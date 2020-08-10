1 373 2
Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20 млн осіб, загальна кількість жертв - 733,9 тис, вилікувалися - 12,8 млн
Кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі з початку пандемії станом на ранок понеділка досягла 20 млн 7 тис. 712 осіб .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані порталу Worldometer.
Станом на 3:00 понеділка, жертв вірусу – 733 тис. 995.
Понад 5 млн хворих і 165 тис. Померли зареєстровано в США, понад 3 млн інфікованих при 101 тис. випадків смертельного результату - в Бразилії, в Індії захворіли понад 2 млн, померли 44,5 тис.
За минулу добу зареєстрували майже 220 тис. нових випадків. У трійку держав-лідерів серед поширення хвороби як і раніше входять США, Бразилія та Індія.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
youtube.com/watch?v=7g6qZEyzm7E