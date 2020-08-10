15-й день поспіль серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає, за добу - 4 порушення домовленостей ТКГ з боку противника, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи. 2 ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки: "Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника".

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Як повідомляється, вчора було зафіксовано ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в межах ТКГ. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Також на Приазов’ї зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

"Від початку поточної доби, 10 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

П’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.



