Апеляційний суд 10 серпня розгляне скаргу на рішення судді, що дозволило ексміністру Кожарі вийти під заставу

Апеляційний суд 10 серпня розгляне скаргу на рішення судді, що дозволило ексміністру Кожарі вийти під заставу

В Апеляційному суді 10 серпня відбудеться засідання у справі про вбивство підприємця Сергія Старицького.

Про це повідомила у фейсбуці дочка вбитого Катерина Старицька, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, засідання призначено на 13:00.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

Київ (20195) Кожара Леонід (47) суд (11875) Старицький Сергій (21)
Топ коментарі
+10
Буде гнида і далі розносити по Україні вселяку сепарсько-коларадську гидоту !!! Доки вселякі Мертвечуки, Новинські,Гепи та Допи будут себе вільно почувати в Україні ,цей сепарсько-коларадський бедлам не скінчиться !!))
09.08.2020 22:50 Відповісти
+8
Ну от любий пересічний громадянин вже сидів би в СІЗО і чекав на суд. Тільки у нас ексклюзив. Ходить, чмо, по мертвейчуковських каналах і дає інтервью.
09.08.2020 22:48 Відповісти
+5
Бо мертвечуки з рабіновічами мають гроші і викуповують всяке гімно, а це гімно в свою чергу, щоб віддячити, жере їхнє гімно чи москальське на тб, в газетах чи всяких фейсбуках і телеграмах. Одним словом кругообіг гімна в суспільстві
09.08.2020 22:54 Відповісти
Ну от любий пересічний громадянин вже сидів би в СІЗО і чекав на суд. Тільки у нас ексклюзив. Ходить, чмо, по мертвейчуковських каналах і дає інтервью.
09.08.2020 22:48 Відповісти
Бо мертвечуки з рабіновічами мають гроші і викуповують всяке гімно, а це гімно в свою чергу, щоб віддячити, жере їхнє гімно чи москальське на тб, в газетах чи всяких фейсбуках і телеграмах. Одним словом кругообіг гімна в суспільстві
09.08.2020 22:54 Відповісти
Назвіть мені хоч один незалежний телеканал в Україні. А так да. Обіг лайна в природі.
09.08.2020 22:57 Відповісти
Суспільнe, Громадськe, ...
10.08.2020 00:35 Відповісти
рыг (враг Украины ) кожара прикончил своего единомышленника ! Так пусть они все друг друга грохнут ! Земля чище станет
10.08.2020 00:23 Відповісти
Буде гнида і далі розносити по Україні вселяку сепарсько-коларадську гидоту !!! Доки вселякі Мертвечуки, Новинські,Гепи та Допи будут себе вільно почувати в Україні ,цей сепарсько-коларадський бедлам не скінчиться !!))
09.08.2020 22:50 Відповісти
В уранові копальні,на довічне,сепарсько-колорадську потвору !!))
09.08.2020 22:52 Відповісти
А краще грохнути того кожару і суддю за компанію.
09.08.2020 23:00 Відповісти
Ещё руки об эту падаль гнилую марать! Вот пусть близкие убиенного ( а они далеко не голодранцы ) с кожарой и разбираются- бухали вместе и на Украину с…
09.08.2020 23:43 Відповісти
В Беларуси сейчас жесть, тысячи людей, стычки с мусорамы, светошумовый гранаты и т.д.
09.08.2020 23:02 Відповісти
Білоруси черпають свій ковш лайна з усіх рук. У 90 % Крим кацапський і у нас громадянська війна. Хай вчаться на своїх помилках.
09.08.2020 23:09 Відповісти
Все закінчиться піснями ,на кшталт -"Вставате браття, вставайте !", але ніякі ьраття не встанут !!))
09.08.2020 23:16 Відповісти
Цензор, пишите что сейчас в Белоруссии происходит Вот это нам интересно Где ваши новости от туда?Не тормозите.
09.08.2020 23:07 Відповісти
Жыве,Беларусь!!! Жыве,Беларусь !!! )))
09.08.2020 23:22 Відповісти
Судьи отпускающие под залог (естественно не за даром) должны садиться вместо сбежавшего!
09.08.2020 23:08 Відповісти
Український суд,самий доброчесний і жодним чином не корумпований суд, в світі !!))
09.08.2020 23:18 Відповісти
І що ж ти таке з*їв, любий чловіче, що тебе так торкнуло?
Мабуть Констітуцію Кураїни гриз...
09.08.2020 23:25 Відповісти
Сарказм, це дуже дієвий засіб від депресіі!!!))
09.08.2020 23:38 Відповісти
Ні, не від депресії, а від нескінченного , несамовитого запою який є у багатьох наших співвідчизників, у яких не вистачає духу знескоджать провладну падаль )...
09.08.2020 23:49 Відповісти
Боря,я з 1989 р. майданю ,тому дихай глибше,або глибєє !!))
10.08.2020 00:09 Відповісти
Я тоже.
Еще скажу то, что я стоял с воскресенья на понедельник в первой шеренге на Банковой. Нас, местных, было четыре ряда перед приезжими , которые заполнили всю оставшуюся улицу. Перед нами поставили машины и мужик в белом армейском тулупе матюкаясь выдёргивал из наших рядов малолеток, а нас заставил пререплести руки с соседом с лева и справа. Ждали ОМОН. Вокруг ездили машины... Мы смотрели на часы справа и ждали ОМОН. Он таки не приехал. Где то 3:00 - 4:00 пришла девашка с армейским термосом и раздавала чай. В начале пятого мы, с товарищем, ушли...
10.08.2020 00:19 Відповісти
А з Беркутами познайомився в 1995 р. на Софійському майдані !!!)))
10.08.2020 00:10 Відповісти
- честь и хвала тебе!
10.08.2020 00:20 Відповісти
я думал Кожару уже оправдали... тормозит наша Фемида, а товарищ Линч вообще в коме.
09.08.2020 23:21 Відповісти
До Лінча ще спільнота не дійшла ,ще є запас терпіння !!!))
09.08.2020 23:24 Відповісти
Судью выпустившего кожару нужно привлекать за соучастие в убийстве.
09.08.2020 23:26 Відповісти
А що, всі риги (колишніх не буває) це золотий фонд ЗЄлі, єслі шо то вони всі за нього. Мертвечуки з рабіновічамі неопасні бо вони не претендують на абсолютну чи моно владу, займають свою нішу і їм того вистачає для гешефту і суспільної ваги.
09.08.2020 23:31 Відповісти
 
 