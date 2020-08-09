48 214 308
За даними незалежного екзит-полу, на виборах президента Білорусі Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%
76 активістів провели альтернативне опитування тих, хто проголосував, на всій території Республіки Білорусь. У ньому взяли участь 85 500 осіб.
Телеграм-канал "Сучасна Білорусь" оприлюднив остаточні дані цього екзит-полу, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, за Олександра Лукашенка проголосували 13,7%, за Світлану Тіхановську - 72,1%, Анну Канопацьку - 0,9%, Сергія Череченя - 2,5%, Андрія Дмитрієва - 3,9%. Проти всіх проголосували 6,9% опитаних.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулись президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%.
