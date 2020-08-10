Глава МОЗ Степанов детально відзвітує про готовність лікарень до другої хвилі епідемії COVID-19, - Шмигаль

На виконання доручення президента України Володимира Зеленського міністр охорони здоров'я Максим Степанов детально відзвітує про готовність до другої хвилі коронавірусної інфекції лікарень, які прийматимуть хворих а COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

"Нові антирекорди захворілих на коронавірус потребують чітких дій. Сьогодні провели позачергове засідання уряду, де обговорювали погіршення епідемситуації в країні", - написав прем'єр.

Так, міністру охорони здоров'я доручено детально відзвітувати про готовність лікарень до другої хвилі епідемії COVID-19.

"Така статистика має бути представлена по кожній області та враховувати кількість ліжкомісць, забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем та медичним персоналом", - зазначив Шмигаль.

Крім того, наголосив глава Кабміну, МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відстеження контактів людей, які захворіли на COVID-19.

"Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань", - додав він.