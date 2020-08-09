"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині
Куратор виборчого списку від "Слуги народу" в Київській області Олександр Дубінський звернувся до начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова з вимогою допитати Олексія Алякіна.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Дубінський зазначив, що стурбований публікацією колеги по парламенту, яку "вигнали зі "Слуги народу" і яка примкнула до групи "За Майбутнє", Анни Скороход про те, що можна купити за $20 тисяч місце в раді однієї з ОТГ Київської області за квотою "СН".
"Як відповідальний політик і куратор виборчого списку від СН у Київській області я зобов'язаний відреагувати на цю заяву нардепки так само, як і на недавню історію з мером Узина Гринчуком, який також за гроші намагався купити місце в списку "Слуги народу", але замість цього виявився фігурантом кримінальної справи за моєю заявою до Нацполіції. Аби запобігти діям, спрямованим на просування незаконних інтересів, а також із метою недопущення протиправного втручання у діяльність політичної партії "Слуга народу", керуючись положеннями ст. 16, ст. 17 ЗУ "Про статус народного депутата України", звертаюся до начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова з вимогою допитати пана Алякіна, раніше підозрюваного в шахрайстві, встановити причетних до пропозиції неправомірної винагороди осіб і внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом підготовлюваного злочину, про який обізнаний пан Алякін (але чомусь повідомив про нього своїй дружині, а не Нацполіції)", - зазначив Дубінський.
Нагадаємо, нардепка Анна Скороход заявила, що у її чоловіка, бізнесмена Олексія Алякіна, просили в борг $ 20 тис., щоб заплатити "за потрапляння в список до місцевої ОТГ від "Слуги народу".
Вот такие оппозиционеры в Беларуси
хто тільки повірить...
гроші зникають в повітрі.
та наш през не комік - він ФОКУСНИК !
===========
Хитрожопа бєніна ж0...а. ,а не отвєтствєний політік.
Брехло.
Выяснилось, что кто то скидку сделал и не согласовал?
как Дубинский сосет у Бени
Класика..
Тримай 🐟🐟..😁
Этот бред Вы насосал из пальца или чегото другого??
🤔
??😃
😁
https://youtu.be/TfqcpSuGwBE Опять зашквар пожимателя рук и целователя в дупу ***** плешивого.
Але тепер ми намагаємося спілкуватися виключно
Українською мовою та позбутися москальського діалекту
Но молодец, понял, что русские свиньи нам
Не братья
"к парашенко конечно есть вопросы"... это тезисы порохоботов.
Не пиши чушь, вор попался на воровстве, брехне, фальсификации выборов, работе на врага
до января 2017 (липецк рошен) ...то есть царю можно ?
Это логика раба, вообще-то.
Вопрос к нему только один - сколько он будет сидеть за свои проделки.
А кацапня - это немытые свиньи, всегда ими были, есть и будут.
Разве речь шла о оплате ?
Или предлог озвученный для одалживания денег
Уголовно наказуем ?
получается для нас он - лучший вариант.