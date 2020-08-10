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NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации

NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации

Космическое агентство исследует использование неофициальной терминологии по космическим объектам, так как в основе его политики - этническое многообразие, равенство и инклюзивность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поскольку научное общество работает над выявлением и преодолением дискриминации и неравенства во всех аспектах отрасли, стало понятно, что некоторые названия космических объектов не только некорректны, но и оскорбительны", - говорится в сообщении NASA.

Космическое агентство исследует использование неофициальной терминологии по космическим объектам, так как в основе его политики - этническое многообразие, равенство и инклюзивность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Капсула Crew Dragon с астронавтами Херли и Бенкеном успешно вернулась с МКС на Землю. ВИДЕО

NASA привела примеры космических объектов, для которых больше не будут использоваться старые названия. Планетная туманность NGC 2392 называлась "Туманность эскимоса". "Эскимос" рассматривают как колониальный термин с расистской историей, навязанный коренным жителям арктических регионов", - объясняет космическое агентство.

NASA уже добавила примечание к изображению туманности в 2008 году, в котором объясняет причины прекращения использования старого названия.

Агентство также будет использовать только официальные обозначения NGC 4567 и NGC 4568 двух спиральных галактик, которые ранее назывались "Галактика сиамских близнецов".

Процесс переименования космических объектов продолжается.

"Наша цель заключается в том, чтобы названия космических объектов согласовывались с нашими ценностями этнического разнообразия и инклюзивности. Мы будем активно сотрудничать с научным сообществом, чтобы это реализовать. Наука - для всех, и каждый аспект нашей работы должен отражать эту ценность", - сказал сотрудник Администрации NASA по научным исследованиям Томас Зурбухен.

Также смотрите: NASA готовит новую миссию на Марсе, одна из задач - запуск первого межпланетного вертолета. ВИДЕО

Автор: 

NASA (172) дискриминация (43) космос (867)


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Топ коментарі
+23
Теперь будет не черная дыра, а афроамериканская дыра
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10.08.2020 00:54 Відповісти
+13
Конечно нет. Будет планета афроамериканцев.
Минутка толерантности на Цензор.нет.
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10.08.2020 00:53 Відповісти
+11
что теперь не будет планеты обезьян ?
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10.08.2020 00:51 Відповісти
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что теперь не будет планеты обезьян ?
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10.08.2020 00:51 Відповісти
Конечно нет. Будет планета афроамериканцев.
Минутка толерантности на Цензор.нет.
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10.08.2020 00:53 Відповісти
А официальный гимн "Убили негра" (Запрещённые барабанщики)
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10.08.2020 01:06 Відповісти
ЭТИХ НЕ ТАКИХ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ЛГБТ ОТ 9 ДО 13% а ты гля дебильность еврейская проникла у Космос и Галактики с Вселенными...
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10.08.2020 07:53 Відповісти
А в Швеції змінюють назви пташок.Повний маразм.Всі ці дискриміновані не придумали майже нічого,а хочуть собі всі блага приписати.Деякі афроамериканці кажуть.що це вони все створили.
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10.08.2020 00:54 Відповісти
Скоро мы узнаем что Исус Христос был негром....простите, афроамериканцем.
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10.08.2020 11:13 Відповісти
Теперь будет не черная дыра, а афроамериканская дыра
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10.08.2020 00:54 Відповісти
Не волнуйтесь, даже в эпоху межзвёздных перелётов ни один уважающий себя астронавт всё равно не пожелает лететь в эту задницу...
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10.08.2020 01:08 Відповісти
Звичайно. Бути поглинутим Сингулярністю без жодної можливості звідти вирватися, ще й із непередбачуваними ефектами й релятивістськими парадоксами (не виключені навіть вічні борошна у викривленому часопросторі)? - ніт, спасибі.
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10.08.2020 02:23 Відповісти
Афроотверстие...
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10.08.2020 06:06 Відповісти
Они с этими анти-дискриминациями и анти-расизмами в конец припухли!
Лучше бы, когда "нефиг делать" поступали бы, как коты...
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10.08.2020 00:55 Відповісти
Тільки хотів сказать... Про котів...
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10.08.2020 06:54 Відповісти
Вони кажуть за права людини.Але ці права придумали білі європейці.Куди не глянь,переважну більшість усіх винаходів,створила європеоїдна раса.
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10.08.2020 00:56 Відповісти
+++++++++++
Азійська раса та цивілізації Близького Сходу теж винайшли багато чого (Китай зокрема).
Але негритянська раса зробила, е-е-еее, "альтернативно багатий" внесок до скарбниці цивілізації )))))
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10.08.2020 01:01 Відповісти
Ісус був афроамериканцем,про це пишуть дискриміновані.
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10.08.2020 00:57 Відповісти
Ну,кем был тот, что с рогами - сомнений нету. Ведь он был чОрным и волосатым ))) Растаман наверное
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10.08.2020 01:01 Відповісти
Это смотря какой библейский текст читать ))
Апокрифов вон де-то под 2 сотни
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10.08.2020 01:22 Відповісти
Апокрифи - то окрема багата тема... (а ще неканонічні євангелія). Але за біблійною концепцією Сатана - взагалі-то Архангел, а не рогатий чорт з крилами кажана.
Та й у північній Європі - Локі (концептуально теж Сатана, архістратег Рагнарьоку) є одним із вищих богів. Брат самого Одіна, на хвилинку...
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10.08.2020 01:45 Відповісти
Ти ще "Світлоносця" згадай... Наша "записна корабельна сосна", "Таня Лайф", учора його за це "куснуть" пробувала... Підняли на сміх...
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10.08.2020 06:57 Відповісти
"Эскимос" рассматривают как колониальный срок с расистской историей

...
Редактори! Ви хоч читаєте, перш ніж постити? Нема сечі читати ці борошна гугл транслейту!
"Термін" у цьому випадку - це термин (слово з конкретним значенням), а не срок!
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10.08.2020 00:58 Відповісти
«Редакторському роду,
Нема перекладу.» (с)

Гуглетранслатед.
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10.08.2020 01:07 Відповісти
Сорру, «Гооглетранслатед»
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10.08.2020 01:08 Відповісти
Вони хочуть тебе "переплюнуть"...У "стібанні" над Гугл-перекладачем...
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10.08.2020 07:00 Відповісти
Сцук,боюсь даже представить,как теперь будут называть "чернык дыры"...
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10.08.2020 00:59 Відповісти
Анекдот згадав.

Приходит негритянка к гинекологу, села в кресло, раздвинула ноги. Гинеколог уставился ей туда и молчит... минуту молчит, вторую... Потом резко встает:
- Всё! Решил!
Пациентка (испуганно):
- Ч... что вы р... решили, док?..
Врач:
- Беру себе черный Порш Кайен с красным кожаным салоном.
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10.08.2020 01:08 Відповісти
NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации - Цензор.НЕТ 8627
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10.08.2020 08:16 Відповісти
От їм не подобається слово негр,але це не правильно казати афроамериканець і африканець також не правильно казати.Бо в Африці живуть не тільки темношкірі.
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10.08.2020 01:00 Відповісти
Буров вспомнил?
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10.08.2020 01:24 Відповісти
Північна Африка аж до Мавританії суцільно арабська, а не негритянська.
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10.08.2020 02:17 Відповісти
Темношкірі громадяни США, потомки вихідців з Африки, подали до Конгресу вимогу заборонить вживання слова "негр", як дискримінаційнного... Конгрес задовольнив вимогу та постановив - з цього моменту іменувать дану етнічну групу "афроамериканцями"...
У відповідь світлошкірі громадяни США, вихідці з Європи, подали до Конгресу петицію з вимогою заборонить вживання, стосовно них, терміну "білий", і називать їх "євроамериканцями"...
Конгрес "напружився" - "Що, з цього приводу, скажуть євреї?!!!".
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10.08.2020 07:10 Відповісти
Ну всё! Теперь всему космическому мусору, планетам и кометам начнут давать негритянские имена лишь бы американские африканцы забыли про убиенного Лойда вместе с остальными шлёпнутыми черномазыми пьяницами... что бы они перестали бузить на улицах и мирно разошлись по своим квартирам жить на пособие за счёт работающих белых...
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10.08.2020 01:01 Відповісти
Хто придумав НАСА? Хто придумав всі досліди в НАСА? Невже дискриміновані?
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10.08.2020 01:02 Відповісти
Смішно дивитися на здоровенних дискримінованих бугаїв в США,які хочуть.щоб їх жаліли.вибачалися і ноги лизали.
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10.08.2020 01:07 Відповісти
Африканство космоса...
Лт пусть туда все и переселяются.
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10.08.2020 01:07 Відповісти
Не переселяться.
Там 80% кораблів вибухнуть ще на виході з земної атмосфери )))0))0)))
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10.08.2020 02:31 Відповісти
А зато білі не вміють танцювати, грати в баскетбол та читати репачок, як це вміють робити чорношкірі.
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10.08.2020 01:08 Відповісти
І не забуваємо про афрокарибський оккультизм.
Хоча не сумніваюся, що наші мольфари зможуть стати гідними суперниками чаклунам Вуду.
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10.08.2020 02:15 Відповісти
А оце прикольний персонаж
https://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43269114280/Baron-Subbota-(-nikak-ne-evrey) Барон Суббота (никак не еврей)

...на Гаити, в магии вуду повелитель мертвых и покровитель кладбищ, как ни странно, довольно веселый тип. Он большой любитель заложить за воротник (кстати, истинность одержимости духом Барона проверяется тем, что одержимому дают выпить бутылку с ромом, настоянным на 40 "огненных" перцах чили , так как это любимый напиток Барона),а также не прочь пошутить (зачастую пошло и цинично, но весьма весело), и, наконец, он - страстный танцор.

Он носит элегантный цилиндр и смокинг, опирается на трость, олицетворяющую фаллический символ и кроме особого пристрастия к табаку и рому, он знаменит тем, что является еще и духом секса. Он курит крепкие сигары, пьет ром и позволяет себе материть всех на том и этом свете. Его зовут Барон Самеди или Барон Суббота. Этакий жизнерадостный Дух Смерти. У него есть своя философия, которая находит в смерти нечто юмористическое и абсурдное. Барон Самеди напоминает всем своим видом ,что надо жить наслаждаясь радостями жизни, потому что и самых богатых и талантливых, и самых бедных и неудачливых людей ждет конечной неизбежный акт - смерть. Дух Смерти в верование магии вуду обожает танцевать самбу, вихляя бедрами, помешан на сексе, радует по десять мулаток зараз. Он пьет ром, в который был погружен двадцать один горячий перец и который никто из простых смертных не смог бы глотнуть. Он замечательно танцует и иногда помещает свою трость между ногами, представляя фаллос. Но несмотря на все свои проказы , он еще и удачно женат на Маме Бриджит, хозяйке кладбищенский ворот. Забавный парень, верно?

NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации - Цензор.НЕТ 4280
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10.08.2020 02:27 Відповісти
Світ з'їхав з глузду і я навіть дещо радий тому, що живу в Україні, до якої не дістався подібний маразм.
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10.08.2020 01:10 Відповісти
https://censor.net/user/232312 До нас вже дістався.Це до Польщі в меншій мірі.
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10.08.2020 01:17 Відповісти
Марс, как связанный с языческим божеством, тоже стоит переименовать, чтобы не оскорблять чувства верующих.
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10.08.2020 01:11 Відповісти
Ага. В эрэфии с завтрашнего дня он называется "шойгу"
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10.08.2020 01:20 Відповісти
Тільки Марс? Та всю Сонячну Систему доведеться перейменувати, а потім ще й зірки та сузір'я. Там усі назви - язичницькі боги.
До речі, впоротий проект "християнізації Всесвіту" вже був:

В XVII веке у некоторых представителей католической церкви возник проект полной «реконструкции» небесной карты, по которому следовало заменить «нечестивые языческие» названия на ней христианскими. Так, например, созвездие Овна должно было превратиться в созвездие апостола Петра, созвездие Персея - в созвездие апостола Павла, созвездие Рыб - в созвездие евангелиста Матфея. Андромеду предлагалось заменить на Гроб Господень, Кассиопею - на Марию Магдалину. Авторы проекта предлагали Солнце называть Иисусом Христом, а Луну - Девой Марией. Соответственно следовало переименовать и планеты: Венера, например, должна была превратиться в Иоанна Крестителя.
Астрономы категорически отказались от этой глупой «реформы», и их поддержали наиболее мыслящие деятели церкви. Последние аргументировали свои возражения тем, что если ввести новые названия для небесных светил, то придется произносить не просто нелепые, а даже *********** фразы в духе «Иисус Христос закатился за горизонт» или «Произошло затмение Христа Девой Марией» NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации - Цензор.НЕТ 2048
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10.08.2020 01:57 Відповісти
P.S.: окрім язичницьких, там ще арабські назви (за часів Халіфату араби могли в науки, зокрема в астрономію). Тож зірка Алголь - арабською "аль-Гуль", себто Демон (!) - це взагалі богохульство на небі! Терміново перейменувати! Вірунам припікає!!!111!1
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10.08.2020 02:05 Відповісти
там взагалі арабських назв зірок через одну... а є таке сузір'я Індіанця, цікаво, також перейменують...
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10.08.2020 02:37 Відповісти
У такому випадку сузір'я Індіанця треба замінити назвою якогось Native American племені, бо "індіанець" - назва, що взагалі виникла через плутанину. Бо Колумб був щиро переконаний, що приплив до Індії
Туманінсть Ескімоса логічно було б перейменувати на "туманність Інуїта" - теж через плутанину.

Основна їх самоназва - "інуїти". Слово "ескімос" походить із мови індіанських племен абенаків і атабасків та означає "сироїд", "той, хто їсть сиру рибу". Із назви американських ескімосів це слово узагальнилося як на американських, так і на азійських ескімосів.
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10.08.2020 02:51 Відповісти
ну так.. індіанець може їх ображати (хтось інший вирішить), ну так, інуїти лише мала частина ескимосів, які в свою чергу частина індіанців
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10.08.2020 02:54 Відповісти
Але найсуворіші з нордичних народів. Живуть у таких лютих умовах, що навіть для чукчів (точніше, луораветлан) це too cold NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации - Цензор.НЕТ 5343
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10.08.2020 03:16 Відповісти
луораветлане... он воно як, як інопланетяни звучить)).... до речі гавайців не образили, я сподіваюсь, їхнім верховним божеством Ланіакея названий увесь кластер галактичних скупчень, де ми є
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10.08.2020 03:26 Відповісти
Транснептунові планетоїди за аналогією з Плутоном називають іменами темних богів. Причому тільки Плутон (плюс його супутники - Харон, Нікта, Гідра, Кербер, Стікс), а тж. Еріда, Хаос та Іксіон носять імена з античної міфології. "З натяжкою" - ще Орк (90482 Orcus), пекельний дияволобог у етрусків.
Інші назви взято з міфології інших народів, зокрема полінезійців та північноамериканських народів. Седна (90377 Sedna) - якраз інуїтська богиня крижаного підземного світу, а також володарка морських звірів.

NASA изменяет названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации - Цензор.НЕТ 1085
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10.08.2020 03:58 Відповісти
Хаумеа тут теж гавайська і Макемаке також Полінезія)
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10.08.2020 04:20 Відповісти
P.S.: Луораветлан (самоназва чукчів) - трохи перекликається з Ацтлан (самоназва, а тж. міфічна прабатьківщина ацтеків, найкрутішого з народів Мексики/Мезоамерики).
Хоча хз, чи є щось спільне...
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10.08.2020 04:01 Відповісти
спільне є -тлан закінчення, що означає земля, місце. країна в мові ацтеків науатль, як у Теночтитлан, столиці ацтеків, спільні корені расові в мовах науа-юта але різніці більше ніж у европейських народів
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10.08.2020 04:18 Відповісти
туманність Алеута мені більш до вподоби)
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10.08.2020 02:56 Відповісти
Блин недавно смотрел типа научную лекцию, там ведущий учёный нигер кстати, представил карту мира в виде количества научных статей которые публикуют государства, так Африки на карте вообще не стало)))) Если б он сам не был нигерм уже бы наверно такой вой подняли про дискриминацию негров шо пипец...
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10.08.2020 01:34 Відповісти
Якби не відома тайванська корпорація Asus, що свого часу запустила лінійку доступних бюджетних девайсів спеціально для Африки - негри (окрім багатіїв та племінних вождів) і досі не мали б доступу в інтернет.
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10.08.2020 01:51 Відповісти
Левацкий маразм крепчает!
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10.08.2020 03:23 Відповісти
Переименуйте, плеать, уже черные дыры в афроамериканские отверстия!
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10.08.2020 04:10 Відповісти
"Роза пахнет розой, как ее не назови" (Шекспир)
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10.08.2020 07:47 Відповісти
В первую очередь нужно заменить термин "черная дыра" на толерантный "влагалище афроамериканки".
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10.08.2020 08:25 Відповісти
Все "дупло чорношкірого" звучить краще.
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10.08.2020 09:25 Відповісти
НАСА, как кантора давно давно уже "упразднилась", как и все теперешние проекты илоны маски...помните как раньше была гонка вооружений, так называемая космическая гонка, главное, что-бы открыто можно было деньги тырить с налогоплательщиков и прикрываться великими "идеями" и "заботой" о человеке. Главное, чтобы геббельсовская пропаганда делала свое "нужное" дело. Думаю, что когда вскроется правда обо всем этом, те, которым было это интересно, давным-давно не будет, а остальные будут решать совсем иные задачи
P.S. Как там аферисты в сетях или поверхность Земли - плоская.
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10.08.2020 08:39 Відповісти
С Эскимосами понятно, а как подчеркнуть важность геев и лесбиянок?
Давайте Луну переименуем в ********сiвку.
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10.08.2020 09:11 Відповісти
Скоро в НАСА дійдуть до того, що на законодавчому рівні перефарбують всі зображення обличчя Нейла Армстронга в чорний колір, а Колінза та Олдріна заради ідіотської політкоректності залишать білими.
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10.08.2020 09:24 Відповісти
Лівозвкручені ліберасти США заохочують різнокольорове бидло руйнувати та паскудити пам*ятники Колумбу.

Я в "нєдоумєнії"!
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10.08.2020 09:27 Відповісти
А якже бути з вікінгами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B1%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%84%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Гуннбйорном Улфссоном та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%84_%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD Лейфом Еріксоном, які з своїми людьми добрались до Гренландії та Ньюфаундленду ще 1020 років назад - років за 500 до італійця Колумба? Їх теж піддати ідіотському ліволіберастичному остракізму?
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10.08.2020 09:33 Відповісти
Докрутятся они с этой толерантностью(
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10.08.2020 09:33 Відповісти
Будь-ласка, не називай це толерантністю.
Толерантність - класна штука яка полягає у терпимому відношенні до іншомислячих. Тим паче до інших історичних мислень.
******* поведінка НАСА нетерпима до всіх іншомислячих, а отже нетолерантна.
Варто почати говорити правду.
Правду про агресивність та нетолерантність ідеології яка змінює наукові найменування під себе.
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10.08.2020 10:07 Відповісти
В НАСА керують вже не вчені а довбойоби
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10.08.2020 10:03 Відповісти
Дарагие критики!
Вы сколько лет ЛИЧНО прожили в Америке, чтобы прочувствовать тамошнюю атмосферу?
Например китайцы при еде чавкают не стесняясь!
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10.08.2020 10:45 Відповісти
 
 