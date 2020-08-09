У Білорусі оприлюднено результат екзит-полу на виборах президента: Лукашенко набирає 79,7%
У Білорусі зачинилися всі виборчі дільниці, почався підрахунок голосів. Також вже оприлюднено результати національного екзит-полу.
Молодіжна лабораторія соціологічних досліджень РСОО "БКМО" на замовлення національного представництва Міждержавної телерадіокомпанії "Мир" у Республіці Білорусь провела національний екзит-пол (опитування на виході з виборчих дільниць) на виборах президента Республіки Білорусь, що відбулися сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Анонімне опитування проводилося на 320 дільницях на території всієї країни. Ставилося запитання про те, за кого респондент віддав свій голос. Відповіли на запитання 67,6%, відмовилися від відповіді 32,4%. Загалом було опитано 12 340 осіб. Вибірка - багатоступенева, комбінована.
За результатами екзит-полу Молодіжної лабораторії, кандидати продемонстрували наступні результати: Олександр Лукашенко набирає 79,7%, Світлана Тіхановська - 6,8%, Анна Канопацька - 2,3%, Андрій Дмитрієв - 1,1%, Сергій Черечень - 0,9%. Проти всіх, за даними екзит-полу, проголосували 9,2% виборців.
Молодіжну лабораторію соціологічних досліджень при Раді РСОО "БКМО" створено в 2015 році як аналітичний центр молодих професійних соціологів, політологів, юристів, фахівців у галузі молодіжної політики. Згідно з акредитацією Комісії з опитування громадської думки при НАН Білорусі (свідоцтво про акредитацію №000037) лабораторія має право на проведення опитувань громадської думки, що стосується суспільно-політичної ситуації в країні, і оприлюднення їхніх результатів у ЗМІ.
❗️❗️❗️Автозак протаранил толпу протестующих в Минске. Возможны жертвы, сообщает NEXTA Live
Людзі ідуць да стэлы.
Каля Стэлы гучаць вельмі моцныя выбухі.
Крыніца: нашая журналістка
- прибить патлюку за ложь мешком с бульбой !!!!!!!!!!!!
Мені здається Біларусь в будь-якому випадку пройде через кров, буде це з Лукашенко, чи з якимось оппо.
Обоє рябоє? А ***** підтримає кіпіш. От тільки ми будемо в оточенні.
Тре роздмухувати Кавказ. Єдине хз Лука ж зустрічався з гамериканцями, до чого вони домовилися ...
Каля Стэлы аўтазак пратараніў чалавека!
Не спыняючыся працягнуў чалавека некалькі метраў чалавека.
Не даюць выклікаць хуткую. Чалавека адняслі з дарогі. Чалавек ляжыць на траве, яго валанцеры аднеслі з дарог, валанцеры аказваць мед дапамогу.
Прыехала хуткая, рэанімацыя. Мужчына, малады хлопец, каля 30, кладуць на насілкі, увесь у крыві. Разбіта галава.
крыніца: нашыя журналісты
Бо не можна давати можливість розвернути Україну взад до Тайожного союзу силами ТВ-зомбованих мас.
Модель Біларусі в цьому плані теж могла б стати непоганим рішенням - якби не орієнтація на кацапщину. Ось ключовий аргумент проти "останнього європейського диктатора". І цей аргумент робить Луку ЄВРАЗІЙСЬКИМ, а не європейським.
[Переслано від NEXTA Live]
[ Фото ]
В Жодино ОМОН опустил щиты
Беларусь головного мозга, [09.08.20 23:17]
[У відповідь до Беларусь головного мозга]
В ПИНСКЕ МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ!
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/8/9/388845/ 23:23Видеофакт: Жители Барановичей оттесняют ОМОН в Барановичах
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/8/9/388843/ 23:18Молодечно празднует победу над силовиками
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/8/9/388844/ 23:16В центре Минска люди массово оказывают сопротивление ОМОНу
Кобрин тоже вышел, милиции очень мало, может человек 15 на весь город.
NEXTA Live, [09.08.20 23:11]
[ Відео ]
Светошумовые гранаты. Столкновения в Гродно продолжаются.
Кобрин тоже вышел, милиции очень мало, может человек 15 на весь город.
NEXTA Live, [09.08.20 23:11]
[ Відео ]
Светошумовые гранаты. Столкновения в Гродно продолжаются.
NEXTA Live, [09.08.20 23:24]
‼️В Лиде ОМОН опустил щиты! Люди аплодируют и кричат "Верым! Можам! Пераможам!
NEXTA Live, [09.08.20 23:26]
[Переслано від МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ]
⚡️В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек
NEXTA Live, [09.08.20 23:28]
[Переслано від Чай з малинавым варэннем]
[ Відео ]
ОХРЕНЕТЬ
NEXTA Live, [09.08.20 23:29]
[Переслано від Наша Нiва]
минск
Дэманстранты адціскаюць АМАП у бок Палаца спорту, паведамляе карэспандэнт Нашай Нівы.
[Переслано від МБХ медиа]
❗️ОМОН стреляет холостыми по протестующим. Об этом сообщает корреспондент "МБХ медиа"
СерпомПо, [09.08.20 23:28]
[Переслано від Беларусь головного мозга]
[ Відео ]
В Минске очень круто!
[Переслано від NEXTA Live]
Толпу на Стеле пошли вытеснять со стороны Немиги. Слышны очереди, похоже что используют резиновые пули.
[ Фото ]
В Пинске ОМОН опустил щиты и отказались винтить протестующих
FTP, [09.08.20 23:35]
❗️ Слабовики решили перейти все грани, начали стрелять по протестующим холостыми и резиновыми пулями
[ Фото ]
Люди строят баррикады из мусорных баков в центре Минска.
От Онлайнера: На Стелле - сотни две милиции. Гражданских больше. Омоновцы периодичесеи бросают свето-шумовые гранаты. Толпа отбегает. Но после возвращается.
NEXTA Live, [09.08.20 23:41]
[Переслано від Протесты в мире]
ОМОН разбил протестующему голову
NEXTA Live, [09.08.20 23:42]
В Речице пострадали женщины на избирательном участки из-за светошумовых гранат. Некоторые в реанимации с ожогами, возможна есть одна жертва.
Ну, да и первым делом забацайте конференцию « Обмен братским опытом по фальсификации результатов выборов и разгону протестных митингов».
[Переслано від NEXTA Live]
В Гродно ОМОН требовал от охраны тюрьмы на Кирова, 1 открыть ворота и принять задержанных. Все ЦИП при РОВД переполнены, людей некуда паковать.
СерпомПо, [09.08.20 23:54]
[Переслано від TUT.BY новости]
В Бресте милиция использует для предупреждения людей предметы, похожие на сигнальные пистолеты или какие-то необычные хлопушки, ими стреляют в воздух.
Но пока другого выбора нет, с этими Тихановскими Беларусь быстро станет придатком Кремля, теперешняя жизнь ещё покажется беларусам сказкой.
ся на четверть века но сценарй уже просматривается такой же как и у нас разогнать ситуацию
до кровавого хаоси и по "пнросьбе отдельных регионов" ввести войска.... миротворцы блть.