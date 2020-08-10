Чернівецька область може потрапити в "червону зону" карантину, другий день поспіль понад сотню випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області другий день поспіль більш як сотня випадків COVID-19. За минулу добу, 9 серпня, зафіксували 108 інфікованих.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку - 6777 осіб. 46 буковинців одужали від COVID-19. Всього ж недугу побороли 5215 наших земляків. Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить у "червону зону". Це означає повернення до жорсткого карантину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Чернівецькій області другий день поспіль більше сотні випадків коронавірусу.

