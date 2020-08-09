"Слуга народу" Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах, "надихнувшись" фальсифікаціями та репресіями в Білорусі, - Братущак
"Слуга народу" Євген Шевченко, мабуть, хоче встановити в Україні такі порядки, як у Олександра Лукашенка в Білорусі.
Журналіст Олексій Братущак у фейсбуці виклав скриншот поста "слуги народу" Євгена Шевченка, який привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі та подякував за "душевне ставлення до України", передає Цензор.НЕТ.
"Перше привітання Лукашенка з "перемогою". Хто не знає - це один із "слуг", нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко. Ідейний прихильник Медведчука та Шарія.
Я так розумію, що він "надихнувся" масовими фальсифікаціями, відключенням мобільного зв'язку та інтернету, блокуванням цілого Мінська постами силовиків, масовими затриманнями "чорними чоловічками" та невідомими в цивільному.
Здається, чувачок надихнувся прикладом Лукашенка запроваджувати такі порядки в Україні.
Ну, і про душевне ставлення до України.
Затримані в Білорусі вагнерівці - вже не російські найманці. Вони - учасники операції українських спецслужб. Ось таку версію тепер масово поширюють друзі друзів цього "слуги", - написав журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Желательно в Освенциме. Начать с каломойского
Сложно привести пример еще одной политической партии в Украине, в которой было бы столь же много ограниченных людей, как и в СН...
https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292557771880243200 21 мин
Каля Стэлы у Менску людзі запалілі ліхтарыкі, чуваць гукі, падобныя на светашумавыя гранаты.
Пратэстоўцы скандуюць, што ў Жодзіна АМАП склаў шчыты.
На Нямізе людзей вельмі шмат, некалькі тысяч.
Крыніца: нашыя журналісты
А переміг, Ющенко !
За що, у хохломанкуртів до цих пір ненавидять Віктора Андрійовича Ющенка.
Саме, за це, холоманкурти !!!!
Щоб ви не писали.
https://youtu.be/X8Z5hYNosXs Епізод, де дівка об підлогу саме репнула
...
Теж непогано. Я це уявив - брутальне видовище.
Death Metal вподобайка
Надо просто один раз из него петуха сделать.
Тогда его прикид будет полностью отображать его внутреннее содержание
Головне - відеофіксація процедури та максимальний репост
Так Казань наша, царь-батюшка!
Ну, это вы поторопились
А хіба ви не цього хотіли, нешановні 73%?
Киев 2014 версия 2.0
Путлер введи мне.....,ну а далее по тексту который прочитал дохляк ЧУРКИН в СовБезе ООН 4 марта 2014 года...
В Пинске глава Горисполкома вышел на переговоры
В Лиде ОМОН тоже опустил щиты!
В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек
Люди теснят ОМОН ко Дворцу Спорта в Минске
Десь тут поруч написав, повторю. Справа в тому, що диктатури бувають різні. Блогер Нудний Пенс в одному з випусків озвучив класну концепцію - "оксамитова диктатура" - як щось на кшталт УНР в синтезі з Гетьманатом (це спрощена схема, звичайно). І це було б оптимально для ******** України. Тобто: м'який авторитаризм, без утисків громадянських свобод - АЛЕ при цьому безжально жорсткий до ворогів України і чисто диктаторський в плані глобального геополітичного курсу.
Бо не можна давати можливість розвернути Україну взад до Тайожного союзу силами ТВ-зомбованих мас.
Модель Біларусі в цьому плані теж могла б стати одним із взірців - якби не орієнтація на кацапщину. Ось ключовий аргумент проти "останнього європейського диктатора". І цей аргумент робить Луку ЄВРАЗІЙСЬКИМ тираном, а не європейським дуче.
І так: "слуги народу" - це ЖОДНОГО РАЗУ не модель Української Хунти. Тож хрін їм, а не встановлення тут "диктатури а-ля Лукашенко".
Чомусь не дивно.
повесить суку
Слуг Олигархов