Затриманих у Мінську журналістів "Дождя" депортували в РФ і заборонили в'їзд до Білорусі на 5 років

Троє журналістів телеканалу "Дождь" - кореспонденти Володимир Роменський і Василь Полонський, а також оператор Микола Антіпов, - які були затримані 9 серпня в Мінську, де вони висвітлювали вибори президента Білорусі, повернулися в Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Затримані в Мінську журналісти "Дождя" вже в Смоленську. Їх довіз співробітник російського посольства", - повідомляється в ніч на понеділок, 10 серпня, на сайті телеканалу.

"Дождь" вказує також, що "після того, як кореспонденти взяли інтерв'ю у представника об'єднаного штабу опозиції Марії Колеснікової, люди в штатському і в масках поклали їх на асфальт і вивели".

Володимир Роменський повідомив в ефірі каналу телефоном, що його і колег затримали співробітники відділу з боротьби з організованою злочинністю. У підсумку на журналістів склали адміністративні протоколи, за якими було ухвалено рішення про депортацію.

За словами офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, причиною затримання журналістів стала відсутність у них акредитації. Зі свого боку головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко заявив, що необхідні для отримання акредитації документи були відправлені в МЗС Білорусі 15 червня.

Як пише "Эхо Москвы" журналіст Полонський повідомив, що його і колег депортували в Росію без пояснення причин. За його словами, справу засекречено. Також він повідомив, що в'їзд до Білорусі знімальній групі заборонили на 5 років. У Мінську в день голосування напередодні разом з ним були затримані кореспондент "Дождя" Володимир Роменський і оператор Микола Антіпов. Роменський в ефірі свого телеканалу зазначив, що в операції брали участь співробітники підрозділу з боротьби з організованою злочинністю.

У білоруському МЗС причиною затримання російських журналістів назвали відсутність у них акредитації.

Затримання кореспондентів телеканалу "Дождь" - не перший такий інцидент за час передвиборчої кампанії в Білорусі. 5 серпня був затриманий журналіст Олександр Бураков, який співпрацює з DW. Через два дні він був засуджений до 10 діб адміністративного арешту. Того ж дня, 7 серпня, в Мінську були затримані три журналісти телеканалу "НВ" Ірина Ромалійська, Іван Гребенюк та Юрій Баранюк, яких незабаром після цього вислали з країни. В'їзд до Білорусі їм заборонений на найближчі 10 років.

Крім того, в ході протестів, що почалися в країні після офіційного завершення голосування на президентських виборах, за інформацією Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), в різних містах країни було затримано близько 15 співробітників білоруських ЗМІ.

Пізно ввечері 9 серпня радіостанція Euroradio повідомила про те, що в Мінську було побито фотографа агентства Associated Press (AP) Мстислава Чернова. Його відвезли на "швидкій".

Перед виборами правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) закликала владу Білорусі забезпечити журналістам можливість безперешкодно висвітлювати президентські вибори в країні, а також розслідувати численні випадки затримання співробітників ЗМІ.