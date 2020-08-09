УКР
У половини екіпажу грецького судна Patra, яке прибуло у порт "Южний", виявлено COVID-19

У половини членів екіпажу грецького судна Patra, яке прибуло в порт "Южний" (Одеська область) із Єгипту, виявлено COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Адміністрації морських портів України.

Судно Patra (під прапором Греції) прибуло з єгипетського порту Ель-Дехейла 8 серпня. У складі екіпажу - 22 моряки. Судно відшвартували для карантинної стоянки. Під час тестування у 11 моряків було виявлено коронавірус. Їх госпіталізували до одного з лікувальних закладів Одеси.

У другої половини екіпажу взято проби для аналізу на антитіла.

На час стоянки судно буде під цілодобовою охороною, щоб унеможливити потрапляння на борт сторонніх людей і вихід на берег членів екіпажу.

Что то раскрашено это типа греческое судно в цвета мокшанского флага...
09.08.2020 17:10
Но Греки як спаливши Трою,зробили з неї купу гною...(с)
09.08.2020 17:28
Шо говорит о том или наши тесты лажа или коронавирус настоко жёсткая болезнь шо её куй хто из экипажа заметил)
09.08.2020 18:03
Греки раніше неодноразово затримувати українських моряків. Тепер прийшла черга греків сидіти в Україні.
09.08.2020 17:02
Судно греческое , а экипаж чей , ведь может быть и украинский?
показати весь коментар
--"новая партия старушек"?
--это сироты.
09.08.2020 17:02
И что?? Рядом с делфи их положат??
09.08.2020 17:03
Что то раскрашено это типа греческое судно в цвета мокшанского флага...
09.08.2020 17:10
Цікаве питання-порт Южний,чи Південний??)))
09.08.2020 17:20
Там порт "Южний" в надійних українських лапках🤗
09.08.2020 17:29
Но Греки як спаливши Трою,зробили з неї купу гною...(с)
09.08.2020 17:28
Якщо чесно, то греки це багато різними націй, які у давнину мали зовсім інший генотип.
09.08.2020 17:32
https://www.************.com.ua/uk/Lit/K/KotljarevskyI/Eneida/1.html Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,

Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
09.08.2020 17:47
Не грає, Париж раніше був Лютецією.
09.08.2020 18:34
Кок заразила?
09.08.2020 17:33
" Хотели кока,а с"ели Кука" !!!))
09.08.2020 17:36
Аборигены почему-то съели Кука
За что - неясно, молчит наука
Мне представляется совсем простая штука
Хотели кушать - и съели Кука!
Хотели кушать - и съели Кука!
09.08.2020 17:39
Шо говорит о том или наши тесты лажа или коронавирус настоко жёсткая болезнь шо её куй хто из экипажа заметил)
09.08.2020 18:03
У тому Южному ( така назва - Южне) мільйон троянд. А може три. Вони скрізь, море квітів. І море також. Поїдьте на день. Тільки не на море!
09.08.2020 18:12
Там троянди рожеві, червоні, жовті, оранжеві, білі, біло-рожеві, фіолетові...А найбільше ті, що посаджені між двома рядами сходів до моря. Шириною метрів триста, зелені не видно, одні суцвіття. Вони здоровенні, сантиметрів 10 в діаметрі і білі, а по краях рожево- сіруватого кольору, як вал морської піни. Людина таке створити не може.
09.08.2020 18:25
На море- клипер, на клипере - шкипер, у шкипера - триппер. (с)
09.08.2020 18:38
 
 