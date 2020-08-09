За місце кандидата від "Слуги народу" на виборах у громаду збирають 20 тисяч доларів, - нардепка Скороход

У чоловіка нардепки Анни Скороход, бізнесмена Олексія Алякіна, просили в борг, щоб заплатити "за потрапляння до списку на місцеву ОТГ від "Слуги народу".

Про це нардепка написала 5 серпня у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Проводжу відпустку в Київській області. Сьогодні до мого чоловіка приїхала людина і попросила 20 000 доларів у борг, які їй необхідно заплатити за потрапляння до списку на місцеву ОТГ від "Слуги народу". Наступного тижня необхідно приїхати на співбесіду, відповісти на запитання і привезти пакунок. Відповіді на запитання є. А пакунку немає", - написала вона.

Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.