15-й день поспіль серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає, за добу - 4 порушення домовленостей ТКГ з боку противника, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи. 2 ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки: "Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника".
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Як повідомляється, вчора було зафіксовано ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в межах ТКГ. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.
Також на Приазов’ї зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.
"Від початку поточної доби, 10 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
П’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Це - Дмитро Український, молодший сержант 24-ї ОМБр імені короля Данила. 8 серпня він віддав життя за Україну. Дмитро загинув, як справжній Герой.
Український був командиром групи прикриття у "сірій зоні" . Група потрапила у засідку. Сержант прийняв бій з переважаючими силами противника. Забезпечив відхід розвідників.
Дмитро Український був родом з Донецької області. Він в прямому сенсі слів боронив рідний край.
Не забудемо! Не пробачимо!
(За матеріалами 24 ОМБр імені короля Данила)
Разумков с 24го И.О. до перевыборов порошенка.
Последний от путина смотритель ТАТАРОВ.
Зе заигрался с кацапами, их стало очень много на первых должностях.
Щоправда, не бачу в Зеленському сильного лідера. Може ще навчиться... А топити його в багнюці - це тільки допомагати козлорилим
по всіх напрямках.
він лише прагне поновити економічні зв'язки з рашкою, бо Беня так велів.
Если это говно не утопИть в "багнюці", то оно уже утопит всю страну.
И может хватит быть наивными, ожидая подвигов от кучки дерьма по имени ЗЕ.
Начиная с наркомана и далее по мере надходження методичок: ЗЕдаун, зелёное чмо...
Самое плохое в том, что ваша опг не хочет добра Украине, а только гадит, стараясь всеми правдами и неправдами понизить рейтинг действующего президента. И вообще всей государственной власти Украины.
Поэтому помолчите.
Вам ещё отвечать за говно которое вы привели к власти.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html?m=1
"Ну и слава Богу" - это и к оккупантам тоже относится?
А если нет боевых действий ОРДЛО останется оккупированным очень долго если не на всегда. Придётся забыть о Донецке и Луганске.
ой...а шо это за риторика???? какие такие нарушения договоренности? а может энто опять просто провокация ? единичные-хаотичные и не прицельные??? не??? а шо сталось?????
http://www.facebook.com/100002258738163/videos/3183108598441067/ www.facebook.com/100002258738163/videos/3183108598441067/
Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку.
"До режиму припинення вогню лишилось не довго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з москви. Володимир Зеленський ну шо ти там, коли *башить можна буде? "