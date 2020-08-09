УКР
РФ продавлює одночасне проведення у 2021-му виборів в ОРДЛО та на підконтрольних територіях, де ЦВК напередодні відмовилася призначати, - політолог Попов

Новий російський план полягає в продавлюванні проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу, але після зміни Конституції та закону про особливий статус.

Про це у фейсбуці написав політолог Ігор Попов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ЦВК скасувала вибори місцевих рад у 18 громадах Донецької та Луганської областей. Подання Донецької і Луганської ОблВЦА прямо суперечить оголошеному президентом великому перемир'ю, яке має скоро перерости у "вічний мир".

Проте інсайдери (з числа торгівців кавунами на трасі) говорять про імовірні мотиви такого рішення. І це не лише падіння рейтингів правлячої партії, що вже призвело до скасування посад міських голів Сєверодонецька та Лисичанська. Новий російський план полягає у продавлюванні проведення виборів у ОРДЛО, які має визнати Україна. І вибори ці можуть відбутися у 2021 році синхронно із довиборами на контрольованих територіях, які зараз відтерміновано на невизначений час. До того - зміни до Конституції і закон про особливий статус. Ініціаторів планують подати на Нобелівську премію миру", - упевнений експерт.

Читайте також: ЦВК просить профільні комітет ВР і міністерство роз'яснити правила призначення виборів до райрад

Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.

Того ж дня Комісія дійшла висновку про неможливість проведення виборів у десяти сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та у восьми Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

Читайте також: Передислокація військ США в Європі спрямована на стримування РФ, - глава Пентагону Еспер

місцеві вибори (1367) росія (67935) Донбас (22366) Попов Ігор (24)
Топ коментарі
+17
Слідкуємо за бубочкой, як він буде виконувати хотєлкі фуйла.
09.08.2020 18:55 Відповісти
+13
А Шо это за карта на картинке? Судя по ней это кацапсячий вариант. Можно подумать, что орки уже захватили всю Донецкую и Луганскую области, а не неслолько районов.
09.08.2020 18:55 Відповісти
+9
вот.. вот.. у меня тоже шерсть на загривке встала..
09.08.2020 19:06 Відповісти
Слідкуємо за бубочкой, як він буде виконувати хотєлкі фуйла.
09.08.2020 18:55 Відповісти
як, як ржа пА-прІколу і вєсєло іграя на роялє
09.08.2020 21:23 Відповісти
А Шо это за карта на картинке? Судя по ней это кацапсячий вариант. Можно подумать, что орки уже захватили всю Донецкую и Луганскую области, а не неслолько районов.
09.08.2020 18:55 Відповісти
вот.. вот.. у меня тоже шерсть на загривке встала..
09.08.2020 19:06 Відповісти
шерсть у него на загривке... у меня волосы в жилах стынут и локти мля в коленях зудят, как представлю, шо мне с Парасюком, Тягнибоком и симпатией моей Иришкой Фарион выставлять свои кандидатуры в 73 районе данецка. Билборды и лайтбоксы монтировать, палатки там всякие с моими портретами. И, главное, все согласно конституции и украинскому законодательству... ну шо, продавим Яроша в лугандоне?
09.08.2020 20:03 Відповісти
нет... нужен другой проукраинский кандидат..
Ставка на Ярошей, Тягныбоков и Фарион не прокатит.. нужны другие походы..
этот регион нужно окормлять в соответствии с его заблуждениями.. лет так 20 ближайшие..
Та хоча би 5 років. До речі, рівно стільки знадобилось для денацифікації Західної Німеччини.
первые упоминания ДыНыРы и прочей сепарской херни появились в 2002 году.. а в 2004 году оформились официально и юридически.. при Наливайченко гандоне ..
минимум 15-20 лет этот регион нужно обеззараживать..
Увы, это ка зебельман решит Ураину продавать... 73% поддержат, увы... увы, это - реалии квартала Украина... и, увы, я лично (я отвечаю за себя) не имею рычагов воздействия на ситуацию... но если шо, с восторгом снова выйду...
Якщо дружно та злагоджено вийдемо то зробимо те що треба.
Щіро чекаю на це...
Хто захоче проводити вибори на дамбвабве і лугандонії без повернення територій і встановлення кордону, як воно і було, - труп. І навіть не політичний.
Якщо зевладу не поважають, то кацапня цю зебільну владу "продавлює".
Триколор развесили ...значит Путлер введи....Вввел....паспорта раздал....как в Абхазии Асетии,чего вы еще хотите уроды КГбшные?Кормите поите бабло возите..США мешают или НАТО?
Причём тут лишнехромосомные существа, если это вполне логичное решение проблемы.. только истинный имбецил может надеяться что победят там слуги народа, петишисты, Юли , или опажоповцы - десятилетиями там их не будет, НО это начало процесса, который нормально закончится может и не через одно поколение.. и ***** баран ты в квадрате если дуподумаешь что будет по-другому, как бы нам этого не хотелось..
Ты муж оксанки марченко??? Шлифуй рога до блеска...
та ні... скоріше ні... зважаючи на "опажоповцы"(с). Але - можливо, з інших запоребрикових. Наприклад, незгаданої ним рижої мразі...
Комбинация?
Слід довіряти прогнозам цього політика. В минулому він - нардеп VІІІ-го скликання (від вильного бойового пітараса); а перед тим - заступник керівника ГО "Комітет виборців України". Він - в темі.
Вполне возможный план.. Сначала под этим "соусом" могут провести совместные выборы в украинских частях донеччины и луганщины и в ОРДЛО а потом по факту сдать освобожденные части областей в админ границах областей в некую " автономию", я давно об этом предупреждаю, тут нужно быть начеку. Нужно создавать на освобожденных территориях Донбасса отдельные области ( скажем Мариупольскую и Северодонецкую) или единую область ( скажем Славянскую), или присоединять эти территории соответственно к Запорожской и Харьковской областям. Потому что терзают серьезные опасения.. что мы не то что вернем ОРДЛО, а еще под соусом интеграции передадим им весь Донбасс. А если удастся потом интегрировать оккупированные районы на их базе лучше будет создать отдельную область и управлять ей в особом режиме.. В крайней мере мне это кажется более безопасным для страны в целом и для уже освобожденных районов в частности..
Про приєднання до Дніпровськой, Харківської і Запорізькій областей частин Донбасу підконтрольного Україні це вже декілька років як гарна ідея. Донецьк і Луганськ повинні бути анульовані як столиці областей і стати звичайними містами.
Ви маєте рацію, ліквідація донецької та луганської областей та приєднання розрізнених частин до сусідів це найкраще вирішення проблем данєцкого та луганского "народов"
Вибори в колишньому ОРДЛО як в Німеччині через 10 років після денацифікації(деокупації) та зачистки від рештків прихильників руSSкаго міра.
Гори Московія синім пламенем
Х*** вам а не особы статус. Если дойдет до особого статуса тогда давайте разделяйте всю Украину. Я с тварями кацапскими вырезавшими наших людей в одной стране жить не хочу.
Продавлювати можна лише тим хто м'який як лайно.
Выборы по той стороне проводить надо---рано или поздно. Но только при одном условии, что бы те почти полтора миллиона что выехали сюда, выехали туда для голосования там. Тогда и станет ясна картина относительно хотя бы.
Ну скоко это НАТО мне надо предупреждать и обьяснять!?
Скиньтесь на миллиард баксов премии за прибитие ху-ла и забудете про все проблемы!
Знайте,- "скупой платить дважды!" В этом случае - СТОКРАТНО !!!!!!!!!!!
"А ху..ху не хо..хо?"
Знаю...,знаююю,что неприличное выражение,особенно для пожилой дамы,как я !
Но достали же своими "Хотелками",гады!
