Пентагон поки не знає причини вибуху в Бейруті, але не відкидає атаку

Глава Міністерства оборони США Марк Еспер заявив, що не може назвати остаточну причину вибухів у Бейруті. Він не відкидає варіанта, що це була атака.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Hill.

Очільник Пентагону вважає, що президент США Дональд Трамп цілком справедливо припустив, що це могла бути атака.

"У перший день президент Трамп правильно припустив, що це могла бути атака. Наприклад, наслідок перевезення озброєння руху "Хезболла", можливо, майстерня з виготовлення вибухівки. Хто знає? Я не думаю, що зараз хтось може точно сказати. Ми дуже ретельно вивчаємо це" - сказав Еспер.

Він наголосив, що "є люди, які вважають нападом" вибух у Бейруті. Однак причини вибуху наразі не встановлені.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд. Наразі відомо ро загибель 158 осіб і понад 6 тисяч потерпілих. Серед жертв трагедії є громадянин України.