За добу на Львівщині виявили 130 нових випадків COVID-19, загалом 10,9 тис. інфікованих і 305 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 130 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 10 981 особи, 305 осіб померли, 2936 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 635 ПЛР-тестів, з них 130 - позитивні. Серед них львів'ян - 79.

Також читайте: У половини екіпажу грецького судна Patra, яке прибуло у порт "Южний", виявлено COVID-19

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

Ну це ж просто - заборонити заклади і заходи,де людина не зможе надіти маску...Гучні масові весілля,імпрези тощо...Магазини хай працюють,транспорт їздить,а от церковні відправи заборонити...Бог - він всюди,де Його можливо нема так то в церкві,де всечесні отці,натхненні томосом вже по три рази ходять з тацею,збираючи пожертви...
