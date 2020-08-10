1 154 1
За добу на Львівщині виявили 130 нових випадків COVID-19, загалом 10,9 тис. інфікованих і 305 померлих
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 130 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 10 981 особи, 305 осіб померли, 2936 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 635 ПЛР-тестів, з них 130 - позитивні. Серед них львів'ян - 79.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.
