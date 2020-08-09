УКР
За даними незалежного екзит-полу, на виборах президента Білорусі Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%

76 активістів провели альтернативне опитування тих, хто проголосував, на всій території Республіки Білорусь. У ньому взяли участь 85 500 осіб.

Телеграм-канал "Сучасна Білорусь" оприлюднив остаточні дані цього екзит-полу, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, за Олександра Лукашенка проголосували 13,7%, за Світлану Тіхановську - 72,1%, Анну Канопацьку - 0,9%, Сергія Череченя - 2,5%, Андрія Дмитрієва - 3,9%. Проти всіх проголосували  6,9% опитаних.

За даними незалежного екзит-полу, на виборах президента Білорусі Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7% 01

Читайте також: Протести відбуваються у різних містах Білорусі, учасників затримують

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулись президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%.

+38
Ну що, білоруси, ваш вибір: кацапи або кацапи.
09.08.2020 23:58 Відповісти
+31
Беларусов жалко. Выбор между забронзовевшим Лукой, который возжелал царстовать до смерти и возникшей темной лошадкой Тихановской, которая считает Крым российским "по факту" а муж и политические подруги которой смылись в россию.(с)
10.08.2020 00:01 Відповісти
+28
ТараканомольЗа даними незалежного екзит-полу, на виборах президента Білорусі Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7% - Цензор.НЕТ 8499
10.08.2020 00:41 Відповісти
пукнул, зебиленок? Полегчало? А теперь иди пацалуй своего клоуна
10.08.2020 11:56 Відповісти
Соси у *****, козломордый - ото твоё, а в Украину и Беларусь не лезь.
10.08.2020 14:29 Відповісти
зебиленок, не нравится?

Клоуна поцеловал? А теперь пусть он пернет тебе под нос, а ты в экстазе прыгай, зебиленок
10.08.2020 14:36 Відповісти
Иди у дупу к *****, чмошник.
10.08.2020 15:30 Відповісти
все?

быстро ты сдох, зебиленок…
10.08.2020 15:57 Відповісти
Продажные зеленые чмошники уже батьку поздравили. Под себя готовят такой же сценарий.
10.08.2020 11:19 Відповісти
и даже в этом они не изобрели ничего нового, тупо копипастят у януковоща.
10.08.2020 16:01 Відповісти
