РФ продавлює одночасне проведення у 2021-му виборів в ОРДЛО та на підконтрольних територіях, де ЦВК напередодні відмовилася призначати, - політолог Попов

Новий російський план полягає в продавлюванні проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу, але після зміни Конституції та закону про особливий статус.

Про це у фейсбуці написав політолог Ігор Попов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ЦВК скасувала вибори місцевих рад у 18 громадах Донецької та Луганської областей. Подання Донецької і Луганської ОблВЦА прямо суперечить оголошеному президентом великому перемир'ю, яке має скоро перерости у "вічний мир".

Проте інсайдери (з числа торгівців кавунами на трасі) говорять про імовірні мотиви такого рішення. І це не лише падіння рейтингів правлячої партії, що вже призвело до скасування посад міських голів Сєверодонецька та Лисичанська. Новий російський план полягає у продавлюванні проведення виборів у ОРДЛО, які має визнати Україна. І вибори ці можуть відбутися у 2021 році синхронно із довиборами на контрольованих територіях, які зараз відтерміновано на невизначений час. До того - зміни до Конституції і закон про особливий статус. Ініціаторів планують подати на Нобелівську премію миру", - упевнений експерт.

Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.

Того ж дня Комісія дійшла висновку про неможливість проведення виборів у десяти сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та у восьми Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

