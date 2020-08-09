УКР
"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині

"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині

Куратор виборчого списку від "Слуги народу" в Київській області Олександр Дубінський звернувся до начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова з вимогою допитати Олексія Алякіна.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Дубінський зазначив, що стурбований публікацією колеги по парламенту, яку "вигнали зі "Слуги народу" і яка  примкнула до групи "За Майбутнє", Анни Скороход про те, що можна купити за $20 тисяч місце в раді однієї з ОТГ Київської області за квотою "СН".

"Як відповідальний політик і куратор виборчого списку від СН у Київській області я зобов'язаний відреагувати на цю заяву нардепки так само, як і на недавню історію з мером Узина Гринчуком, який також за гроші намагався купити місце в списку "Слуги народу", але замість цього виявився фігурантом кримінальної справи за моєю заявою до Нацполіції. Аби запобігти діям, спрямованим на просування незаконних інтересів, а також із метою недопущення протиправного втручання у діяльність політичної партії "Слуга народу", керуючись положеннями ст. 16, ст. 17 ЗУ "Про статус народного депутата України", звертаюся до начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова з вимогою допитати пана Алякіна, раніше підозрюваного в шахрайстві, встановити причетних до пропозиції неправомірної винагороди осіб і внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом підготовлюваного злочину, про який обізнаний пан Алякін (але чомусь повідомив про нього своїй дружині, а не Нацполіції)", - зазначив Дубінський.

Читайте також: РФ продавлює одночасне проведення у 2021-му виборів в ОРДЛО та на підконтрольних територіях, де ЦВК напередодні відмовилася призначати, - політолог Попов

Слуга народу Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині 01

Нагадаємо, нардепка Анна Скороход заявила, що у її чоловіка, бізнесмена Олексія Алякіна, просили в борг $ 20 тис., щоб заплатити "за потрапляння в список до місцевої ОТГ від "Слуги народу".

Читайте також: ЦВК призначила місцеві вибори з урахуванням нового поділу на райони

Автор: 

Київська область (4273) місцеві вибори (1367) Алякін Олексій (8) Слуга народу (2858) Дубінський Олександр (492) Скороход Анна (48)
Топ коментарі
+36
Я тут ;Перемоги; децл приніс.

"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 2106
показати весь коментар
09.08.2020 21:08 Відповісти
+28
Тупой собачий рот😀
показати весь коментар
09.08.2020 21:03 Відповісти
+25
"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 6917
показати весь коментар
09.08.2020 21:07 Відповісти
Какой вумный, а когда этому великому журналисту-антикоррупционеру подкидывали компромат, он бегал на допросы?
показати весь коментар
09.08.2020 21:03 Відповісти
Цікаво,хтось колись в Україні відповідав за публічну брехню(журнаГлисти,депутати і т.д. і т. п. ) !!!)))
показати весь коментар
09.08.2020 21:51 Відповісти
Фекалоид !
"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині - Цензор.НЕТ 8075
показати весь коментар
09.08.2020 23:45 Відповісти
Тупой собачий рот😀
показати весь коментар
09.08.2020 21:03 Відповісти
Сорри за оффтоп, но https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1292388346245898240/photo/1

Вот такие оппозиционеры в Беларуси
показати весь коментар
09.08.2020 21:04 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 1656
показати весь коментар
09.08.2020 21:04 Відповісти
дубинеску совсем с дуба упал)
показати весь коментар
09.08.2020 21:04 Відповісти
хочуть виставити, ніби це не правда.
хто тільки повірить...
показати весь коментар
09.08.2020 21:04 Відповісти
Я тут ;Перемоги; децл приніс.

"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 2106
показати весь коментар
09.08.2020 21:08 Відповісти
ніби газ подешевшав, але платимо більше.
гроші зникають в повітрі.
та наш през не комік - він ФОКУСНИК !
показати весь коментар
09.08.2020 21:10 Відповісти
Ксеню, живіть "попроще". Щоб не було війни, треба перестати стріляти. Щоб бути багатою, станьте зебілкою.
показати весь коментар
09.08.2020 21:22 Відповісти
Навряд чи всі зебіли багаті...особливо розумом )
показати весь коментар
09.08.2020 21:23 Відповісти
Правильний вибір, Ксеню. Серед почітатєлєй слуг переважає кончений люмпен ",тєрять нєчего", а на щось більше "ізвілін нє хватаєт"
показати весь коментар
10.08.2020 00:10 Відповісти
Таки роблять потроху. Жаль тільки що разом з 73%ми ідіотів.
показати весь коментар
09.08.2020 21:20 Відповісти
хорошо, шо цены на газ в мире упали, сразу меньше платить начали
показати весь коментар
09.08.2020 21:42 Відповісти
А может сразу Дубину допросить. дубиной? Как там мама. кости не проваливаются в рейтузы от скорости. которую она любит?
показати весь коментар
09.08.2020 21:06 Відповісти
Эх , 20 косых мимо кармана
показати весь коментар
09.08.2020 21:07 Відповісти
Как ответственный политик и куратор избирательного списка от СН..............

===========
Хитрожопа бєніна ж0...а. ,а не отвєтствєний політік.
Брехло.
показати весь коментар
09.08.2020 21:07 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 6917
показати весь коментар
09.08.2020 21:07 Відповісти
Круто
показати весь коментар
09.08.2020 21:28 Відповісти
Навіть солдати НАТО
показати весь коментар
09.08.2020 23:05 Відповісти
Та ти придурок,готовся сам нести відповідальність звідки в тебе стільки бабла,твій шеф вже готовиться на шконку.
показати весь коментар
09.08.2020 21:08 Відповісти
Гниденыш -крысёныш , хватит задницу рвать ! У 💩🤢шефа твоего все пропало
показати весь коментар
09.08.2020 23:58 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 6338
показати весь коментар
09.08.2020 21:08 Відповісти
шо, конкуренти демпінгують?
показати весь коментар
09.08.2020 21:08 Відповісти
"Ответственный политик"? Тут именно тот случай,когда:"Сам себя не похвалишь-никто не похвалит"
показати весь коментар
09.08.2020 21:09 Відповісти
А что. такое?
Выяснилось, что кто то скидку сделал и не согласовал?
показати весь коментар
09.08.2020 21:09 Відповісти
******* кто-нибудь дубинского в его тупой собачий рот - как он любит
показати весь коментар
09.08.2020 21:10 Відповісти
Дубинский уже давно должен был стать фигурантом правоохранительных органов за антиукраинскую деятельность, но в данном случае, дворовой пес бени коломойши прав.
показати весь коментар
09.08.2020 21:11 Відповісти
О, говорящая жопа😮
показати весь коментар
09.08.2020 21:11 Відповісти
Заявление написал? Круто будет-Слуга Народа по квоте Коломойского,пишет заявление в полицию,шо в Слуге Народа торгуют местами в списках.
показати весь коментар
09.08.2020 21:12 Відповісти
А брат Єрмака нічим не торгував?
показати весь коментар
09.08.2020 21:12 Відповісти
Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженецє терпеть не может «бытовой распущенности».
показати весь коментар
09.08.2020 21:15 Відповісти
а отчего не потребовать опубликовать видео о том
как Дубинский сосет у Бени
показати весь коментар
09.08.2020 21:16 Відповісти
Свині та Корито..
Класика..
показати весь коментар
09.08.2020 21:17 Відповісти
А ти їх обрав. Тебе пустили до їхнього корита?
показати весь коментар
09.08.2020 21:26 Відповісти
З Вами не втовпишся..
Тримай 🐟🐟..😁
показати весь коментар
09.08.2020 21:31 Відповісти
Дякую, але залишайте собі, бо маєте меншу пенсію, ніж у мене. А я бідних пенсіонерів не ображаю.
показати весь коментар
09.08.2020 21:38 Відповісти
??
Этот бред Вы насосал из пальца или чегото другого??

🤔
показати весь коментар
09.08.2020 21:41 Відповісти
Абдула как обычно рошена нализался "Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині - Цензор.НЕТ 5553
показати весь коментар
09.08.2020 21:48 Відповісти
Собачий рот разкудахтался.
показати весь коментар
09.08.2020 21:20 Відповісти
Жаба гадюку
показати весь коментар
09.08.2020 21:23 Відповісти
Любителя "тыпых собачих ртов" лишили заработка ? Ну что ж, прийдётся толкать очередной мамин скоростной автомобиль , что б свести концы с концами .))
показати весь коментар
09.08.2020 21:24 Відповісти
трєбуєт - прімєм!
"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині - Цензор.НЕТ 2049
показати весь коментар
09.08.2020 21:31 Відповісти
Я таки не понял..у брата ермака дороже или дешевле.
??😃
показати весь коментар
09.08.2020 21:35 Відповісти
Тепер буде дешевше у брата Єрмака, бо є конкуренція.
показати весь коментар
09.08.2020 21:39 Відповісти
ти знаєш, хто в брата Єрмака брат?
показати весь коментар
09.08.2020 21:39 Відповісти
Власть -нажраться всласть!!
😁
показати весь коментар
09.08.2020 21:38 Відповісти
этим крысам что бежать не куда
показати весь коментар
09.08.2020 21:39 Відповісти
Порохнявые, вы опять в дупе с вашим предводителем-брехуном-хамелеоном-ворюгой.
https://youtu.be/TfqcpSuGwBE Опять зашквар пожимателя рук и целователя в дупу ***** плешивого.
показати весь коментар
09.08.2020 21:45 Відповісти
Рузге, в своё время и я не хотел посещать уроки укр.языка,
Але тепер ми намагаємося спілкуватися виключно
Українською мовою та позбутися москальського діалекту
показати весь коментар
09.08.2020 22:15 Відповісти
У меня точно такая история, но после Майдана всё что связано с паРашей (песни, юмористы, артисты, фильмы) вызывает рвоту...частично тоже говорю дома на украинском...так что не парься. я - патриот Украины, а то что я не прощаю Петю-вора и предателя...просто я не такой глупый как те кто это хавают....я не раб.
показати весь коментар
10.08.2020 09:48 Відповісти
Порошенко по сути не идеален,
Но молодец, понял, что русские свиньи нам
Не братья
показати весь коментар
09.08.2020 22:16 Відповісти
"парашенко не идеален"
"к парашенко конечно есть вопросы"... это тезисы порохоботов.
Не пиши чушь, вор попался на воровстве, брехне, фальсификации выборов, работе на врага
до января 2017 (липецк рошен) ...то есть царю можно ?
Это логика раба, вообще-то.
Вопрос к нему только один - сколько он будет сидеть за свои проделки.
А кацапня - это немытые свиньи, всегда ими были, есть и будут.
показати весь коментар
10.08.2020 09:40 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині - Цензор.НЕТ 4584
показати весь коментар
09.08.2020 21:47 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині - Цензор.НЕТ 709
показати весь коментар
09.08.2020 21:52 Відповісти
Тупой собачий рот не читал, что деньги просили в долг под предлогом оплаты места в его списке ?
Разве речь шла о оплате ?
Или предлог озвученный для одалживания денег
Уголовно наказуем ?
показати весь коментар
09.08.2020 22:09 Відповісти
Лучше бы собачий рот помалкивал
показати весь коментар
09.08.2020 22:17 Відповісти
ЗЕ сколотил состояние отмывая ворованные деньги для Каломойского. Реально кто-то думал что он соберёт возле себя честных людей? Педофилы, минетчицы, собакофобы как могли попасть в список СН ?
показати весь коментар
09.08.2020 22:21 Відповісти
Погонял у сабжа шо у собаки блох. Звизда, *******, исчо й дипутад.
показати весь коментар
09.08.2020 23:10 Відповісти
этот Ответственный политик - всего навсего политический выродок главного рейдера страны , играющий роль при нем лающей шавки ... шавки, теряющей почву опоры под ногами папки , его кормящего... мы будем наблюдать как шавка превратится в бегущую крысу...
показати весь коментар
09.08.2020 23:28 Відповісти
Заволновался Дубинеску.
показати весь коментар
10.08.2020 02:30 Відповісти
Чемодан. Вокзал. Бухарест.
показати весь коментар
10.08.2020 02:31 Відповісти
Белорусов поддерживаю, но, очевидно плешивое ***** подсуетился с кандидатами быстрее всех ибо все кто из "оппозиции" - это его "консервы". Так что какой батько не "надоел", а
получается для нас он - лучший вариант.
показати весь коментар
10.08.2020 09:44 Відповісти
Так для этого нужно хотя бы подобия мозга, что бы понять, что это мутки кремля. Трамп / Меркель / Макрон в очередной, 100500 раз озаботятся, а пукин может им устроить "донбасс по-белорусски" на раз, там же все отмороженные. Да и скажем откровенно, Бацька хоть пытается постоянно бодаться с вованом, а Тихановская..."Пані лягли і просють" ©
показати весь коментар
10.08.2020 12:34 Відповісти
 
 