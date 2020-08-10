2 773 14
Чернівецька область може потрапити в "червону зону" карантину, другий день поспіль понад сотню випадків COVID-19, - ОДА
У Чернівецькій області другий день поспіль більш як сотня випадків COVID-19. За минулу добу, 9 серпня, зафіксували 108 інфікованих.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку - 6777 осіб. 46 буковинців одужали від COVID-19. Всього ж недугу побороли 5215 наших земляків. Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить у "червону зону". Це означає повернення до жорсткого карантину", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Чернівецькій області другий день поспіль більше сотні випадків коронавірусу.
уголовник и мудакПремьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, не знает, когда он закончит заточение людей (4-й уровень ограничений).
Зато я знаю: закончится этот дурантин, когда федералы закончат платить финасовую помощь за ковид, то есть 31 декабря этого года.
А в Украине и так никто денег не платит, так фигли все на воле?
Степанов-ляшко - самый умный, что ли?
Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, не знает, а вы знаете?
Запирайте всех и закрывайте все.
Кто переживет дурантин, того и ядреный батон не возьмет
P.S. Сегодня с мужем обсуждали, какой уровень преступности будет в штате Виктория после дурантина, аж жуть берет. Китайские деньги, которыми кормились и профсоюзы, и госсслужащие (их у нас в штате сотни тысяч) перекрыты, долг штата 60 миллиардов баксов, практически вся экономика убита в хлам, профессий нормальных у планктона оффисного нет, ручных скиллзов нет по определению. Разве что заборы им красить, но где взять столько заборов? Из Мельбурна, конечно, будет исход, но только где они нужны, эти лохи, с их адовой ипотекой? Так что будут грабежи и рост преступности, особенно принимая во внимание, что авторитет полиции находится ниже плинтуса, потому как никто не забудет полиции, как они штрафовали во время дурантина людей, прости сидящих на скамеечке.
Также не вижу разницы между лохторатом викторианским и лохторатом украинским: и те, и другие верят тому, что им рассказывает телевизор, а не тому, что видят в реальной жизни.
Только одним вещают на английском, а другим - на украинском языке, а так - никакой разницы.
У лоха во всех ео бедах и горестях виноваты кто угодно - снежный человек, марсиане, клятый телевизор - но только не он.
И потому лох снова и снова совершает одни и те же ошибки, потому как он на своих ошибках не учится, выводы не делает из них.
Кто платить его будет, из каких денег?
Только что прочла в федеральной газете "The Australian", что каждый третий взрослый австралиец (и каждый второй взролслый житель Тасмании) получил от федералов какую-либо финасовую помощь по ковиду в мае месяце.
Были мы на Тасмании году так в 2001 (или 2002, уже и не упомню).
В городе Лонсестоне закрыли шерстопрядильную фабрику знаменитую, зато открыли аквариум, где разводили морских коньков на экспорт в Китай (жрут их там, что ли), на экскурсии в том аквариуме мы побывали.
То ли китайцам не понравился вкус морских коньков, то ли еще что, но не заладилось дело экспортное, раз на Тасмании на шее у государства в той или иной форме сидит каждый второй.
Федерального государства, замечу, а не на шее штата, на которую всех как раз и надо посадить, чтобы знали, как страну сдавать Китаю.
P.S. Прикиньте, сколько нужно вырастить (прокормить) морских коньков и продать их в Китай (и какого размера должны быть те аквариумы), чтобы компенсировать закрытие шерстопрядильной фабрики.
тоже политическими методами в громадах. Самоуправление и государство это антогонисты.
Давайте, Степанов-Ляшко (и ляшко-степанов), это же не ЛДНР, вот ЛДНР запирать нельзя.