За місце кандидата від "Слуги народу" на виборах у громаду збирають 20 тисяч доларів, - нардепка Скороход
У чоловіка нардепки Анни Скороход, бізнесмена Олексія Алякіна, просили в борг, щоб заплатити "за потрапляння до списку на місцеву ОТГ від "Слуги народу".
Про це нардепка написала 5 серпня у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Проводжу відпустку в Київській області. Сьогодні до мого чоловіка приїхала людина і попросила 20 000 доларів у борг, які їй необхідно заплатити за потрапляння до списку на місцеву ОТГ від "Слуги народу". Наступного тижня необхідно приїхати на співбесіду, відповісти на запитання і привезти пакунок. Відповіді на запитання є. А пакунку немає", - написала вона.
Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398835033994780 через референдуми та інші https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=309905229639489 форми прямої демократії. У ******** Україні це повинно відбуватися із максимальним https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=361215681363815 використанням новітніх технологій.
Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави.
Реформи мають позитивно відображатися на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.
Моя мета побудувати державу, яка https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398883477323269 скоротити кількість функцій держави.
Менше Держави в житті Людини, більше Людини в житті Держави!
Справедливість і Рівність усіх перед Законом
Справедливість - основа довіри у суспільстві. Немає довіри - немає держави.
28 років нам обіцяють суспільство рівних можливостей, натомість щоразу поділяють нас за різними ознаками. Насправді є тільки один поділ: ми і вони. Ми - це Народ України. Вони - це «політичні пенсіонери», які «кочують» із влади до опозиції, із партії в партію, і постійно створюють собі вигідне місце, прикриваючись недоторканністю.
Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти у цьому напрямі: https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=2216115591959972 «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів» ; https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=117714922614564 «Про імпічмент Президента України» ; https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=117714922614564 «Про відкликання народного депутата України».
Ніяких «корочок», ніякого «телефонного права». https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=410583483033226 Невідворотність відповідальності та https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=117709889281734 справедливе і законне покарання - основа чесної України.
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=375572519666593 Вибори до Парламенту та місцевих рад мають проходити за відкритими списками. https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=293861211268458 «Кнопкодавство» , https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=293861211268458 «депутатські прогули» - автоматична підстава для позбавлення депутатського мандату.
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=153755065614188 Судова гілка влади повинна стати Владою , а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду. Для простих спорів - мирові судді, які обираються народом. Для кримінальних злочинів - ефективний суд присяжних, який складається з народу.
Ми повинні вибороти https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=1778691638920312 мир для України . Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=413735866125304 повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин.
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398803293997954 Професійна армія має стати школою лідерства і свободи. Армія повинна бути престижною службою, де отримані навички і знання будуть успішно застосовані і в реальному секторі економіки. Бюджет на армію має перестати бути «годівницею» для «кабінетних генералів», а повинен забезпечити гідні умови служби і розвиток солдата.
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=1030593600477311 Рух України до НАТО та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю, та яка повинна отримати підтвердження через всеукраїнський референдум. Моє завдання зробити так, щоб зарплата військовослужбовців була на рівні натівських стандартів.
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=410584479699793 Органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес і повернутися до виконання своїх прямих обов'язків із забезпечення безпеки громадян. Час повернути довіру до правоохоронних органів, яку ми плекали на початку реформи. СБУ не буде займатися економічними злочинами.
Заможний громадянин - заможна держава
Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина.
Усі роки влада штучно створювала ситуацію, за якої чесно вести бізнес в Україні для підприємця було практично неможливо. Тому ми запровадимо одноразову https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=100718380990501 «нульову декларацію» для бізнесу . Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. Отримані кошти підуть на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених. Пройшовши «економічне чистилище», кожен отримає шанс у подальшому чесно вести бізнес у країні.
Першочергові завдання розвитку економіки: https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=332539944016501 детінізація економіки, свобода конкуренції, https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=1135361293290829 розвиток внутрішнього виробництва , https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341608629769294 довгострокове недороге кредитування . Я, як Президент, буду гарантом кожному https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=352361178918320 великому інвестору, який прийде в Україну.
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=2332708466788607 Податки стануть простими і зрозумілими . https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=410568783034696 Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск. Платити податки мають усі.
Бюджет держави повинен стати народною казною, а не системою забаганок народних депутатів.
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=1993820904045276 Формування прозорого ринку землі.
Україна повинна перейти на забезпечення своїх потреб коштом власних енергетичних ресурсів, ставши згодом їхнім експортером на європейський ринок.
Необхідно впровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надра, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Українець повинен стати основним акціонером України!
Найбільша країна Європи не може бути найбіднішою.
Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади . Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=348822632368208 Новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду - максимальну державну підтримку для ефективного виконання їхніх завдань.
Чесні посадовці отримають гарантовані гідні https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=754775148231802 заробітні плати , https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=306056006705251 відкриті конкурси на посади , високий соціальний статус і державне страхування.
Моя ціль - https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=2216155331955998 повна відкритість діяльності влади, автоматизація публічних процесів онлайн, зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфону.
Мета: не брати, не давати, а хто не зрозумів - саджати!
Здорова та освічена нація
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=410609906363917 Професії лікаря та вчителя повинні стати престижними і високооплачуваними.
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=277454659614886 Лікарні і школи отримають ******* обладнання, оновлять свою інфраструктуру. https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=560603704406034 Скоротимо адміністративну надбудову системи охорони здоров'я та освіти.
Найважливіший крок в охороні здоров'я - https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=273787976643243 перехід до страхової медицини . Пацієнт буде сам визначати програму страхування, обирати заклад, лікаря, спосіб лікування. Базовий рівень страхування для малозабезпечених верств населення - коштом держави.
Ліки, які пройшли реєстрацію в країнах ЄС та США, в Україні не будуть отримувати додаткових дозволів.
Велика увага - медицині профілактичній. Запобігти хворобі легше, ніж її лікувати. Програма популяризації здорового способу життя. Введення обов'язкового безкоштовного щорічного медичного огляду.
Освіта - це майбутнє нації! Початкова освіта повинна формувати дитину щасливу. Загальна освіта - людину ******** знань. Професійно-технічна освіта - людину, яка вміє. Вища освіта - людину майбутнього.
Ми запровадимо принцип «гроші ходять за талановитим студентом». Кожен шкільний геній отримає освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-якому обраному ним закладі вищої освіти.
Створимо всі умови для того, щоб державні та приватні заклади освіти отримали рівні права. Держава гарантуватиме прозоре та легке ліцензування, підтримку і розвиток приватної освіти. Ми відкриємо український ринок для кращих іноземних закладів освіти.
Світ удосконалюється щодня. Тому наш принцип - «освіта впродовж усього життя». Кожен матиме шанс підвищити свій рівень до того, який є затребуваним на ринку сьогодні.
Українці - нація, яка навчається!
Комфортна країна
Україна повинна стати країною, де зручно і затишно всім.
Молоді - якісну освіту, працевлаштування, простір для самореалізації. https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=410574216367486 Відновимо програми молодіжного житлового кредитування https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=410574216367486 . Молодим підприємцям - державну підтримку і рік пільгового оподаткування.
Старшому поколінню - https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=2216136378624560 гідне пенсійне забезпечення . Перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Усі страхові накопичення, зроблені людиною за життя, не будуть пропадати у фондах, а переходитимуть у спадщину. Ми забезпечимо монетизацію пільг і субсидій.
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398898687321748 Країна потребує капітального ремонту інфраструктури . https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=410565386368369 Будівництво доріг за європейськими стандартами, автоматичний контроль ваги та швидкості автомобілів, https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=277456752948010 відновлення аеропортів у кожному обласному центрі , підписання угоди «Відкрите небо» з ЄС, усунення монополізму на транспорті - мої пріоритети.
Для рівного розвитку регіонів ми перестанемо концентрувати центральні органи влади у Києві. Влада повинна бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів. Це підніме благоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях.
Ми створимо умови, щоб люди, які роз'їхалися по світу, забажали повернутися додому. «Хочу виїхати» ми повинні замінити на «хочу повернутися».