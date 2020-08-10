Тіхановська та її соратники готові сісти за стіл переговорів із владою Білорусі
Головний опонент Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська та її соратники готові до діалогу з чинною владою щодо масових протестів у країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила координаторка штабу Тіхановської Марія Колеснікова
"Ми готові цьому сприяти. Якщо буде можливість діалогу, ми готові вступити в діалог і намагатися запобігти насильству", - сказала Колеснікова.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.
Коли постріляють народ то Лукашенко стане невїздним в цивілізованому світі. І залишається йому тільки один варіант для збереження влади - підорашка.
Кто-то же должен договариваться и тп? Кто как не тот кто на самом деле выиграл выборы?
о чём либо договариваться не возможно!
Им скучно, у них застой.
Только это должен быть ИХ выбор, а не то что вместо них нарисуют.
Шантаж?
Дуже самовпевнено