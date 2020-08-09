У половини екіпажу грецького судна Patra, яке прибуло у порт "Южний", виявлено COVID-19

У половини членів екіпажу грецького судна Patra, яке прибуло в порт "Южний" (Одеська область) із Єгипту, виявлено COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Адміністрації морських портів України.

Судно Patra (під прапором Греції) прибуло з єгипетського порту Ель-Дехейла 8 серпня. У складі екіпажу - 22 моряки. Судно відшвартували для карантинної стоянки. Під час тестування у 11 моряків було виявлено коронавірус. Їх госпіталізували до одного з лікувальних закладів Одеси.

У другої половини екіпажу взято проби для аналізу на антитіла.

На час стоянки судно буде під цілодобовою охороною, щоб унеможливити потрапляння на борт сторонніх людей і вихід на берег членів екіпажу.

Читайте також: З червня захворюваність на COVID-19 виросла в 2,5 раза, - МОЗ