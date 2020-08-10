Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20 млн осіб, загальна кількість жертв - 733,9 тис, вилікувалися - 12,8 млн

Кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі з початку пандемії станом на ранок понеділка досягла 20 млн 7 тис. 712 осіб .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані порталу Worldometer.

Станом на 3:00 понеділка, жертв вірусу – 733 тис. 995.

Понад 5 млн хворих і 165 тис. Померли зареєстровано в США, понад 3 млн інфікованих при 101 тис. випадків смертельного результату - в Бразилії, в Індії захворіли понад 2 млн, померли 44,5 тис.

За минулу добу зареєстрували майже 220 тис. нових випадків. У трійку держав-лідерів серед поширення хвороби як і раніше входять США, Бразилія та Індія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Lufthansa із 7 вересня відновлює рейс Мюнхен-Київ