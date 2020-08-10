УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8789 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 125 12

Глава МОЗ Степанов детально відзвітує про готовність лікарень до другої хвилі епідемії COVID-19, - Шмигаль

Глава МОЗ Степанов детально відзвітує про готовність лікарень до другої хвилі епідемії COVID-19, - Шмигаль

На виконання доручення президента України Володимира Зеленського міністр охорони здоров'я Максим Степанов детально відзвітує про готовність до другої хвилі коронавірусної інфекції лікарень, які прийматимуть хворих а COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

"Нові антирекорди захворілих на коронавірус потребують чітких дій. Сьогодні провели позачергове засідання уряду, де обговорювали погіршення епідемситуації в країні", - написав прем'єр.

Так, міністру охорони здоров'я доручено детально відзвітувати про готовність лікарень до другої хвилі епідемії COVID-19.

"Така статистика має бути представлена по кожній області та враховувати кількість ліжкомісць, забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем та медичним персоналом", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: В Україні 1008 нових випадків коронавірусу за добу

Крім того, наголосив глава Кабміну, МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відстеження контактів людей, які захворіли на COVID-19.

"Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань", - додав він.

Глава МОЗ Степанов детально відзвітує про готовність лікарень до другої хвилі епідемії COVID-19, - Шмигаль 01

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4823) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Глава Минздрава Степанов подробно отчитается о готовности больниц ко второй волне эпидемии COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7997
показати весь коментар
10.08.2020 09:07 Відповісти
+2
готовности больниц ко второй волне эпидемии/ Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский 20.07.20. Президент сказал .А президент - пусть и пианист -сказал это не баран чихнул, не кот наплакал, не воробей накакал
показати весь коментар
10.08.2020 09:10 Відповісти
+1
Вот мне интересно почему в Китае второй волны нету?
показати весь коментар
10.08.2020 09:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Глава Минздрава Степанов подробно отчитается о готовности больниц ко второй волне эпидемии COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7997
показати весь коментар
10.08.2020 09:07 Відповісти
готовности больниц ко второй волне эпидемии/ Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский 20.07.20. Президент сказал .А президент - пусть и пианист -сказал это не баран чихнул, не кот наплакал, не воробей накакал
показати весь коментар
10.08.2020 09:10 Відповісти
Вот мне интересно почему в Китае второй волны нету?
показати весь коментар
10.08.2020 09:11 Відповісти
Потому что там полиция и неравнодушные граждане за появление на улице без маски люлей давали. Быстро, жестко и доходчиво.
показати весь коментар
10.08.2020 10:16 Відповісти
Опять примитивное толкование. Вы хотя бы прочитайте совместный доклад Китая и ВОЗ по поводу ковид. Может, наконец, просветитесь и не будете бред писать.
показати весь коментар
10.08.2020 14:18 Відповісти
Задания раздавайте своей жене на кухне. Что мне читать я и сам знаю.
показати весь коментар
10.08.2020 14:24 Відповісти
Когда уже народ поймет, что всех кто без маски биздить надо? Лупить до тех пор пока рожа не опухнет и не превратится в сплошную маску!
показати весь коментар
10.08.2020 09:14 Відповісти
Тебе уже в зону пора собираться, недоумок.
показати весь коментар
10.08.2020 14:19 Відповісти
- оно, безмасочное, возмутилось. Ему стало страшно что рожу начистят...
показати весь коментар
10.08.2020 17:58 Відповісти
подобным идиотам напоминаю , - человек без маски может стать Вашим убийцем заразив Вас смертельной болезнью!
показати весь коментар
10.08.2020 18:26 Відповісти
Да тут еще первая только набирает обороты...
показати весь коментар
10.08.2020 09:14 Відповісти
о расходовании средств выделенных на борьбу с Covid 19 он также отчитается ????
показати весь коментар
10.08.2020 10:21 Відповісти
 
 