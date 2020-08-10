СК Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції: учасникам загрожує до 15 років в'язниці

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції. Учасникам та організаторам заворушень загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомив глава СК Білорусі Іван Носкевич.

"Слідчим комітетом порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо співробітників органів внутрішніх справ. Вони мали місце на території міста Мінська і низки інших регіонів країни сьогодні вночі. Усі протиправні дії супроводжувалися насильством щодо співробітників міліції, десятки з яких постраждали", - наводить слова пана Носкевича держагентство БелТА.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Читайте: Протести в Білорусі: Правозахисники повідомляють про 170 затриманих