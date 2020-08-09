РФ продавлює одночасне проведення у 2021-му виборів в ОРДЛО та на підконтрольних територіях, де ЦВК напередодні відмовилася призначати, - політолог Попов
Новий російський план полягає в продавлюванні проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу, але після зміни Конституції та закону про особливий статус.
Про це у фейсбуці написав політолог Ігор Попов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ЦВК скасувала вибори місцевих рад у 18 громадах Донецької та Луганської областей. Подання Донецької і Луганської ОблВЦА прямо суперечить оголошеному президентом великому перемир'ю, яке має скоро перерости у "вічний мир".
Проте інсайдери (з числа торгівців кавунами на трасі) говорять про імовірні мотиви такого рішення. І це не лише падіння рейтингів правлячої партії, що вже призвело до скасування посад міських голів Сєверодонецька та Лисичанська. Новий російський план полягає у продавлюванні проведення виборів у ОРДЛО, які має визнати Україна. І вибори ці можуть відбутися у 2021 році синхронно із довиборами на контрольованих територіях, які зараз відтерміновано на невизначений час. До того - зміни до Конституції і закон про особливий статус. Ініціаторів планують подати на Нобелівську премію миру", - упевнений експерт.
Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.
Того ж дня Комісія дійшла висновку про неможливість проведення виборів у десяти сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та у восьми Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.
Ставка на Ярошей, Тягныбоков и Фарион не прокатит.. нужны другие походы..
этот регион нужно окормлять в соответствии с его заблуждениями.. лет так 20 ближайшие..
минимум 15-20 лет этот регион нужно обеззараживать..
Скиньтесь на миллиард баксов премии за прибитие ху-ла и забудете про все проблемы!
Знайте,- "скупой платить дважды!" В этом случае - СТОКРАТНО !!!!!!!!!!!
Знаю...,знаююю,что неприличное выражение,особенно для пожилой дамы,как я !
Но достали же своими "Хотелками",гады!