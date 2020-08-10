УКР
5 829 53

СК Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції: учасникам загрожує до 15 років в'язниці

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції. Учасникам та організаторам заворушень загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомив глава СК Білорусі Іван Носкевич.

"Слідчим комітетом порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо співробітників органів внутрішніх справ. Вони мали місце на території міста Мінська і низки інших регіонів країни сьогодні вночі. Усі протиправні дії супроводжувалися насильством щодо співробітників міліції, десятки з яких постраждали", - наводить слова пана Носкевича держагентство БелТА.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Читайте: Протести в Білорусі: Правозахисники повідомляють про 170 затриманих

+12
так и майдана там вобщем-то небыло.
10.08.2020 08:34 Відповісти
10.08.2020 08:34 Відповісти
+4
Лукашенка победил белорусский Майдан, к сожалению... не будет там нифига уже
10.08.2020 08:33 Відповісти
10.08.2020 08:33 Відповісти
+4
Я стверджую що снайпери були з групи Вагнера.
10.08.2020 08:45 Відповісти
10.08.2020 08:45 Відповісти
Лукашенка победил белорусский Майдан, к сожалению... не будет там нифига уже
10.08.2020 08:33 Відповісти
10.08.2020 08:33 Відповісти
так и майдана там вобщем-то небыло.
10.08.2020 08:34 Відповісти
10.08.2020 08:34 Відповісти
ну так а я о чом
10.08.2020 08:36 Відповісти
10.08.2020 08:36 Відповісти
) в принципе, если и назвать майданом, то уже можно вписать в историю, как самый короткоживущий на сегодня.
10.08.2020 08:39 Відповісти
10.08.2020 08:39 Відповісти
Так,на жаль там "уже ні фіга нє будєт"...Не буде війни,не буде анексіі територій,не буде тисяч вбитих і на порядок більше біженців,не будуть "активісти" бродити по вулицям і кому в морду а кому ножа,не буде рейдерства і віджиму майна,не буде західний шмір диктувати умови і оповідати як жити,не буде...не буде...А як би хотілось щоб було,щоб як і у нас...щоб і вони були такі самі щасливі,як ми і так само впевнено дивились в майбутнє як дивимось ми під мудрим керівництвом Зєлєнського,такого простого,такого коханого нашого президента...
10.08.2020 08:50 Відповісти
10.08.2020 08:50 Відповісти
Та ну це не бажання, я нікому зла не бажаю. Це лишень стратегія, тоді фуйлу прийдеться відкривати ще один фрінт, а це потребує ресурсів ну і тд...
10.08.2020 08:54 Відповісти
10.08.2020 08:54 Відповісти
За кого голосував?
10.08.2020 09:15 Відповісти
10.08.2020 09:15 Відповісти
Тобто не буде Біларусі. Буде колонія рашки.
10.08.2020 10:02 Відповісти
10.08.2020 10:02 Відповісти
Буде як і зараз Белоруссия
Доречі ординські канали саме так пишуть назву країни.
10.08.2020 10:08 Відповісти
10.08.2020 10:08 Відповісти
Тобі б, вава, рОмани писати десь за-парєбріком пра крававую хунту, ваюющіх шахтьоров і Крим, що прийшов в радную хавань. Розходились би в льот. А ти тута штанішки прасіживаєш, іди на куй. І тобі веселіше, і не смердітиме горілою ватою.
10.08.2020 11:01 Відповісти
10.08.2020 11:01 Відповісти
Это боты пишут? Там все только начинается. Говно пишет что все кончено? нет все только начинается
10.08.2020 08:56 Відповісти
10.08.2020 08:56 Відповісти
посмотрим
10.08.2020 09:19 Відповісти
10.08.2020 09:19 Відповісти
Надеюсь паспорта у фигурантов Российские!
10.08.2020 08:35 Відповісти
10.08.2020 08:35 Відповісти
СК Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции: участникам грозит до 15 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 7453
10.08.2020 08:35 Відповісти
10.08.2020 08:35 Відповісти
О саша панамарь ты и тут видиш зеленый свет ?
10.08.2020 08:43 Відповісти
10.08.2020 08:43 Відповісти
СК Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции: участникам грозит до 15 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 6589
10.08.2020 08:36 Відповісти
10.08.2020 08:36 Відповісти
Витебская понятно, но что мало, где амбиции на малобелороссию?)
10.08.2020 08:57 Відповісти
10.08.2020 08:57 Відповісти
уже 22 декабря - "три лидера братских народов и примкнувший к ним казахстан, договорились прекратить междуусобицы, подстрекаемые четвёртой стороной и подписать новейший союзный договор" ((
10.08.2020 08:37 Відповісти
10.08.2020 08:37 Відповісти
Український сценарій в Білорусі у ***** не пройшов.
10.08.2020 08:38 Відповісти
10.08.2020 08:38 Відповісти
То есть вы подтверждаете, что в Украине в 2014 году все прошло по его сценарию?
10.08.2020 08:42 Відповісти
10.08.2020 08:42 Відповісти
Я стверджую що снайпери були з групи Вагнера.
10.08.2020 08:45 Відповісти
10.08.2020 08:45 Відповісти
а є цьому підтвердженя ?
10.08.2020 08:54 Відповісти
10.08.2020 08:54 Відповісти
Свідок секти Порошенка з снайперкою?
10.08.2020 12:23 Відповісти
10.08.2020 12:23 Відповісти
а по суті мого питання ?
10.08.2020 12:31 Відповісти
10.08.2020 12:31 Відповісти
А по суті- один з затриманих в Білорусі вагнерівців засвітився в групі снайперів, котрі розстрілювали Небесну Сотню.
10.08.2020 14:10 Відповісти
10.08.2020 14:10 Відповісти
ФИО. Что с тебя как с партизана по слову нужну вытаскивать. К тому-же, в феврале 2014 как такового по факту "чвк вагнер" и небыло.. чуть позже уже возникло это название.. но не суть. Давай ФИО.
10.08.2020 14:24 Відповісти
10.08.2020 14:24 Відповісти
Бакунович Андрей Петрович.
Є у вашій ЧВК такий?
СК Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції: учасникам загрожує до 15 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4006
10.08.2020 14:37 Відповісти
10.08.2020 14:37 Відповісти
В Україні якби то й не має всяляких приватних війскових організацій. По питанню бакуновича, дійсно цікаво. Одні пишуть щородився в Словянську, інші що в " г. Иванковичи Республики Беларусь." Служив в "Беркуті". Тобто Українець, і якщо доупустити що на фото в дворі СБУ він, то на той момент як він міг бути "вагнеровцем". Дивно що так по фвкту вбивства на майдані так і не розкрито. Ну да, звичайно ж в цьому виновні зелені.
10.08.2020 15:57 Відповісти
10.08.2020 15:57 Відповісти
Не все. Не удалось достичь главной цели - усадить Тимошенко в кресло президента, а Медведчука - премьера.
Но выгода однозначно получена - Крым, война, развал экономики, ослабление Украинской государственности.
10.08.2020 08:46 Відповісти
10.08.2020 08:46 Відповісти
Жодної вигоди кацапи від Криму не отримали..... Тільки один Путін, для свого рейтингу....
Крим - це ще один дотаційний регіон, який буде бити кишенях простої кацапні ще довго.... Хабаровськ це чітко показав...
10.08.2020 08:55 Відповісти
10.08.2020 08:55 Відповісти
А днр с лнр и Крым не по его сценарию?Боюсь и в Беларуси оно это сейчас проделать может -надеюсь отобьются от обдраченцев ...И что это за оппозиция ,которая призывает иностранные войска в свою страну -у нас это делала старая прокацапская власть.
10.08.2020 08:49 Відповісти
10.08.2020 08:49 Відповісти
"днр с лнр и Крым" это уже следствие, а майдан и есть причина.
11.08.2020 07:32 Відповісти
11.08.2020 07:32 Відповісти
это только для свинособачьих отбросов причина
11.08.2020 09:57 Відповісти
11.08.2020 09:57 Відповісти
Вы их сами избрали.
11.08.2020 14:22 Відповісти
11.08.2020 14:22 Відповісти
свинособака,держись за пуйло пока оно не сдохло -сдохнет отдадите Крым,свалите с Донбасса,а мы вас доить будем ещё лет сто за все хорошее)
11.08.2020 14:50 Відповісти
11.08.2020 14:50 Відповісти
Я сразу понял кто вы, не надо было дважды повторять. Браво вам за самокритику.
11.08.2020 22:12 Відповісти
11.08.2020 22:12 Відповісти
У подіях в Білорусі вуха ***** стирчать скрізь, кацапи лише використовують справедливе незадоволення частини білорусів явно засидівшимся в президентах Лукою з метою протягнути свою маріонетку, ту ж головну "опозиціонерку" з Іваново, а точніше з ФСБ. Ну і, звичайно, до цього призведли діі самого Луки в першу чергу. Тому він і вразливий, і буде дивно, якщо ***** слабістю Луки не скористається.
10.08.2020 08:43 Відповісти
10.08.2020 08:43 Відповісти
Садить надо только кацапскую шваль,которая призывает пуйло ...но лука посадит всех,т к ему главное сына вместо себя на царство посадить
10.08.2020 08:44 Відповісти
10.08.2020 08:44 Відповісти
Странные законы в 21 веке, милиции можно бить демонстрантов а демонстрантам нельзя ..А как же раз на раз . Демонстрантов за стадо считают ...в 2014 году Киевский Беркут пустил сопли и забил тревогу когда в интернете появился список работников Беркута с адресами проживания и номерами телефонов
10.08.2020 08:48 Відповісти
10.08.2020 08:48 Відповісти
Рашка 2.0, не дай бог там жить! 😁
10.08.2020 08:48 Відповісти
10.08.2020 08:48 Відповісти
в раше чел спортсмен бегал, ему переломали ногу, посадили в сизо, выписали штраф
10.08.2020 08:50 Відповісти
10.08.2020 08:50 Відповісти
чимось нагадує пшонку, лукаша, захарченку.... та інших адептів руSSкого міра.....
10.08.2020 08:56 Відповісти
10.08.2020 08:56 Відповісти
СК Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції: учасникам загрожує до 15 років в'язниці - Цензор.НЕТ 6066
10.08.2020 08:58 Відповісти
10.08.2020 08:58 Відповісти
Повторяется украинский сценарий,- через некоторое время Новая Власть будет судить милиционеров за их преступления против народа.
Куда в какую страну будут бежать экс милиционеры вместе с Лукашенко?
10.08.2020 09:03 Відповісти
10.08.2020 09:03 Відповісти
Лука дурень. Його білоруси вже не хочуть у своїй більшості. Йому сьогодні треба не гайки закручувати, а шукати собі наступника і хитро приводити його до влади. А самому йти у тінь. Як це робили всі українські прези.
10.08.2020 09:06 Відповісти
10.08.2020 09:06 Відповісти
Сказати ствердно, що Лука - біда для білорусів, складно. Він багато чого зробив для свого народу доброго. Але його відхід від влади може перекреслити всі його досягнення навхрест, якщо цей його відхід призведе до катастрофи цілої країни.
Подивимось
10.08.2020 09:13 Відповісти
10.08.2020 09:13 Відповісти
СК Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції: учасникам загрожує до 15 років в'язниці - Цензор.НЕТ 9890
10.08.2020 09:08 Відповісти
10.08.2020 09:08 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/10/119197/bolee-600-chlenov-russkoj-bandy-vagnera-uzhe-v-belarusi--moskva-zhdet-bojni-chtoby-pomoch-bratskomu-narodu.shtml Более 600 членов русской банды Вагнера уже в Беларуси. Москва ждет бойни, чтобы «помочь братскому народу»
10.08.2020 09:09 Відповісти
10.08.2020 09:09 Відповісти
Цього добрива "вагнера" вже нема в такої кількості. Інша справа, що у протестуючих білорусів нема центру керівництва. А це - програш.
10.08.2020 09:33 Відповісти
10.08.2020 09:33 Відповісти
пля, пипец - лучше молчи - чем такую фуйню нести что на голову не налазит...
10.08.2020 09:41 Відповісти
10.08.2020 09:41 Відповісти
Так, вибач, не роздививсь і вступив у лайно, коли тобі відповів
10.08.2020 10:28 Відповісти
10.08.2020 10:28 Відповісти
 
 