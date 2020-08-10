УКР
Новини Агресія Росії проти України
15-й день поспіль серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає, за добу - 4 порушення домовленостей ТКГ з боку противника, - штаб ОС

15-й день поспіль серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає, за добу - 4 порушення домовленостей ТКГ з боку противника, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи. 2 ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки: "Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника".

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Як повідомляється, вчора було зафіксовано ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в межах ТКГ. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Також на Приазов’ї зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби обстрілів із боку противника не зафіксовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО

"Від початку поточної доби, 10 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

П’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

15-й день поспіль серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає, за добу - 4 порушення домовленостей ТКГ з боку противника, - штаб ОС 01
15-й день поспіль серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає, за добу - 4 порушення домовленостей ТКГ з боку противника, - штаб ОС 02

обстріл (31019) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
+12
Це і є,що не так страшні московські воші,як українські гниди !!! Ці гниди ,на кшталт СН,ОПЗЖ і є реальна загроза суверенітету України !!))
показати весь коментар
10.08.2020 07:58 Відповісти
+8
https://censor.net/user/168557 Зебіле капитуляцію ти побачиш незабаром твій Бубочка веде до того це не марафон на утримання днів без загиблих скільки так можноа стояти орки не россосуться і не збираются йти а що далі? місяц два максимум потім орки підуть у наступ а твій бубочка тоді свале у Ростов
показати весь коментар
10.08.2020 08:09 Відповісти
+5
Ну нема віри цим офіційним речникам !!)))
показати весь коментар
10.08.2020 07:42 Відповісти
Коментувати
Ну нема віри цим офіційним речникам !!)))
показати весь коментар
10.08.2020 07:42 Відповісти
Це погано. Петюночникам треба, щоб більше загиблих, а то не в'яжеться зі зрадою та капітуляцією.
показати весь коментар
10.08.2020 08:03 Відповісти
https://censor.net/user/168557 Зебіле капитуляцію ти побачиш незабаром твій Бубочка веде до того це не марафон на утримання днів без загиблих скільки так можноа стояти орки не россосуться і не збираются йти а що далі? місяц два максимум потім орки підуть у наступ а твій бубочка тоді свале у Ростов
показати весь коментар
10.08.2020 08:09 Відповісти
Ти за оцього не забув ще? Кого збирався розсасувать? Гроші треба було ховать по офшорах!

15-й день поспіль серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає, за добу - 4 порушення домовленостей ТКГ з боку противника, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8738
показати весь коментар
10.08.2020 08:16 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007926308452&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBT7QW-WTEj9ufBbX1Wx1Pe78p6uKF9jhc3mTjZ8t13B58KDzSupRqTFVvZTqnq2q6X-4HMPSM0ZCcQ&hc_ref=ARTs_zlfJ6oq-Vx9mbn5A1qP7gtOeJ_atUiaJOaFrr9V2gXZx-t2AGgMSSUgPpU7Skc&fref=nf Vasil Kovalchuk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2702170120057172&set=a.1431781700429360&type=3 5 год ·

Це - Дмитро Український, молодший сержант 24-ї ОМБр імені короля Данила. 8 серпня він віддав життя за Україну. Дмитро загинув, як справжній Герой.
Український був командиром групи прикриття у "сірій зоні" . Група потрапила у засідку. Сержант прийняв бій з переважаючими силами противника. Забезпечив відхід розвідників.
Дмитро Український був родом з Донецької області. Він в прямому сенсі слів боронив рідний край.
Не забудемо! Не пробачимо!
(За матеріалами 24 ОМБр імені короля Данила)
показати весь коментар
10.08.2020 14:04 Відповісти
лишьбынестрелялкий предатель должен уйти на отдых в мире.
Разумков с 24го И.О. до перевыборов порошенка.

Последний от путина смотритель ТАТАРОВ.
Зе заигрался с кацапами, их стало очень много на первых должностях.
показати весь коментар
10.08.2020 17:37 Відповісти
А він і не проти. То ;Андрій Смицький;.
показати весь коментар
10.08.2020 08:31 Відповісти
Так этот Васильев, бот галимый, номерной, копейки здесь зарабатывает.
показати весь коментар
10.08.2020 09:28 Відповісти
Не знаю хто такі "Петюнчики",а мені потрібна достовірна інфа, а не локшина на вуха !!! ))
показати весь коментар
10.08.2020 08:09 Відповісти
Мож оно и правда...Но,с..ка,взять,разоружить СВОЮ армию...Да,Украина падёт не потому,что некому ее защищать,а потому,что многим хочется ее продать...
показати весь коментар
10.08.2020 07:52 Відповісти
Це і є,що не так страшні московські воші,як українські гниди !!! Ці гниди ,на кшталт СН,ОПЗЖ і є реальна загроза суверенітету України !!))
показати весь коментар
10.08.2020 07:58 Відповісти
Ця гнида сидить на форумі цензора і розганяє величезну зраду з усього, з чого тільки йому скажуть.
показати весь коментар
10.08.2020 08:05 Відповісти
себе описав ?
показати весь коментар
10.08.2020 09:50 Відповісти
Може десь знайдете, та покажете? Навпаки, я вважаю, робиться загалом все вірно. За винятком дурантіну.
Щоправда, не бачу в Зеленському сильного лідера. Може ще навчиться... А топити його в багнюці - це тільки допомагати козлорилим
показати весь коментар
10.08.2020 10:04 Відповісти
він сам топить себе в багнюці.
по всіх напрямках.
він лише прагне поновити економічні зв'язки з рашкою, бо Беня так велів.
показати весь коментар
10.08.2020 10:06 Відповісти
Боже, ЗЕдаун ты даже через год понять не можешь, что ты голосовало за клоуна-наркома-труса! А может и понимаешь, что признание зели несостоятельным, значит признать 73% олигофренами!!
показати весь коментар
10.08.2020 11:16 Відповісти
Если зелёное чмо за год не поумнело, то чего от него ожидать.
Если это говно не утопИть в "багнюці", то оно уже утопит всю страну.
И может хватит быть наивными, ожидая подвигов от кучки дерьма по имени ЗЕ.
показати весь коментар
10.08.2020 21:27 Відповісти
Та с вашей риторикой давно все знакомы. Ничего нового вы не говорите. Всегда одно и то же.

Начиная с наркомана и далее по мере надходження методичок: ЗЕдаун, зелёное чмо...
Самое плохое в том, что ваша опг не хочет добра Украине, а только гадит, стараясь всеми правдами и неправдами понизить рейтинг действующего президента. И вообще всей государственной власти Украины.
показати весь коментар
11.08.2020 09:54 Відповісти
Точно. Вы научили в 2019г. Забыли сколько брехни и говна вы лили на тогдашнего президента Порошенко? Почему то вас не волновала государственная власть Украины. Вас не волновало что это президент выбранный в первом туре.
Поэтому помолчите.
Вам ещё отвечать за говно которое вы привели к власти.
показати весь коментар
11.08.2020 20:08 Відповісти
15 дней подряд есть и раненные и потери . Официальный источник штаба просто врёт.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html?m=1
показати весь коментар
10.08.2020 08:04 Відповісти
Теоретически может быть. Но всяким левым сайтам я бы не доверял тем более.
показати весь коментар
10.08.2020 08:18 Відповісти
. Но всяким левым сайтам я бы не доверял тем более.-----------------А офіційним звіздунам ти маєш довіру??)))
показати весь коментар
10.08.2020 08:22 Відповісти
Читай внимательно.
показати весь коментар
10.08.2020 08:23 Відповісти
15-й день поспіль серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає, за добу - 4 порушення домовленостей ТКГ з боку противника, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3589
показати весь коментар
10.08.2020 08:29 Відповісти
сними лапшу с ушей и не смотри рассейские сайты
показати весь коментар
10.08.2020 10:22 Відповісти
1. Сайт украинский. 2. Уединись в укромно углу и расслабься вручную на "перемирие", прежде чем включать каломет.3 . Верь дальше в светлое зелёное будущее . 4. Когда закончится действие лекарст - принесешь извинения за высер .
показати весь коментар
10.08.2020 12:20 Відповісти
Ну и слава Богу. Хорошо бы и дальше так.
показати весь коментар
10.08.2020 08:15 Відповісти
Кстати, российские оккупанты тоже не гибнут.
"Ну и слава Богу" - это и к оккупантам тоже относится?
А если нет боевых действий ОРДЛО останется оккупированным очень долго если не на всегда. Придётся забыть о Донецке и Луганске.
показати весь коментар
10.08.2020 21:20 Відповісти
Это радует...
показати весь коментар
10.08.2020 08:26 Відповісти
Це добре. Але непокоять жертви інсультів, інфарктів та набряків мозку.
показати весь коментар
10.08.2020 08:27 Відповісти
Не боевые потери в рядах ВСУ всегда были колоссальными и превышали боевые даже официально потому что в армию берут всех подряд. https://censor.net/news/3169149/neboevye_poteri_vseh_silovyh_struktur_na_donbasse_za_5_let_prevyshayut_boevye_3379_protiv_3031_matios
показати весь коментар
10.08.2020 08:31 Відповісти
Що ти там в Нідерландах, уже відчуваєш запах довгоочікуваного; русского мира;?
показати весь коментар
10.08.2020 08:34 Відповісти
Ты дурак? Я тебе ссылку не на Нидерланды кинул а на официальные источники в военной прокуратуре Украины озвученные главным военным прокурором Украины и опубликованные на этом самом сайте.
показати весь коментар
10.08.2020 08:36 Відповісти
А прокурор озвучує те що йому в ОПі наказали. Схоже що виправдовуються.
показати весь коментар
10.08.2020 08:39 Відповісти
Він локшину від офіційних речників вважає за істіну в останній інстанціі !! ))
показати весь коментар
10.08.2020 08:56 Відповісти
шо такое колосальные? колоссальные это када у тя запор а колбасу давит колосально, давай анализируй неколосальные потери своих бандитов анализируй про которых никто из путинской швали не скажет и не расскажет, их же там мол нет, а потом сопли по рожам мажете - 5-я рота, 5-я рота...
показати весь коментар
10.08.2020 14:13 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html Повідомлення військової комісії tZe
показати весь коментар
10.08.2020 09:12 Відповісти
4 нарушения договоренностей ТКГ со стороны противника - цитата

ой...а шо это за риторика???? какие такие нарушения договоренности? а может энто опять просто провокация ? единичные-хаотичные и не прицельные??? не??? а шо сталось?????
///
http://www.facebook.com/100002258738163/videos/3183108598441067/ www.facebook.com/100002258738163/videos/3183108598441067/

Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку.
"До режиму припинення вогню лишилось не довго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з москви. Володимир Зеленський ну шо ти там, коли *башить можна буде? "
показати весь коментар
10.08.2020 09:35 Відповісти
Дуже не хочу бути циніком,але приходиться ним бути. За попередній тиждень в Україні загинуло на водоемах--52чол.,на пожарах--18 чол. (це дуже мало в порівняні з іншими періодами) в ДТП--більше 60 чол сотні поранених. Ми "гордимся .що на фронті ніхто не постраждав". По-перше це на мій погляд брехня, але головне в іншому. АРМІЯ створена для захисту своєї території і своїх громадян. Це структура ризику для життя воїна. І коли він гине захищаючи інтереси своєї країни--це і подвиг і його обовязки.А коли ми віддаємо свою територію ,щоб ніхто із воїнів не постраждав, то нахера така армія. В той же час стільк загиблих (не враховуючи битовуху) частина в яких є недолуга політика в цілому керівників держави. Життя безцінне для всіх, але ЗСУ--для захисту.а не для здачі своєї землі.
показати весь коментар
10.08.2020 10:47 Відповісти
есть только один минус в перемирии - орки вновь начнут подлый и ожесточенный огонь, когда это понадобится Ху%лу..и у нас нет механизмов и инструментов, что бы это предотвратить...
показати весь коментар
10.08.2020 12:51 Відповісти
Почему молчит Бутусов? Анализ, оценки и т.д. Ах да, никого не убило и не покалечило, не интересно...
показати весь коментар
10.08.2020 13:50 Відповісти
 
 