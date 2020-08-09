УКР
Новини
У Білорусі оприлюднено результат екзит-полу на виборах президента: Лукашенко набирає 79,7%

У Білорусі оприлюднено результат екзит-полу на виборах президента: Лукашенко набирає 79,7%

У Білорусі зачинилися всі виборчі дільниці, почався підрахунок голосів. Також вже оприлюднено результати національного екзит-полу.

Молодіжна лабораторія соціологічних досліджень РСОО "БКМО" на замовлення національного представництва Міждержавної телерадіокомпанії "Мир" у Республіці Білорусь провела національний екзит-пол (опитування на виході з виборчих дільниць) на виборах президента Республіки Білорусь, що відбулися сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Анонімне опитування проводилося на 320 дільницях на території всієї країни. Ставилося запитання про те, за кого респондент віддав свій голос. Відповіли на запитання 67,6%, відмовилися від відповіді 32,4%. Загалом було опитано 12 340 осіб. Вибірка - багатоступенева, комбінована.

За результатами екзит-полу Молодіжної лабораторії, кандидати продемонстрували наступні результати: Олександр Лукашенко набирає 79,7%, Світлана Тіхановська - 6,8%, Анна Канопацька - 2,3%, Андрій Дмитрієв - 1,1%, Сергій Черечень - 0,9%. Проти всіх, за даними екзит-полу, проголосували 9,2% виборців.

Дивіться також: "Білорусь без Луки та Х#йла!" У центрі Києва відбулась акція солідарності з білоруською нацією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Молодіжну лабораторію соціологічних досліджень при Раді РСОО "БКМО" створено в 2015 році як аналітичний центр молодих професійних соціологів, політологів, юристів, фахівців у галузі молодіжної політики. Згідно з акредитацією Комісії з опитування громадської думки при НАН Білорусі (свідоцтво про акредитацію №000037) лабораторія має право на проведення опитувань громадської думки, що стосується суспільно-політичної ситуації в країні, і оприлюднення їхніх результатів у ЗМІ.

Топ коментарі
+39
70 c лишним процентов какое-то магическое число стада, его любят и ***** и лука и зе-клоун
показати весь коментар
09.08.2020 20:34 Відповісти
+33
Коля синок, іди в дупу!
показати весь коментар
09.08.2020 20:38 Відповісти
+24
Вау! Яка несподіванка!

В Беларуси обнародован результат экзитпола на выборах президента: Лукашенко набирает 79,7% - Цензор.НЕТ 1279
показати весь коментар
09.08.2020 20:37 Відповісти
так як у нас, багиня і купа палковніків які знають як перемогти раху
показати весь коментар
09.08.2020 23:09 Відповісти
Вважаю що бацька буде мудріший від овоща, щоб через звичайний мітинг калічити людей. Ну походять собі люди, виллють свій гнів у вигляді побитих вітрин чи спалених автівок, ранком сонечко припече, втомляться і підуть спати. Не треба чіпати людей якщо відсутні кримінальні дії
показати весь коментар
09.08.2020 23:05 Відповісти
FTP, [09.08.20 23:10]
❗️❗️❗️Автозак протаранил толпу протестующих в Минске. Возможны жертвы, сообщает NEXTA Live
показати весь коментар
09.08.2020 23:16 Відповісти
узбагойса
показати весь коментар
09.08.2020 23:11 Відповісти
Та я й не переймаюсь . Результат мені давно відомий ,, президентом Білорусі у будь-якому разі стане х.йловський прихвостень . Варіантів більше немає . .
показати весь коментар
09.08.2020 23:18 Відповісти
узбагойся.. )
показати весь коментар
09.08.2020 23:25 Відповісти
Синку , тебе тут сьогодні дуже забагато ,, тому іди .. Поки що - по доброму .. .
показати весь коментар
09.08.2020 23:29 Відповісти
Людзі ідуць да стэлы.

У Білорусі оприлюднено результат екзит-полу на виборах президента: Лукашенко набирає 79,7% - Цензор.НЕТ 7417
показати весь коментар
09.08.2020 23:09 Відповісти
Каля Стэлы гучаць вельмі моцныя выбухі.
Крыніца: нашая журналістка
показати весь коментар
09.08.2020 23:10 Відповісти
Дивно, що не 146%
показати весь коментар
09.08.2020 23:13 Відповісти
гарантирую 978 процентов за Бацьку)
показати весь коментар
09.08.2020 23:13 Відповісти
Я ж казав що Лука псевдоопозицію порве на шмаття. ***** спіймало облизня.
показати весь коментар
09.08.2020 23:14 Відповісти
- прибить патлюку за ложь мешком с бульбой !!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
09.08.2020 23:14 Відповісти
Мені здається Біларусь в будь-якому випадку пройде через кров, буде це з Лукашенко, чи з якимось оппо.
Обоє рябоє? А ***** підтримає кіпіш. От тільки ми будемо в оточенні.
Тре роздмухувати Кавказ. Єдине хз Лука ж зустрічався з гамериканцями, до чого вони домовилися ...
показати весь коментар
09.08.2020 23:15 Відповісти
Автозак протаранил толпу протестующих на Немиге. Возможны жертвы.
показати весь коментар
09.08.2020 23:15 Відповісти
Каля Стэлы аўтазак пратараніў чалавека!
Не спыняючыся працягнуў чалавека некалькі метраў чалавека.
Не даюць выклікаць хуткую. Чалавека адняслі з дарогі. Чалавек ляжыць на траве, яго валанцеры аднеслі з дарог, валанцеры аказваць мед дапамогу.
Прыехала хуткая, рэанімацыя. Мужчына, малады хлопец, каля 30, кладуць на насілкі, увесь у крыві. Разбіта галава.

крыніца: нашыя журналісты
показати весь коментар
09.08.2020 23:17 Відповісти
Диктатури бувають різні. Блогер Нудний Пенс в одному з випусків озвучив класну концепцію - "оксамитова диктатура" - як щось на кшталт УНР в синтезі з Гетьманатом. І це було б оптимально для ******** України. Тобто: м'який авторитаризм, без утисків громадянських свобод - АЛЕ при цьому жорсткий до ворогів України - і суто диктаторський в плані глобального політичного курсу.
Бо не можна давати можливість розвернути Україну взад до Тайожного союзу силами ТВ-зомбованих мас.
Модель Біларусі в цьому плані теж могла б стати непоганим рішенням - якби не орієнтація на кацапщину. Ось ключовий аргумент проти "останнього європейського диктатора". І цей аргумент робить Луку ЄВРАЗІЙСЬКИМ, а не європейським.
показати весь коментар
09.08.2020 23:32 Відповісти
А где заканчиваются гражданские свободы и начинаются вражеские зомбомассы? Кто будет это определять? Что такое гетьман в этой модели, помимо красивого титула? Почему поддержка того же ТС считается зомбированием, а ЕС нет? Разве украинцам давали выбор между ними? Разве украинцам давали непредвзятую информацию об этих структурах, разве могли украинцы сравнить их по каким либо показателям? Я вот до сих пор понятия не имею, что такое таможенный союз, которым меня пугают шестой год, а про вступ в ес я только знаю сказочные истории про безбедную старость, про волшебные инвестиции. Ах да, и нато, которому не терпится нас защищать. Если вспомнить, как закончила УНР, когда ее разодрали на части сами украинцы, то ничего более ужасного для современной Украины я пожелать не мог бы.
показати весь коментар
09.08.2020 23:59 Відповісти
Українці САМІ зробили вибір восени 2013, вийшовши спочатку на ЄВРОмайдан - у відповідь на раптовий розворот Янучари в кацапський бік.
показати весь коментар
10.08.2020 00:07 Відповісти
Потому что так об этом сказали в сми. Вряд ли кто-то знает даже сегодня, о чем конкретно идет речь в преславутом договоре об евроассоциации. Зато при подписании Яценюк людям красиво обещал высокие зарплаты и пенсии, как в Европе. Ну вот оно подписано, и где это всё? Ассоциацию подавали чуть ли не как договор о входе в состав ЕС. Если ставить выбор таким образом, то всё очевидно и просто, как вы и говорите, кто бы выбрал иное? Разве был этот выбор равнозначным и подавался ли он непредвзято? Рассуждая сегодня ,с другой стороны, разве кому-то дали возможность выбрать другой путь (не обязательно даже тс)?
показати весь коментар
10.08.2020 00:20 Відповісти
Взагалі-то на момент виникнення Євромайдану, Україна була асоціативним членом Тайожного союзу і мала найвищу за всю історію ціну на газ. До речі в цьому статусі напевно перебуває і зараз, бо повідомлення про вихід, чесно кажучи не бачив. А в політичній частині Угоди про Євроасоціацію нічого особливого немає - впровадження верховенства права, конкуренції, боротьби з корупцією, створення громадянського суспільства, відповідальної влади, соціального захисту і т.д. Тому, те що Проффесор її не підпише, взагалі-то було передбачуваним... Але після того як підписавши Угоду, Мальдівський Барига забив на неї, стало зрозумілим, що і Проффесор міг би це зробити без будь-яких наслідків.

У Білорусі оприлюднено результат екзит-полу на виборах президента: Лукашенко набирає 79,7% - Цензор.НЕТ 8950
показати весь коментар
10.08.2020 01:08 Відповісти
Мне бы хотелось верить, что при любом раскладе белорусам хватит ума воспользоваться опытом соседей и избежать тех же ошибок. У них под носом есть страна, в которой есть и президент, который у власти те же двадцать лет, и рядом же страна, в которой удалось власть свергнуть, пусть судят по плодам этих действий.
показати весь коментар
10.08.2020 00:03 Відповісти
Дивлячись на тупого Кловуна я би задумався.
показати весь коментар
10.08.2020 10:39 Відповісти
100%
показати весь коментар
10.08.2020 00:20 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2020 23:23 Відповісти
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/8/9/388845/ 23:23Видеофакт: Жители Барановичей оттесняют ОМОН в Барановичах
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/8/9/388843/ 23:18Молодечно празднует победу над силовиками
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/8/9/388844/ 23:16В центре Минска люди массово оказывают сопротивление ОМОНу
показати весь коментар
09.08.2020 23:27 Відповісти
І що?
показати весь коментар
10.08.2020 10:40 Відповісти
09.08.2020 23:28 Відповісти
Справжньої опозиції в Білорусі нема. Всі підставні від *****. Опозиція живе за межами Білорусі в Литві, Латвії, Естонії, Україні.
показати весь коментар
09.08.2020 23:33 Відповісти
...Білорусь вибирає Зеленсь.... тьфу... вибачаюсь...Тихановську?
показати весь коментар
09.08.2020 23:43 Відповісти
https://nn.by/ заблокований.
показати весь коментар
09.08.2020 23:40 Відповісти
А в это время в Москве глава думского международным делам Слуцкий, ссылаясь на данные официального экзитпола, согласно которому победу одерживает Лукашенко, заявляет: «Мы надеемся на сохранение стратегического партнерства, положительного интеграционного вектора и всеобъемлющего сотрудничества с Минском».

Ну, да и первым делом забацайте конференцию « Обмен братским опытом по фальсификации результатов выборов и разгону протестных митингов».
показати весь коментар
09.08.2020 23:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SrU9XkQ2tVc Выбары 2020. Чакаем вынікаў. УЖЫВУЮ

Зараз дивляться: 8 844

•Трансляція почалася 4 години тому

показати весь коментар
09.08.2020 23:54 Відповісти
Да никто в Украине этого Лукаша не любит, он ещё тот ватник, но все равно лучше чем явные российские марионетки типа нашего ОПЗЖ или Шария...

Но пока другого выбора нет, с этими Тихановскими Беларусь быстро станет придатком Кремля, теперешняя жизнь ещё покажется беларусам сказкой.
показати весь коментар
10.08.2020 00:19 Відповісти
Это полностью совпадает с процентом проживающей там ваты, которой пофигу как называется страна проживания - Россия, Беларусь или СССР, я таких очень часто встречал отдыхая в Крыму до 2014 года😁
показати весь коментар
10.08.2020 01:07 Відповісти
Бацька шляхом демократичних виборів з посади не піде.
показати весь коментар
10.08.2020 05:59 Відповісти
Дивує поведінка хабадної влади України , яка в підтанцьовці Кремля.
показати весь коментар
10.08.2020 07:37 Відповісти
отказались от ответа 32,4%... ще потрібно щось коментувати?
показати весь коментар
10.08.2020 10:41 Відповісти
Вообще-то и овощу понятно, что в числе отказавшихся ответить более 30% - сторонники оппозиции. По этой причине всего лишь 7-8% Тихановской, конечно же фальсификация.
показати весь коментар
10.08.2020 11:28 Відповісти
Молодцы сябры, уперед. Скоро вы узнаете, что такое субсидии, безработица.... а нет, работа на хозяина. Кому повезет, будет мыть туалеты в Польше. кому не особо) батрачить на олигархов, при чем рашистских олигархов. Или кто-то сомневается, что бацька надоел кремлядям своими выкрутасами? Посмотрел в новостях на Тихановскую, да это же бубочка в женском обличьи, куда ей с кремлем бодаться. Или есть дауны, которые верят в то, что рашка допустит базы НАТО в Беларуси? Вообще-то думаю что есть
показати весь коментар
10.08.2020 11:46 Відповісти
в принципе понятно насколько остопечонил бацька это для сравнения если бы кучма засидел
ся на четверть века но сценарй уже просматривается такой же как и у нас разогнать ситуацию
до кровавого хаоси и по "пнросьбе отдельных регионов" ввести войска.... миротворцы блть.
показати весь коментар
10.08.2020 13:41 Відповісти
Ну, и что тут непонятно - Лука хочет быть пожизненным правителем ("королем Беларуси") и передать власть по наследству своему сыну Коле. Желание понятное, а жители Беларуси должны показать,что им это не нравится - выдать Луке хорошего пинка с полетом к Ким Чен Ыну, а то и к Николае Чаушеску. Зря Луку поспешили поздравить с победой все диктаторы мира - это будет, скорее всего, поздравление с получением пинка в зад.По идее, украинцы должны помочь братьям-беларусам в этом, а затем - полностью зачистить оба государства от рудиментов СССР и ослабить орду, лишив ее главного союзника.
показати весь коментар
10.08.2020 14:19 Відповісти
Вранье! Вчера в очереди на голосовании из 10 человек 8 были с белой лентой (сторонники Тихановской)! Так что эта тварь Ермошина врет как всегда!
показати весь коментар
10.08.2020 17:02 Відповісти
Сторінка 7 з 7
 
 