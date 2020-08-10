УКР
Новини Коронавірус і карантин
Чернівецька область може потрапити в "червону зону" карантину, другий день поспіль понад сотню випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області другий день поспіль більш як сотня випадків COVID-19. За минулу добу, 9 серпня, зафіксували 108 інфікованих.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку - 6777 осіб. 46 буковинців одужали від COVID-19. Всього ж недугу побороли 5215 наших земляків. Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить у "червону зону". Це означає повернення до жорсткого карантину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Чернівецькій області другий день поспіль більше сотні випадків коронавірусу.

Наш уголовник и мудак Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, не знает, когда он закончит заточение людей (4-й уровень ограничений).
Зато я знаю: закончится этот дурантин, когда федералы закончат платить финасовую помощь за ковид, то есть 31 декабря этого года.

А в Украине и так никто денег не платит, так фигли все на воле?
Степанов-ляшко - самый умный, что ли?
Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, не знает, а вы знаете?

Запирайте всех и закрывайте все.
Кто переживет дурантин, того и ядреный батон не возьмет

P.S. Сегодня с мужем обсуждали, какой уровень преступности будет в штате Виктория после дурантина, аж жуть берет. Китайские деньги, которыми кормились и профсоюзы, и госсслужащие (их у нас в штате сотни тысяч) перекрыты, долг штата 60 миллиардов баксов, практически вся экономика убита в хлам, профессий нормальных у планктона оффисного нет, ручных скиллзов нет по определению. Разве что заборы им красить, но где взять столько заборов? Из Мельбурна, конечно, будет исход, но только где они нужны, эти лохи, с их адовой ипотекой? Так что будут грабежи и рост преступности, особенно принимая во внимание, что авторитет полиции находится ниже плинтуса, потому как никто не забудет полиции, как они штрафовали во время дурантина людей, прости сидящих на скамеечке.
+1
Да запирайте всех нахр*н, первый раз, что ли.
Давайте, Степанов-Ляшко (и ляшко-степанов), это же не ЛДНР, вот ЛДНР запирать нельзя.
+1
Вы правильно сказали проблема в нас самих. И начинать решать глобальные проблемы возле себя желательней; податки и владу держать на коротком поводке в громадах . Ковид это порождение политическое и рождено оно государством для контроля и власти. И решать это
тоже политическими методами в громадах. Самоуправление и государство это антогонисты.
Дякуемо за информацию всегда становится легче когда у других может быть еще хуже. Значит еще не все потяряно и мы не самые тупые. Но с другой стороны есть шведы и есть на кого ровняться. Диалектика.
Вот если честно, не вижу разницы между "бубочкой" украинским и "бубочкой" викторианским, то ли их из одного бревна выточали, то ли ваятель у них один.
Также не вижу разницы между лохторатом викторианским и лохторатом украинским: и те, и другие верят тому, что им рассказывает телевизор, а не тому, что видят в реальной жизни.
Только одним вещают на английском, а другим - на украинском языке, а так - никакой разницы.
Воятель у нас один только мы его не слушаем. Гордыня нас губит. Нет чтоб признаться себе что я дурак, от этого человек стает самокритичным,а такой человек уже не дурак.
Лох никогда себя ни в чем не винит, это Вы верно заметили.
У лоха во всех ео бедах и горестях виноваты кто угодно - снежный человек, марсиане, клятый телевизор - но только не он.
И потому лох снова и снова совершает одни и те же ошибки, потому как он на своих ошибках не учится, выводы не делает из них.
Вы только прикиньте, долг одного штата - это 60 миллиардов долларов.
Кто платить его будет, из каких денег?
Вот это вселяет надежду если штат справится то и у Украины есть шанс.
Нет, без помощи федералов штат Виктория не справится никогда.
Только что прочла в федеральной газете "The Australian", что каждый третий взрослый австралиец (и каждый второй взролслый житель Тасмании) получил от федералов какую-либо финасовую помощь по ковиду в мае месяце.

Были мы на Тасмании году так в 2001 (или 2002, уже и не упомню).
В городе Лонсестоне закрыли шерстопрядильную фабрику знаменитую, зато открыли аквариум, где разводили морских коньков на экспорт в Китай (жрут их там, что ли), на экскурсии в том аквариуме мы побывали.
То ли китайцам не понравился вкус морских коньков, то ли еще что, но не заладилось дело экспортное, раз на Тасмании на шее у государства в той или иной форме сидит каждый второй.
Федерального государства, замечу, а не на шее штата, на которую всех как раз и надо посадить, чтобы знали, как страну сдавать Китаю.

P.S. Прикиньте, сколько нужно вырастить (прокормить) морских коньков и продать их в Китай (и какого размера должны быть те аквариумы), чтобы компенсировать закрытие шерстопрядильной фабрики.
птн пнх
Так Черновцам приготвиться стать треьим сортом . С западенцами это не вышло. Да и Харьков выступил не ниже второго. На вас вся страна смотрит.-Вперед отважные румыны!-
