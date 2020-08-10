Кравчук про переговори в ТКГ стосовно Донбасу: Питання суверенітету і територіальної цілісності України ніколи ні з ким ми не обговорюватимемо

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську, перший президент України Леонід Кравчук розповів, які питання точно не будуть обговорюватися на переговорах стосовно Донбасу.

Про це він сказав в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

"Ніколи ні з ким ми не будемо обговорювати питання, які перебувають за червоною лінією", - пояснив Кравчук.

Він уточнив, що йдеться про питання суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.

"Це питання, які не обговорюються і в порядок денний не вводяться", - наголосив він.

"Це питання нашого життя, нації, народу, і я на це ніколи не піду і жодного документа ніколи не підпишу за будь-яких умов", – запевнив Кравчук. Також перший президент пообіцяв припинити будь-яке обговорення на ці теми, щойно воно буде розпочато. "Я одразу скажу: тема закрита, немає про що говорити", – підкреслив перший президент.

У цьому контексті він нагадав, що подібним чином він поводився і під час підписання угоди про припинення існування Радянського Союзу в 1991 році.