За даними незалежного екзит-полу, на виборах президента Білорусі Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%

76 активістів провели альтернативне опитування тих, хто проголосував, на всій території Республіки Білорусь. У ньому взяли участь 85 500 осіб.

Телеграм-канал "Сучасна Білорусь" оприлюднив остаточні дані цього екзит-полу, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, за Олександра Лукашенка проголосували 13,7%, за Світлану Тіхановську - 72,1%, Анну Канопацьку - 0,9%, Сергія Череченя - 2,5%, Андрія Дмитрієва - 3,9%. Проти всіх проголосували 6,9% опитаних.

Читайте також: Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулись президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%.