Протести в Мінську: в МВС РБ визнали використання світлошумових гранат і водометів, ЗМІ повідомляють про загиблого. ФОТОрепортаж
Силові структури Білорусі оголосили про скликання екстреного засідання через протести.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.
Офіційні сайти білоруських відомств поки не працюють, у країні взагалі почалися проблеми з інтернетом і зв'язком.
Водночас у МВС заявляють, що поширювана в соцмережах інформація є неправдивою.
"Багато що з того, що пишеться в інтернеті, не відповідає дійсності", - заявила речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
У міліції є інформація про одного міліціонера, який зазнав поранення на вулиці Машерова в Мінську, але немає відомостей про постраждалих протестувальників
Пізніше в ТАСС оприлюднили заяву Чемоданової, що силовики "були змушені" застосувати спецтехніку і шумові гранати в Мінську.
Водночас в інтернеті дуже багато відео і свідчень очевидців про використання таких засобів.
Відомо, що внаслідок застосування світло-шумових гранат і сльозогінного газу в столиці Білорусі є важко поранені, пише Подъем.
Як пише Nexta, є щонайменше один загиблий.
За даними Нашої Ніви, з настанням ночі протести в Мінську стихають. Кількість людей на вулицях зменшилася.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.
Беларусы, вставайте!
Решается судьба Вашей страны!!!
І як показили відео кадри - трупів там гора. Но офіційно я так бачу жертв не буде.
І в Києві точно так же було на майдані. Небесна сотня на порядок більша. Но тіла поховали і ці люди просто рахуються пропавшими...
Солдаты, становитесь на сторону народа!
Организовывайте отряды Самообороны в городах и посёлках!!!
Завтра выйдет в десять раз больше людей на протесты.
Совесть не позволяет хоть что-то в оправдание бацьки-Таракана вякнуть - без с комментариев !
Я не знаю, что ждёт Беларусь, но актуально люди сражаются за свой выбор, а Лукашенко , нагло укравший выборы, борется со своим народом.
Система не сдаётся без боя.
Гоните в три шеи этих совковых идолов.
Естественно вся москва вывалила на протест ))))