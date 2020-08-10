УКР
2 579 1

Мікроавтобус зіткнувся з легковиком на Івано-Франківщині: три людини загинули, двох, зокрема дворічну дитину, госпіталізовано

Унаслідок ДТП в Івано-Франківській області 3 людини загинули, 2 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"9 серпня до ДСНС надійшла інформація, що у смт Перегінське Рожнятівського району, внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 3 особи та постраждало 2 особи (з них 1 дитина 2018 р.н.), яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

Підрозділи ДСНС не залучалися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водій у стані наркотичного сп'яніння влаштував смертельну ДТП на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

