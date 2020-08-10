УКР
Новини Агресія Росії проти України
4 088 77

Кравчук про переговори в ТКГ стосовно Донбасу: Питання суверенітету і територіальної цілісності України ніколи ні з ким ми не обговорюватимемо

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську, перший президент України Леонід Кравчук розповів, які питання точно не будуть обговорюватися на переговорах стосовно Донбасу.

Про це він сказав в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

"Ніколи ні з ким ми не будемо обговорювати питання, які перебувають за червоною лінією", - пояснив Кравчук.

Він уточнив, що йдеться про питання суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.

"Це питання, які не обговорюються і в порядок денний не вводяться", - наголосив він.

Читайте також: Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки

"Це питання нашого життя, нації, народу, і я на це ніколи не піду і жодного документа ніколи не підпишу за будь-яких умов", – запевнив Кравчук. Також перший президент пообіцяв припинити будь-яке обговорення на ці теми, щойно воно буде розпочато. "Я одразу скажу: тема закрита, немає про що говорити", – підкреслив перший президент.

У цьому контексті він нагадав, що подібним чином він поводився і під час підписання угоди про припинення існування Радянського Союзу в 1991 році.

Кравчук Леонід (546) перемовини (3095) Тристороння контактна група (827)
Топ коментарі
+10
А скількі разів він вже зраджував ??А зрадивший одного разу,зрадить і в друге !!))
показати весь коментар
10.08.2020 08:14 Відповісти
+9
показати весь коментар
10.08.2020 08:22 Відповісти
+8
Никогда ни с кем мы не будем обсуждать вопросы, которые находятся за красной линией. Слова мощного представителя команды, специализирующейся на отодвигании красных линий.
показати весь коментар
10.08.2020 08:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Один лысый пастор струхнул и шесть лет последствия обсуждают.
показати весь коментар
10.08.2020 08:09 Відповісти
Я впевнений, Кравчук не зрадить!
показати весь коментар
10.08.2020 08:09 Відповісти
А скількі разів він вже зраджував ??А зрадивший одного разу,зрадить і в друге !!))
показати весь коментар
10.08.2020 08:14 Відповісти
Кого він зрадив? Він що був у ригів в партії? Чи в уряді янукодла з азіровим, як дехто, за кого ти топиш?
показати весь коментар
10.08.2020 08:21 Відповісти
Перше ,це КПРС, потім Україну, здавши все ЯО!!!)))
показати весь коментар
10.08.2020 08:24 Відповісти
Украина не владела ЯО - оно только у нас базировалось
показати весь коментар
10.08.2020 08:32 Відповісти
Це була спадщина від СРСР , яку ,не без Кравчукової участі,вдало прср.ли !!!))!!))
показати весь коментар
10.08.2020 08:39 Відповісти
еще раз - ЯО у нас не было
показати весь коментар
10.08.2020 08:43 Відповісти
У вас может и не было, а новообразованного государства Украина было. Или чьё тогда это оружие? Уже не существующего СССР?
показати весь коментар
10.08.2020 08:48 Відповісти
ладно - на пальцах - так уж и быть

ЯО требует ПОСТОЯННОГО обслуживания - это не патроны и не снаряды которые хранятся десятилетиями и не теряют своих свойств

ни технологии ни оборудования ни специалистов для обслуживания голов НИКОГДА в Украине не было - все возилось на обслуживание в рашку
более того - такими технологиями владеют только несколько стран в мире - это величайший военный секрет и никто его не распространяет, а разработка своих технологий стоит безумных денег

и это только техническая сторона вопроса
показати весь коментар
10.08.2020 09:00 Відповісти
Скількі років Україна обслуговувала "Сатану"???Що робив "Південмаш", "Хартрон"??)))
показати весь коментар
10.08.2020 09:03 Відповісти
Южмаш обслуживал только носители - головы обслуживались только в рашке
показати весь коментар
10.08.2020 09:05 Відповісти
в Украине базировались только Стилеты - Сатана была только за Уралом
показати весь коментар
10.08.2020 09:06 Відповісти
Стілет-КБ"Луч" ,м.Київ !!)))
показати весь коментар
10.08.2020 09:10 Відповісти
Вы смеетесь с собственного невежества и явно кнопаете не по тем сайтам
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-100%D0%9D
показати весь коментар
10.08.2020 09:13 Відповісти
"Сатану" мій двоюрідний брат десь під Новосибірськом тягав по тайзі !!))
показати весь коментар
10.08.2020 09:11 Відповісти
Ну с тем чьё это оружие уже разобрались и больше таких глупостей о принадлежности кому от вас не будет? А на счёт этих технических якобы проблем, то Пакистан, Сев. Корея имеют миллиардеров гораздо менее чем у нас но справляются с содержанием яо, а мы даже в войну содержим миллиардеров, а не вооружаем армию. Это смешные отговорки предателей. Хочешь мира готовься к войне, это правило знает любой политик, и так записано в законах. Ещё какие сказки будут от вас по этому поводу?
показати весь коментар
10.08.2020 09:15 Відповісти
"Технических якобы проблем" - дальше говорить неочем. Нам от совка попало огромное количество токсичного и малополезного метало лома у которого еще и срок годности был на исходе - назвать это "владением ЯО" может только даун.

Также напомню что например Германия - страна куда богаче и способнее нас - не владеет ЯО - думаете там миллиардеров меньше ?
показати весь коментар
10.08.2020 09:24 Відповісти
А можно как то без глупостей? Что там с сев Кореей и Пакистаном им тоже досталось это яо в наследство? Ну а про Германию не глупите она член НАТО и в нем яо достаточно, но видя крах международных договоренностей уже можно сказать идут не разговоры, а создаётся армия ЕС в которой будет яо не сомневайтесь. Хотя на них никто и не напал. А на счёт миллиардеров вы их хоть смогли посчитать? А то разные источники дают разные данные но сходны в одном: их больше у нас, чем в любой из окружающих стран ЕС, это тоже наследство совка?
показати весь коментар
10.08.2020 09:36 Відповісти
А ось тут для тебе і всіх інших довбодятлів екскурсія: по ядерній базі-музею в Україні. І там досі працюють ті хто сидів на "кнопці" вони тобі розкажуть що і як могли, а
чого не могли!https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc Третя після Росії та США. Як виглядав ядерний потенціал України
показати весь коментар
10.08.2020 10:14 Відповісти
Він зараз розкаже що командування РВСН знаходилось в Росіі (Кубінка,Одінцово) та т.ін.!!)))
показати весь коментар
10.08.2020 09:01 Відповісти
правда хорошо когда все смешно и все понятно ?
показати весь коментар
10.08.2020 09:03 Відповісти
Чому б ні !!))
показати весь коментар
10.08.2020 09:04 Відповісти
та да - попробуйте посмотреть на свой указательный палец
показати весь коментар
10.08.2020 09:08 Відповісти
Ну это тоже очевидная глупость. Командование чф находилось в Украине, но это никому не помешало его разделить.
показати весь коментар
10.08.2020 09:19 Відповісти
https://censor.net/user/450893 Україна володіла ядерною зброєю, навіть всю її виробляла,просто кнопки були у мокшів. А потім прикинулася братом і сказала, що нас захистить і всі шахти (пускові) демонтували, а ракети (чдерні заряди) відвезли в Московію. Вартість наших українських ракет з нашої території і стратегічних і тактичних була на суму від 100 до 300 млрд. доларів. І московія нам нічого не заплатила, а ще перевезла і демонтувала собі за наш кошт. Крім цього забрали за газ стратегічні бомбардувальники, які несли ядерну зброю, в літаках і кнопки і ракети були в нас. Не вішайте локшину на вуха. А після всього - вони на нас напали і погрожують нам нашими ракетами. Це все що потрібно знати за мокшів.

А що стосується суверенітету, то Білорусь ніби також суверенна, але всі специ, і навіть армія російська стоїть на їх території і керівництво нею не в білорусів, а в москалів.
показати весь коментар
10.08.2020 11:51 Відповісти
Ядерна зброя вироблялася в Україні. В місті Павлограді є два потужних завода, не тільки в Дніпрі. І звідти постійно виходили "літерні потяги". Чули про такі? Ці потяги рухалися по всьому радянському союзу, а в ньому під замасковані вагони були пускові і ракети "Сатана". Чули про такі? Потяг маскувався під собі подібний "наприклад Київ-Новосибірськ" і віз ядерну ракету, яку не могли відслідкувати і вона через малий відрізок часу могла влупити в ціль. І це все було сконструйовано, вироблялося і обслуговувалося в Україні. А вже зараз наших спеців кацапи завербували, платять велику кошти і вони обслуговують наші ракети там у них. Бо хто кращий знавець свого виробу?
показати весь коментар
10.08.2020 12:01 Відповісти
вот Вы слышали звон....
Украина изготовляла только носители - то есть сами ракеты
головы изготавливали и обслуживались только в рашке
поезда с МБР ходили только за Уралом - вагоны отличались от обычных еще и наличием третей тележки по средине
показати весь коментар
10.08.2020 14:08 Відповісти
Синок, я мав стосунки до тієї зброї. "Літерні" потяги із "Саитаною" на борту виходили з території одного заводу міста Павлограда. І не мели дурниць.
показати весь коментар
10.08.2020 16:00 Відповісти
еще знатоку на заметку - в вагонах размещались ракеты Скальпель, а не Сатана
показати весь коментар
10.08.2020 14:18 Відповісти
Комуність Кравчук віддав ядерну зброю України і дозволив флоту російської ********* базуватись в українському Криму. Цей зрадник має сидіти за гратами, а не на переговори їздити
показати весь коментар
10.08.2020 10:53 Відповісти
При нем акватория одесского порта (внутренний и внешний рейды) настолько очистились, что надо памятник ставить жизни! как Колумбу!
показати весь коментар
10.08.2020 08:13 Відповісти
Так і кажи, очистилась від суден ЧМП !!))
показати весь коментар
10.08.2020 08:15 Відповісти
думаю,і так всі зрозуміли..а ще він на всю країну говорив: -несіть грощі в ощадкасу, вони нам ще згодяться.
показати весь коментар
10.08.2020 08:22 Відповісти
Доброго ранку,земляче !!!))))
показати весь коментар
10.08.2020 08:26 Відповісти
Никогда ни с кем мы не будем обсуждать вопросы, которые находятся за красной линией. Слова мощного представителя команды, специализирующейся на отодвигании красных линий.
показати весь коментар
10.08.2020 08:14 Відповісти
Это спич для умалишенных ? А ЧТО тогда ты обсуждаешь ? Как втихую слить страну под бравурные лозунги для дегенератов ?
показати весь коментар
10.08.2020 08:15 Відповісти
Це спіч для 73%-ного лохтората !!))
показати весь коментар
10.08.2020 08:28 Відповісти
а для чего еще гнусавый тебя туда назначил,мощного старика?пиз..ите зеленые мрази,как обычно
показати весь коментар
10.08.2020 08:18 Відповісти
кравчук-брехло і пустобрьох.
показати весь коментар
10.08.2020 08:21 Відповісти
Лис Микита перефарбований !!))
показати весь коментар
10.08.2020 08:27 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2020 08:22 Відповісти
Ох вже ці мантри секти 8%...
показати весь коментар
10.08.2020 08:29 Відповісти
Добрий ранок гражданін Вася!
показати весь коментар
10.08.2020 08:34 Відповісти
І тобі, Сашок, доброго ранку.

Та давайте побільше істерики, як доказ, що у вашої секти немає істерики.Кравчук про переговори в ТКГ стосовно Донбасу: Питання суверенітету і територіальної цілісності України ніколи ні з ким ми не обговорюватимемо - Цензор.НЕТ 9103
показати весь коментар
10.08.2020 08:37 Відповісти
Истерика у порохоботов, а штаны мокрые у зепилов. Парадокс
показати весь коментар
10.08.2020 08:41 Відповісти
Дегенерат, то, что тебе моральному уроду натыкали лайков тебе подобные, ни о чем не говорит.
показати весь коментар
10.08.2020 08:51 Відповісти
Слухай, а ти знаєш як зєлєнського вже називають після того як йому подарували маруновий берет- дрисантнік
показати весь коментар
10.08.2020 08:45 Відповісти
"Йость!!!". "Кругла цифра" - "СТОДЕВ"ЯНОСТА погремуха"... З чим і поздоровляю...
показати весь коментар
10.08.2020 09:32 Відповісти
- В.А., в Украине появилась новая, очень опасная секта!...
- Бл..ь, нам ещё сект не хватало! Какая?!...
- Секта «Свидетелей Пороха и картечи!...
- Ну и чем она страшна?
- Своим «символом веры»: «Лучше «Порох», чем «ваЗЕлин»!!!...
показати весь коментар
10.08.2020 08:42 Відповісти
Та ты шо...
показати весь коментар
10.08.2020 08:51 Відповісти
Уявляєш???!!!
показати весь коментар
10.08.2020 09:34 Відповісти
ЯО та ЧМП вже нема...
Кравчучки Є...
показати весь коментар
10.08.2020 08:28 Відповісти
Ось "кравчучкою" Кравчук може пишатись,це національне надбання,його спадок українцям !!!)))
показати весь коментар
10.08.2020 08:44 Відповісти
ни одному слову Кравчука верить нельзя, но пока не понятно кого он решил обмануть в этот раз
показати весь коментар
10.08.2020 08:34 Відповісти
Так було: пам`ятаю як медведчуки та інші руSSкі агенти таскали по всіх каналах Злодія-Комуняку кравчука який переконував усіх, махаючи будапештськими "угодами", що раSSія НЕ має Права порушити міжнародне Право...і цього ніколи не зробить...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
10.08.2020 08:40 Відповісти
это и есть корень всех сегодняшних зол Украины. эта стерва не предала в решающий момент кпсс, не начала реальный вывод страны из постсовка и породила династию "шести постсовковых презов", каждый из которых был только хуже папередныка ((
показати весь коментар
10.08.2020 08:46 Відповісти
Профукав ядерну зброю прошморгає і Україну.
показати весь коментар
10.08.2020 08:52 Відповісти
Коміністичний виродок Кравчук каже, що це тому що він підписав біловезькі угоди ми сьогодні можемо говорити все що хочемо і збиратись на Майданах.
Ні, виродку. Це завдяки Стусу, Симоненку, Горській, Джемілеву, Чорноволу, які йшли на ешафот, а ти підносив каву і набої їх катам !!!
показати весь коментар
10.08.2020 08:54 Відповісти
-
-
Всі наївно думають що завдяки хитрому комуняке Кравчуку Україна так просто відновила свій суверенітет і незалежність. Але якщо проаналізувати події і його спогади - то стає ясно що він яничар, тільки хотів простої трансформації кривавої в'язниці народів в новий нібито народний срср, в уже як оновлену федерацію рівноправних суверенних республік.
Та коли Росія (паРаша) несподівано для всіх почала процедуру виходу з срср і набагато раніше за поневолену кремлем Україну. А Кравчук і його рідна КПУ і далі навідріз не хотіли виходити зі складу кривавої в'язниці народів, бо хотіли залишитися в уже оновленому комуняцкому срср. РФ вже проголосила суверенітет і вибрала свого президента Росії! 12 червня 1990 приймається Декларація про державний суверенітет РРФСР, Україна ж прийняла схожий документ лише 16 липня 1990 року. А 12 червня 1991 року Росія вибрала Єльцина в якості президента. І тоді відразу кілька республік срср категорично заявили про вихід з його складу. А Україна ж з комунякою виродком Кравчуком і надалі залишалася в срср. А коли всі зрозуміли що без Росії вже ніколи не буде ніякого срср тоді вже і в Києві яничара Кравчук, і в інших столицях поневолених москвою союзних республік -колоній, які ще раніше не вийшли зі складу кривавого срср, заявили про те, що теж "відділяються", і стають незалежними суверенними державами.
показати весь коментар
10.08.2020 09:26 Відповісти
А конфидерацию будем обсуждать?
показати весь коментар
10.08.2020 08:55 Відповісти
-
Мінську змову про "Особливий бандитский статус" формула кремлівських холуїв ШВАЙНмайера і Кравчука під редакцією кривавого фашиста )(уйла яку підтримують продажні Іуди (ЗЕбіли і ексРиги) з кремлівської 5 колони яничарів в поки ще не кацапській колонії а в державі Україні.
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих нелюдей убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини) .
А питання знищення суверенітету і територіальної цілісності України начебто б тут і не обговорюються, але вони заплановані на потім.
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева. Тепер тільки протестний Майдан або повне знищення державності України НА НАШ ВИБІР !
показати весь коментар
10.08.2020 09:01 Відповісти
І цей вже познаходив якісь "красні лініі"...Що ж він тоді буде "обсуждать",як в темі не буде ні суверенітету,ні територій,яких нема і які треба вертати?..Свій геморой буде обговорювати,старечу маразматичність і нетримання сечі?..Поставили старого пердуна на переговори,бо в нього ніби "великий політичний авторитет"...
показати весь коментар
10.08.2020 09:13 Відповісти
Кравчук должен был лет 15 отсидеть,и выйти в 2010 году..
показати весь коментар
10.08.2020 09:21 Відповісти
Кравчук доходчиво объяснил, что не будет трогать в переговорах ТОЛЬКО суверенитет и целостность Украины. Он будет активно ,вместе с путиным , федерализовать Украину, создавая автономии ДНР и ЛНР, а в последствии,как они с кремлём надеются, и другие образования в Харькове, Одессе, Днепре, Николаеве, Херсоне, Полтаве, Суммах....
показати весь коментар
10.08.2020 09:25 Відповісти
"не будет трогать в переговорах ТОЛЬКО суверенитет и целостность " -а также границы - пусть будет все как есть, под контролем Расии и орков-террористов, оплачивать им комуналку, пенсии
показати весь коментар
10.08.2020 10:30 Відповісти
Кравчук про переговори в ТКГ стосовно Донбасу: Питання суверенітету і територіальної цілісності України ніколи ні з ким ми не обговорюватимемо - Цензор.НЕТ 8191
показати весь коментар
10.08.2020 09:26 Відповісти
ну таке. відволікання уваги.

окрім територіальної цілісності, яка вже порушена захопленням Криму й в межах ТКГ ніяк не обговорюється. зеленське та ко мають ще багато чого запропонувати путіну, що, наприклад для мене, є неприпустимим:
- особливі статуси або преференції для російської мови;
- відмова України від вступу до НАТО й повернення норми про позаблоковість країни;
- згортання співпраці з ЄС;
- надання якихось окремих статусів ордло (а тим більше закріплення їх в Конституції).
показати весь коментар
10.08.2020 09:55 Відповісти
він ще нам наче послугу робить. Та легалізація окупаційних адміністрацій шляхом перемовин з ними- уже тяжкий злочин проти державності та суверенітету. Для того бубочка вас, віслюків, туди і впихнув. Амністія буде для виживших із розуму
показати весь коментар
10.08.2020 10:15 Відповісти
Під виглядом благих намірів, плісняві, стелять нам дорогу в пекло.
Для них цілісність держави, це не стільки територія, а сепарня, в складі України.
Про Крим, що воно розповість? Що птрібно зняти блокаду і домовлятись?
показати весь коментар
10.08.2020 10:24 Відповісти
А що там обговорювати? Зеля вже давно усі ці питання в Омані обговорив із Патрушевим.
показати весь коментар
10.08.2020 10:25 Відповісти
И это смеет булькать совково-комуняцкая отрыжка, которая и заложила фундамент сегодняшних событий???
Просрал ЯО, просрет и Украину с благословления зэ_подхйленка???
Маразматик старый
показати весь коментар
10.08.2020 10:33 Відповісти
Если Кравчук будет тянуть резину и просто морочить голову своими заявлениями, тогда я соглашусь, что он на стороне Украины.
А если начнет проявлять инициативу в минских - тогда это на руку Уйлу. Реальные уступки и действия Украины - это потери и ухудшение ситуации, которая на сегодня находится в равновесии.
показати весь коментар
10.08.2020 10:42 Відповісти
предавший Украину один раз этот негодяй кравчук предаст и продаст её ещё не раз!
показати весь коментар
10.08.2020 11:48 Відповісти
предавший Украину один раз этот негодяй кравчук предаст и продаст её ещё не раз!
показати весь коментар
10.08.2020 11:49 Відповісти
тов. кравчук!
не позорьтесь на старость, лучше мемуары напишите, больше популярности
показати весь коментар
10.08.2020 13:56 Відповісти
да-да, типа Украина целиком сдастся кремлю и тогда дыра с крымом вернуться.
показати весь коментар
10.08.2020 15:51 Відповісти
 
 