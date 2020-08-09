УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9693 відвідувача онлайн
Новини
16 959 95

"Слуга народу" Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах, "надихнувшись" фальсифікаціями та репресіями в Білорусі, - Братущак

"Слуга народу" Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах, "надихнувшись" фальсифікаціями та репресіями в Білорусі, - Братущак

"Слуга народу" Євген Шевченко, мабуть, хоче встановити в Україні такі порядки, як у Олександра Лукашенка в Білорусі.

Журналіст Олексій Братущак у фейсбуці  виклав скриншот поста "слуги народу" Євгена Шевченка, який привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі та подякував за "душевне ставлення до України", передає Цензор.НЕТ.

"Перше привітання Лукашенка з "перемогою". Хто не знає - це один із "слуг", нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко. Ідейний прихильник Медведчука та Шарія.

Я так розумію, що він "надихнувся" масовими фальсифікаціями, відключенням мобільного зв'язку та інтернету, блокуванням цілого Мінська постами силовиків, масовими затриманнями "чорними чоловічками" та невідомими в цивільному.

Читайте також: Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують

Здається, чувачок надихнувся прикладом Лукашенка запроваджувати такі порядки в Україні.

Ну, і про душевне ставлення до України.

Затримані в Білорусі вагнерівці - вже не російські найманці. Вони - учасники операції українських спецслужб. Ось таку версію тепер масово поширюють друзі друзів цього "слуги", - написав журналіст.

Слуга народу Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах, надихнувшись фальсифікаціями та репресіями в Білорусі, - Братущак 01

Дивіться також: Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (8082) вибори (6751) Лукашенко Олександр (2695) Братущак Олексій (56) Шевченко Євгеній Слуга народу (91)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
Какое там-"слегка". Это же отморозок.
показати весь коментар
09.08.2020 23:46 Відповісти
+38
Чистить? Да та усыплять уже надо каждого второго
показати весь коментар
09.08.2020 23:48 Відповісти
+28
"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями, - Братущак - Цензор.НЕТ 659
показати весь коментар
09.08.2020 23:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять этот слегка недоделанный Шевченко? Пора уже чистить ряды СГ, ПОРА БРАТЦЫ
показати весь коментар
09.08.2020 23:44 Відповісти
Какое там-"слегка". Это же отморозок.
показати весь коментар
09.08.2020 23:46 Відповісти
Это не отморозок. Это типичный зебобик Осла.
показати весь коментар
10.08.2020 07:48 Відповісти
Відморозок з мордою типового бандита часів овоча
показати весь коментар
10.08.2020 09:05 Відповісти
Чистить? Да та усыплять уже надо каждого второго
показати весь коментар
09.08.2020 23:48 Відповісти
Та,не...усиплять слишком гуманно для него
показати весь коментар
09.08.2020 23:52 Відповісти
Самий дієвий засіб проти коларадської гидоти,це гас(керосин) !!!))))
показати весь коментар
09.08.2020 23:55 Відповісти
Керосин - старовиний народний спосіб проти гнид
показати весь коментар
10.08.2020 09:07 Відповісти
Не, не каждого второго, а просто каждого. На жаль, на превеликий жаль але ви/вони привели цю погань/непотріб до влади
показати весь коментар
10.08.2020 00:10 Відповісти
Виповзла сепарсько-колорадська гнида!!!Доки вселякі Мертвичуки,Новінські,Гепи та Допи будут вільно себе почувати в Україні,сепарсько-коларадський бедлам в Україні не скінчиться !!))
показати весь коментар
09.08.2020 23:51 Відповісти
"Недоделаний" звучить вульгарно. В "СЛУГ" прийнято казати "нєкачєствєнний"
показати весь коментар
10.08.2020 00:20 Відповісти
Зеленых животных спалить в печи живьем.
Желательно в Освенциме. Начать с каломойского
показати весь коментар
10.08.2020 00:34 Відповісти
Смени фамилию, дыбил прикацапленный
показати весь коментар
09.08.2020 23:46 Відповісти
Ничего, сейчас Зебилл Первый, переговорит с Шевченко, прочтет в его глазах все что нужно и объявит, что все ок!
Сложно привести пример еще одной политической партии в Украине, в которой было бы столь же много ограниченных людей, как и в СН...
показати весь коментар
09.08.2020 23:46 Відповісти
Страна идиотов, и депутаты такие же!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
09.08.2020 23:46 Відповісти
Страна идиотов, то твоя раша - параша.
показати весь коментар
09.08.2020 23:51 Відповісти
А як же 73%?
показати весь коментар
10.08.2020 00:24 Відповісти
А як 24,45% ?
показати весь коментар
10.08.2020 00:28 Відповісти
Вот потому что только 24,45%
показати весь коментар
10.08.2020 06:39 Відповісти
А идиотами их делает самое тупейшее 📺 тв ,1+1 и итер и … ,ещё совкодрочеров слишком много
показати весь коментар
09.08.2020 23:51 Відповісти
Мудак
показати весь коментар
09.08.2020 23:46 Відповісти
Просто, Лаконично, Верно.
показати весь коментар
09.08.2020 23:49 Відповісти
https://twitter.com/Belsat_TV

https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292557771880243200 21 мин

Каля Стэлы у Менску людзі запалілі ліхтарыкі, чуваць гукі, падобныя на светашумавыя гранаты.
Пратэстоўцы скандуюць, што ў Жодзіна АМАП склаў шчыты.
На Нямізе людзей вельмі шмат, некалькі тысяч.

Крыніца: нашыя журналісты
показати весь коментар
09.08.2020 23:48 Відповісти
***** у 2004- 2005 поздоровляло Януковича аж двічі.
А переміг, Ющенко !"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями, - Братущак - Цензор.НЕТ 7831
За що, у хохломанкуртів до цих пір ненавидять Віктора Андрійовича Ющенка.
Саме, за це, холоманкурти !!!!
Щоб ви не писали.
показати весь коментар
09.08.2020 23:50 Відповісти
"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями, - Братущак - Цензор.НЕТ 8766
показати весь коментар
09.08.2020 23:52 Відповісти
Этому дебилу не сообщили, что кацапы сделали ставку на тихановскую
показати весь коментар
09.08.2020 23:51 Відповісти
Бацька продался Госдепу а Путлера послал нах.... РАБссия выразила протест....
показати весь коментар
09.08.2020 23:52 Відповісти
Надеюсь что поздравление формальное,- думаю одно, а пишу другое....
показати весь коментар
09.08.2020 23:52 Відповісти
"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями, - Братущак - Цензор.НЕТ 659
показати весь коментар
09.08.2020 23:54 Відповісти
Мабуть перший раз ,ще в пологовому будинку ,п"яна акушерка об підлогу репнула !!))
показати весь коментар
09.08.2020 23:57 Відповісти
**гепнула--очепятка,перепрошую !!))
показати весь коментар
09.08.2020 23:58 Відповісти
Згадав "Пункт призначення-5".
https://youtu.be/X8Z5hYNosXs Епізод, де дівка об підлогу саме репнула
показати весь коментар
10.08.2020 00:44 Відповісти
п"яна акушерка об підлогу репнула

...
Теж непогано. Я це уявив - брутальне видовище.
Death Metal вподобайка "Слуга народу" Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах, "надихнувшись" фальсифікаціями та репресіями в Білорусі, - Братущак - Цензор.НЕТ 3515
показати весь коментар
10.08.2020 00:41 Відповісти
Неправильно это...
Надо просто один раз из него петуха сделать.
Тогда его прикид будет полностью отображать его внутреннее содержание
показати весь коментар
10.08.2020 00:37 Відповісти
До того ж не обов'язково петушманити по хардкору (плюс за реальне гомосексуальне зґвалтування ще й посадити можуть) - достатньо сеансу уринотерапії. Або примусити поцілувати фаллоімітатор, як це робив Тєсак з педофілами (оте його "целуй пипиську").
Головне - відеофіксація процедури та максимальний репост
показати весь коментар
10.08.2020 00:53 Відповісти
Ах да, и на обратном пути Казань возьмите!
Так Казань наша, царь-батюшка!
Ну, это вы поторопились
показати весь коментар
09.08.2020 23:54 Відповісти
Спішу обрадувать шановного діпутата. Ми не Біларусть. У нас президенти, як срані віники пролітають.І їхні партії.
показати весь коментар
09.08.2020 23:54 Відповісти
Це «розвод».
показати весь коментар
09.08.2020 23:54 Відповісти
Нет, это просто дурость и ограниченность.
показати весь коментар
09.08.2020 23:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XL9pJpAwC-o Колонна протестующих в Бресте - YouTube
показати весь коментар
09.08.2020 23:54 Відповісти
""Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями"

А хіба ви не цього хотіли, нешановні 73%?
показати весь коментар
09.08.2020 23:55 Відповісти
Дибилом ты был,дибилом и помрёшь
показати весь коментар
10.08.2020 00:17 Відповісти
...вася, так ты иксперд по кизякам, оказывается? То-то вонять начинает, когда ты свои "комменты" лепить начинаешь...
показати весь коментар
10.08.2020 00:18 Відповісти
Єпануте на всю голову вилізло
показати весь коментар
10.08.2020 00:22 Відповісти
Минск"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями, - Братущак - Цензор.НЕТ 3486
показати весь коментар
09.08.2020 23:55 Відповісти
В центре Минска начали строить баррикады из мусорных баков

Киев 2014 версия 2.0
показати весь коментар
09.08.2020 23:56 Відповісти
Шиньі нужньі в больших колличествах...
показати весь коментар
10.08.2020 00:29 Відповісти
можна організувати прямі поставки хоча у них ніби є завод
показати весь коментар
10.08.2020 08:27 Відповісти
Полный текст письма Януковича Путлеру 20 февраля 2014 года приводит не буду...
Путлер введи мне.....,ну а далее по тексту который прочитал дохляк ЧУРКИН в СовБезе ООН 4 марта 2014 года...
показати весь коментар
09.08.2020 23:56 Відповісти
В Жодино ОМОН опустил щиты
В Пинске глава Горисполкома вышел на переговоры

В Лиде ОМОН тоже опустил щиты!

В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек

Люди теснят ОМОН ко Дворцу Спорта в Минске
показати весь коментар
09.08.2020 23:58 Відповісти
Живе,Беларусь!! Можливо мене сябри приємно здивуют !!! Дай Бог!!
показати весь коментар
10.08.2020 00:03 Відповісти
Омон еще не кукарекает?
показати весь коментар
10.08.2020 00:39 Відповісти
а цензор в принцие умеет оперативней? Вроде как там развитие событий! Вы можете побыстрей, Или Юре еще факсы с банковой не пришли?
показати весь коментар
09.08.2020 23:59 Відповісти
рабочий день закончился..
показати весь коментар
10.08.2020 00:04 Відповісти
коли читаєш тут новини, то складається враження, що їх їм з кацапії присилають.
показати весь коментар
10.08.2020 08:29 Відповісти
Крысы Мавзолейные...зачем вам не братская Белорусь? вам две Чеченские мало было?
показати весь коментар
09.08.2020 23:59 Відповісти
Бабьі еще нарожают...
показати весь коментар
10.08.2020 00:31 Відповісти
Лизнул, еще осталось Путина с обнулением поздравить.
показати весь коментар
10.08.2020 00:02 Відповісти
Одне зауваження (суто філологічне): у вас чотири помилки у слові "*****".
показати весь коментар
10.08.2020 00:39 Відповісти
Пару недель назад я на цензоре говорил...Белорусь будет Ханты-Мансийское быдло Путлера
показати весь коментар
10.08.2020 00:04 Відповісти
На очереди Казахстан.....
показати весь коментар
10.08.2020 00:05 Відповісти
Захват Грузии был 08.08.08....Белорусь захватили 09.08....сакральные даты.... КГБист любит Юбилеи....
показати весь коментар
10.08.2020 00:08 Відповісти
Этот мерзотный шевченко, креатура блазня, значит поздравил таракана сам блазень, это победа 73% быдла и колаборантов.
показати весь коментар
10.08.2020 00:11 Відповісти
О ...челдон Зенитный вылез...
показати весь коментар
10.08.2020 00:11 Відповісти
виродок
показати весь коментар
10.08.2020 00:12 Відповісти
Слава РАБссии и Обнуляйтеру Всея Срани РАБссии...
показати весь коментар
10.08.2020 00:13 Відповісти
хочет установить в Украине такие порядки, как у Александра Лукашенко в Беларуси.

Десь тут поруч написав, повторю. Справа в тому, що диктатури бувають різні. Блогер Нудний Пенс в одному з випусків озвучив класну концепцію - "оксамитова диктатура" - як щось на кшталт УНР в синтезі з Гетьманатом (це спрощена схема, звичайно). І це було б оптимально для ******** України. Тобто: м'який авторитаризм, без утисків громадянських свобод - АЛЕ при цьому безжально жорсткий до ворогів України і чисто диктаторський в плані глобального геополітичного курсу.
Бо не можна давати можливість розвернути Україну взад до Тайожного союзу силами ТВ-зомбованих мас.
Модель Біларусі в цьому плані теж могла б стати одним із взірців - якби не орієнтація на кацапщину. Ось ключовий аргумент проти "останнього європейського диктатора". І цей аргумент робить Луку ЄВРАЗІЙСЬКИМ тираном, а не європейським дуче.



І так: "слуги народу" - це ЖОДНОГО РАЗУ не модель Української Хунти. Тож хрін їм, а не встановлення тут "диктатури а-ля Лукашенко".
показати весь коментар
10.08.2020 00:13 Відповісти
Та вже допиши - "Тілько сивочолий гетьман", і все....
показати весь коментар
10.08.2020 07:58 Відповісти
Земрази - они такие.
показати весь коментар
10.08.2020 00:17 Відповісти
Зебил - это судьба...
показати весь коментар
10.08.2020 00:20 Відповісти
Куйовий зелений бабуїн сиди і мовчи,падаль жопоблоківська!!!
показати весь коментар
10.08.2020 00:21 Відповісти
Як віюлядок, - так "слуга народа".
Чомусь не дивно.
показати весь коментар
10.08.2020 00:25 Відповісти
Білоруси мають чітко розуміти, що під час Революції Гідності в Україні реально отримали по заслугах лише ті беркутвці, які загинули. Інші уникли відповідальності, втікли в Росію або увійшли до Слуги Народу.
показати весь коментар
10.08.2020 00:28 Відповісти
Дебил!
показати весь коментар
10.08.2020 00:42 Відповісти
Такая фамилия и козлу досталась.
показати весь коментар
10.08.2020 00:46 Відповісти
На кол выродка прокацапского...
показати весь коментар
10.08.2020 01:17 Відповісти
Коли біля Ради облили зеленкою рига, за те, що він з трибуни сказав, що Україна не має суверенітета, ця потороч Шевченко разом з тим ригом підбіг до активістів і почав волати, що вони фашисти, повторюючи російську пропаганду. Ця пошесть такий самий колоборант як і ОПЗЖешні виродки.
показати весь коментар
10.08.2020 01:18 Відповісти
Да это бывший РЫГ, мне стыдно, что эта зеленая мразь из моего Запорожья...
показати весь коментар
10.08.2020 01:24 Відповісти
конченая тварь
повесить суку
показати весь коментар
10.08.2020 01:28 Відповісти
Какому народу служат эти "слуги"?
показати весь коментар
10.08.2020 02:21 Відповісти
Ну, малороссийская вата, как обычно, по своей ватности переплюнет любую российскую и белорусскую вату...
показати весь коментар
10.08.2020 02:43 Відповісти
Мразь имеет хорошую фамилию
показати весь коментар
10.08.2020 03:57 Відповісти
Вот оно- истинное лицо партии
Слуг Олигархов
показати весь коментар
10.08.2020 05:01 Відповісти
Агенти Кремля в Білорусії абасраліся
показати весь коментар
10.08.2020 07:30 Відповісти
Шевченко на выход!
показати весь коментар
10.08.2020 07:32 Відповісти
Шевченко конечно болван но похоже, что беларуской опАзиции просто нужен новый Лукашенко, поэтому она просит помощи именно в Москве и негде более .
показати весь коментар
10.08.2020 08:55 Відповісти
Этого гандона шевченко давно надо было взорвать в авто!!
показати весь коментар
10.08.2020 13:10 Відповісти
 
 