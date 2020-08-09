"Слуга народу" Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах, "надихнувшись" фальсифікаціями та репресіями в Білорусі, - Братущак

"Слуга народу" Євген Шевченко, мабуть, хоче встановити в Україні такі порядки, як у Олександра Лукашенка в Білорусі.

Журналіст Олексій Братущак у фейсбуці виклав скриншот поста "слуги народу" Євгена Шевченка, який привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі та подякував за "душевне ставлення до України", передає Цензор.НЕТ.

"Перше привітання Лукашенка з "перемогою". Хто не знає - це один із "слуг", нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко. Ідейний прихильник Медведчука та Шарія.

Я так розумію, що він "надихнувся" масовими фальсифікаціями, відключенням мобільного зв'язку та інтернету, блокуванням цілого Мінська постами силовиків, масовими затриманнями "чорними чоловічками" та невідомими в цивільному.

Здається, чувачок надихнувся прикладом Лукашенка запроваджувати такі порядки в Україні.

Ну, і про душевне ставлення до України.

Затримані в Білорусі вагнерівці - вже не російські найманці. Вони - учасники операції українських спецслужб. Ось таку версію тепер масово поширюють друзі друзів цього "слуги", - написав журналіст.

