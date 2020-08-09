"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині

Куратор виборчого списку від "Слуги народу" в Київській області Олександр Дубінський звернувся до начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова з вимогою допитати Олексія Алякіна.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Дубінський зазначив, що стурбований публікацією колеги по парламенту, яку "вигнали зі "Слуги народу" і яка примкнула до групи "За Майбутнє", Анни Скороход про те, що можна купити за $20 тисяч місце в раді однієї з ОТГ Київської області за квотою "СН".

"Як відповідальний політик і куратор виборчого списку від СН у Київській області я зобов'язаний відреагувати на цю заяву нардепки так само, як і на недавню історію з мером Узина Гринчуком, який також за гроші намагався купити місце в списку "Слуги народу", але замість цього виявився фігурантом кримінальної справи за моєю заявою до Нацполіції. Аби запобігти діям, спрямованим на просування незаконних інтересів, а також із метою недопущення протиправного втручання у діяльність політичної партії "Слуга народу", керуючись положеннями ст. 16, ст. 17 ЗУ "Про статус народного депутата України", звертаюся до начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова з вимогою допитати пана Алякіна, раніше підозрюваного в шахрайстві, встановити причетних до пропозиції неправомірної винагороди осіб і внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом підготовлюваного злочину, про який обізнаний пан Алякін (але чомусь повідомив про нього своїй дружині, а не Нацполіції)", - зазначив Дубінський.

Нагадаємо, нардепка Анна Скороход заявила, що у її чоловіка, бізнесмена Олексія Алякіна, просили в борг $ 20 тис., щоб заплатити "за потрапляння в список до місцевої ОТГ від "Слуги народу".

