08.2020 19:21 Відповісти
А ось тепер..На кожній дільниці..
Народ оточить дільниці з одним запитанням -КУДИ,СУКИ,ДІЛИ ТРЕТИНУ БЮЛЕТНІВ !?
показати весь коментар
09.08.2020 19:00 Відповісти
Призываю всё бандеровское сообщесттво перестать коментировать булбашей, они походу, все невменяемы.
показати весь коментар
09.08.2020 19:08 Відповісти
Вони, як ті діти. Рости ще і рости.
показати весь коментар
09.08.2020 19:15 Відповісти
За кого тепер білоруси голосуватимуть - один втік, інша на питання про КРИМ почала морозитись....
У і нащо така хитро ...опа опозиція, яка при першій небезпеці взяла і просто ВТЕКЛА...
показати весь коментар
09.08.2020 19:56 Відповісти
Валерий Цепкало очень интересный субъект. Вот что написано о нем в ВИКИ:
"После службы в 1986 году со второй попытки поступил в Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, который окончил с отличием. После учёбы остался в аспирантуре, окончил её на «отлично», преподавал, стал кандидатом юридических наук"."
Я почти поверил, что в то время, не ишача на КГБ можно было поступить в МГИМО. А потом с отличием его закончить и работать в Посольстве СССР в Финляндии. 100 % ФСБная консерва.
Наверное у меня на лбу бегущая строка "я придурок".
Ничего не говорю по поводу Лукашенко. Тут все понятно и так. Но, чтобы фсбные консервы в таком количестве повылазили из всех щелей - это явный перебор.
показати весь коментар
09.08.2020 22:16 Відповісти
Ну, уже брехуны, раз спрятали данные о банке!
показати весь коментар
09.08.2020 22:45 Відповісти
у народа Белоруси ситуация в цугцванге.
с одной стороны Лукашенко пол жизни сидящий на троне со своей советской моделью страны поднадоел и пора двигаться вперед, с другой фсбэшная оппозиция, которая сольет государство в союзную республику аж бегом. Любой выбор будет плохим. Но раз нет проевропейских и демократических кандидатов значит и настроений таких нет.
показати весь коментар
10.08.2020 11:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 