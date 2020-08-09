У Білорусі оприлюднено результат екзит-полу на виборах президента: Лукашенко набирає 79,7%

У Білорусі зачинилися всі виборчі дільниці, почався підрахунок голосів. Також вже оприлюднено результати національного екзит-полу.

Молодіжна лабораторія соціологічних досліджень РСОО "БКМО" на замовлення національного представництва Міждержавної телерадіокомпанії "Мир" у Республіці Білорусь провела національний екзит-пол (опитування на виході з виборчих дільниць) на виборах президента Республіки Білорусь, що відбулися сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Анонімне опитування проводилося на 320 дільницях на території всієї країни. Ставилося запитання про те, за кого респондент віддав свій голос. Відповіли на запитання 67,6%, відмовилися від відповіді 32,4%. Загалом було опитано 12 340 осіб. Вибірка - багатоступенева, комбінована.

За результатами екзит-полу Молодіжної лабораторії, кандидати продемонстрували наступні результати: Олександр Лукашенко набирає 79,7%, Світлана Тіхановська - 6,8%, Анна Канопацька - 2,3%, Андрій Дмитрієв - 1,1%, Сергій Черечень - 0,9%. Проти всіх, за даними екзит-полу, проголосували 9,2% виборців.

Молодіжну лабораторію соціологічних досліджень при Раді РСОО "БКМО" створено в 2015 році як аналітичний центр молодих професійних соціологів, політологів, юристів, фахівців у галузі молодіжної політики. Згідно з акредитацією Комісії з опитування громадської думки при НАН Білорусі (свідоцтво про акредитацію №000037) лабораторія має право на проведення опитувань громадської думки, що стосується суспільно-політичної ситуації в країні, і оприлюднення їхніх результатів у ЗМІ.